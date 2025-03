https://www.aljazeera.com/news/2025/3/26/palestinian-oscar-winner-feared-for-his-life-during-israeli-settler-attack



Palästinensischer Oscar-Preisträger fürchtete bei Angriff durch israelische Siedler um sein Leben

Hamdan Ballal sagt, er sei vor seinem Haus in Susiya im besetzten Westjordanland von Siedlern und Soldaten angegriffen worden.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Susiya im südlichen Westjordanland, als die Bewohner während des muslimischen Fastenmonats Ramadan ihr Fasten brachen.

In einem Gespräch mit Al Jazeera am Dienstag sagte Ballal, er sei dorthin gegangen, um einen Angriff von Siedlern auf das Haus seines Nachbarn in Susiya zu dokumentieren.

Als die Situation eskalierte und Ballal erkannte, dass es „immer gefährlicher wurde“, beschloss er, nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren.

No Other Land Co-Regisseur beschreibt Angriff und Verhaftung

Ein ihm bekannter Siedler sei ihm jedoch zusammen mit zwei israelischen Soldaten bis zu seinem Haus gefolgt, sagte Ballal und fügte hinzu, dass der Angriff direkt vor seinem Haus stattgefunden habe.

„Sie hielten die Waffe direkt auf mich, die Soldaten. … Der Siedler ging hinter mich und griff mich direkt mit seinen Händen an. Ich weiß nicht, was er in seinen Händen hielt“, sagte er.

Ballal fiel zu Boden, während der Angriff weiterging.

„Die Soldaten schrien mich weiter an, bedrohten mich und hielten mir die Waffe einmal an den Hals. … Sie hielten mir die Waffe auch an die Wange.

Ballal erinnert sich, dass er dachte, er würde den Angriff nicht überleben.

„Die Soldaten ließen ihn [den Siedler] mich schlagen, und die Soldaten schlugen mich auch mit einer Waffe. Ich fiel hin, weil es ein harter, harter Angriff war“, sagte er. ‚Sie konzentrierten sich auf meinen Kopf. Sie traten meinen Kopf und auch mit einer Waffe.“

„Ich hatte das Gefühl, dass sie mich töten würden, nicht nur, um mich zu bestrafen. … Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben würde‘, sagte er gegenüber Al Jazeera

„Siedler tun, was sie wollen“

Der Dokumentarfilm „No Other Land“ – unter der Regie von Ballal, einem weiteren Palästinenser und zwei Israelis – dokumentiert siedlerbedingte Gewalt und israelische Zerstörungen palästinensischer Häuser im Gebiet Masafer Yatta im Westjordanland. Der Film wurde am 2. März mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am 7. Oktober 2023, so Ballal, lasse die israelische Armee „die Siedler tun, was sie wollen“

„Weil die Armee hier ist, sind sie Siedler in Uniformen“, sagte er.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gibt an, dass israelische Soldaten und Siedler seit Beginn des Krieges vor 17 Monaten mindestens 884 Palästinenser im Westjordanland getötet haben.

Nach Angaben der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Palestinian Prisoner’s Society wurden seit Oktober 2023 etwa 15.700 Palästinenser inhaftiert.

