Wie die Berliner Polizei den Internationalen Frauentag feierte, indem sie Frauen verprügelte, die sich für Palästina einsetzten

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

26. März 2025

Die bittere Ironie, dass Gewalt gegen Frauen an einem Tag, der der Feier der Frauenrechte gewidmet ist, von einer Behörde ausgeübt wird, die mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit beauftragt ist und von einer Frau geleitet wird, sollte nicht übersehen werden.

Die Polizei in der deutschen Hauptstadt Berlin hat sich seit Beginn der Solidaritätskundgebungen für Palästina als Reaktion auf den völkermörderischen Krieg, den „Israel“ seit nunmehr achtzehn Monaten gegen Gaza führt, einen berüchtigten Ruf für Brutalität und Machtmissbrauch erworben.

Der diesjährige Internationale Frauentag am 8. März bildete keine Ausnahme von der Regel der exzessiven Gewaltanwendung durch die uniformierten Fußsoldaten der institutionellen Polizei, die im Dienste der extremistischen „pro-Israel“-Staatsräson Deutschlands routinemäßig friedliche Kundgebungen gegen Völkermord angreifen.

Videoaufnahmen, die bei einer von der Alliance of Internationalist Feminists organisierten Protestveranstaltung gemacht wurden, zeigen einen Mob von Polizisten, die in protziger Kampfausrüstung übertrieben gekleidet sind und wiederholt weiblichen Teilnehmerinnen ins Gesicht, auf den Kopf und in den Rücken schlagen.

In einem anderen Video ist ein Polizist zu sehen, der eine Frau gewaltsam unterwirft, ihren Kopf gewaltsam zwischen seine Beine drückt und ihr Gesicht gegen seine Genitalien presst.

In einer Erklärung, die auf Instagram gepostet wurde, verurteilten die Organisatoren der Proteste die entsetzlichen Ereignisse, die sich bei der Kundgebung zum Revolutionären 8. März ereigneten, als „extreme Unterdrückung“ gegen „diejenigen, die sich der faschistischen und kolonialen Politik Deutschlands widersetzen“.

Sie beschreiben auch in drastischen Details die zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt, die Polizeibeamte angeblich begangen haben, darunter das absichtliche Betatschen der Brüste mehrerer Frauen.

Die bittere Ironie, dass Gewalt gegen Frauen von einer Behörde ausgeübt wird, die mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit beauftragt ist und von einer Frau, der Polizeipräsidentin Barbara Slowik, geleitet wird, sollte an einem globalen Tag, der der Feier der Frauenrechte gewidmet ist, nicht verloren gehen.

Die unappetitlichen Vorkommnisse vom 8. März in der deutschen Hauptstadt sprechen auch Bände über den stetig sinkenden Mindeststandard der Berliner Strafverfolgungsbehörden bei der Einhaltung verfassungsrechtlich garantierter Rechte, wenn es um die Überwachung pro-palästinensischer Proteste geht.

„Carte blanche“ für Gewalt

In einem Interview mit der Berliner Zeitung beschuldigte Mohamed Amjahid, ein deutscher investigativer Journalist marokkanischer Abstammung und Bestsellerautor eines Buches über Polizeibrutalität, den Mitte-Rechts-Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, der Polizei einen „Freibrief zum Verprügeln“ friedlicher Demonstranten zu erteilen, insbesondere von Palästina-Solidaritäts- und Klimaaktivisten.

Er kommentierte die Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen die Polizei am Internationalen Frauentag und sagte weiter, dass sexualisierte Polizeigewalt in Deutschland an der Tagesordnung sei und den Beamten bereits während ihrer Ausbildung an der Polizeiakademie eingeimpft werde.

Es ist erwähnenswert, dass nur wenige Tage später die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete die zionistische Entität des „Völkermords“ und des „systematischen Einsatzes sexueller, reproduktiver und anderer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt seit Oktober 2023“ beschuldigte.

In einem 49-seitigen Bericht, dessen Titel die erschreckenden Worte „mehr als ein Mensch ertragen kann“ enthält, kommt das Gremium zu dem Schluss, dass „sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt … im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet als Kriegsstrategie Israels zur Dominierung und Vernichtung des palästinensischen Volkes verübt wird“.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass „erzwungenes öffentliches Strippen und Nacktheit, sexuelle Belästigung einschließlich Vergewaltigungsdrohungen sowie sexuelle Übergriffe Teil der Standardarbeitsweise der israelischen Sicherheitskräfte gegenüber Palästinensern sind“.

Es scheint, dass die Berliner Polizei mit der mutmaßlichen Begehung geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt gegen Frauen, die sich für Palästina einsetzen, einmal mehr aus dem Lehrbuch der selbsternannten „moralischsten Armee der Welt“ abgeschrieben hat.

Am 18. März beendete diese „moralischste Armee“ die zweimonatige Waffenruhe mit der Hamas, indem sie bei erneuten Luftangriffen im gesamten Gazastreifen, der bereits durch die von den USA unterstützte israelische Kriegsmaschinerie bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden war, Hunderte Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, massakrierte.

„Ordnung ohne Gesetz“

Die gewaltsame Unterdrückung der Solidarität mit Palästina in Berlin nach dem 7. Oktober, der Heimat der größten palästinensischen Gemeinschaft in Europa, wirft auch die umfassendere Frage der Rechenschaftspflicht der Polizei auf.

Im August letzten Jahres verurteilte Amnesty International den Einsatz exzessiver Gewalt durch die Berliner Polizei gegen pro-palästinensische Demonstranten, darunter Frauen und Minderjährige, und forderte eine unabhängige Untersuchung der beteiligten Beamten.

Deutschland ist nach wie vor eines der wenigen westlichen Länder, in denen es keine unabhängige Aufsichtsbehörde gibt, die öffentliche Beschwerden gegen die Polizei bearbeitet und polizeiliches Fehlverhalten untersucht.

Im Jahr 2018 forderte Amnesty die Schaffung „unabhängiger Untersuchungsmechanismen für Fälle rechtswidriger Polizeigewalt in Deutschland“, ein Appell, den mehrere deutsche Regierungen ignoriert haben.

Im Mai 2024 beschrieb die Abolitionistin Vanessa E. Thompson den zunehmend repressiven Charakter von Recht und Ordnung in Deutschland nach dem 7. Oktober als „Ordnung ohne Gesetz“.

Sie sprach auf einer Podiumsdiskussion in Berlin anlässlich des diamantenen Jubiläums des deutschen Grundgesetzes mit dem Titel „75 Jahre Grundgesetz: Was gibt es zu feiern?“

Zehn Monate systematischer Polizeigewalt im Dienste der brutalen Siedlerkolonialbesetzung Palästinas durch „Israel“ und des Holocausts des 21. Jahrhunderts gegen seine ursprünglichen Bewohner später lautet die Antwort nach wie vor: nichts.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem Bachelor-Abschluss in Asien- und Afrikawissenschaften.

