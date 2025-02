https://www.aljazeera.com/news/2025/2/15/palestinians-burn-shirts-forced-to-wear-upon-release-from-israeli-jails



Palästinenser verbrennen nach der Entlassung aus israelischen Gefängnissen „demütigende“ T-Shirts

Freigelassene Palästinenser verbrennen „rassistische“ T-Shirts, die ihnen von Israel im Austausch für Gefangene nach angespannten Verhandlungen aufgezwungen wurden.

Ein Palästinenser verbrennt ein provokatives Sweatshirt, das freigelassenen palästinensischen Gefangenen aufgezwungen wurde [Bashar Taleb/AFP]

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 15. Februar 2025

Israels Versuch, die freigelassenen Palästinenser zum Tragen von T-Shirts mit einem Davidstern-Logo und der Aufschrift „Wir werden nicht vergessen oder vergeben“ in arabischer Sprache zu zwingen, hat für Wut gesorgt und wurde als „rassistisches Verbrechen“ verurteilt.

Am Samstag wurden 369 Palästinenser im Austausch für drei Gefangene in Gaza freigelassen, nachdem tagelang angespannte Verhandlungen geführt worden waren.

Vor dem Austausch veröffentlichte der israelische Gefängnisdienst Fotos von einigen der Palästinenser, die diese provokativen T-Shirts trugen. Als die Palästinenser zurückgebracht wurden, trugen einige von ihnen ihre T-Shirts mit der Schrift nach außen, um die Botschaften zu verdecken.

Aufnahmen von Al Jazeera aus Gaza zeigten einige Palästinenser, die die T-Shirts bei ihrer Ankunft im European Gaza Hospital in Khan Younis in Gaza in Brand steckten.

„Wir verurteilen das Verbrechen der Besatzung, rassistische Slogans auf den Rücken unserer heldenhaften Gefangenen zu platzieren und sie mit Grausamkeit und Gewalt zu behandeln, was eine eklatante Verletzung der humanitären Gesetze und Normen darstellt“, sagte die Hamas in einer Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass dies ‚im Gegensatz zum festen Bekenntnis des Widerstands zu moralischen Werten bei der Behandlung der Gefangenen der Besatzung‘ stehe.

Auch die palästinensische Islamische Dschihad-Gruppe verurteilte die T-Shirts als ‚rassistisches Verbrechen‘.

Laut der israelischen Rundfunkbehörde, die eine israelische Quelle zitiert, gab es auch in Israel Kritik an den Uniformen. Eine Quelle wurde mit den Worten zitiert, dass die politische Führung Israels nicht über den Schritt informiert worden sei.

Die Entscheidung, die Palästinenser die Shirts tragen zu lassen, sei vom israelischen Gefängnisbeauftragten Kobi Yaacobi getroffen worden, so die Quelle gegenüber dem Sender.

Mohamad Elmasry, Professor im Studiengang Medienwissenschaften am Doha Institute for Graduate Studies, sagte gegenüber Al Jazeera, dass dies eine „weitere Methode“ sei, mit der Israel die Palästinenser „entmenschlichen“ wolle.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das den Austausch unterstützt, forderte alle Parteien zu einer „würdigeren“ Freilassung auf.

„Obwohl wir wiederholt gefordert haben, dass alle Überstellungen in einer würdigen und privaten Art und Weise durchgeführt werden, müssen alle Seiten, einschließlich der Vermittler, mehr tun, um zukünftige Überstellungen zu verbessern“, sagte das IKRK in einer Erklärung am Samstag.

Die Aufregung um die provokativen T-Shirts unterstreicht eine lange Politik der „Demütigung“, so Xavier Abu Eid, ein politischer Analyst, der von Bethlehem im besetzten Westjordanland aus mit Al Jazeera sprach.

„Wir haben in den letzten Wochen die Demütigung palästinensischer Gefangener analysiert“, sagte Abu Eid. Er merkte an, dass dies ‚nichts Neues‘ sei, aber nicht nur den Gefangenen, sondern auch ihren Familien schade.

Seit Beginn des Waffenstillstands im Januar wurden laut IKRK insgesamt 24 Gefangene und 985 Palästinenser freigelassen.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

