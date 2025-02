https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/15/the-west-has-been-in-denial-about-censorship-for-far-too-long



Der Westen hat die Zensur viel zu lange verleugnet.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025

Es ist an der Zeit, dass die westlichen Gesellschaften aufhören, andere zu belehren, und ihre Augen für ihre eigene Realität der Zensur und Unterdrückung öffnen.

Ann Telnaes, langjährige Karikaturistin der Washington Post, kündigte, nachdem eines ihrer Cartoons von der Zeitung zensiert worden war [File: AP/Pablo Martinez Monsivais]

Am 14. Februar sorgte US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Aufsehen, als er beschloss, Amerikas europäische Verbündete der Zensur zu beschuldigen.Empörte Europäer schlugen zurück und wiesen auf die Erfolgsbilanz von Vances Chef, Präsident Donald Trump, bei Angriffen auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten und deren Aushöhlung hin.

Für viele von uns, die sich außerhalb des Westens für die Meinungsfreiheit einsetzen, war dieser Schlagabtausch eher amüsant. So lange schon hält uns der Westen Vorträge über Freiheiten und kritisiert uns dafür, dass wir nicht in der Lage sind, sie zu erreichen.

Letzten Monat jährte sich zum zehnten Mal der brutale Angriff auf das Büro des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo und der anschließende Marsch westlicher politischer und wirtschaftlicher Führungspersönlichkeiten in Paris zur Unterstützung von Karikaturisten, des Journalismus und des „Rechts auf Beleidigung“, bei dem die Welt aufgefordert wurde, „einen Witz zu verstehen und über sich selbst lachen zu können“. Die Freiheit der Meinungsäußerung sei der höchste Wert der westlichen Zivilisation, wurde uns gesagt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ein Jahrzehnt später die politischen und wirtschaftlichen Eliten derselben westlichen Länder sich gegenseitig der Zensur beschuldigen, während sie im Hintergrund aktiv dazu beitragen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken oder zu verzerren.

Unterdessen weigert sich eine Mehrheit in westlichen Gesellschaften hartnäckig, zuzugeben, dass dies auf systemischer Ebene geschieht, und ist davon überzeugt, dass nur diese oder jene Partei eine Ausnahme von der demokratischen Regel darstellt. Sie scheinen immer noch zu glauben, dass Zensur und Unterdrückung Probleme des globalen Südens sind und immer waren.

Ich lebe seit fast einem Jahrzehnt im Westen und habe mich an die Reaktionen mit großen Augen gewöhnt, wenn ich meinen Beruf erwähne. „Ein sudanesischer politischer Karikaturist? Das muss gefährlich sein“, sagen sie, als wäre die Meinungsfreiheit ein ausschließlich westliches Ideal. Und ja, in einigen Teilen des globalen Südens kann es gefährlich sein, Karikaturist zu sein, und die Konsequenzen, wenn man rote Linien überschreitet, können brutal sein. Westliche Medien weisen gerne darauf hin und zeigen sich besorgt.

Als beispielsweise die Karikaturistin Atena Farghadani 2015 im Iran zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil sie Parlamentarier als Tiere dargestellt hatte, machte ihre Geschichte sofort Schlagzeilen. Teheran wurde weithin dafür verurteilt, dass es nicht in der Lage sei, „einen Scherz zu verstehen“.

Auch mit Ali Farzat, einem bekannten syrischen Karikaturisten, der 2011 entführt und ihm die Hände gebrochen wurden, weil er eine Karikatur des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gezeichnet hatte, solidarisierte sich der Westen.Einige Jahre später löste auch die Nachricht vom Tod des Karikaturisten Akram Raslan, der in al-Assads Gefängnissen gefoltert wurde, eine Welle der Empathie aus.

Doch die westlichen Stimmen der Unterstützung und Verurteilung werden leiser, wenn es um „freundlichere Regime“ geht. Der ägyptische Karikaturist Ashraf Omar ist seit sechs Monaten inhaftiert, ohne dass es im Westen jemanden kümmert.Und wenn es um palästinensische Künstler geht, herrscht natürlich völliges Schweigen. Im Oktober wurde Mahassen al-Khateeb im Jabalia-Lager in Gaza durch eine israelische Bombe getötet. Ihre letzte Zeichnung zeigte Shaban Al-Dalou, der im Hof des Al-Aqsa-Krankenhauses bei lebendigem Leib verbrannte. Ihr Tod wurde vom Westen nicht verurteilt, ebenso wenig wie die Tötung von mehr als 200 palästinensischen Journalisten in Gaza durch Israel.

Wie uns der bekannte palästinensisch-amerikanische Intellektuelle Edward Said in Erinnerung ruft, stellt sich der Westen den Osten (und andere Orte der Welt) gerne so vor, dass es seinem eigenen zivilisatorischen Ego schmeichelt.

„Wie kann man heute von einer „westlichen Zivilisation“ sprechen, wenn dies nicht in hohem Maße eine ideologische Fiktion ist, die eine Art distanzierte Überlegenheit für eine Handvoll Werte und Ideen impliziert, von denen keiner außerhalb der Geschichte der Eroberung, Einwanderung, Reisen und der Vermischung von Völkern, die den westlichen Nationen ihre gegenwärtigen gemischten Identitäten verlieh, viel Bedeutung hat?“, schrieb er in seinem berühmten Buch Orientalismus.

In der Tat ist die Zensur im Westen nicht weniger real als im globalen Süden; sie ist nur leichter zu ertragen. Es stimmt, dass Karikaturisten im globalen Süden klare rote Linien beachten müssen – Linien, die wir kennen und um die wir herumarbeiten oder die wir hinter uns lassen.

Aber was ich meinen westlichen Kollegen nur schwer begreiflich machen kann, ist, dass auch der Westen rote Linien hat. Sie sind für sie nur schwer zu erkennen. Ein sudanesisches Sprichwort besagt:„Das Kamel kann die Krümmung seines Halses nicht sehen“.

Dennoch gibt es im Westen einige rote Linien, die ganz klar sind; sie werden nur nicht so genannt. So wurde beispielsweise 2019 ein von der New York Times veröffentlichter syndizierter Cartoon, der den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als Hund darstellt, der einen blinden Trump führt, schnell entfernt, nachdem er als antisemitisch verunglimpft wurde. In den folgenden Monaten beschloss die Zeitung, die Veröffentlichung politischer Cartoons ganz einzustellen.

Im Jahr 2023 wurde der erfahrene Karikaturist Steve Bell vom Guardian entlassen, ebenfalls weil er eine angeblich antisemitische Karikatur von Netanjahu gezeichnet hatte. Die Zeitung widerrief ihre Entscheidung auch dann nicht, als die israelische Karikaturistenvereinigung seine Entlassung verurteilte.

Es gibt noch andere rote Linien, die geschickt als „Unternehmensinteressen“, „redaktionelle Standards“ oder „öffentliche Meinung“ getarnt sind.

Im Jahr 2018 wurde der israelische Karikaturist Avi Katz von der Zeitschrift Jerusalem Report, für die er seit 1990 freiberuflich tätig war, darüber informiert, dass er aufgrund einer Karikatur, die er in den sozialen Medien veröffentlicht hatte und auf der rechtsextreme Mitglieder der Knesset als Schweine dargestellt wurden, nicht mehr veröffentlicht werden würde. In der offiziellen Erklärung des Magazins wurde die Entscheidung mit „redaktionellen Erwägungen“ begründet.

Erst kürzlich, am 4. Januar, gab Ann Telnaes, langjährige Karikaturistin der Washington Post, ihre Entscheidung bekannt, ihren Job zu kündigen, nachdem einer ihrer Cartoons, in dem sie den Eigentümer der Post, Jeff Bezos, und seine Tech-Bros-Kollegen dafür kritisierte, dass sie sich Trump ergeben hatten, abgelehnt worden war.In einem kurzen Artikel, der auf Substack veröffentlicht wurde, schrieb sie, dass dies das erste Mal war, dass eine ihrer Karikaturen nicht akzeptiert wurde, „wegen der im Kommentar der Karikatur enthaltenen Sichtweise“.

Dies sind nur einige Beispiele, die die roten Linien westlicher Gesellschaften veranschaulichen. Zwar sind die Konsequenzen für das Überschreiten einer roten Linie mit dem Stift nicht Gefängnis oder Tod, wie es in anderen Ländern der Fall sein kann, aber letztlich ist das Ergebnis dasselbe: Karikaturisten werden zum Schweigen gebracht.

Was wir heute erleben, wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern, da Milliardäre immer mehr Medienkanäle und Verlagsplattformen aufkaufen, auf denen sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen und politischen Zweckmäßigkeit entscheiden können, wer veröffentlicht wird. Die Freiheit, sich zu äußern, zu widersprechen und die Macht zur Rechenschaft zu ziehen, wird von den westlichen Eliten nicht mehr gefeiert, sondern verwaltet.

Derzeit tragen Palästinenser und ihre Verbündeten die Hauptlast der Zensur und gewaltsamen Unterdrückung im Westen. Pro-palästinensische Demonstranten wurden in westlichen Ländern brutal zusammengeschlagen, verhaftet und wegen krimineller oder sogar terroristischer Vergehen angeklagt. Es wäre naiv zu glauben, dass eine solch brutale Unterdrückung und Verletzung der gepriesenen „westlichen Werte“ der Versammlungs- und Redefreiheit vor der pro-palästinensischen Bewegung Halt machen würde.

Für Karikaturisten wie mich aus dem globalen Süden ist die Meinungsfreiheit nicht nur ein hehres Ideal – sie ist ein täglicher Kampf, für den wir viel geopfert haben. Ich hoffe, dass meine Kollegen im Westen und ihr Publikum aufhören, diese Freiheit als selbstverständlich hinzunehmen, und sich der gewaltsamen Unterdrückung bewusst werden, die auch in ihren Gesellschaften allmählich um sich greift.

Es ist an der Zeit, der Täuschung und Verleugnung ein Ende zu setzen und zu handeln.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Khalid Albaih ist ein in Rumänien geborener sudanesischer politischer Karikaturist und Kulturschaffender, der derzeit in Dänemark lebt.

