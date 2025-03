https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/palestinian-child-dies-israeli-custody-first-recorded-case



Palästinensisches Kind stirbt in israelischer Haft – erster dokumentierter Fall

Tamara Nassar

Rights and Accountability

25. März 2025

Ein entlassener palästinensischer Gefangener zeigt bei seiner Entlassung am 15. Februar 2025 im südlichen Gebiet von Khan Younis im Gazastreifen Anzeichen von Misshandlung.

Doaa Albaz ActiveStills

Am Sonntag starb ein palästinensisches Kind in israelischer Haft. Laut der Gruppe „Defense for Children International – Palestine“ ist dies der erste dokumentierte Fall des Todes eines palästinensischen Kindes in israelischer Haft in der Geschichte.

Die Familie von Walid Khaled Abdullah Ahmad wurde vom Gefangenenausschuss der Palästinensischen Autonomiebehörde über seinen Tod informiert, ohne dass Einzelheiten zu den Umständen seines Todes genannt wurden. Der Ausschuss teilte der Familie mit, dass Walid an Krätze und einer Darminfektion litt.

Der 17-Jährige, der im Megiddo-Gefängnis im Norden Israels inhaftiert war, „ging im Gefängnishof spazieren, wurde schwindelig, brach zusammen und schlug mit dem Kopf gegen ein Geländer“, berichtete DCIP.

Walid Khaled Abdullah Ahmad.

Defense for Children International-Palestine

Andere inhaftierte Kinder riefen die israelischen Gefängniswärter um Hilfe, aber niemand reagierte. Walids Mitgefangene trugen ihn zu einem Tor, wo die Wachen ihn abholten.

Israel hält den Leichnam des Teenagers von seiner Familie fern und verhindert so eine ordnungsgemäße Beerdigung. Dies verhindert auch eine unabhängige Autopsie, die die genaue Todesursache ermitteln könnte.

Walid wurde am 30. September 2024 mitten in der Nacht in seinem Haus im Dorf Silwad, nordöstlich von Ramallah im besetzten Westjordanland, festgenommen.

Er wurde zunächst in ein Verhörzentrum gebracht, bevor er in das Megiddo-Gefängnis überstellt wurde. Die Kinderrechtsgruppe wies darauf hin, dass die Überstellung von Gefangenen aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen nach Israel nach internationalem Recht illegal ist und ein Kriegsverbrechen darstellt.

Walid wurde „von israelischen Soldaten geschlagen und misshandelt und in Israel inhaftiert, wo er magere Portionen verdorbenen Essens erhielt und überfüllten, unhygienischen Bedingungen ausgesetzt war, während er gleichzeitig vollständig von seiner Familie isoliert war“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Rechenschaftsprogramms bei DCIP.

Folter

In der Zwischenzeit starb im vergangenen Monat ein 34-jähriger palästinensischer Gefangener in israelischer Haft.

Raafat Adnan Abu Fanuna, der aus dem Gazastreifen stammte, hatte keine gesundheitlichen Probleme, bevor er am 7. Oktober 2023 zusammen mit seinem Bruder Shadi verhaftet wurde.

Laut dem Palästinensischen Gefangenenclub wurde er während seiner Haft verletzt, aber seine israelischen Bewacher erlaubten ihm weder Besuche noch gaben sie Einzelheiten über seinen Zustand bekannt.

Abu Fanuna starb im Shamir Medical Center in Tel Aviv, war aber während seiner Haft im Gefängnis von Ramle inhaftiert.

Seit dem 7. Oktober 2023 sind mehrere Gefangene während ihrer Verhöre durch den Shin Bet, Israels Inlandsgeheimdienst und Folterbehörde, gestorben.

Dazu gehört auch der Tod von Iyad Rantisi, einem Arzt aus Gaza, der Direktor des Frauenkrankenhauses in Beit Lahiya im nördlichen Teil der Küstenenklave war. Er starb nur sechs Tage nach seiner Verhaftung.

Die israelische Staatsanwaltschaft „entschied, dass es keine Grundlage für die Verfolgung eines Strafverfahrens gegen Shin-Bet-Vernehmungsbeamte“ in Rantisis Fall sowie in mindestens einem weiteren Fall gibt, wie die israelische Zeitung Haaretz im Dezember berichtete.

Die UN-Untersuchungskommission veröffentlichte diesen Monat einen Bericht, der aufzeigt, wie Palästinenser während ihrer Haft häufig sexueller Gewalt ausgesetzt sind.

