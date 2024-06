https://mondoweiss.net/2024/06/trump-says-biden-has-become-like-a-palestinian-in-debate-exchange/



Trump sagt, Biden sei „wie ein Palästinenser“ in der Debatte geworden

Von Michael Arria

Juni 28, 2024

In einer von Inkohärenz und Lügen geprägten Präsidentschaftsdebatte griff Donald Trump Joe Biden an und sagte, er sei „wie ein Palästinenser geworden“, weil er angeblich Israels völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen nicht voll unterstützt habe.

Donald Trump bei seiner Rede auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) 2017 in National Harbor, Maryland. (Foto: Gage Skidmore)

Präsident Joe Biden und der mutmaßliche GOP-Kandidat Donald Trump wurden während der erschütternden Debatte am Donnerstagabend zu Israels Angriff auf Gaza befragt.

Biden betonte, dass die Hamas „stark geschwächt“ sei und dass die Gruppe eliminiert werden sollte, fügte aber hinzu, dass Israel „vorsichtig“ sein müsse, wenn es große Bomben in dicht besiedelten Gebieten abwerfe.

Er sagte auch, dass sich die Parteien im Rahmen eines Drei-Phasen-Plans einem Waffenstillstand nähern würden.

„Die erste Phase ist der Austausch der Geiseln gegen einen Waffenstillstand“, sagte Biden. „Die zweite Phase ist ein Waffenstillstand mit zusätzlichen Bedingungen. Die dritte Phase ist die Beendigung des Krieges. Der einzige, der will, dass der Krieg weitergeht, ist die Hamas. Sie ist die Einzige, die noch ausharrt.“

„Israel ist der Einzige. Und man sollte sie gehen lassen und sie die Arbeit zu Ende bringen lassen. Er will es nicht tun“, antwortete Trump. „Er ist wie ein Palästinenser geworden, aber sie mögen ihn nicht, weil er ein sehr schlechter Palästinenser ist. Er ist ein Schwächling.“

„Ich habe noch nie so viel Blödsinn gehört“, sagte Biden.

„Ein US-Präsident hat gerade ‚Palästinenser‘ zu einem Schimpfwort gemacht, um einen anderen US-Präsidenten anzugreifen“, twitterte Mondoweiss-Kulturredakteur Mohammed El-Kurd. „‚Palästinenser‘ wurde als Schimpfwort gegen die Person verwendet, die den Völkermord am palästinensischen Volk finanziert und ermöglicht…. Ok.“

„Trump wirft ‚Palästinenser‘ einfach als Pejorativ herum“, sagte Mehdi Hasan von Zeteo. „Unverfrorener antipalästinensischer Rassismus ist in Amerika normalisiert worden.“

„Trump nannte Biden gerade einen Palästinenser… ‚einen schlechten'“, schrieb Professor und Autor Marc Lamont Hill. „An dieser Aussage sind so viele Dinge falsch, ekelhaft und verachtenswert…“.

Trumps Bemerkung fiel inmitten einer Reihe von außenpolitischen Fragen während einer Debatte, die dadurch gekennzeichnet war, dass Biden unglaublich schwach und zusammenhanglos und Trump unglaublich verstört wirkte.

Biden warb für seine Unterstützung Israels, die zum Tod von fast 40.000 Menschen und zur völligen Zerstörung des Gazastreifens geführt hat, während Trump darauf bestand, dass der Angriff vom 7. Oktober nicht stattgefunden hätte, wenn er noch Präsident gewesen wäre.

„Israel wäre nicht in einer Million Jahren von der Hamas überfallen worden“, sagte Trump. „You know why? Weil der Iran mit mir pleite war.“

„Ich würde niemanden mit ihnen Geschäfte machen lassen“, erklärte er. „Sie hatten kein Geld mehr. Sie waren pleite. Sie hatten kein Geld für die Hamas. Sie hatten kein Geld für irgendetwas. Kein Geld für Terror. Deshalb gab es während meiner Amtszeit überhaupt keinen Terror. Dieser Ort, die ganze Welt, geht unter ihm in die Luft.“

Trump kam in seinen Schlussworten noch einmal auf das Thema zurück. „Wir haben Israel nicht aufgehalten – es war so eine schreckliche Sache, es wäre nie passiert, es hätte nie passieren dürfen“, sagte er den Zuschauern. „Der Iran war pleite. Jeder, der mit dem Iran Geschäfte machte, einschließlich China, konnte keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen. Sie haben alle abgelehnt. Der Iran war pleite, er hatte kein Geld für die Hamas oder die Hisbollah, für den Terror. Keinerlei Geld.“

Trump sagte auch, dass die jüngsten Proteste in Gaza tausendmal schlimmer seien als die Kundgebungen der weißen Rassisten in Charlottesville im Jahr 2017.

„Wir haben die Palästinenser und alle anderen, die überall randalieren“, sagte er. „Man spricht über Charlottesville – das ist hundertmal, tausendmal Charlottesville. Das ganze Land explodiert wegen euch, weil sie euch nicht respektieren.“

Trump sagte kürzlich vor einer Gruppe jüdischer Spender, dass er im Falle seiner Wahl hart gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung vorgehen und sogar Studenten, die daran beteiligt sind, ausweisen würde. „Wenn ihr mich wählt, und das solltet ihr wirklich tun, wenn ihr mich wieder wählt, werden wir diese Bewegung um 25 oder 30 Jahre zurückwerfen“, sagte er den Teilnehmern einer privaten Diskussionsrunde.

Außerhalb der Debatte versammelten sich Demonstranten auf den Straßen von Atlanta. Unter den Demonstranten war auch Gabriel Sanchez, ein demokratischer Sozialist, der bei den Vorwahlen im letzten Monat einen demokratischen Abgeordneten verdrängt hatte.

„Ich bin ein Georgier. Ich bin hier in Amerika geboren und aufgewachsen, aber in erster Linie bin ich ein Mensch“, sagte Sanchez dem Atlanta Journal-Constitution. „Alles, was in Gaza und im Westjordanland geschieht, ist schrecklich. Wir müssen alles tun, was wir können, um es zu stoppen.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …