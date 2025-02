Pariah-Staat: Israelische Soldaten müssen mit Verhaftungen und weltweiten Reiseverboten rechnen

https://www.mintpressnews.com/pariah-state-israeli-soldiers-face-arrests-and-travel-bans-worldwide/289081/



Jessica Buxbaum



14. Februar 2025



Am 5. Januar 2025 floh Yuval Vagdani, ein Reservist der israelischen Armee, während seines Urlaubs aus Brasilien, nachdem ein Bundesrichter im Land eine Untersuchung wegen Kriegsverbrechen gegen Vagdani wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Zerstörung von Häusern im belagerten Gazastreifen eingeleitet hatte.

Der brasilianische Richter wandte ein Rechtsinstrument namens „universelle Gerichtsbarkeit“ an, um Vagdani zu verfolgen. Die universelle Gerichtsbarkeit ermöglicht es Regierungen, Personen wegen schwerer Verbrechen zu verfolgen, unabhängig davon, wo diese begangen wurden. Der Fall selbst war das Ergebnis einer Beschwerde der Hind Rajab Foundation (HRF), einer in Belgien ansässigen Rechtsgruppe, die gegen Täter, Komplizen und Anstifter von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Palästina vorgeht. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung weltweit mehr als 30 Beschwerden gegen Angehörige des israelischen Militärs eingereicht – von hochrangigen Beamten bis hin zu untergeordneten Mitarbeitern – und beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Beschwerde gegen 1.000 israelische Soldaten (darunter Doppelstaatsangehörige aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden) wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in Gaza eingereicht.

Kriegsverbrechen auf der Spur

Die Beschwerden der HRF basieren in erster Linie auf Informationen, die israelische Soldaten in den sozialen Medien über mögliche Kriegsverbrechen veröffentlicht haben, wie die Zerstörung und Besetzung der zivilen Infrastruktur Palästinas und die Plünderung persönlicher Gegenstände.

„Noch nie haben wir erlebt, dass eine nationale militärische Organisation wie die IOF [Israelische Besatzungstruppen] ihre Verbrechen öffentlich macht“, sagte Haroon Raza, leitender Anwalt der HRF, gegenüber MintPress News. “Sie denken, dass sie überlegen sind. Man kann solche Dinge nur veröffentlichen, wenn man glaubt, im Recht zu sein, weil die andere Seite als Volk minderwertig ist.“

Aber nicht nur die HRF ist motiviert, israelische Soldaten zur Rechenschaft zu ziehen. Ein X-Account namens „Israel Genocide Tracker“ dokumentiert die Aktivitäten israelischer Soldaten in Gaza und im Libanon sowie die Orte, an denen Soldaten ihren Urlaub verbringen. Die auf der Plattform hochgeladenen Medien zeigen israelische Soldaten, die zivile Gebäude in die Luft jagen, Häuser verwüsten, in verlassenen Krankenhäusern herumalbern und sogar lächelnd und rauchend neben einem palästinensischen Häftling mit verbundenen Augen stehen.

In Neuseeland haben Aktivisten des Palestine Solidarity Network, Aotearoa (PSNA) eine sogenannte „Genozid-Hotline“ eingerichtet, um israelische Soldaten aufzuspüren, die im Land Urlaub machen.

John Minto, der nationale Vorsitzende des Netzwerks, sagte gegenüber MintPress News, dass die Organisation die neuseeländische Regierung dazu gedrängt habe, Visa für alle israelischen Soldaten, die seit Oktober 2023 im Militär dienen, und für alle israelischen Staatsbürger mit einer Adresse in einer illegalen israelischen Siedlung auszusetzen, aber die Gesetzgeber hätten nicht auf ihre Aktionen reagiert.

„Unsere Regierung hat absolut nichts unternommen“, sagte Minto. ‚Sie verurteilt keines der Kriegsverbrechen Israels. Deshalb hielten wir es für wichtig, im Fall dieser Soldaten eine zivilgesellschaftliche Initiative zu ergreifen.“

„Wo unsere Regierung nicht handelt, wird die Zivilgesellschaft handeln‘, fügte Minto hinzu.

Es gab Berichte, dass Neuseeland seine Visabestimmungen geändert habe und israelische Besucher nun verpflichtet seien, während des Antragsverfahrens ihren Militärdienst offenzulegen. Das neuseeländische Einwanderungsministerium wies diese Berichte jedoch zurück und erklärte, dass sich seine Richtlinien nicht geändert hätten.

Minto sagte, dass die Hotline trotz der Aufforderung des neuseeländischen Menschenrechtsbeauftragten Stephen Rainbow, sie abzuschalten, immer noch aktiv sei und seit ihrer Einführung am 22. Januar 2025 über 200 Anrufe erhalten habe. Minto sagte, das Ziel sei es, dann Plakate außerhalb der Unterkünfte der israelischen Soldaten aufzuhängen, Proteste vor diesen Unterkünften zu organisieren und Flugblätter an die Gäste zu verteilen.

