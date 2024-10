https://consortiumnews.com/2024/10/08/scott-ritter-the-fall-of-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=96cd16a3-e41b-415d-8330-48872a4703a1

SCOTT RITTER: Der Untergang Israels

Von Scott Ritter

Sonderausgabe für Consortium News

8. Oktober 2024

Vor einem Jahr saß Israel noch auf dem Thron. Heute blickt es seinem Untergang ins Auge.

Ankunftszeremonie für US-Präsident Joe Biden am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv am 13. Juli 2022. (White House/Adam Schultz)

Ich habe bereits früher über den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 geschrieben und ihn als „den erfolgreichsten militärischen Überfall dieses Jahrhunderts“ bezeichnet.

Ich habe die Aktion der Hamas als militärische Operation beschrieben, während Israel und seine Verbündeten sie als terroristische Aktion bezeichnet haben, die in der Größenordnung dessen liegt, was am 11. September 2001 gegen die Vereinigten Staaten geschah.

„Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen“, so meine Feststellung,

„ist wie Tag und Nacht – indem Israel die Ereignisse vom 7. Oktober als Terrorakte bezeichnet, schiebt es die Schuld für die enormen Verluste von seinem Militär, seinen Sicherheitskräften und Geheimdiensten auf die Hamas. Wenn Israel jedoch anerkennen würde, dass es sich bei dem, was die Hamas getan hat, tatsächlich um einen Überfall – eine Militäroperation – handelte, würde die Kompetenz des israelischen Militärs, der Sicherheitskräfte und Geheimdienste in Frage gestellt werden, ebenso wie die politische Führung, die für die Überwachung und Leitung ihrer Operationen verantwortlich ist.“

Der Terrorismus bedient sich Strategien, die auf einen Sieg durch Zermürbung und Einschüchterung abzielen – um einen Feind zu zermürben und bei ihm ein Gefühl der Hilflosigkeit zu erzeugen. Terroristen vermeiden von Natur aus entscheidende existenzielle Konflikte und führen stattdessen asymmetrische Kämpfe, bei denen sie ihre Stärken gegen die Schwächen ihrer Feinde ausspielen.

Der Krieg, der seit dem 7. Oktober 2023 die Levante im Griff hat, ist keine traditionelle Anti-Terror-Operation. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel hat sich zu einem Konflikt zwischen Israel und der sogenannten Achse des Widerstands entwickelt, an der die Hamas, die Hisbollah, Ansarullah (die Huthis im Jemen), die Popular Mobilization Forces, d. h. Milizen des Irak, Syriens und Irans, beteiligt sind. Es handelt sich in jeder Hinsicht um einen regionalen Krieg, der auch als solcher bewertet werden muss.

Der preußische Stratege Carl von Clausewitz schrieb in seinem klassischen Werk Vom Kriege: „Der Krieg ist nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wirkliches politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit anderen Mitteln.“

Aus rein militärischer Sicht war der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ein relativ unbedeutendes Gefecht, an dem auf jeder Seite nur wenige tausend Kämpfer beteiligt waren.

Als globales geopolitisches Ereignis hat es jedoch kein zeitgenössisches Gegenstück.

Der Angriff der Hamas löste eine Reihe unterschiedlicher Reaktionen aus, von denen einige beabsichtigt waren, wie das Anlocken der israelischen Streitkräfte nach Gaza, wo sie in einem ewigen Krieg gefangen wären, den sie nicht gewinnen könnten, und das Auslösen der beiden israelischen Doktrinen, die die militärische Reaktion auf Geiselnahmen regeln, der „Hannibal-Doktrin“ und der israelischen Praxis der kollektiven Bestrafung, der „Dahiya-Doktrin“.

„Bring Them Home“ – ein riesiges Lichtzeichen des Künstlers Nadav Barnea am Charles Bronfman Auditorium, Heichal Hatarbut, Tel Aviv, 3. Januar 2024. (Yossipik, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Beide dieser Doktrinen stellen die IDF der Welt als das Gegenteil des „moralischsten Militärs der Welt“ dar, indem sie die mörderische Absicht, die in der DNA der IDF verankert ist, aufdecken, eine Neigung zur Gewalt gegen Unschuldige, die die israelische Art des Krieges und damit auch die israelische Nation definiert.

Vor dem 7. Oktober 2023 konnte Israel seinen wahren Charakter vor der Außenwelt verbergen und alle bis auf eine Handvoll Aktivisten davon überzeugen, dass seine Aktionen gegen „Terroristen“ verhältnismäßig und human waren.

Heute kennt die Welt Israel als den völkermörderischen Apartheidstaat, der er wirklich ist.

Die Folgen dieser neuen globalen Aufklärung sind offensichtlich.

Das „Gesicht des Nahen Ostens“ verändern

Präsident Joe Biden begrüßt Indiens Premierminister Narendra Modi am 9. September 2023 auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi. (White House/Adam Schultz)

Am 9. September 2023 kündigte Präsident Joe Biden während des G20-Gipfels in Indien eine wichtige politische Initiative an: den „India-Middle East-European Economic Corridor“ (IMEC), einen geplanten Schienen-, Schiffs-, Pipeline- und digitalen Kabelkorridor, der Europa, den Nahen Osten und Indien verbinden soll.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommentierte Bidens Ankündigung und bezeichnete den IMEC als „ein Kooperationsprojekt, das das größte in unserer Geschichte ist“, das „uns in ein neues Zeitalter der regionalen und globalen Integration und Zusammenarbeit führt, das in seinem Umfang beispiellos und einzigartig ist“, und fügte hinzu, dass es „eine jahrelange Vision verwirklichen wird, die das Gesicht des Nahen Ostens und Israels verändern wird.“

Indien, Naher Osten, Europa, Wirtschaftskorridor, Gründerstaaten und Lageplan. (Bourenane Chahine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Da die Welt Israel nun aber als kriminelles Unternehmen betrachtet, scheint der IMEC in jeder Hinsicht nicht mehr zu existieren – das größte Kooperationsprojekt in der Geschichte Israels, das den Nahen Osten verändert hätte, wird wahrscheinlich nie verwirklicht werden.

Zum einen hat Saudi-Arabien, ein wichtiger Akteur in diesem Vorhaben, 20 Milliarden US-Dollar investiert und erklärt, dass es die für das Projekt erforderlichen normalisierten Beziehungen zu Israel erst dann wieder aufnehmen wird, wenn die Kriege beendet sind und Israel einen palästinensischen Staat anerkennt, was nach dem Votum der Knesset Anfang dieses Jahres niemals geschehen wird.

Das Scheitern des IMEC ist nur ein Teil der 67 Milliarden US-Dollar, die Israel seit Beginn des Gaza-Konflikts wirtschaftlich verloren hat.

Der Tourismus ist um 80 Prozent zurückgegangen. Der Hafen von Eilat im Süden ist aufgrund der Anti-Schifffahrtskampagne der Huthi im Roten Meer und im Golf von Aden nicht mehr funktionsfähig. Die Stabilität der Belegschaft wurde durch die Vertreibung von Zehntausenden Israelis aus ihren Häusern aufgrund von Angriffen der Hamas und der Hisbollah sowie durch die Mobilisierung von mehr als 300.000 Reservisten gestört. All dies zusammen führt zu einer perfekten Kombination von Problemen, die die Wirtschaft zerstören und Israel plagen werden, solange der aktuelle Konflikt andauert.

Bitte spenden Sie noch heute für die CN’s Fall Fund Drive

Unterm Strich steht, dass Israel, wenn nichts unternommen wird, vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch steht. Die Investitionen sind rückläufig, die Wirtschaft schrumpft und das Vertrauen in eine wirtschaftliche Zukunft ist geschwunden. Kurz gesagt, Israel ist kein idealer Ort mehr, um sich zur Ruhe zu setzen, eine Familie zu gründen, zu arbeiten … oder zu leben. Das biblische „Land, in dem Milch und Honig fließen“, wenn es das jemals gab, gibt es nicht mehr.

Dies ist ein existenzielles Problem für Israel.

Damit es eine lebensfähige „jüdische Heimat“ geben kann, muss es demografisch gesehen eine erkennbare jüdische Mehrheit in Israel geben. In Israel leben knapp 10 Millionen Menschen. Etwa 7,3 Millionen sind Juden, weitere 2,1 Millionen sind Araber (die übrigen sind Drusen und andere nicht-arabische Minderheiten).

Etwa 5,1 Millionen Palästinenser leben unter Besatzung, sodass sich bei Betrachtung der Gesamtzahl von Arabern und Juden eine ungefähre 50:50-Aufteilung ergibt. Schätzungsweise 350.000 Israelis besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft eines EU-Landes, während mehr als 200.000 die doppelte Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten besitzen.

