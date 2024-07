https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-netanyahu-accused-sabotaging-ceasefire-efforts



Krieg gegen Gaza: Netanjahu beschuldigt, die Bemühungen um einen Waffenstillstand zu sabotieren

Von MEE-Mitarbeitern

8. Juli 2024

Neue „nicht verhandelbare“ Forderungen des Premierministers lassen die Gespräche in einer heiklen Phase entgleisen, sagen israelische Beamte und Vermittler

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nimmt am 5. Juni 2024 an einer Kabinettssitzung im Bible Lands Museum in Jerusalem teil (AFP/Gil Cohen-Magen)

Benjamin Netanjahu wurde beschuldigt, die laufenden Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen mit einer neuen Reihe von „nicht verhandelbaren“ Forderungen zu sabotieren.

Der israelische Premierminister veröffentlichte seine fünf roten Linien am Sonntagabend im Vorfeld der entscheidenden indirekten Gespräche mit der palästinensischen Gruppe Hamas, die Ende dieser Woche in Doha über Vermittler stattfinden sollen.

Er sagte, jede Vereinbarung müsse es Israel erlauben, die Kämpfe so lange fortzusetzen, bis alle „Ziele“ des Krieges erreicht sind, von denen einige vom israelischen Militär als unerreichbar angesehen werden.

Die Hamas hat Garantien dafür gefordert, dass eine anfängliche Pause schließlich zu einem dauerhaften Ende des Krieges führen würde.

Zweitens sollte ein Abkommen den Waffenschmuggel an die Hamas über Ägypten unmöglich machen, fügte Netanjahu hinzu.

Diese Klausel war zuvor nicht Teil des weithin vereinbarten und von den USA und dem UN-Sicherheitsrat unterstützten Waffenstillstandsrahmens.

Seine dritte Forderung lautete, dass die Rückkehr von „Tausenden bewaffneter Terroristen“ in den Gazastreifen nicht möglich sei.

Frühere israelische Waffenstillstandsvorschläge deuteten darauf hin, dass Israel einem schrittweisen Rückzug aus dem Gazastreifen zustimmt und die bedingungslose Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen zulässt.

Viertens sagte Netanjahu, Israel werde „die Zahl der lebenden Geiseln, die aus der Gefangenschaft der Hamas zurückkehren, maximieren“.

Schließlich sagte er, dass der von Israel vereinbarte und von US-Präsident Joe Biden unterstützte Entwurf eines Abkommens die Freilassung der israelischen Gefangenen erlaube, ohne „die anderen Ziele des Krieges zu beeinträchtigen“.

Netanjahu gibt vor, ein Abkommen zu wollen, arbeitet aber daran, es zu torpedieren“.

– Israelischer Sicherheitsbeamter

Israelische Politiker und israelische Beamte waren nach Angaben israelischer Medien von der Ankündigung des Premierministers überrascht.

Die Veröffentlichung der verhärteten Forderungen, die einen Rückschritt gegenüber früheren israelischen Angeboten darzustellen scheinen, zielten darauf ab, die Chancen auf eine baldige Einigung zu verzögern und zu beeinträchtigen, sagte eine unbesetzte Sicherheitsquelle der israelischen Nachrichtenseite Ynet.

Die Forderungen seien ein „unangemessenes Verhalten, das die Chancen auf eine Rückkehr der Entführten in ihre Heimat beeinträchtigen wird“, so die Sicherheitsquelle gegenüber Ynet.

Ein anderer Sicherheitsbeamter sagte gegenüber Channel 12: „Netanjahu tut so, als wolle er ein Abkommen, aber er arbeitet daran, es zu torpedieren.“

Die Bedingung über den angeblichen Waffenschmuggel über Ägypten, der nicht Teil der Verhandlungen mit der Hamas war, wurde auch kritisiert, weil sie den Kontakt zu Kairo, einem wichtigen Vermittler bei den Gesprächen mit der Hamas, beeinträchtigt.

„Sie ist schädlich für den mit Kairo geführten Diskurs und wirkt sich negativ auf alle Gespräche aus“, so eine Quelle gegenüber Ynet.

Entgleisung der Fortschritte der Vermittler

Netanjahus Erklärung hat Berichten zufolge auch die Vermittler verärgert, die sagten, seine Forderungen könnten die in den letzten Wochen hart erarbeiteten Fortschritte bei den Gesprächen zunichte machen.

Israel und die Hamas führen seit Januar indirekte Gespräche, um ein Abkommen zu erreichen, das den Krieg im Gazastreifen beendet und Gefangene austauscht.

Israel hat in dem neunmonatigen Krieg mehr als 38.000 Palästinenser getötet, darunter mindestens 15.000 Kinder und über 10.000 Frauen.

Mehr als 120 Israelis sind im Gazastreifen inhaftiert, während Israel mehr als 10.000 palästinensische politische Gefangene festhält.

Die beiden Seiten haben sich über einen dreistufigen Entwurf für das Abkommen, der von amerikanischen, katarischen und ägyptischen Vermittlern vorgelegt wurde, hin und her bewegt.

Die meisten Bestandteile des Abkommens wurden nach monatelangen Verhandlungen fertiggestellt.

Ungeklärt sind jedoch die Bedingungen für einen dauerhaften Waffenstillstand und den Abzug der israelischen Streitkräfte.

Biden sagte, dass Israel in seinem letzten Angebot an die Vermittler vom 27. Mai, das vom MEE vollständig veröffentlicht wurde, einem dauerhaften Waffenstillstand und einem vollständigen Rückzug zugestimmt habe.

Israelische Beamte haben sich nie ausdrücklich dazu bereit erklärt, den Krieg zu beenden oder sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen.

Hamas-Vertreter begrüßten die Ankündigung Bidens, wiesen aber später darauf hin, dass das israelische Angebot keine Garantie für ein Ende des Krieges darstelle.

Berichten zufolge hat die palästinensische Gruppe ihre Position in den letzten Wochen aufgeweicht und die Forderung nach einer ausdrücklichen Garantie für die Beendigung des Krieges vor Beginn des Waffenstillstands fallen gelassen.

Stattdessen hat die Hamas Medienberichten zufolge einer offenen Formulierung zugestimmt, die Gespräche über einen dauerhaften Waffenstillstand während einer ersten vorübergehenden Waffenruhe ermöglicht.

Dieser Fortschritt sei nun aufgrund der jüngsten Äußerungen Netanjahus gefährdet, sagte ein hochrangiger Beamter aus einem der vermittelnden Länder gegenüber der Times of Israel.

Der ungenannte Beamte sagte, der israelische Premierminister versuche, das Abkommen zu sabotieren.

Seine Äußerungen „treffen den sensibelsten Aspekt der laufenden Verhandlungen“, sagte er und fügte hinzu, dass sie „den Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Zweideutigkeit“, die im Wortlaut des jüngsten Angebots erreicht wurde, ernsthaft schaden.

„Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass sie aus rein politischen Gründen gemacht wurden“, fügte der Beamte hinzu.

Übersetzt mit deepl.com