„Wenn wir wissen, dass israelische Soldaten dort sind, [dann] suchen wir nach jeder Gelegenheit, diesen israelischen Soldaten zu sagen, dass sie hier nicht willkommen sind“, sagte Minto.

Als Reaktion auf die zunehmende Kritik an israelischen Soldaten im Ausland wegen ihrer Beteiligung am Krieg Israels gegen Gaza verschärfte das israelische Militär im Januar die Beschränkungen für die Medienberichterstattung über Soldaten. Nach den neuen Regeln dürfen die vollständigen Namen und Gesichter von Soldaten, die in einem Interview mit der Presse Oberst oder einen niedrigeren Rang innehaben, nicht veröffentlicht werden und sie dürfen nicht mit einer bestimmten Kampfhandlung in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus müssen die Gesichter von Militärangehörigen mit mehreren Staatsbürgerschaften in Interviews unkenntlich gemacht und ihre Namen nicht offengelegt werden.

Bei der Bekanntgabe der neuen Protokolle sagte Oberstleutnant Nadav Shoshani, ein israelischer Militärsprecher, dass es Soldaten nach den geltenden Militärvorschriften nicht erlaubt sei, Filmmaterial aus Kriegsgebieten in den sozialen Medien zu veröffentlichen, „auch wenn das nie perfekt ist und wir eine große Armee haben“.

Noch bevor ein brasilianisches Gericht eine Untersuchung gegen den israelischen Reservisten Vagdani anordnete, warnte das israelische National Cyber Directorate bereits Soldaten, die in Gaza Dienst taten, davor, in den sozialen Medien zu posten und ihre Profile öffentlich zu halten, nachdem ein entlassener Soldat Fotos von der Front geteilt hatte. Die Bilder führten dazu, dass Aktivisten seine Identität veröffentlichten, während er in Prag Urlaub machte.

„[Die Richtlinie] besagt nicht, dass man keine Verbrechen begehen soll, sondern dass man sie nicht veröffentlichen soll„, sagte Raza von HRF und betonte, dass es dafür jetzt zu spät sei.

„Alles wurde bereits gespeichert“, sagte Raza und bezog sich dabei auf die Datenbanken von HRF und anderen Organisationen, die Informationen speichern können, unabhängig davon, ob sie online bleiben oder nicht.

Wie Regierungen hart durchgreifen (oder auch nicht)

Nachdem sich Israel lange Zeit der internationalen Rechenschaftspflicht für seine anhaltende Gewalt gegen Palästinenser entzogen hat, steht es nun weltweit auf dem Prüfstand.

Am 21. November 2024 erließ der IStGH Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die angeblich während des israelischen Krieges gegen Gaza begangen wurden. Die Länder, die Vertragsparteien des IStGH sind und daher rechtlich verpflichtet sind, seine Entscheidungen umzusetzen, sind sich uneins darüber, ob sie den Haftbefehlen nachkommen werden.

Laut Just Security, einer Online-Publikation mit Schwerpunkt auf nationaler Sicherheit, haben über 30 der 125 Länder, die Vertragsparteien des IStGH sind, versprochen, sich an die Entscheidung des Gerichts zu halten, darunter Kanada, Großbritannien, Chile, Jordanien und Südafrika. Inzwischen haben 13 Länder, die ebenfalls den IStGH unterzeichnet haben, angekündigt, dass sie sich nicht daran halten werden, sich nicht zur Einhaltung der Haftbefehle verpflichtet haben oder Kritik an der Entscheidung des IStGH geäußert haben, darunter China, Australien, Italien, Schweden, Argentinien, Ungarn und Österreich.

Einige Länder haben kürzlich auch ihre Position geändert, wie z. B. Deutschland, das seine Haltung geändert hat und nun angibt, dass es die Haftbefehle einhalten und das Gesetz aufrechterhalten wird. Andererseits deutete Frankreich an, dass es Netanjahu möglicherweise nicht verhaften werde, da er Immunität genieße, da Israel keine Vertragspartei des IStGH sei.

„Diese Immunität gilt für Premierminister Netanjahu und andere relevante Minister und muss berücksichtigt werden, falls der IStGH ihre Verhaftung und Auslieferung fordert“, teilte das französische Außenministerium mit.

Die USA, die keine Vertragspartei des IStGH sind und den Krieg Israels gegen Gaza weitgehend finanziert haben, haben das Gericht kürzlich zu Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump mit Sanktionen belegt – mit der Begründung, dass Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant vorliegen. Die Sanktionen könnten laufende Ermittlungen behindern, indem sie es IStGH-Beamten erschweren, zu reisen und auf Gelder zuzugreifen, oder Personen davon abschrecken, mit IStGH-Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Am 19. Juli 2024 entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, einschließlich Ost-Jerusalems, durch Israel rechtswidrig ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden muss. Das Gericht entschied außerdem, dass Israel alle neuen Siedlungsaktivitäten einstellen und Reparationen an die Palästinenser zahlen muss, und bestätigte, dass einige der israelischen Maßnahmen in den besetzten palästinensischen Gebieten (oPt) Apartheid darstellen.

