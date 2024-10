https://www.trtworld.com/content/article/palestinians-say-israel-is-decimating-gazas-jabalia-as-world-looks-away-18222107



Palästinenser sagen, Israel dezimiere das Jabalia-Lager im Gazastreifen, während die Welt wegschaut

19. Oktober 2024

Während Israel die Internetverbindung kappt und mehr Truppen in das Jabalia-Lager im Norden des Gazastreifens schickt, sagen Palästinenser, dass Familien, die sich weigerten, entwurzelt zu werden, „einem Völkermord ausgesetzt sind“.

AFP

Israel sagt, dass es nur gegen Hamas-Widerstandskämpfer vorgeht, aber Bilder und Videos, die von Einheimischen und palästinensischen Journalisten online geteilt werden, zeigen oft viele Frauen und Kinder unter den Opfern. / Foto: AFP

Israel hat die Internetverbindung gekappt und eine weitere Armee-Einheit zur Unterstützung seiner Invasionstruppen geschickt, die in Jabalia, dem größten der acht historischen Flüchtlingslager im Gazastreifen, Massaker verüben. Die palästinensischen Bewohner mussten mit ansehen, wie israelische Panzer ihre Häuser in die Luft jagten und bei einem neuen israelischen Massaker mehr als 30 Zivilisten getötet wurden, darunter allein 21 Frauen.

„Was im Jabalia-Flüchtlingslager passiert, kann als schnelle Vernichtungsmission zusammengefasst werden; so etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Hossam Shabat, einer der wenigen palästinensischen Journalisten, die aus Jabalia berichten, am Freitag auf X.

In einem späteren Beitrag sagte er: “Es fühlt sich an wie der Jüngste Tag.“

„Seit einer Stunde wird ununterbrochen Artillerie eingesetzt. Die israelischen Besatzungstruppen zerstören Häuser, während die Bewohner darin ausharren. Zu den anhaltenden Schrecken gehören gnadenlose Bombardierungen, ständiges Artilleriefeuer und Scharfschützen, die jeden töten, der sich bewegt„, schrieb er.

„Was sie tun, ist Ausrottung und der Versuch, das gesamte Lager von seinen Bewohnern zu leeren, indem sie sie töten und verhungern lassen.“

Ein weiterer palästinensischer Journalist, Anas Al-Sharif, beschrieb die aktuellen Szenen in Jabalia.

„Familien, die sich weigerten, vertrieben zu werden, sind einem Völkermord ausgesetzt. Kampfflugzeuge bombardierten Dutzende bewohnter Häuser in der Nähe der Nassar-Kreuzung im Viertel Tal al-Zaatar östlich des Lagers, wobei 100 Menschen getötet oder verwundet wurden.“

„Die Leichen der Unschuldigen liegen überall. Krankenhäuser, Straßen und Wege sind überfüllt mit denen, die aus den Trümmern geborgen wurden, und die meisten liegen noch unter den Trümmern“, berichtete er.

In den üblichen Stellungnahmen behauptet Israel, nur gegen Hamas-Widerstandskämpfer vorzugehen, aber Bilder und Videos, die von Einheimischen und palästinensischen Journalisten online gestellt wurden, zeigen oft viele Frauen und Kinder unter den Opfern.

Israel hat ausländischen Journalisten den Zugang zu Gaza verwehrt. Und die Berichterstattung wird von palästinensischen Journalisten geleitet, die oft Gefahr laufen, durch israelische Granaten oder Angriffe getötet oder verstümmelt zu werden.

Israel hat bisher fast 200 palästinensische Journalisten getötet, weil sie über seinen völkermörderischen Krieg in Gaza berichtet haben, während es seine eigene Propaganda unvermindert durch die gehorsame israelische Presse sowie die mitschuldigen westlichen Medienkanäle verbreitet.

