Palästina, Korea und der Kampf um eine neue Welt

Von Jeremiah Kim

Die elektronische Intifada

27. Juni 2024

Demonstranten in Seoul fordern am 18. März während eines Besuchs des US-Außenministers Antony Blinken ein Ende des Völkermords in Gaza

Yonhap Nachrichten

Ich schreibe, um Zeugnis von einer neuen Welt zu geben, die von Palästina bis Korea und darüber hinaus herausgefordert wird.

In den letzten Monaten waren viele von den Bildern und Geschichten über den Völkermord, den Israel am palästinensischen Volk verübt, fasziniert und entsetzt. Als koreanische Amerikanerin sehe ich mich gezwungen, in diesem Zusammenhang an Korea zu denken, denn obwohl die Situationen unterschiedlich sein mögen, sind sie letztlich Teil desselben Gefüges.

Es sollte allen klar sein, dass die westliche Weltordnung im Sterben liegt. Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Die herrschende US-Elite hat beschlossen, das amerikanische Volk – und die Welt – in den Krieg zu ziehen, um das zu verteidigen, was von der westlichen Zivilisation übrig geblieben ist, und den Aufstieg Asiens zu unterdrücken.

Israels und Amerikas Kreuzzug zur Auslöschung Palästinas muss also in diesem Kontext gesehen werden: als Angriff auf Westasien.

Auch die zunehmenden Kriegsaussichten auf der koreanischen Halbinsel können nicht als isoliertes Phänomen betrachtet werden. Amerikas Kriegstreiber sehen Korea als ein Schlachtfeld in einer viel umfassenderen Strategie, um in naher Zukunft einen offenen Krieg mit China zu führen. Und das trotz der fehlgeschlagenen Bemühungen der USA und Europas, Russland durch die Ukraine zu zerstören.

Fragen zum Nachdenken

Wie sind wir hierher gekommen?

Was sind die wahren Lehren aus unserer Geschichte?

Und wie muss unser Weg in die Zukunft aussehen?

Heute gibt es zwei Koreas, Nord und Süd. Dies ist ein relativ neues Phänomen. Als kleine Halbinsel zwischen China, Russland und Japan pflegt Korea seit langem einen regen kulturellen Austausch mit seinen Nachbarn. Gleichzeitig entwickelte sich Korea über mehrere tausend Jahre hinweg zu einer eigenständigen Zivilisation mit einer eigenen Sprache.

Dann kam die japanische Besatzung – Koreas schmerzhafter Eintritt in die Moderne. Japan beneidete zu Beginn des 20. Jahrhunderts die westlichen Mächte und wollte ihnen gleich werden. Also industrialisierte es sich und begann, seine Nachbarn zu verschlingen. Korea wurde zur Kolonie, und die koreanische Sprache war eine Zeit lang in den wichtigsten Bereichen des öffentlichen Lebens und der Bildung verboten. Meine Großeltern wuchsen damit auf, dass sie Japanisch sprechen mussten. Dies führte zur Geburt der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Jahrzehnte vergingen, und Korea wurde weiterhin vom Unglück heimgesucht. Kurz vor der nationalen Befreiung geriet die Halbinsel in den Strudel des ersten großen Konflikts nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 10. August 1945, unmittelbar nach dem Atombombenabwurf auf Japan, wurden zwei amerikanische Oberstleutnants damit beauftragt, einen Ort zu finden, an dem Korea geteilt werden konnte, um eine Zone für die amerikanische Besatzung zu schaffen.

Nach einem Blick auf die Landkarte entschieden sie sich für den 38sten Breitengrad.

Einige Jahrzehnte zuvor, im Jahr 1917, in den Wirren des Ersten Weltkriegs, hatte der britische Außenminister Arthur Balfour einen Brief an Lord Lionel Walter Rothschild geschickt.

Balfour versprach, dass Großbritannien sich um die Errichtung einer „nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ im historischen Palästina bemühen würde. Zunächst erleichterten die Briten die Auswanderung der europäischen Juden nach Palästina. Nach Angaben der Zeitschrift Nature, die sich auf die Statistikabteilung der Jewish Agency Executive beruft, hat sich die jüdische Bevölkerung in Palästina innerhalb eines Jahrzehnts von 1931 bis 1940 mehr als verdoppelt.

Die Geschichte ist seltsam und auf diese Weise grausam. Ein einziger Federstrich kann über das Schicksal eines Volkes entscheiden. Er kann es zu einem Jahrhundert des Krieges, der Teilung, der Demütigung und des Exils verdammen. Und in der modernen Epoche sind diese Entscheidungen sogar noch abscheulicher. Sie werden ohne jeden Anschein einer demokratischen Kontrolle getroffen.

1948 vertrieben zionistische Gruppen, die von den Briten bewaffnet und ausgebildet wurden, zwischen 750.000 und 850.000 Palästinenser gewaltsam aus ihrer Heimat. Dies war die Nakba, die Katastrophe, die Enteignung, Vertreibung und den Staat Israel hervorbrachte.

