Palästinenser haben auf dem Weg in die Freiheit nichts zu verlieren von Motasem A Dalloul

Palästinenser haben auf dem Weg in die Freiheit nichts zu verlieren

8. Juli 2024

Ein Blick auf die Schäden in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen nach dem Rückzug der israelischen Armee in Khan Yunis, Gaza, am 5. Juli 2024. (Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency)

Neun Monate nach dem anhaltenden völkermörderischen israelischen Krieg gegen den Gazastreifen sind die Palästinenser im Gazastreifen trotz der unerbittlichen Bombardierung und der verschärften Belagerung nach wie vor widerstandsfähig und standhaft.

Der unmoralische israelische Besatzungsstaat, der von den meisten arabischen Regimen, Indien und westlichen Ländern unterstützt wird, hat seine schmutzige Macht und tödliche Gewalt eingesetzt, um ein Verbrechen nach dem anderen zu begehen.

Laut UN-Berichten sind neun von zehn Einwohnern des Gazastreifens vertrieben. „Wir schätzen, dass neun von zehn Menschen im Gazastreifen seit Oktober mindestens einmal, wenn nicht sogar bis zu zehnmal, vertrieben wurden“, heißt es in einem UN-Bericht von letzter Woche.

Hinzu kommen die anhaltenden Angriffe auf Kinder und Frauen, die durch die wahllosen und intensiven israelischen Bombenangriffe auf dicht besiedelte Gebiete und Gebäude – staatliche oder UNRWA-Einrichtungen -, die als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, jeden Tag getötet oder verwundet werden. Alles ist klar, und überall gibt es detaillierte Statistiken.

Mehr als 70 Prozent der Häuser und fast alle Schulen, Moscheen, Universitäten, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen wurden bombardiert und teilweise oder vollständig zerstört. Hinzu kommen der gravierende Mangel an Lebensmitteln und Wasser sowie das Fehlen von Strom, Brennstoff, Kochgas und allen Grundlagen für ein primitives Leben.

Der Müll hat sich in den Straßen angesammelt und die Abwässer fließen durch die Gassen der zerstörten Enklave, was zu einer noch nie dagewesenen Verschmutzung und einer Gesundheitskrise führt.

In Anbetracht all dessen sagte mir eine BBC-Produzentin , sie sei schockiert, dass die Menschen im Gazastreifen nicht auf die Straße gegangen seien, um Druck auf die Hamas auszuüben, damit sie zurück in die Realität vor dem Oktober zurückkehrt. Sie sagte, die Palästinenser hätten ihr erzählt, dass der israelische Besatzungsstaat ihnen schon lange vor dem 7. Oktober Leid zugefügt habe, und erinnerte sie daran, dass ihr Leiden unter der Hand jüdischer Banden schon vor der Nakba 1948 begann. Landraub, Reise- und Bewegungsbeschränkungen, Zerstörung von Häusern, tägliche Verhaftungen, ungerechtfertigte Tötungen, Razzien in Dörfern und Städten und der Entzug der elementarsten Rechte haben seitdem nicht aufgehört, erklärten sie.

Die Menschen in Gaza haben nichts zu verlieren, erklärten sie. Sie sagten ihr, dass sie lieber sterben oder getötet werden würden, als weiterhin von der israelischen Besatzung unterjocht zu werden.

Als sie darauf hinwies, dass der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sich dafür entschieden habe, in der Unterwerfung durch Israel zu leben, sagten sie, dass selbst dies ihm keinen Frieden gebracht habe, da die Palästinenser im besetzten Westjordanland weiterhin unter einer brutalen militärischen Besatzung leben.

Sie wiesen auch auf das Leben der palästinensischen Bürger in Israel hin, die als Bürger zweiter Klasse behandelt werden und vieler ihrer Rechte beraubt sind. Selbst diejenigen, die zugestimmt haben, ihre Söhne zum Dienst in der israelischen Besatzungsarmee zu schicken, werden von den Besatzungsbehörden weiterhin erniedrigend behandelt.

Aber die Palästinenser wollen auch noch etwas anderes. Ein Recht, das in allen Menschenrechtsgesetzen und -konventionen garantiert ist, nämlich das Recht, frei und nicht unter Besatzung zu leben.

Der israelische Analyst Alon Mizrahi sagte: „Jeder, der das palästinensische Volk nicht bewundert, muss an einer psychischen Störung leiden.“

Amy Ayalon, ehemaliger Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, sagte gegenüber Al Jazeera, wenn er ein Palästinenser wäre, würde er „gegen Israel kämpfen, um [seine] Freiheit zu erlangen“.