Diese Taten wurden „entweder auf ausdrücklichen Befehl oder durch stillschweigende Ermutigung der obersten zivilen und militärischen Führung begangen“, heißt es in dem Bericht.

Männliche Häftlinge wurden vergewaltigt und sexuell missbraucht, unter anderem durch „Verwendung einer elektrischen Sonde, um Verbrennungen am Anus zu verursachen, und das Einführen von Gegenständen wie Fingern, Stöcken, Besenstielen und Gemüse in den Anus und das Rektum“, heißt es in dem Bericht.

In einem Fall wurde ein palästinensischer Mann, der auf der berüchtigten Militärbasis Sde Teiman, die zu einem Konzentrationslager geworden war, festgehalten wurde, in einer Stressposition festgehalten, während ein Metallwerkzeug in seinen Penis eingeführt wurde, bis er zu bluten begann.

In mindestens zwei im Bericht dokumentierten Fällen mussten zwei Häftlinge operiert oder medizinisch behandelt werden, nachdem sie von ihren israelischen Entführern vergewaltigt worden waren.

Adnan al-Bursh, der Leiter der orthopädischen Abteilung des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, der von seinen israelischen Entführern gefoltert und getötet wurde, war laut dem Bericht ebenfalls sexueller Gewalt ausgesetzt.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Bericht, in dem sie detailliert darlegte, wie die israelischen Behörden seit dem 7. Oktober 2023 „mehr als ein Dutzend israelische Gefängniseinrichtungen, sowohl militärische als auch zivile“, in ein „Netzwerk von Lagern umgewandelt haben, die dem Missbrauch von Insassen gewidmet sind“.

Während in ausführlichen Berichten auf Misshandlungen in Sde Teiman hingewiesen wurde, enthüllt der B’Tselem-Bericht, dass ein ähnliches Muster von Misshandlungen in israelischen Haftanstalten im gesamten historischen Palästina weit verbreitet war.

Aussagen ehemaliger Häftlinge „decken eine systemische, institutionelle Politik auf, die auf die fortwährende Misshandlung und Folter aller palästinensischen Gefangenen ausgerichtet ist“.

Im Dezember 2023 warnte das Public Committee Against Torture in Israel, dass der israelische Strafvollzug „von einer professionellen Inhaftierungsbehörde zu einer rachsüchtigen und strafenden Truppe“ werde.

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Gefangene an den Folgen von Schlägen, Folter und grausamer Misshandlung gestorben, darunter auch Palästinenser, die bereits weit vor dem 7. Oktober 2023 inhaftiert worden waren.

Zu den Misshandlungen gehören Schlafentzug, medizinische Vernachlässigung, Hunger, Schläge, Stresspositionen, Gewaltandrohungen gegen Familienmitglieder und das Loslassen von Kampfhunden, wie Menschenrechtsgruppen dokumentierten.

20 Prozent

Mit Walids Tod steigt die Zahl der Palästinenser, die seit dem 7. Oktober 2023 in israelischer Haft gestorben sind, auf 63. Darunter sind mindestens 40 Häftlinge aus dem Gazastreifen, wie der Palästinensische Gefangenenclub mitteilt.

Diese Zahl umfasst nur die Gefangenen, die vom Palästinensischen Gefangenenclub als in israelischer Haft verstorben identifiziert wurden. Der Direktor der Gruppe, Abdullah al-Zghari, sagte letztes Jahr, dass die tatsächliche Zahl um Dutzende höher liegen könnte.

Dies sei „die blutigste Phase in der Geschichte der Gefangenenbewegung seit 1967“, sagte die Gruppe im vergangenen Monat.

Die Zahl der palästinensischen Gefangenen, die in israelischer Haft gestorben sind, ist während des andauernden Völkermords an den Palästinensern in Gaza, unter anderem durch Folter, medizinische Vernachlässigung und andere Formen von Körperverletzung, dramatisch gestiegen.

Um diese Zunahme in die richtige Perspektive zu rücken: 20 Prozent aller registrierten Fälle palästinensischer Gefangener, die seit 1967 in israelischer Haft gestorben sind, ereigneten sich seit dem 7. Oktober 2023.

Seit diesem Jahr wurden 300 Todesfälle von Palästinensern in israelischer Haft registriert.

Israel hält die Leichen von 72 Palästinensern, die in israelischer Haft gestorben sind, weiterhin zurück, darunter 61 der seit dem 7. Oktober 2023 Verstorbenen, darunter auch Walid.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …