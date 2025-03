Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Da Netanjahus Koalition stärker ist als je zuvor, könnten Israels Geiseln in Gaza den Preis dafür zahlen.

Obwohl Netanjahu den Entwurf des Ausnahmegesetzes vorgelegt hat, werden ultraorthodoxe Abgeordnete nicht riskieren, einen so großzügigen Premierminister zu verlieren. Da die Entlassung des Shin-Bet-Chefs wahrscheinlich ist, könnte der Generalstaatsanwalt als einziger Gegner Netanjahus dastehen.

– Netanjahu und seine Minister nach der Haushaltsgenehmigung am Dienstag in der Knesset. – Bildnachweis: Olivier Fitoussi

– Ravit Hecht

– 26. März 2025

Am Dienstag kam es vor der Knesset zu beispiellosen Protesten. Doch im Inneren wurde der Haushalt ohne besondere Probleme verabschiedet – und laut einer Quelle in der Regierungskoalition sogar überraschend problemlos.

„Wir spielten auf ein leeres Tor“, sagte er. “Bis vor einer Woche war unsere Mehrheit nicht gesichert. Abgesehen von den Ultraorthodoxen gab es Befürchtungen, dass ein oder zwei Abgeordnete des Likud überlaufen würden. Aber die Opposition hat uns die Sache überhaupt nicht schwer gemacht.“

Trotz seiner Kommentare herrscht im politischen Establishment seit einigen Wochen die Meinung vor, dass der Haushalt tatsächlich ohne besondere Probleme verabschiedet werden würde und dass die Ultraorthodoxen, trotz Premierminister Benjamin Netanjahus Versäumnis, die von ihnen gewünschte Wehrpflichtbefreiung zu gewähren, nicht riskieren würden, die Regierung zu stürzen.

Diese Prophezeiung erforderte auch keinen großen Mut oder Weitsicht. Auch wenn die Ultraorthodoxen ihre Befreiung vom Militärdienst noch nicht festigen konnten, kommt ihnen dieses Budget zugute, das die Mittelschicht und all diejenigen belastet, die die Last der Wirtschaft und Verteidigung des Staates tragen.

Darüber hinaus haben weder sie noch eine andere Partei in der Koalition Interesse an vorgezogenen Wahlen, die ihnen laut allen Umfragen weniger Sitze einbringen würden als im November 2022.

„Die Ultraorthodoxen und die Wehrpflicht sind ein Problem, für das es keine Lösung gibt“, sagte ein Likud-Minister über das im Wesentlichen einzige Anliegen der Koalition, das Netanjahu nun mit dem leeren Versprechen aufgeschoben hat, sich nach der Verabschiedung des Haushalts mit der Legalisierung der Wehrdienstverweigerung der Ultraorthodoxen zu befassen. Dieses Problem wird die Koalition weiterhin beschäftigen, aber es wird sie nicht auseinanderbringen.

Die Notwendigkeit, mit der Einberufung der ultraorthodoxen Männer zu beginnen, ist angesichts der Wiederaufnahme des Krieges im Gazastreifen praktisch das einzige Konsensproblem in Israel. Die Ultraorthodoxen, die sich der Einberufung widersetzen und deren Minister offen zu einem Lied tanzen, das ihren Widerstand verkündet, befinden sich daher in unrühmlicher Isolation (oder, im Klartext, machen alle anderen mit ihrer Unmusikalität und Unverbundenheit verrückt).

Ultraorthodoxe Männer protestieren vor einer Militärrekrutierungskonferenz in Jerusalem, Anfang des Jahres. Bildnachweis: Sraya Diamant

Obwohl Netanjahu sie gerne per Gesetz ausnehmen und damit seine engsten Verbündeten beschwichtigen würde, ist er nicht einmal in der Lage, ihnen wesentlich kleinere Zugeständnisse zu machen – beispielsweise die Verabschiedung eines Gesetzes zur Fortsetzung ihrer Kindertagesstättenzuschüsse trotz ihrer Verweigerung, sich zu melden.

Und die Ultraorthodoxen, die vor einigen Wochen erkannt haben, dass sie nicht bekommen werden, was sie wollen, sind von der Forderung nach einem Gesetz zu einer Strategie der Verhinderung von Gesetzen übergegangen, da sie der Meinung sind, dass jedes Wehrpflichtgesetz, das verabschiedet werden könnte, ihre Situation wahrscheinlich verschlechtern würde. Sie haben kein Interesse daran, für Unruhe zu sorgen, und schon gar nicht daran, den Verlust eines Premierministers zu riskieren, der ihnen gegenüber so großzügig ist.

Die traurige Wahrheit ist, dass diese Regierung bis zur Verabschiedung des Haushalts 2026 nicht in Gefahr ist, zu stürzen. Auch für das nächste Jahr ist nichts in Sicht, was sie gefährden könnte.

Die entscheidende Frage ist daher, wie sich die Versicherungspolice, die Netanjahu am Dienstag erhalten hat, auf seine Politik auswirken wird und welche Richtung er in den kommenden Monaten einschlagen wird – seine diktatorischen Tendenzen, die in letzter Zeit zugenommen haben, verstärken oder sie stattdessen mäßigen, jetzt, da er politische Ruhe genießt.

Alle Mitglieder der Koalition sind der Meinung, dass Netanjahu den Kampf in Gaza fortsetzen wird und dass die einzige Chance, die Geiseln nach Hause zu bringen, darin besteht, dass die Hamas-Führung sich bereit erklärt, ins Exil zu gehen. Das bedeutet im Klartext, dass die Geiseln weiterhin im Stich gelassen und ihre Familien misshandelt werden.

Innenpolitisch wird die Entlassung des Direktors des Sicherheitsdienstes Shin Bet immer mehr zur Tatsache, und in gewisser Weise hat sie durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Dienstag Rückenwind erhalten. Das Gericht hat zwar seine Anordnung, die Entlassung bis zum 8. April auszusetzen, aufrechterhalten, aber Netanyahu erlaubt, mit der Befragung anderer Kandidaten für den Posten zu beginnen.

Im politischen Establishment herrscht die Annahme vor, dass die endgültige Entscheidung des Gerichts zu einem vereinbarten Termin für die Ablösung von Ronen Bar führen wird. Die entscheidende Frage ist nun, wen Netanjahu an seiner Stelle ernennen wird – einen hochrangigen Shin-Bet-Beamten oder jemanden nach seinem eigenen Geschmack, der ihm die Dienste der Behörde zur Verfügung stellt.

Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara und Shin-Bet-Chef Ronen Bar, Juli 2024. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Das Gleiche gilt nicht für Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara. Trotz des seit Monaten anhaltenden Lärms geben selbst Koalitionsmitglieder zu, dass ihre Entlassung nicht wahrscheinlich ist. „Es wird ein langer Prozess sein, der scheitern wird“, sagte ein Likud-Minister. Weiterlesen haaretz. com

