https://countercurrents.org/2024/11/pope-francis-urges-genocide-probe-of-israels-war-on-gaza/



Papst Franziskus fordert Untersuchung des Völkermords durch Israels Krieg gegen Gaza

von Brett Wilkins

18. November 2024

Auf WhatsApp teilen Auf Facebook teilen Auf X (Twitter) teilen Auf Telegram teilen Auf Reddit teilen Per E-Mail teilen

In einem neuen Buch, das diese Woche erscheinen soll, befürwortet Papst Franziskus I. eine Untersuchung des Völkermords im Zusammenhang mit dem Krieg Israels gegen Gaza, der in den letzten 13 Monaten mehr als 150.000 Palästinenser getötet oder verstümmelt und weitere Millionen vertrieben, verhungern oder krank gemacht hat.

„Im Nahen Osten, wo die offenen Türen von Ländern wie Jordanien oder dem Libanon weiterhin Millionen von Menschen, die vor Konflikten in der Region fliehen, Rettung bieten: Ich denke vor allem an diejenigen, die Gaza inmitten der Hungersnot verlassen, die ihre palästinensischen Brüder und Schwestern getroffen hat, da es schwierig ist, Lebensmittel und Hilfe in ihr Gebiet zu bringen“, schrieb der Papst in seinem neuesten Buch, das in einigen Ländern am 19. November in den Handel kommt.

„Einigen Experten zufolge weist das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermordes auf“, fügte der Papst hinzu. “Es sollte sorgfältig untersucht werden, um festzustellen, ob es der technischen Definition entspricht, die von Juristen und internationalen Gremien formuliert wurde.“

https://twitter.com/VaticanNews/status/1858112095260131496

Die Worte des Papstes spiegeln die Erkenntnisse eines Expertengremiums der Vereinten Nationen aus der vergangenen Woche wider, wonach die Vernichtung des Gazastreifens durch Israel „den Merkmalen eines Völkermords entspricht“.

Der Internationale Gerichtshof – ein Organ der Vereinten Nationen – prüft derzeit einen von Israel begangenen Völkermord, der von mehr als 30 Nationen und regionalen Blöcken sowie Hunderten von Gruppen und Experten auf der ganzen Welt unterstützt wird und unter der Führung Südafrikas steht.

Unterdessen strebt der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie für drei ehemalige Hamas-Führer an, die von Israel wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Ausrottung, ermordet wurden.

Viele Juristen, Wissenschaftler und andere Experten – darunter auch einige der führenden Holocaust-Historiker Israels – haben die Politik und das Vorgehen Israels im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet. Zu Beginn des Krieges bezeichnete Raz Segal, ein israelischer Historiker und Professor für Holocaust- und Genozidstudien an der Stockton University in New Jersey, Israels Angriff auf Gaza als „Lehrbuchfall von Völkermord“.

Zahlreiche führende Politiker und andere internationale Amtsträger, Künstler, Unterhaltungskünstler und andere – darunter die Hälfte der demokratischen Wähler in den Vereinigten Staaten, die im Mai befragt wurden – stimmen ebenfalls darin überein, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

Viele palästinensische Christen wurden während der Bombardierung, Invasion und Belagerung von Gaza von israelischen Streitkräften getötet, verletzt oder anderweitig geschädigt. Da vermutlich nur noch 800 bis 1.000 Menschen in Gaza leben, warnten Mitglieder der ältesten christlichen Gemeinschaft der Welt zu Beginn des Krieges, dass sie „vom Aussterben bedroht“ seien.

Bei ihrem berüchtigtsten Angriff auf Christen in Gaza bombardierten israelische Streitkräfte im Oktober 2023 die griechisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrius aus dem 12. Jahrhundert, die älteste Kirche in Gaza, und töteten 18 Palästinenser, darunter zahlreiche Kinder. Unter den Opfern befanden sich zwei Frauen und ein Kleinkind, die mit dem ehemaligen republikanischen US-Kongressabgeordneten Justin Amash aus Michigan verwandt waren.

Nachdem ein israelischer Scharfschütze im vergangenen Dezember eine ältere Frau und ihre Tochter auf dem Gelände einer katholischen Kirche in Gaza-Stadt tödlich getroffen hatte, verurteilte Papst Franziskus diesen, wie er es nannte, „Terrorakt“.

Inmitten von Tod und Zerstörung, die durch den israelischen Angriff auf Gaza verursacht wurden, wurden die Weihnachtsfeierlichkeiten im vergangenen Dezember in Bethlehem, dem angeblichen Geburtsort Jesu Christi, abgesagt.

„Wie können wir feiern, wenn wir das Gefühl haben, dass dieser Krieg – dieser Völkermord – jeden Moment wieder losgehen könnte?“ fragte der palästinensische lutherische Pastor Munther Isaac damals.

Brett Wilkins ist Redakteur bei Common Dreams.

Ursprünglich veröffentlicht auf CommonDreams.org

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …