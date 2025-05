https://www.palestinechronicle.com/pope-leo-xiv-warns-of-third-world-war-in-pieces-demands-gaza-ceasefire/



Papst Leo XIV. warnt vor einem „Dritten Weltkrieg in Stücken“ und fordert einen Waffenstillstand in Gaza

11. Mai 2025

Papst Leo XIV. während seines ersten Sonntagsgebets. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

In seiner ersten Sonntagsansprache forderte Papst Leo XIV. einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und warnte vor einer Eskalation des globalen Konflikts.

Papst Leo XIV. hat zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen und seine tiefe Trauer über die sich verschärfende humanitäre Krise dort zum Ausdruck gebracht.

In seiner ersten Sonntagsansprache seit seiner Amtseinführung am vergangenen Donnerstag sprach Leo XIV. von seinem Büro mit Blick auf den Petersplatz über eine Reihe globaler Probleme.

In seiner Ansprache gedachte der Papst des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs und reflektierte über die verheerenden Folgen dieses Konflikts.

„Dieser Krieg hat 60 Millionen Menschenleben gefordert“, sagte er. ‚Wie der verstorbene Papst Franziskus uns oft in Erinnerung gerufen hat, erleben wir derzeit, was er als einen in Fragmenten ausgetragenen Dritten Weltkrieg bezeichnet hat.“

Er richtete einen erneuten Appell an die Weltmächte: ‘Ich appelliere erneut und mit Überzeugung: Kein Krieg mehr.“

Mit Blick auf Gaza brachte der Papst seine tiefe Betroffenheit über das Leiden der Zivilbevölkerung zum Ausdruck und forderte eine sofortige Waffenruhe.

„Ich bin zutiefst betrübt über die Ereignisse im Gazastreifen. Waffenstillstand sofort!“, sagte er. Der Papst forderte außerdem ‚humanitäre Hilfe für die erschöpfte Zivilbevölkerung‘.

Hamas begrüßte Wahl

Am Freitag gratulierte die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas dem neuen Papst Leo XIV. und äußerte die Hoffnung, dass er seinem Vorgänger Papst Franziskus in seiner Solidarität mit Gaza folgen werde.

Der im vergangenen Monat im Alter von 88 Jahren verstorbene Papst Franziskus hatte sich offen zu den Leiden im Gazastreifen geäußert, der seit 19 Monaten von Krieg verwüstet wird.

Der Völkermordkrieg Israels, der von Massenmorden, Zerstörung, Hunger und Vertreibung geprägt ist, wird trotz internationaler Appelle und verbindlicher Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, die Militäroperationen im Gazastreifen einzustellen, fortgesetzt.

„Die Islamische Widerstandsbewegung spricht Papst Leo XIV. anlässlich seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche ihre aufrichtigen Glückwünsche und Segenswünsche aus“, erklärte die Hamas in einer Erklärung.

„Wir wünschen ihm viel Erfolg bei der Erfüllung seiner spirituellen und humanitären Mission inmitten der Tragödien und Katastrophen, die die Welt heimsuchen – allen voran die anhaltende brutale zionistische Aggression gegen unser palästinensisches Volk im Gazastreifen.“

„Wir schätzen die mutigen humanitären Positionen des verstorbenen Papstes Franziskus, seine wiederholte Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seine Ablehnung der Besatzung und ihrer repressiven Politik sehr.“

Die Wahl von Papst Leo XIV. – ehemals Robert Prevost, Kardinal aus Chicago und erster Amerikaner im Amt des Papstes – wurde mit Glückwünschen und Hoffnungsbekundungen aus der gesamten arabischen Welt aufgenommen.

Offizielle Erklärungen wurden von Katar, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak, Palästina und dem Libanon sowie vom Großimam von Al-Azhar Al-Sharif abgegeben, in denen die Hoffnung zum Ausdruck gebracht wurde, dass der neue Papst den Frieden in der Welt und in der Region unterstützen werde.

Anhaltender Völkermord

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, hat es durch blutige und anhaltende Luftangriffe Tausende Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet und verletzt.

Am 7. Oktober 2023, nach einer Operation des palästinensischen Widerstands im Süden Israels, startete das israelische Militär einen Völkermordkrieg gegen die Palästinenser, bei dem über 52.000 Menschen getötet, mehr als 118.000 verletzt und über 14.000 vermisst wurden.

Trotz der wiederholten Verurteilung des israelischen Völkermords durch viele Länder weltweit wurde wenig unternommen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel wird derzeit vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes untersucht, während angeklagte Kriegsverbrecher – darunter Premierminister Benjamin Netanjahu – nun offiziell vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden.

Der israelische Völkermord wurde weitgehend von Washington und einigen anderen westlichen Mächten verteidigt, unterstützt und finanziert.

(The Palestina Chronicle)