Entfernte Fehden

Nur zwei Jahre später, 1950, wurde Korea von den Vereinigten Staaten in einen Konflikt hineingedrängt, der den Anschein eines Bürgerkriegs erweckte, in Wirklichkeit aber ein Krieg um die Freiheit und das Überleben des koreanischen Volkes war. Er war brutal und völkermordend. Air Force General Curtis LeMay, Leiter des strategischen Luftkommandos während des Koreakriegs, schätzte 1984, dass der amerikanische Feldzug 20 Prozent der Bevölkerung im Norden getötet hat.

Teppichbomben und Napalm verwüsteten koreanische Großstädte; heute setzt Israel ähnliche Taktiken gegen Gaza ein. Dies sind Versuche, die Zivilisation eines Volkes zu zerstören.

Alle heute lebenden Koreaner sind mit dem Koreakrieg auf die gleiche Weise verbunden wie die Palästinenser heute mit der Erinnerung an die Nakba. Der Koreakrieg, der nie wirklich beendet wurde, und Israels Krieg gegen die Palästinenser haben zwei der am längsten andauernden Besatzungen der Welt hervorgebracht.

Beide Kriege werden den US-Bürgern als ferne Fehden zwischen zwei Nachbarn dargestellt, die sich einfach nicht vertragen können. In Wirklichkeit werden beide Kriege von den USA finanziert, bewaffnet und aufrechterhalten. In Amerika hören wir schreckliche Dinge über Nordkorea – dass es ein Polizeistaat ist, dessen Bürger alle einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wir hören jetzt schreckliche Dinge über den palästinensischen Widerstand – dass die Hamas ihre eigenen Zivilisten in Gaza als Geiseln hält und sie als menschliche Schutzschilde benutzt.

Wenn man in der Diaspora aufwächst, hört man ständig diese Art von Nachrichten über sein Volk. Das führt dazu, dass man einen Teil von sich selbst hasst und darauf konditioniert wird, sich dem Status quo der amerikanischen Gesellschaft anzupassen. Sie sind gezwungen, eine kauernde, defensive Haltung einzunehmen, um sich von den Freiheitskämpfern zu distanzieren, die Ihnen im Blut liegen.

Gleichzeitig vollzieht sich bei vielen Amerikanern, insbesondere bei den jungen, ein großer Wandel: Die Menschen trauen den Erzählungen der herrschenden Elite über die Palästinenser nicht, geschweige denn über den Zustand ihres eigenen Landes und der Welt. Viele von uns erkennen jetzt, dass der palästinensische Widerstand für die Verteidigung der Zivilisation seines Volkes kämpft und dass eine solche Verteidigung von unschätzbarem Wert für die gesamte Menschheit ist.

Folglich verdecken die extremen Anschuldigungen der westlichen Medien etwas sehr Wichtiges, nicht nur die Realität der Situation, sondern eine tiefere, existenziellere und spirituelle Frage. Wer ist wirklich frei? Was bedeutet es, frei zu sein?

Die USA erzählen der Welt ständig, dass Israel und Südkorea Bastionen der „Demokratie“ sind, umgeben von einem Meer von Autokraten und Feinden. Und jahrelang haben sich die Israelis in dem Glauben gewiegt, sie könnten eine kosmopolitische Utopie und ein vermeintliches jüdisches Heimatland auf den brutalisierten, ausgehungerten und enteigneten Kindern des Gazastreifens und des Westjordanlandes errichten – und irgendwie jegliche Konsequenzen vermeiden, weil sie sich mit amerikanischer Unterstützung bis an die Zähne bewaffnet hatten.

Südkorea wurde ermächtigt, sich zu einem Hightech- und Popkultur-Moloch zu entwickeln, unter der Bedingung, dass sein Militär unter der Kontrolle der USA bleibt – sein Land und seine Gewässer sind nach Angaben des Congressional Research Service mit 28.500 amerikanischen Soldaten und Atom-U-Booten bevölkert.

Sowohl Israel als auch Südkorea sind Gefangene ihrer eigenen verinnerlichten Angst und der Entmenschlichung ihrer Brüder und Schwestern oder Nachbarn, was sie in die Arme der Vereinigten Staaten treibt. Der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht darin, dass Israel Palästina besetzt hält und in einer symbiotischen Beziehung zu den USA steht, während Südkorea den USA untergeordnet und von ihnen besetzt ist.

Die krassen Realitäten

Die Palästinenser und die Menschen in Nordkorea hingegen wurden durch jahrelange Entbehrungen diszipliniert. Jeden Tag sind sie mit der Gefahr ihrer eigenen Auslöschung konfrontiert. Sie haben sich entschieden, aufrecht zu stehen und sich zu wehren.

