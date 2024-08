https://thecradle.co/articles/france-slaps-telegram-ceo-with-12-criminal-charges-after-israel-calls-platform-uncooperative



Frankreich erschlägt Telegram-CEO mit 12 Strafanzeigen, nachdem Israel die Plattform als „unkooperativ“ bezeichnet hat

Telegram war die „unkooperativste“ unter den sozialen Medienseiten, wenn es darum ging, auf israelische Zensuranfragen während des Völkermords in Gaza zu reagieren

27. AUGUST 2024

Telegram-Mitbegründer Pavel Durov, gesehen nach seinem Treffen mit dem indonesischen Kommunikations- und Informationsminister Rudiantara in Jakarta, Indonesien, 1. August 2017. (Bildnachweis: AP Photo/Tatan Syuflana)

Der Gründer von Telegram, Pavel Durov, wird von den französischen Behörden im Rahmen von Ermittlungen zur Cyberkriminalität in Gewahrsam genommen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am 26. August mitteilte.

Der in Russland geborene Milliardär und Gründer der beliebten Messaging-App wurde bei seiner Landung in der französischen Hauptstadt am Samstagabend verhaftet.

In der Erklärung der Staatsanwaltschaft wurden 12 verschiedene Delikte genannt, die wegen „Komplizenschaft“ in der organisierten Kriminalität untersucht werden, darunter illegale Transaktionen, Kinderpornographie, Betrug und die Weigerung, den Behörden Informationen zu liefern.

Die Erklärung fügte hinzu, dass Durovs Haftzeit verlängert worden sei und nun bis Mittwoch andauern könne.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, kritisierte die französischen Behörden für ihre Doppelmoral nach Durovs Verhaftung. „Ich habe mich gerade daran erinnert, dass 2018 eine Gruppe von 26 Nichtregierungsorganisationen, darunter Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporter ohne Grenzen, das Komitee zum Schutz von Journalisten und andere, die Entscheidung eines russischen Gerichts verurteilt haben, Telegram zu blockieren. Der Westen hat ähnliche Erklärungen abgegeben“, erklärte Zakharova.

Telegram hat eine wichtige Rolle im laufenden Informationskrieg um den Völkermord in Gaza gespielt. Unterstützer der Palästinenser konnten die App nutzen, um Informationen über die laufenden israelischen Kriegsverbrechen frei zu verbreiten und gleichzeitig die Bemühungen der Hamas, der Hisbollah, des Jemen und des Irans zum Widerstand gegen Israel hervorzuheben.

Es ist unklar, ob Israel eine Rolle bei Durovs Verhaftung in Paris am Samstag gespielt hat.

Letzte Woche berichtete Haaretz, dass „Telegram sich seit Beginn des Krieges als massive Herausforderung für Israel erwiesen hat“.

Dazu gehören sensible Daten aus Israel, die von Hackern erlangt und über Telegram-Kanäle veröffentlicht wurden.

Die israelische Zeitung merkte an: „Während viele Tech-Firmen optimierte Mechanismen haben, durch die Staaten sie erreichen können“, um Inhalte zu zensieren, „gilt Telegram als das am wenigsten kooperative von allen.“

Haaretz fügt hinzu: „Mehr noch, während viele Social-Media-Plattformen stark in die Moderation investiert haben und es Menschen und Organisationen erlauben, bei der Überwachung von Inhalten zu helfen – zum Beispiel bei der Entfernung von antisemitischen Inhalten oder Posts, die zum Terrorismus aufrufen, oder sogar bei der Entfernung von Videos vom Massaker am 7. Oktober – hat Telegram das nicht getan.“

Israel war erfolgreich bei der Kontrolle und Zensur von Informationen auf anderen Social-Media-Apps, einschließlich Instagram, Facebook, X und TikTok, durch die Lobbyarbeit von Cyberwell, einer NGO mit weitreichenden Verbindungen zum israelischen Geheimdienst.

Am 23. August wurde der Telegram-Kanal von Resistance News Network (RNN) in der gesamten EU verboten, wor aufhin das Unternehmen sein Backup aktivierte.

Am 16. August wurde The Cradle von der Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft Meta dauerhaft von ihren Social-Media-Plattformen verbannt, weil sie angeblich gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen hatte, indem sie „terroristische Organisationen lobte“ und „zu Gewalt aufrief“. The Cradle hatte aufgrund seiner Berichterstattung über Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza mehr als 107.000 Follower und Millionen von Aufrufen erreicht.

Beunruhigt durch die Welle pro-palästinensischer Inhalte versuchten israelische Vertreter der Technologiebranche Ende 2023, den Telegram-Gründer in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erreichen, wo er wohnt und die Staatsbürgerschaft besitzt.

Obwohl sie erfolgreich mit Durov Kontakt aufnahmen, „war er unempfänglich für diese privaten Bitten, die Moderation auf der Plattform zu verbessern“, schrieb Haaretz .

Durovs Verhaftung folgt den jüngsten Bemühungen in westlichen Ländern, israelkritische Journalisten und Analysten zum Schweigen zu bringen.

Am 7. August führte das FBI eine Razzia in der Wohnung des US-Journalisten und ehemaligen UN-Waffeninspektors Scott Ritter durch, der für RT arbeitet und die US-Politik in der Ukraine und in Israel scharf kritisiert.

Die Razzia in Ritters Haus erfolgte 24 Stunden, nachdem er in einem Interview mit Richter Andrew Napolitano erklärt hatte, dass religiöse jüdische Israelis sich auf den Talmud beriefen, um sexuelle Übergriffe und Folterungen von palästinensischen Gefangenen im berüchtigten Gefangenenlager Sde Teiman zu rechtfertigen.

Der syrisch-britische Journalist Richard Medhurst wurde bei seiner Ankunft am Flughafen Heathrow Anfang des Monats festgenommen und 24 Stunden lang festgehalten, wie er am 20. August mitteilte.

Medhurst teilte über die sozialen Medien mit, dass sechs Polizeibeamte auf ihn warteten, als er am 15. August sein Flugzeug in London verließ, und fügte hinzu, dass er auf der Grundlage des Terrorismusgesetzes, Abschnitt 12, verhört wurde.

