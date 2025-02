Ich danke Patrick Lauria für diesen außergewöhnlichen Artikel, der die Lage und die handelnden Personen so lesenswert schildert und mit Fakten und Humor angereichert hat. Ein großes Vergnügen ihn zu lesen. Evelyn Hecht-Galinski



PATRICK LAWRENCE: Chihuahuas, keine Dobermänner

Von Patrick Lawrence

Sonderbeitrag für Consortium News

26. Februar 2025

Trumps Entschlossenheit, den Ukraine-Krieg zu beenden, hat die Europäer schließlich gezwungen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie stürmen genau in die falsche Richtung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar. (Mit freundlicher Genehmigung MSC/Karl-Josef Hildenbrand)

Ich war noch nie ein großer Freund von Schadenfreude: Es ist immer am besten, sich mit wertvolleren Dingen zu beschäftigen.

Aber ich gebe der Versuchung nach, wenn Wolodymyr Selenskyj, der aufgeblasene Clown, der in den letzten sechs Jahren auf der Weltbühne als Held aufgetreten ist, öffentlich zurechtgestutzt wird, während Präsident Donald Trump den Stellvertreterkrieg beendet, den Selenskyj zynisch an die Lumpenliberalen der westlichen Welt verkauft hat, während er das ungeheuerlich korrupte, von Nazis durchsetzte Regime in Kiew anführt.

Wir können höhnisch lachen, wenn die Luft aus Selenskyjs Ballon entweicht.

Dieser diebische Som-a-gom trägt – zusammen mit seinen Herren, natürlich – die Hauptverantwortung für den Tod von ukrainischen und russischen Soldaten in sechsstelliger Zahl und für den Ruin des Landes und der Bevölkerung, denen er vorgibt, sich zu widmen.

Donald Trumps Vorgehen gegenüber Russland und seine Entschlossenheit, den Ukraine-Krieg zu beenden, die er mit Präsident Wladimir Putin teilt, lassen Selenskyj auf einer Insel aus veralteten Propaganda-Operationen zurück.

Und jetzt sehen wir, wie die neoliberalen Eliten Europas, die sich mit Kriegshetze in den Ukraine-Sumpf hineinmanövriert haben, weil das Biden-Regime sie dazu aufgefordert hat, mit ihm an den Stränden herumirren.

Seit Trumps Telefonat mit Putin am 12. Februar und der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 14. bis 16. Februar in der bayerischen Landeshauptstadt stattfand, stehen die Staats- und Regierungschefs des Kontinents und ihr abstoßendes Maskottchen mit leeren Händen da.

Selenskys Sturz ist bedeutsam, aber er war eine Frage der Zeit. Europanik, wie ich es nenne, ist die große Nachricht der Woche.

Das verspricht mehr Spaß zu machen als eine Wiederholung eines alten Terry-Southern-Films, in dem hochnäsige Heuchler in jeder Szene die Hosen runterlassen.

Selenskyj ist die Pappmaché-Figur anderer, seit er aus einer Sitcom herausgepickt und neu eingekleidet wurde, um Petro Poroschenko, einem Schokoladenmagnaten, nachzufolgen – gibt es denn nirgendwo in der Ukraine einen ernsthaften Politiker? – der nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich vor elf Jahren in den Präsidentenpalast einzog.

Er, Selenskyj, wurde von einem der unzähligen Megacracks der Ukraine finanziert und von amerikanischen Image-Machern während der feigen Schikanen seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2019 gecoacht.

Wie sich die Leser vielleicht erinnern, geriet die Propaganda nach Beginn der russischen Militärintervention vor drei Jahren so sehr außer Kontrolle, dass die Ideologen des Biden-Regimes, die von den Unternehmensmedien pflichtbewusst nachgeplappert wurden, die breite Masse glauben ließen, Selenskyj sei „ein Churchill des 21. Jahrhunderts“.

Sagen Sie mir, ich erinnere mich, dass ich dachte, dass mir bitte jemand sagen soll, dass sie das nicht ernst meinen.

In seiner inzwischen berühmten Abfuhr für Selenskyj bezeichnete Trump diesen letzte Woche als „einen bescheiden erfolgreichen Komiker“. Manchmal hat sogar das, was wir altmodisch als Realität bezeichnen, seinen Reiz.

Wie Max Blumenthal in The Grayzone neulich scharfsinnig bemerkte, lag Trump falsch, als er in seiner Breitseite gegen Selenskyj behauptete, der ukrainische Präsident habe den Krieg in der Ukraine begonnen. Nein, er hat ihn provoziert.

Mir gefällt dieser Unterschied. Der bescheiden erfolgreiche Komiker hat effektiv – und zwar sehr effektiv – als eine Art Agent provocateur gedient, der es denjenigen, die über Geld und Waffen verfügen, ermöglicht, Unsummen von beidem in das Schluckloch der Korruption zu schicken, über das Selenskyj ohne die Sorge vor innerstaatlichen Revolten herrscht.

Bitten und Klagen

Mit der Regelmäßigkeit einer saisonalen Fernsehserie meckerte Selenskyj, dass die Ukraine mehr Waffen brauche, die Ukraine mehr Geld brauche und die Ukraine alles sofort brauche. Besonders gut gefiel mir, wenn er bellte, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs – Präsident Joe Biden, die Europäer – sich aus der Verantwortung stehlen würden. Der freche, schimpfende Ton: Das musste man zu schätzen wissen.

Das war nicht für Biden oder einen der transatlantischen Kunden bestimmt. Ich hatte schon die ganze Zeit den Verdacht, dass das Weiße Haus unter Biden, das tägliche Telefonate mit Selenskyj bestätigte, ihn regelmäßig darauf vorbereitete, was er sagen sollte, wann er es sagen sollte und wie dringend er den zugewiesenen Punkt ansprechen sollte.

Nein, Selenskyjs Bitten und Klagen, die Bidens Leute ihm manchmal so unhöflich abschnitten, waren für die amerikanische und europäische Öffentlichkeit bestimmt – eine Maßnahme zur Wahrnehmungssteuerung, um die blau-gelben Flaggen an Millionen von Balkonen und Veranden hängen zu lassen.

Zelenskyy und Biden im Weißen Haus, 21. September 2023. (White House/Flickr/Cameron Smith)

Selenskyj war ein professioneller Showman und sein Beitrag war der eines Showmans. Seine andere Aufgabe bestand darin, den Neonazifanatismus der Ukraine voll auszunutzen – im politischen Bereich, im Militär – und ihn gleichzeitig so zu tarnen, dass er wie eine vorzeigbare Demokratie aussah, die all die Milliarden an Steuergeldern wert war, die verschwenderisch auf sie verschwendet wurden.

Und damit zur früh einsetzenden Schadenfreude.

Selenskyj war in München kaum mehr als eine Nervensäge. Es war ein wenig wunderbar, ihm zuzusehen: Man sah in den Videoaufnahmen das Gesicht eines unsicheren Mannes, der wusste, dass sein Stern fiel, und seine ängstlichen Züge erinnerten einen daran, dass die groteske Operation, an deren Aufrechterhaltung dieser Niemand seltsamerweise maßgeblich beteiligt war, mit ihm zusammen fiel.

Die europäische Wende

Lassen Sie uns einen Schwenk machen, ja? Dieses überstrapazierte Wort, dem die Mainstream-Presse seit Hillary Clintons gefeierter, aber substanzloser „Hinwendung zu Asien“ vor langer Zeit nicht widerstehen kann. Nach München schwenkte der plötzlich verzweifelte Zelensky – diesmal authentisch verzweifelt – im Handumdrehen auf die Europäer um.

Der bescheiden erfolgreiche Komiker hatte diese schöne Stadt mit ihren Biergärten und Parks noch nicht einmal verlassen, da forderte er bereits „eine Armee Europas“ – als wollte er damit andeuten, dass er und sein Regime genauso europäisch seien wie die Franzosen oder Portugiesen.

Und jetzt haben wir das Schauspiel der europäischen Mächte, die die Tatsache ignorieren, dass sich Selenskys Diadem gerade in Alufolie verwandelt hat, und sich erneut auf seine Seite und die seines Regimes schlagen – ganz zu schweigen davon, dass die beiden einzigen Mächte, die in der Lage sind, ein Ende des Krieges auszuhandeln, dies über ihre Köpfe hinweg tun werden (wo in der Tat die amerikanisch-russischen Gespräche stattfinden sollten).

Ich fand die Einschätzung eines ungenannten Beamten der Trump-Regierung zu den neuen Umständen für Selenskyj ein paar Tage nach Ende der Münchner Konferenz absolut großartig.

„Es ist ein Scheißsandwich“, sagte diese Quelle laut Moon of Alabama (der einen kurzen Bericht von Axios zitierte). “Aber die Ukraine wird es essen müssen, weil er [Trump] klargestellt hat, dass dies nicht länger unser Problem ist.“

Und nun ist es entschieden: Die europäischen Mächte werden mit ihm in einen Topf geworfen.

Wir werden nun täglich mit einer Prozession von europäischen Staats- und Regierungschefs konfrontiert, die sich brüsten und ihre Entschlossenheit bekunden, mit dem Regime in Kiew einen Alleingang zu wagen. Europa muss „einen Gang zulegen“, sagte Keir Starmer einen Tag nach Abschluss der Münchner Versammlung. „Es ist an der Zeit, dass wir die Verantwortung für unsere Sicherheit, für unseren Kontinent übernehmen.“

Starmer mit Zelensky in London, 19. Juli 2024. (Lauren Hurley / No 10 Downing Street/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Das ist aus The Times of London. The Telegraph berichtete anschließend, dass der britische Premierminister plant, Trump mit einem „Dreifachschlag“ zu trotzen – Vulgarität geht heutzutage transatlantisch – der militärische Unterstützung und noch mehr Sanktionen gegen russische Interessen beinhalten wird.

Ich bin immer für weitere verblendete Dummheiten von Annalena Baerbock zu haben, der zuverlässig verblendeten und dummen deutschen Außenministerin. Und sie hat letzte Woche nicht enttäuscht.

Wie RT International unter der Überschrift „Germany issues warning to U.S.“ berichtete, zitierte der Sender Baerbock, die dieses Juwel bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam kurz vor den deutschen Bundestagswahlen am Sonntag von sich gab:

„Wir erhöhen den Druck auf die Amerikaner [damit sie wissen], dass sie viel zu verlieren haben, wenn sie nicht auf der Seite der liberalen Demokratien Europas stehen.“

Ich kann es nicht besser ausdrücken als Tom Harrington, emeritierter Professor am Trinity College in Hartford und ein energischer Blogger mit dem prägnanten Witz, für den wir alle die Iren schätzen. Unter der Überschrift „Die Gefahren des Method Acting“ schreibt er Folgendes:

„Wenn man ein Chihuahua ist und viele Jahre lang im Fernsehen einen Dobermann spielt, kann man vergessen, dass man eigentlich ein Chihuahua ist. Das kann zu großen Enttäuschungen führen, wenn der Regisseur die Produktion abbricht.“

Ich habe es genossen, diese Zeilen gerade zu schreiben, und wünschte, sie wären von mir. Diese Leute reden nur Blödsinn.

Weder Großbritannien noch Deutschland – noch irgendein anderes Mitglied der europäischen Stimmrechtsgruppe der Ukraine – hat das Geld, das Militär oder den innenpolitischen Konsens, um konsequent im Namen Kiews zu handeln.

Sie sind schon zu lange willfährige Klienten der USA. In den Worten von Tom Harrington sind sie winselnde Chihuahuas.

„Into the Valley of Death“

Niemandsland zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften während der Schlacht von Bakhmut, November 2022. (Mil.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Die Europäer und ihre kanadischen Vettern in der neoliberalen Sache, insgesamt ein Dutzend Spitzenbeamte, versammelten sich am Montag in Kiew, um ihr Geld — so verschwenderisch und unklug — dort einzusetzen, wo es hingehört.