Mehr lesen

Die Palästinenser von Jabalia teilen „letzte“ Botschaften über eine mögliche Ausrottung

Neues Massaker

Später am Freitag griff Israel Häuser in Dschabalija an, wobei mindestens 33 Palästinenser getötet wurden, darunter 21 Frauen und viele Kinder, und 85 weitere verletzt wurden. Beamte aus Gaza sagten, dass viele der Verwundeten ihre Verletzungen möglicherweise nicht überleben werden.

Einwohner von Dschabalija und zwei nahe gelegenen Städten berichteten außerdem, dass die Kommunikations- und Internetdienste von Israel unterbrochen wurden, wodurch Rettungsaktionen von Krankenwagenteams und die Möglichkeit der von der israelischen Invasion betroffenen Menschen, Hilfe zu suchen, unterbrochen wurden.

Die Einwohner berichteten, dass die israelischen Streitkräfte die weit im Norden des Gazastreifens gelegenen Städte Beit Hanoun, Jabalia und Beit Lahiya effektiv von Gaza-Stadt isoliert hätten, sodass nur die Familien, die den Evakuierungsbefehlen Folge leisteten und die drei Städte verließen, sich frei bewegen konnten.

Ebenfalls am Freitag riefen Gesundheitsbeamte dazu auf, sofort Treibstoff, medizinische Hilfsgüter und Lebensmittel an drei Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens zu senden, die von der Anzahl der Patienten und Verwundeten überfordert waren.

Im Kamal-Adwan-Krankenhaus mussten die Ärzte Kinder auf der Intensivstation durch schwerere Fälle von Erwachsenen ersetzen, die bei israelischen Luftangriffen auf eine Schule in Jabalia am Donnerstag schwer verletzt worden waren.

Bei dem israelischen Angriff wurden 28 Menschen getötet.

Der Direktor des Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, sagte in einem Video, das an die Medien geschickt wurde, dass die Kinder in eine andere Abteilung innerhalb der Einrichtung verlegt worden seien, wo man sich gut um sie kümmere.

Mehr lesen

Amerikas größte Gewerkschaft im Gesundheitswesen fordert Waffenembargo gegen Israel

Krankenhäuser überlastet

Israel gab an, am Freitag etwa 30 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens geschickt zu haben, darunter Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter und Ausrüstung für Notunterkünfte. Einheimische und Gesundheitsbeamte sagten jedoch, dass die Hilfe die am stärksten betroffenen Gebiete, darunter Jabalia, Beit Hanoun und Beit Lahiya, nicht erreicht habe.

Philippe Lazzarini, Leiter der UN-Palästina-Flüchtlingsagentur UNRWA, sagte am 11. Januar, dass der Angriff auf die Schule der dritte auf eine UNRWA-Einrichtung in dieser Woche war, und fügte hinzu, dass die Agentur im vergangenen Jahr der Kämpfe insgesamt 231 Teammitglieder verloren habe.

Abu Safiya sagte, dass das medizinische Personal erschöpft sei und dass die Vorräte der Krankenhäuser, einschließlich der Lebensmittel, stark dezimiert seien.

Die Ärzte in den Krankenhäusern Kamal Adwan, Al-Awda und Indonesian weigerten sich, ihre Patienten zu verlassen, obwohl das israelische Militär zu Beginn seiner Jabalia-Invasion Ultimaten gestellt hatte.

Der Norden des Gazastreifens, in dem mehr als die Hälfte der 2,4 Millionen Einwohner des Gebiets lebten, wurde in der ersten Phase des völkermörderischen Krieges Israels gegen das Gebiet vor einem Jahr in Schutt und Asche gelegt.

Seitdem wurden in Tel Aviv mehr als 42.500 Palästinenser getötet und fast 100.000 verwundet. Es wird befürchtet, dass etwa 10.000 Palästinenser unter den Trümmern ihrer zerbombten Häuser begraben sind. Weitere 10.000 wurden von Israel entführt und in israelischen Gefängnissen und Folterkammern verschleppt.

Einige Experten und Studien sagen, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist und die tatsächliche Zahl der palästinensischen Todesopfer bei etwa 200.000 liegen könnte.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …