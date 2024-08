https://www.middleeastmonitor.com/20240816-partners-in-genocide-israel-is-slaughtering-palestinians-with-western-arms/



Partner im Völkermord: Israel schlachtet die Palästinenser mit westlichen Waffen ab

Von Ramzy Baroud

16. August 2024

Demonstranten forderten die USA auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, und hielten Schilder mit den Aufschriften „Hunger ist ein Kriegsverbrechen“, „Stoppt die Bewaffnung von Völkermord“ und „Free Gaza“ in Jerusalem am 24. Mai 2024 [EMILY GLICK/Middle East Images/AFP via Getty Images].

Während viele ernsthaft auf die Verwüstungen des Krieges, die zügellosen Menschenrechtsverletzungen und die bewusste Missachtung des internationalen und humanitären Rechts hinweisen, gibt es diejenigen, die den Krieg aus einer ganz anderen Perspektive sehen: dem Profit.

Für die Händler des Krieges werden der kollektive Schmerz und das Elend ganzer Nationen von den lukrativen Geschäften mit Milliarden von Dollar aus Waffenverkäufen in den Schatten gestellt.

Die große Ironie besteht darin, dass einige der lautesten Verfechter der Menschenrechte in Wirklichkeit diejenigen sind, die den globalen Waffenhandel erleichtern. Ohne ihn würden die Menschenrechte nicht so ungestraft verletzt werden.

Die Genfer Akademie, eine Organisation für Rechtsforschung, beobachtet nach eigenen Angaben derzeit etwa 110 aktive bewaffnete Konflikte weltweit. Die meisten dieser Konflikte finden im globalen Süden statt, obwohl viele dieser Fälle von westlichen Mächten oder westlichen multinationalen Unternehmen entweder verschärft, finanziert oder geleitet werden.

Von den 110 bewaffneten Konflikten finden 45 in der Region Naher Osten und Nordafrika statt, 35 im übrigen Afrika, 21 in Asien und sechs in Lateinamerika, so die Akademie.

Der schlimmste und blutigste dieser bewaffneten Konflikte findet derzeit in Gaza statt, einer der ärmsten und isoliertesten Regionen der Welt.

Um die künftige Zahl der Todesopfer des Gaza-Krieges zu schätzen, hat eine der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschriften, das Lancet, eine gründliche Untersuchung mit dem Titel „Counting the dead in Gaza: Difficult but essential“.

Die Schätzung basierte auf der Zahl der Toten vom 19. Juni, als Israel Berichten zufolge 37.396 Palästinenser getötet hatte.

Die neue Zahl desLancetwar erschreckend, auch wenn die medizinische Fachzeitschrift erklärte, dass ihre Schlussfolgerungen auf konservativen Schätzungen der indirekten Todesfälle im Vergleich zu den direkten Todesfällen, die in solchen Kriegen häufig auftreten, beruhten.

Wäre der Krieg am 19. Juni zu Ende gegangen, wären 7,9 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens an den Folgen des Krieges und seiner Nachwirkungen gestorben. Das sind „bis zu 186.000 oder sogar mehr Tote“, so die medizinische Fachzeitschrift.

Die Palästinenser in Gaza sterben nicht an einem unauffindbaren Virus oder einer Naturkatastrophe, sondern in einem gnadenlosen Krieg, der nur durch massive Waffenlieferungen aufrechterhalten werden kann, die trotz des internationalen Aufschreis weiterhin nach Israel fließen.

Am 26. Januar beschloss der Internationale Gerichtshof (IGH), dass er genügend Beweise für einen Völkermord in Gaza hat. Am 20. Mai meldete sich auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, zu Wort und sprach diesmal von vorsätzlichen Akten der „Ausrottung“ von Palästinensern.

Dennoch wurden weiterhin Waffen geliefert, die zumeist von westlichen Regierungen stammten. Die Hauptquelle für Waffen sind, wenig überraschend, die Vereinigten Staaten, gefolgt von Deutschland, Italien und Großbritannien.

Trotz der Ankündigung einiger europäischer Länder, ihre Waffenlieferungen an Israel einzuschränken oder sogar einzufrieren, finden diese Regierungen immer wieder rechtliche Vorbehalte, um ein vollständiges Verbot hinauszuzögern. Italien beispielsweise besteht auf der Einhaltung von „zuvor unterzeichneten Aufträgen“, und das Vereinigte Königreich hat die Bearbeitung von Waffenexportgenehmigungen „bis zu einer umfassenderen Überprüfung“ ausgesetzt.

Washington bleibt jedoch der Hauptlieferant von Waffen an Tel Aviv. Im Jahr 2016 unterzeichneten beide Länder eine weitere Absichtserklärung, die es Israel ermöglichen würde, US-Militärhilfe in Höhe von 38 Milliarden Dollar zu erhalten. Es handelte sich dabei um die dritte zwischen den beiden Ländern unterzeichnete Vereinbarung, die für den Zeitraum von 2018 bis 2028 gelten sollte.

Der Krieg hat die US-Politiker jedoch dazu veranlasst, noch über ihre ursprüngliche Zusage hinauszugehen und weitere 26 Milliarden Dollar (17 Milliarden Dollar für Militärhilfe) bereitzustellen, wohl wissend, dass die meisten Opfer im Gazastreifen nach Schätzungen der Vereinten Nationen Zivilisten sind, vor allem Frauen und Kinder.

Wenn die USA also auf ein Ende des Krieges in Gaza drängen, während sie Israel weiterhin mit mehr Waffen überschwemmen, erscheint diese Logik völlig fehlerhaft und heuchlerisch.

Dieselbe Heuchelei gilt für andere, meist westliche Länder, die sich schamlos als Verteidiger der Menschenrechte und des internationalen Friedens aufspielen.

Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) gehören sechs westliche Länder zu den zehn größten Waffenexporteuren der Welt zwischen 2019 und 2023. Allein die USA haben einen Anteil von 42 Prozent an den weltweiten Waffenexporten, gefolgt von Frankreich mit 11 Prozent.

Die gesamten Waffenexporte der sechs führenden westlichen Staaten belaufen sich auf fast 70 Prozent des globalen Anteils.

Wenn man bedenkt, dass die überwiegende Mehrheit der bewaffneten Konflikte im globalen Süden stattfindet, liegt der Schluss nahe, dass gerade der Westen, der sich angeblich für globalen Frieden, Demokratie und internationales Recht einsetzt, auch Kriege, bewaffnete Konflikte und Völkermord anheizt.

Wenn der globale Süden seine Zukunft selbst in die Hand nehmen will, muss er gegen diese offensichtliche Ungerechtigkeit ankämpfen. Sie dürfen nicht zulassen, dass ihre Kontinente weiterhin nur als Absatzmärkte für westliche Waffen dienen. Das Blut von Arabern, Afrikanern, Asiaten und Südamerikanern sollte nicht vergossen werden, um die Wirtschaft der westlichen Länder zu stützen.

Es stimmt, dass eine Begrenzung des Waffenhandels nicht ausreicht, um die weltweiten Konflikte zu beenden, aber der freie Fluss von Waffen in Konfliktgebiete wird die Kriegsmaschinerie weiter antreiben, von Gaza bis zum Sudan und vom Kongo bis nach Birma und darüber hinaus.

Man kann weiterhin argumentieren, dass Israel das Völkerrecht respektieren muss und dass Birma die Menschenrechte achten muss. Aber was nützen bloße Worte, wenn der Westen weiterhin die Mordwaffe liefert, ohne dass er moralisch oder rechtlich zur Verantwortung gezogen wird?