Gleichzeitig trafen sich die europäischen Außenminister in Brüssel. Und sie überlegten gemeinsam, der Ukraine zusätzliche 20 Milliarden Euro direkt von oben zu schicken — weitere werden folgen, so die implizite Botschaft — und eine Vielzahl zusätzlicher Sanktionen — gegen die Russen in den Bereichen Energie, Handel, Finanzdienstleistungen und so weiter — zu verhängen.

Also: Das Morden muss von Tag zu Tag sinnloser werden, und die europäischen Bürger müssen weiterhin leiden, ebenso.

Warum muss ich immer an die Attacke der Leichten Brigade und Lord Tennysons trauriges Denkmal für diese katastrophale Fehleinschätzung denken – „Ins Tal des Todes“ und so weiter:

„Vorwärts, Leichte Brigade!

Stürmt auf die Kanonen zu!“, sagte er …

„Vorwärts, Leichte Brigade!“

Gab es einen Mann, der bestürzt war?

Nicht, obwohl der Soldat wusste, dass

jemand einen Fehler gemacht hatte.

Es war nicht ihre Aufgabe, eine Antwort zu geben,

es war nicht ihre Aufgabe, Gründe zu nennen,

es war ihre Aufgabe, zu handeln und zu sterben …

Diese neue Runde der Dummheit unter den Europäern ist nicht lustig. Dies ist kein Drehbuch von Terry Southern. Unter den gegebenen Umständen – eine wahrscheinliche Einigung ist in Sicht – ist dies eine kriminelle Vernachlässigung von Menschenleben und des Wohlergehens von 450 Millionen europäischen Bürgern.

Dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine Erklärung. Es ist das teuflische Ergebnis des liberalen Autoritarismus, über den ich an dieser Stelle immer wieder spreche. Die neoliberale Ordnung muss sich durchsetzen, egal was es kostet, egal wie offensichtlich irrational diese Ablehnung der Vernunft ist.

Keir Starmer reist diese Woche nach Washington, um Präsident Trump zum ersten Mal zu treffen. Wir wissen nicht, was bei ihrem Treffen im Oval Office passieren wird, aber diese beiden könnten in ihrer Politik, ihrem Temperament und ihren Absichten nicht unterschiedlicher sein.

Emmanuel Macron, der am Montag seinen Besuch im Weißen Haus beendete, erwies sich wie erwartet als ineffektiv. Er schien zumindest zu verstehen – eine bescheidene Tugend –, dass er nicht mehr als ein Chihuahua ist.

Wenn man davon ausgeht, dass der französische Präsident nichts zustande gebracht hat, sehe ich wenig, was bei Starmer’s kleinem Gipfel herauskommen könnte – vielleicht, wenn Trump den berüchtigt rückgratlosen Briten zum Schweigen bringt, eine weitere Gelegenheit, sich ein wenig Schadenfreude zu gönnen.

Ich habe Jahrzehnte darauf gewartet – ich gehe hier bis in die Jahre des Kalten Krieges zurück –, dass die Europäer für sich selbst denken und handeln, dass sie als unabhängige Kraft auftreten, wie de Gaulle und einige andere es forderten, dass sie als Brücke zwischen der atlantischen Welt, zu der sie gehören, und dem großen Osten, der ihr Nachbar ist, dienen.

Wie moralisch die Weltordnung sein könnte, die sie ins Leben rufen könnten, habe ich mir vorgestellt. Václav Havel teilte eine solche Vision – oder, ich sollte besser sagen, aus Respekt teilte ich seine.

Jetzt zwingen die Umstände die Europäer endlich dazu, ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie stürmen genau in die falsche Richtung – sie klammern sich mit aller Kraft an die alten Gegensätze, auf denen Generationen von Amerikanern lange bestanden haben, auch wenn die neue Führung Amerikas trotz unzähliger Einwände allmählich über all das hinauszuschauen scheint.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, erreichen einen Moment, der schwierig und vielversprechend zugleich ist. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus für die Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Das wird jetzt dringend. Wenn Sie bereits ein Unterstützer sind, vielen Dank. Wenn nicht, bitte, und in Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, das ich mit dieser Publikation teile, schließen Sie sich an, indem Sie The Floutist abonnieren oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Übersetzt mit Deepl.com