Vielleicht haben wir in Amerika die Stimmen unserer eigenen Propheten vergessen, aber heute sind es die Palästinenser, die Nordkoreaner und andere, die uns an dieselbe Wahrheit erinnern: dass der Kampf für das eigene Volk der einzige Weg ist, frei zu sein. Freiheit ist die Anerkennung eben dieser Notwendigkeit.

Sehen wir der Realität ins Auge, dass ein Kind aus Palästina oder Nordkorea – und nicht nur sie: auch ein Kind aus China, Jemen, Iran oder Kuba – bereits mehr über das Leben weiß als wir, die wir in unserer dekadenten westlichen Adoleszenz gefangen sind. In Wahrheit sind gerade diese Menschen, die vom Westen verspottet und bespuckt werden, die Boten einer zukünftigen Welt, die kommen wird.

Die letzten Monate seit dem 7. Oktober haben die Schwächen, die Heuchelei und den raschen Niedergang der „amerikanischen Führung“ in den Augen der Welt offenbart. Die Zeichen sind heute eindeutig: Die Menschheit ist dabei, das Zeitalter der westlichen Hegemonie hinter sich zu lassen. Das so genannte amerikanische Jahrhundert, das mit dem Koreakrieg begann, geht zu Ende. Die überwältigende Mehrheit der Welt steht an der Seite Palästinas und wendet sich gegen die USA und Israel, die im Gazastreifen einen Völkermord begehen und damit in eklatanter Weise gegen grundlegende Moral und internationales Recht verstoßen.

Was also hält die zerrissenen Fetzen der westlichen Weltordnung zusammen? Nur die Bereitschaft Südkoreas, Japans, Taiwans, der Philippinen oder anderer Länder, sich weiterhin von den USA gegen China und Nordkorea benutzen zu lassen. Dasselbe gilt für Westasien, wo die USA und Israel ihre „Verbündeten“ in Bahrain, Jordanien, Kuwait, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gerne als Abschussrampen gegen Palästina, Jemen und Iran einsetzen.

Das Ausmaß, in dem das amerikanische Volk jetzt zögert, sich mit seiner eigenen herrschenden Klasse auseinanderzusetzen, ist das gleiche Ausmaß, in dem ein Weltkrieg weiterhin als Möglichkeit droht. Ich spreche also über Korea, Palästina und ganz Asien nicht nur als Koreaner, sondern vor allem als Amerikaner.

Das amerikanische Volk begibt sich heute in vielerlei Hinsicht auf eine lange Suche nach Frieden. Diese Suche muss eine Suche nach Demokratie sein. Kriege werden von einem kleinen Kreis der herrschenden Eliten entschieden, doch sie werden in unserem Namen geführt. Wir müssen uns dafür entscheiden, dass wir uns für unser Land und seine Rolle in der Welt verantwortlich fühlen. Wenn wir uns dieser Verantwortung entziehen, wenn wir uns als hilflos betrachten, dann geben wir unsere eigene Freiheit auf.

Letztendlich stehe ich vor dieser Wahrheit: Das koreanische Volk hat so viel ertragen und gegeben; die Palästinenser haben mehr geopfert, als wir uns vorstellen können. Wie kann ich es mir leisten, weniger zu tun, als jeden Zentimeter meines Lebens zu geben und für die Zukunft zu kämpfen?

Gründe für Hoffnung

Trotz all der Unruhen in der Welt bin ich optimistisch.

Wenn die Palästinenser ihre Freiheit erlangen, wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Wenn die israelische Gesellschaft und die jüdische Diaspora gezwungen werden, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie unter der rassistischen Ideologie des Zionismus geworden sind, wird auch dies positiv sein.

Wenn Südkorea in der Lage ist, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen, und wenn das koreanische Volk in der Lage ist, die über mehrere Generationen andauernde Spaltung zu überwinden und sich wieder miteinander zu versöhnen, dann glaube ich, dass ein neuer Geist und eine neue Energie von Korea ausgehen werden, die auch uns hier in Amerika erreichen werden.

Denn auch wir brauchen dringend eine Neubewertung unserer Geschichte und der Aufgaben unserer Gegenwart. Die Proteste in Amerika gegen den Völkermord Israels und für die Freiheit der Palästinenser müssen sich zu einer breiteren Friedensbewegung entwickeln – nicht nur für Palästina oder Korea oder Asien, sondern um der Zukunft Amerikas und der Zukunft der Menschheit willen.

Wenn wir in der neu entstehenden Welt einen Platz haben wollen, müssen wir den Mut haben, das Zeugnis derer zu hören, die wir hassen und fürchten sollen. Dort können Liebe, Wahrheit und Freiheit beginnen. Und dort liegt meiner Meinung nach letztendlich unsere menschliche Zukunft.

Jeremiah Kim ist Organisator in Philadelphia bei der Saturday Free School for Philosophy and Black Liberation und Redakteur bei Avant-Garde, A Journal of Peace, Democracy, and Science.

Übersetzt mit deepl.com