Angesichts des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs verabschiedete das Brüsseler Parlament am 3. Februar 2025 eine Resolution, die ein Waffenembargo und Handelsbeschränkungen gegen Israel vorsieht. Die Resolution wird nun der Europäischen Kommission, dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der belgischen Bundesregierung zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.

Ebenfalls als Reaktion auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs beschloss Irland, seinen Gesetzentwurf zu den besetzten Gebieten, der den Handel zwischen dem Land und israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten unter Strafe stellt, wiederzubeleben. Der Gesetzentwurf wurde 2018 eingebracht, ist aber ins Stocken geraten, weil behauptet wird, er verstoße gegen das EU-Handelsrecht, dem Irland als EU-Mitgliedstaat verpflichtet ist. Sowohl Irland als auch Belgien sind Vertragsstaaten des IStGH und haben erklärt, dass sie die IStGH-Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant befolgen werden.

In den Niederlanden verklagte eine Koalition palästinensischer und niederländischer zivilgesellschaftlicher Gruppen den Staat im Oktober 2024 wegen unterlassener Verhinderung von Völkermord, wozu die Niederlande als Unterzeichner der Völkermordkonvention gesetzlich verpflichtet sind.

„Trotz zunehmender Beweise, UN-Expertenwarnungen und des jüngsten IGH-Gutachtens exportiert die niederländische Regierung weiterhin Waffen und Güter mit doppeltem Verwendungszweck nach Israel und trägt damit zu schweren Menschenrechtsverletzungen in Gaza bei“, „Law for Palestine“, eine der Parteien, die den Fall unterstützen, in einer Erklärung.

Am 31. Januar 2025 kamen Vertreter aus neun Ländern in Den Haag, Niederlande, zusammen, um die Haager Gruppe zu gründen, eine internationale Allianz, die sich dafür einsetzt, Israel nach dem Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen. Die Gründungsmitglieder – Belize, Bolivien, Kolumbien, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal und Südafrika – gaben ihre gemeinsamen Ziele in einer Gründungserklärung bekannt, in der sie auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs und die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen israelische Beamte Bezug nahmen.

Die Gruppe verpflichtete sich, die Haftbefehle des IStGH aufrechtzuerhalten und ihre Vollstreckung gegen israelische Beamte sicherzustellen. Sie verpflichtete sich außerdem, die Lieferung oder den Transfer von Waffen, Munition und zugehöriger Ausrüstung nach Israel zu verhindern, wenn die eindeutige Gefahr besteht, dass diese bei Verstößen gegen das Völkerrecht eingesetzt werden. Darüber hinaus gelobte die Haager Gruppe, das Anlegen von Schiffen in ihren Häfen zu blockieren, wenn die Gefahr besteht, dass die Schiffe militärischen Treibstoff oder Waffen nach Israel transportieren.

„Es entstand aus der Notwendigkeit heraus, angesichts der anhaltenden Verbrechen Israels gegen die Palästinenser, der Verstöße gegen das Völkerrecht und der umfassenderen Angriffe auf das Völkerrecht und die Rechenschaftspflicht, wie wir sie in der vorherigen US-Regierung gesehen haben und die von der neuen US-Regierung noch beschleunigt wurden“, sagte James Schneider von Progressive International, der das historische Treffen einberufen hatte, gegenüber MintPress News und bezog sich dabei auf Trumps ICC-Sanktionen.

Während der öffentliche Widerstand gegen Israel und die Unterstützung für das palästinensische Volk nach dem Angriff der Hamas im Jahr 2023 zunächst gering war, hat sich diese Einstellung nun, über ein Jahr später, geändert, bemerkte Raza.

„Endlich sind Amnesty [International] und all die anderen Organisationen ihrer Verantwortung bewusst geworden“, sagte Raza und erinnerte an den Bericht der Menschenrechtsgruppe vom Dezember 2024, in dem festgestellt wurde, dass Israel Völkermord begeht. “Es gibt ein klares Muster von Menschenrechtsverletzungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit usw., was dazu geführt hat, dass … sogar von Völkermord gesprochen wird.“

„Man sieht sehr langsam, vor allem aufgrund der Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs, dass sich die Dinge zu ändern beginnen„, fügte Raza hinzu.

Es wurde ein Präzedenzfall geschaffen, und die Verbrechen Israels werden von der internationalen Gemeinschaft nicht mehr ignoriert. Zum ersten Mal könnte es sein, dass Israel sich der Rechenschaftspflicht nicht entziehen kann.

„Menschen, die von Israel aus Kriegsverbrechen begangen haben, haben Angst“, sagte Raza.

Wir haben sie buchstäblich in die Flucht geschlagen, was bisher noch nie passiert ist. Fußsoldaten, Unteroffiziere und Hauptleute dachten immer, sie könnten weiterhin in Europa und anderen exotischen Orten Urlaub machen, aber das können sie nicht mehr. Und ich glaube, sie werden sich der Tatsache bewusst, dass sie überall, wo sie sich aufhalten, rechtlich verfolgt werden.“– Haroon Raza,

Feature photo | Baz Ratner | AP | Editng by MintPress News

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Beiträge wurden in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

