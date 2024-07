https://consortiumnews.com/2024/07/01/battle-tested-in-gaza-britains-next-drones/?eType=EmailBlastContent&eId=57f670df-722b-42bd-bd46-7cbeda9a5920



Die britische Armee hat israelische Drohnen getestet, die in Gaza eingesetzt werden, berichtet Mark Curtis.

Das Hauptgebäude des britischen Verteidigungsministeriums in Whitehall, London. (Harland Quarrington/MOD, OGL v1.0, Wikimedia Commons)

Gefechtserprobt in Gaza: Großbritanniens nächste Drohnen?

Von Mark Curtis

Declassified UK

1. Juli 2024

Großbritannienexperimentiert mit einer neuen Drohnentechnologie, die das israelische Militär im Gazastreifen einsetzt. Die britische Armee führte im Dezember auf der Salisbury Plain in Wiltshire Übungen durch, um eine Drohne des israelischen Technologieunternehmens Xtend zu testen.

Hunderte der kleinen Drohnen von Xtend werden von den israelischen Streitkräften in Gaza eingesetzt. Sie ermöglichen es den Soldaten, Granaten zu werfen und Tunnel und Gebäude zu scannen, ohne ihr eigenes Leben zu riskieren.

Die Drohnen von Xtend werden zum ersten Mal in diesem Krieg eingesetzt. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen mit einer israelischen Militäreinheit, der Yiftah, zusammen, um „spezielle Waffen“ zu entwickeln.

Einem Bericht zufolge wurde ein „Gefechtskopf entwickelt, der auf diese Drohnen montiert wird und sie in eine Waffe (Selbstmorddrohne) verwandelt“.

Das israelische Militär beschreibt die Yiftah als eine „streng geheime“ Einheit, die „ein kleines Team innovativer Wissenschaftler und Ingenieure“ umfasst, „die in den letzten Jahren der Schlüssel zu unserem Erfolg waren“.

[WATCH: Das Palästina-Labor & Überwachungskapitalismus]

Die Drohnentechnologie von Xtend wird mit einem Virtual-Reality-Headset und einem tragbaren Controller zur Steuerung der Drohne geliefert. „Es ist wie ein Computerspiel“, sagt Matteo Shapira, Mitbegründer von Xtend.

„Es ist sehr einfach zu bedienen, und sie müssen nichts über die Maschine wissen, wie sie sich verhält oder was sie tun muss“, fügt er hinzu.

In den westlichen und israelischen Medien wird berichtet, dass die Drohnen des Unternehmens Israel in die Lage versetzen, Hamas-Terroristen in einem städtischen Kriegsgebiet zu bekämpfen. Israels Krieg im Gazastreifen hat jedoch verheerende Folgen für die palästinensische Bevölkerung, darunter auch gezielte Angriffe auf Zivilisten.

Die Times of Israel berichtet, dass die Xtend-Technologie ursprünglich entwickelt wurde, um die israelische Armee beim Abschießen von Brandbomben zu unterstützen, die von militanten palästinensischen Gruppen an der Grenze zu Gaza abgeschossen wurden.

Vor dem aktuellen Krieg in dem Gebiet war der größte Kunde von Xtend das US-Verteidigungsministerium, das Hunderte von Drohnen des Unternehmens gekauft hat, viele davon für den Einsatz durch US-Spezialeinheiten.

Flaggschiff-Experimente

IDF-Soldaten üben mit Drohnen, 2020. (Israelische Verteidigungsstreitkräfte, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Die Übungen des britischen Verteidigungsministeriums mit den Drohnen von Xtend sind Teil des Army Warfighting Experiment (AWE), dem „Flaggschiff-Experimentierprogramm der britischen Armee“.

Das aktuelle AWE, das von 2022-24 läuft, erforscht „innovative Technologien und Taktiken, um unsere Soldaten auf die Schlachtfelder der Zukunft vorzubereiten“, so die Armee.

Die Teilnahme von Xtend an „exklusiven Experimenten und Demonstrationen der britischen Armee“ sei „eine Gelegenheit, die wir sehr zu schätzen wissen“.

Zerstörte Gebäude in Gaza, 6. Dezember 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das Unternehmen teilte mit, dass seine „innovativen Systeme“ von der Infantry Trials and Development Unit der britischen Armee bewertet wurden, und fügte hinzu, dass die Drohnen von Xtend in den „fähigen Händen“ der Royal Air Force und der Armee seien.

Der zweite Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Paul Lincoln, war einer der Teilnehmer der Veranstaltung und nannte Xtend als eines der Unternehmen, mit denen er „ihre Verteidigungsprodukte besprochen“ habe.

Anfang dieses Jahres schrieb Xtend auf LinkedIn, dass es sich „geehrt“ fühle, eine wichtige Rolle bei der „AWE-Jahresabschlussveranstaltung“ der britischen Armee zu spielen.

Es fügte hinzu:

„Der Höhepunkt eines einjährigen Prozesses war es, unsere Technologie zusammen mit britischen Soldaten und vielen NATO- und Verbündeten-Ländern in komplexen urbanen Szenarien mit mehreren Streitkräften im Einsatz zu sehen“.

Xtend räumt ein, dass zu seinen Mitarbeitern auch aktive israelische Soldaten gehören. Das Unternehmen hat geschrieben:

„Wir möchten unseren britischen Partnern für ihre Zusammenarbeit und ihre Flexibilität danken, die für die Zusammenarbeit mit israelischen Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten erforderlich ist, in denen viele unserer Mitarbeiter noch im aktiven Reservedienst sind“.

Eine weitere Übung

Die Armee führte im Mai 2023 eine frühere Übung mit den Produkten von Xtend durch, wiederum auf der Salisbury-Ebene. Bei der Vorführung der Drohnen des Unternehmens waren unter anderem der damalige Verteidigungsminister Ben Wallace und andere hochrangige Militärs anwesend.

Wallace erschien nicht, um die Veranstaltung bekannt zu machen. Aber „Xtend fühlte sich geehrt und war dankbar, an der Übung der britischen Armee teilgenommen zu haben, die nur auf Einladung stattfand“, schrieb der Chief Business Officer des Unternehmens, Ido Bar-On.

Während des Manövers wurden die Drohnen von Xtend „von britischen Soldaten bedient, die das einzigartige Betriebssystem und die Multimissionsfähigkeiten von Xtend für die urbane Kriegsführung testeten“, fügte er hinzu.

Das Unternehmen beschrieb sich selbst als „eng mit dem britischen Verteidigungsministerium zusammenarbeitend“ und ist eindeutig bestrebt, auf dem britischen Militärmarkt zu expandieren.

Declassified war nicht in der Lage, das volle Ausmaß der Beziehungen von Xtend mit dem britischen Verteidigungsministerium zu ermitteln. Sowohl im September 2023 als auch 2022 war das Unternehmen zur jährlichen Londoner Waffenmesse, einer der größten der Welt, eingeladen.

Protestierende vor Großbritanniens größter Waffenmesse, der alle zwei Jahre stattfindenden Defence and Security Equipment International (DSEI), im ExCeL Centre in den Docklands, London, 2017. (Global Justice Now, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Xtend, das 2018 gegründet wurde, wird auch von General Sir Paul Newton beraten, einem ehemaligen stellvertretenden Chef des britischen Verteidigungsstabs, der jetzt als Militärberater tätig ist.

Der Gaza-Krieg ist profitabel für Xtend, das sich gerade eine neue Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar von Investoren gesichert hat.

Der Geschäftsführer, Aviv Shapira, sagte:

„Vor dem Krieg war es schwierig, Geld zu beschaffen, aber plötzlich hat sich alles geöffnet. Wir haben beschlossen, mit der Geldbeschaffung während des Krieges zu warten, und die Zahl unserer Aufträge ist stark gestiegen“.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte uns: „Wir haben keine Beschaffungsverträge mit Xtend.“

Mark Curtis ist der Direktor von Declassified UK und Autor von fünf Büchern und zahlreichen Artikeln über die britische Außenpolitik.

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