Ebenso können viele Israelis europäischer Abstammung problemlos einen Reisepass beantragen, indem sie einfach nachweisen, dass sie, ihre Eltern oder sogar ihre Großeltern in einem europäischen Land gelebt haben. Weitere 1,5 Millionen Israelis sind russischer Abstammung, von denen viele einen gültigen russischen Pass besitzen.

Während die Hauptgründe für die Beibehaltung dieses Doppelstaatsangehörigkeitsstatus in der Bequemlichkeit und in wirtschaftlichen Gründen liegen, betrachten viele den zweiten Pass als „Versicherungspolice“ – einen Ort, an den man flüchten kann, wenn das Leben in Israel unerträglich wird.

Das Leben in Israel wird bald unerträglich.

Flucht aus Israel

Abflugbereich des Ben Gurion International Airport in Lod, Israel, 2014. (Adam Fagen, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Israel hatte bereits unter einem wachsenden Auswanderungsproblem zu leiden, das auf die Unzufriedenheit mit der Politik der Regierung Netanjahu zurückzuführen ist – zwischen Juli und Oktober 2023 verließen etwa 34.000 Israelis Israel dauerhaft, hauptsächlich aus Protest gegen die von Netanjahu durchgesetzten Justizreformen.

Zwar gab es unmittelbar nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 einen Anstieg der Auswanderung (etwa 12.300 Israelis wanderten im Monat nach dem Hamas-Angriff dauerhaft aus), doch lag die Zahl der Auswanderer im Jahr 2024 bei etwa 30.000, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Doch jetzt wird Israel fast täglich von Langstrecken-Drohnen, Raketen und Geschossen bombardiert, die von der Hisbollah, Milizen im Irak und den Huthi im Jemen abgefeuert werden. Der Angriff mit ballistischen Raketen des Iran am 1. Oktober hat allen Israelis eindringlich vor Augen geführt, dass es keine brauchbare Verteidigung gegen diese Angriffe gibt.

Darüber hinaus hat der Iran angedeutet, dass er im Falle einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran (und Israel hat einen Vergeltungsschlag von gewaltigem Ausmaß angekündigt) die kritische Infrastruktur Israels – Kraftwerke, Wasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugungs- und -verteilungszentren – zerstören wird, kurz gesagt, Israel wird nicht mehr in der Lage sein, als moderner Nationalstaat zu funktionieren.

An diesem Punkt werden Versicherungspolicen eingelöst, wenn Hunderttausende Israelis mit doppelten Pässen mit den Füßen abstimmen. Russland hat seine Bürger bereits aufgefordert, das Land zu verlassen. Und wenn Millionen anderer Israelis, die Anspruch auf einen europäischen Pass haben, sich dafür entscheiden, diese Option auszuüben, wird Israel seinem ultimativen Albtraum ins Auge sehen – einem steilen Rückgang der jüdischen Bevölkerung, der das demografische Gleichgewicht entscheidend zugunsten von Nichtjuden verschiebt und die Vorstellung von einem exklusiven Heimatland für die Juden in Frage stellt.

Israel wird immer weniger tragfähig, sowohl als Konzept (die Welt wird der völkermörderischen Realität des Zionismus schnell überdrüssig) als auch in der Praxis (d. h. wirtschaftlicher und demografischer Zusammenbruch).

Die sich ändernde Sichtweise aus den USA

Demonstration vor dem Watergate Hotel in Washington, als Netanjahu am 22. Juli 2024 dort übernachtete. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Dies ist die aktuelle Realität Israels – in nur einem Jahr hat sich das Land von einem Land, das „das Gesicht des Nahen Ostens verändert“, zu einem unhaltbaren Paria entwickelt, dessen einzige Rettung darin besteht, dass es weiterhin von den Vereinigten Staaten unterstützt wird, um es militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch zu stützen.

Und hier liegt der Hund begraben.

Was Israel für die Vereinigten Staaten attraktiv machte – der strategische Vorteil einer proamerikanischen jüdischen Enklave in einem Meer arabischer Unsicherheit – ist nicht mehr so stark wie früher. Der Kalte Krieg ist lange vorbei und die geopolitischen Vorteile der amerikanisch-israelischen Beziehungen sind nicht mehr offensichtlich.

Die Ära des amerikanischen Unilateralismus verblasst und wird schnell durch eine Multipolarität mit einem Schwerpunkt in Moskau, Peking und Neu-Delhi ersetzt. Während sich die Vereinigten Staaten an diese neue Realität anpassen, befinden sie sich in einem Kampf um die Herzen und Köpfe des „globalen Südens“ – dem Rest der Welt außerhalb der EU, der NATO und einer Handvoll pro-westlicher Pazifikstaaten.

Die moralische Klarheit, die die amerikanische Führung auf die globale Bühne bringen will, wird durch die anhaltende, unhinterfragte Unterstützung Israels erheblich getrübt.

Israel hat sich nach dem 7. Oktober 2023 selbst als Genozid-Staat identifiziert, der mit jeglicher Vorstellung von internationalem Recht oder den Grundprinzipien der Menschlichkeit völlig unvereinbar ist.

Selbst einige Holocaust-Überlebende erkennen an, dass das heutige Israel zum lebendigen Ausdruck des Bösen geworden ist, das als Rechtfertigung für seine Gründung diente – die brutal rassistische Ideologie Nazi-Deutschlands.

Israel ist ein Gräuel für alles, wofür die moderne Zivilisation steht.

Die Welt wird sich dieser Realität allmählich bewusst.

Die Vereinigten Staaten auch.

Im Moment versucht die pro-israelische Lobby verzweifelt, die Unterstützung ihrer amerikanischen Gönner zu erkaufen, indem sie politische Kandidaten unterstützt.

Die geopolitische Realität schreibt jedoch vor, dass die Vereinigten Staaten letztendlich keinen Selbstmord im Namen eines israelischen Staates begehen werden, der in den Augen der meisten Menschen auf der Welt jegliche moralische Legitimität verloren hat.

Die amerikanische Unterstützung für Israel hat wirtschaftliche Konsequenzen, insbesondere in Bezug auf die zunehmende Anziehungskraft des BRICS-Forums, dessen wachsende Liste von Mitgliedern und Beitrittskandidaten sich wie ein Who’s who der Nationen liest, die dem israelischen Staat grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen.

Die sich verschärfende soziale und wirtschaftliche Krise in Amerika wird eine neue politische Realität schaffen, in der die amerikanischen Staats- und Regierungschefs aufgrund der Wahlergebnisse gezwungen sein werden, sich mit Problemen zu befassen, die sich auf amerikanischem Boden manifestieren.

Die Zeiten, in denen der Kongress ohne zu zögern Milliarden von Dollar für Kriege in Übersee bereitstellen konnte, einschließlich derer, an denen Israel beteiligt ist, sind vorbei.

Das berühmte Sprichwort des Politikers James Carville, „Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf“, hat heute noch genauso viel Gewicht wie damals, als er es 1992 schrieb. Um wirtschaftlich zu überleben, muss Amerika seine nationalen und internationalen Prioritäten anpassen, was nicht nur eine Übereinstimmung mit dem Willen des amerikanischen Volkes erfordert, sondern auch eine neue, auf Gesetzen basierende internationale Ordnung, die den anhaltenden israelischen Völkermord weitgehend ablehnt.

Abgesehen von den eingefleischten Zionisten, die sich in den nicht gewählten „Etablissements“ des öffentlichen Dienstes, der Wissenschaft und der Massenmedien halten werden, werden sich die Amerikaner einer neuen politischen Realität zuwenden, in der eine unhinterfragte Unterstützung Israels nicht mehr akzeptiert wird.

Dies wird das Fass für Israel zum Überlaufen bringen.

Der perfekte Sturm aus globaler Ablehnung von Völkermord, anhaltendem Widerstand seitens der vom Iran angeführten „Achse des Widerstands“, wirtschaftlichem Zusammenbruch und Neuausrichtung der amerikanischen Prioritäten wird dazu führen, dass Israel als lebensfähige politische Einheit zunichte gemacht wird. Der Zeitrahmen für diese Aufhebung wird durch das Tempo des Zusammenbruchs der israelischen Gesellschaft bestimmt – es könnte in einem Jahr geschehen oder sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts entfalten.

Aber es wird passieren.

Das Ende Israels.

Und alles begann am 7. Oktober 2023 – dem Tag, der die Welt veränderte.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Wüstensturm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen überwachte. Sein neuestes Buch ist „Disarmament in the Time of Perestroika“, das bei Clarity Press erschienen ist.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …