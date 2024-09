https://consortiumnews.com/2024/09/20/patrick-lawrence-the-war-party-makes-its-plans/?eType=EmailBlastContent&eId=f5a0c01f-61fe-4ded-a19f-242a75641225



Patrick Lawrence: Die „Kriegspartei“ schmiedet Pläne

20. September 2024

Volodymyr Selenskyj sagt nun, er wolle Biden und anschließend Harris und Trump seinen „Plan für den Sieg über Russland“ zeigen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Washingtoner Gipfel des Militärbündnisses im Juli. (NATO/Flicker, CC BY-NC-ND 2.0)

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

Der Versuch des Weißen Hauses Biden und der Demokratischen Partei, Kamala Harris von der Nummer 2 im Regime zur Nummer 1 zu befördern, wird von Woche zu Woche interessanter, muss ich sagen.

Die Harris-Kampagne hat endlich, zwei Monate nachdem die Parteieliten und -finanziers ihre Kandidatur an jedem Anschein eines demokratischen Prozesses vorbeigeschleust haben, ein Programm mit dem Titel „A New Way Forward“ veröffentlicht, auf das ich zu gegebener Zeit noch eingehen werde.

Ich bin jetzt weniger an Worten interessiert, die auf einer Website gepostet werden, als an zwei aktuellen Entwicklungen, die wir gemeinsam betrachten sollten, auch wenn noch niemand daran gedacht hat.

Langsam und sehr sicher wird durch diese wöchentlichen Ereignisse deutlich, wie ein neues demokratisches Regime, sollte Harris am 5. November gewinnen, die Geschäfte des Imperiums zu führen gedenkt.

Und wie viele dumme Wähler auch immer einer anderen Meinung sein mögen, wenn Harris das Weiße Haus übernimmt, wird ihr Geschäft nicht mehr und nicht weniger sein als die Verwaltung des Imperiums – die Kriege, die Provokationen, die illegalen Sanktionen und andere kollektive Bestrafungen, die terroristischen Klienten in Israel, die Neonazis in Kiew.

Am vergangenen Mittwoch, dem 4. September, überraschte Liz Cheney Washington und, wie ich vermute, auch den Rest von uns, als sie bekannt gab, dass sie Harris‘ Kandidatur für die Präsidentschaft unterstützen würde.

Die ehemalige Kongressabgeordnete aus Wyoming, eine kriegstreibende Anhängerin des Coups, die zu den schärfsten Falken der rechten Außenpolitik gehört, war nicht die erste Republikanerin, die in dieser politischen Saison über die Seitenlinie sprang, und sie war auch nicht die letzte: Zwei Tage später tat Liz‘ Vater dasselbe. Dick Cheney muss man natürlich nicht vorstellen.

Die Harris-Kampagne erklärte sofort ihre Freude über die Unterstützung dieser mutigen Patrioten, wie die Organisation sie in ihren offiziellen Erklärungen nannte.

Eine Woche nach all diesen hochkarätigen politischen Aktivitäten traf sich Präsident Joe Biden im Oval Office mit Keir Starmer, dem neuen britischen Premierminister, um den Vorschlag der Ukraine zu erörtern, von westlichen Ländern gelieferte Raketen auf Ziele weit innerhalb des russischen Territoriums abzufeuern.

Die Briten sind bereit, dem Regime in Kiew entgegenzukommen, ebenso wie die Franzosen, aber alle – London, Paris, Kiew – brauchen Bidens Erlaubnis, um den Krieg auf diese Weise auszuweiten.

Im Moment befinden sich Biden und Außenminister Blinken in der „Na ja, vielleicht“-Phase, und wir sollen gespannt sein, ob sie diesen Plänen zustimmen werden. Aber haben wir diesen Film nicht schon einmal gesehen und wissen wir nicht, wie er ausgeht? War es nicht so: „Vielleicht schicken wir HIMARS-Raketensysteme“, „Vielleicht M-1-Panzer“, „Vielleicht Patriot-Raketen“, „Vielleicht F-16-Kampfflugzeuge“?

Biden, Mitte, bei einem Treffen mit Starmer am 13. September im Weißen Haus; Blinken links und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan rechts. (White House/Adam Schultz)

Schon vor dem Treffen zwischen Biden und Starmer in der vergangenen Woche hatten Blinken und der britische Außenminister David Lammy bei einem Besuch in Kiew zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj bereits deutliche Hinweise darauf gegeben, dass Biden sich erneut mit den Plänen abfinden wird, die der ukrainische Präsident und der britische Premierminister ihm in Absprache präsentieren wollten.

Die Bedingung, auf der Biden und Blinken nun angeblich bestehen, ist, dass sie nicht zustimmen werden, Kiew den Einsatz von Waffen zu gestatten, die von den USA bereitgestellt wurden – was sich von Waffen zu unterscheiden scheint, die von den USA hergestellt wurden – gegen Ziele im russischen Inland. Dies ist nichts weiter als eine dieser Haarspaltereien, mit denen das Weiße Haus unter Biden umgeht, wenn es nachdenklich und vorsichtig wirken will, aber keines von beidem ist.

Kann mir jemand sagen, was es für Russland für einen Unterschied machen würde, wenn Moskau von einer Rakete getroffen wird, die von Großbritannien, Frankreich oder den Vereinigten Staaten abgeschossen wurde?

Diese Leute kommen zusammen, um die rücksichtslose Eskalation eines Stellvertreterkrieges durch die Westmächte zu planen, den sie nicht gewinnen können und von dem sie wissen, dass sie ihn nicht gewinnen können. Verzweiflung ist, was Verzweiflung aus einem macht: Das ist meine einfache Interpretation dieser Überlegungen.

Was haben wir in den letzten Wochen zwischen der Kriegsplanung und den wechselnden politischen Loyalitäten erlebt? Das ist unsere Frage.

Cheneys im Bienenstock

Liz Cheney legt im Januar 2017 zusammen mit ihrem Vater Dick Cheney den Amtseid im Kongress ab. (Büro der Abgeordneten Liz Cheney, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Als die Cheneys, Vater und Tochter, sich in die Reihen der Harris-Kampagne einreihten, lobte Jen O’Malley Dillon, die Vorsitzende der Kampagne, den ersteren für seinen Mut und die letztere für ihren Patriotismus.

An anderer Stelle im „Harris-Bienenstock“, wie wir ihn wohl nennen, überschlugen sich liberale Kommentatoren geradezu vor Begeisterung über den politischen Seitenwechsel von Liz und Dick Cheney und ignorierten dabei die Tatsache, dass es sich dabei offenbar um reinen Opportunismus handelt.

James Carden hatte dazu einen prägnanten Artikel mit dem Titel „Cheneymania Seizes the Democrats“ in der Ausgabe vom 12. September von The American Conservative.

„Der wilde Applaus, der auf Liz‘ Ankündigung folgte, … ist bezeichnend dafür, wo Liberale jetzt ihre Prioritäten setzen“, schrieb der langjährige Washington-Kommentator, “und erklärt in hohem Maße, warum man ihnen in Fragen der nationalen Sicherheit nicht trauen kann.“

Natürlich steckt in der überschwänglichen Begrüßung der Cheneys durch die Demokraten viel Politik. Harris‘ Leute wollen das Beste aus den Spaltungen unter den Republikanern machen und im Fall von Liz Cheney die Feindseligkeit ausnutzen, die zwischen ihr und Donald Trump entstanden ist.

Aber wir müssen genauer hinschauen, um dieses politische Ballett vollständig zu verstehen. Liz Cheney hatte einmal einen öffentlichen Streit mit Rand Paul darüber, wer „Trumpier“ sei. Dick Cheney hat mehr Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsgewinnlerei begangen, als Donald Trump sich in seinen schönsten Träumen vorstellen könnte.

Wird dies nicht erwähnt, wenn wir über diese beiden politischen Überläufer nachdenken? Ich habe nichts davon aus dem Harris-Stamm gelesen oder gehört.

Stephen Cohen pflegte zu scherzen, dass es in Washington eine Partei gibt, die zu Recht Kriegspartei genannt wird, aber das war kein Scherz. Wir wurden gerade an die Weitsicht des verstorbenen und bedeutenden Russlandkenners erinnert.

Die Menschen, die Kamala Harris sagen, was sie zu bekennen hat, haben nicht die Absicht, die zahlreichen Aggressionen und Illegalitäten dieser Nation in Frage zu stellen oder gar die katastrophal falsch berechnete Außenpolitik des Biden-Regimes zu überdenken, die sich nicht von der neokonservativen Agenda unterscheidet, gegen die die Demokraten einst vorgaben, zu sein.

Lesen Sie das 13-seitige Dokument „A New Way Forward“. Die eineinhalb Seiten, die der nationalen Sicherheit und den auswärtigen Angelegenheiten gewidmet sind, sind ein Pamphlet, das sich mit Russophobie, Sinophobie, NATOphilie und „der tödlichsten Streitmacht der Welt“ befasst, was Harris‘ Vorstellung von einem diplomatischen Korps zu sein scheint.

So denkt die Kriegspartei von Steve Cohen und so klingt sie auch. Als Absichtserklärung kommt die Harris-Walz-Plattform der sehr wahrscheinlichen Entscheidung des Weißen Hauses Biden, den Ukraine-Konflikt so weit zu eskalieren, dass der von Biden vorgeblich nicht gewollte Dritte Weltkrieg riskiert wird, völlig entgegen.

Putins Analyse

Der russische Präsident Wladimir Putin im August in Moskau. (Präsident von Russland)

Die deutlichste und ernüchterndste Analyse des Biden-Blinken-Denkens – ist das mein Wort? – über die Ermächtigung Kiews, Ziele tief im Inneren Russlands mit vom Westen gelieferten Raketen anzugreifen, kam von Wladimir Putin.

Der russische Präsident äußerte sich am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor Starmer’s Gesprächen mit Biden, auf die Frage eines Reporters. Seine Aussage ist es wert, vollständig gelesen zu werden, da er den Überlegungen des Westens offensichtlich große Bedeutung beimisst:

„Was wir hier sehen, ist ein Versuch, Begriffe zu ersetzen. Denn es geht nicht darum, ob das Kiewer Regime Ziele auf russischem Territorium angreifen darf oder nicht. Es führt bereits Angriffe mit unbemannten Luftfahrzeugen und anderen Mitteln durch. Aber der Einsatz von im Westen hergestellten Präzisionswaffen mit großer Reichweite ist eine ganz andere Geschichte.

Tatsache ist, dass – ich habe dies bereits erwähnt und jeder Experte, sowohl in unserem Land als auch im Westen, wird dies bestätigen – die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, hochmoderne, hochpräzise Langstrecken-Systeme einzusetzen, die vom Westen geliefert werden. Sie können das nicht. Diese Waffen können nicht ohne nachrichtendienstliche Daten von Satelliten eingesetzt werden, über die die Ukraine nicht verfügt. Dies kann nur mit den Satelliten der Europäischen Union oder den Satelliten der USA – im Allgemeinen mit NATO-Satelliten – erfolgen. Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt – vielleicht der wichtigste, sogar der entscheidende – ist, dass nur NATO-Militärpersonal diesen Raketensystemen Flugmissionen zuweisen kann. Ukrainische Soldaten können dies nicht. Daher geht es nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht. Es geht darum zu entscheiden, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt werden oder nicht.

Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet dies nichts anderes als eine direkte Beteiligung – es bedeutet, dass die NATO-Staaten, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder am Krieg in der Ukraine beteiligt sind. Dies bedeutet ihre direkte Beteiligung an dem Konflikt, und es wird das Wesen, die Natur des Konflikts, dramatisch verändern.

Dies bedeutet, dass die NATO-Staaten – die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder – sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn dies der Fall ist, dann werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns drohen werden.“

Es gibt eindeutig Menschen mit gesundem Menschenverstand in den politischen Cliquen Washingtons, die diese Aussage als das lesen können, was sie ist, und die das Risiko verstehen, das das Biden-Regime in Betracht zieht, während es sich einer offiziellen Entscheidung in der Raketenfrage nähert.

Aber diese klügeren Köpfe scheinen nicht im Kommen zu sein. Die vorherrschende Meinung scheint bei Leuten wie William Burns, dem Direktor der CIA, zu liegen, der glaubt, dass Putin blufft, und der absurderweise bereit ist, herauszufinden, ob er Recht hat, indem er den besagten Bluff aufdeckt.

Hier ist ein Auszug aus einem Brief, den 17 ehemalige Botschafter und Generäle letzte Woche an die Biden-Regierung geschickt haben, wie in The New York Times zitiert. Denken Sie beim Lesen dieser Sätze darüber nach, warum die Unterzeichner dieses Briefes ihn geschrieben haben und wie es kommt, dass sie so überzeugt von ihrem Urteil sind, wie sie es bekunden:

„Eine Lockerung der Beschränkungen für westliche Waffen wird Moskau nicht zu einer Eskalation veranlassen. Wir wissen das, weil die Ukraine bereits mit diesen Waffen Gebiete angreift, die Russland als sein Eigentum betrachtet – einschließlich der Krim und Kursk –, und Moskaus Reaktion bleibt unverändert.“

Überlegen Sie nun, ob diejenigen, die diesen Brief verfasst und unterzeichnet haben, und damit auch diejenigen, die die Ukraine-Politik leiten, bei Verstand sind oder nicht.

Zu den angeblichen Bedenken des Biden-Regimes, das erwägt, die Ukraine zur Ausweitung des Krieges zu ermächtigen, gehört die Frage, welchen Unterschied Angriffe auf das russische Inland machen würden. Das Weiße Haus und das Pentagon wollen einen Plan sehen, wie berichtet wurde.

Es ist eine gute Frage, die nach dem Sinn einer solchen Eskalation fragt, aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Antwort für diejenigen, die im Kabinettssaal des Weißen Hauses am Tisch sitzen, von großer Bedeutung ist. Wie ich an dieser Stelle mehrfach argumentiert habe, hat das Biden-Regime diesen Krieg törichterweise als einen Krieg zwischen Demokratie und Autokratie dargestellt.

Dementsprechend kann es sich leisten, alle möglichen Arten von plötzlichen Eskalationen zu riskieren, aber es kann sich nicht leisten, zu verlieren.

Volodymyr Selenskyj betritt die Bühne, möglicherweise auf ein Stichwort hin, und sagt nun, er wolle Biden und anschließend Harris und Trump seinen „Plan für den Sieg über Russland“ zeigen.

Die Washington Post berichtete am vergangenen Freitag, dass dieser aus sehr wenigen Teilen bestehen werde. „Alle Punkte hängen von der Entscheidung Bidens ab“, sagte der ukrainische Präsident kürzlich auf einem Forum in Kiew.

Wie die Post feststellte, hat Selenskyj diese Punkte bisher nicht verraten, aber es gibt Berichte, die noch nicht bestätigt sind, dass es drei davon gibt.

Der erste ist die Genehmigung von Raketen, der zweite ist die Zusicherung, dass die NATO Luftverteidigungssysteme zum Schutz der Westukraine einsetzen wird, und der dritte – halten Sie sich fest – ist die Garantie, dass die NATO Bodentruppen in die hinteren Gebiete des Konflikts entsenden wird, damit die Streitkräfte der Ukraine mehr eigene Truppen an die Front verlegen können.

Diese Vorschläge, sofern sie bei Selenskyjs nächster Reise nach Washington bestätigt werden, gehen alle in eine Richtung: Das Leitmotiv des Kiewer Regimes besteht weiterhin darin, den Westen weiter in den Krieg zu ziehen, so wie das Netanjahu-Regime in Israel immer versucht, dasselbe in Westasien zu tun. Selenskyj, der israelische Premierminister, Biden: Das Problem der Welt im Moment, oder eines davon, ist, dass keiner dieser Menschen es sich leisten kann, die Kriege zu verlieren, die sie aufgrund ihrer Hybris begonnen haben.

Die Angelsachsen und die Amerikaner werden wahrscheinlich eine offizielle Ankündigung über den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland machen, nachdem die UN-Generalversammlung am 28. September ihre Arbeit beendet hat.

Starmer hat dies kürzlich angedeutet. Im besten Fall werden wir feststellen, dass Putin Washington und London so verunsichert hat, dass sie von diesem jüngsten Plan zur Eskalation Abstand nehmen werden. Das ist möglich. Aber die USA und die anderen NATO-Mächte haben bisher nicht viel zurückgesteckt, daran sollten wir uns erinnern.

M.K. Bhadrakumar, der ehemalige indische Diplomat, der den stets nachdenklichen Newsletter Indian Punchline herausgibt, veröffentlichte am Montag, dem 16. September, einen Artikel, in dem er argumentierte, dass die anglo-amerikanischen Mächte den Stellvertreterkrieg in der Ukraine in russisches Roulette verwandeln.

Hier ist ein Teil von Bhadrakumars Argumentation. Storm Shadow sind die Raketen, die Starmer Kiew erlauben würde, auf Russland abzufeuern, wenn das Biden-Regime dem Plan zustimmt:

„Moskau geht davon aus, dass der Plan der USA und des Vereinigten Königreichs darin bestehen könnte, das Terrain zu sondieren, indem zunächst (offen) die britische Langstrecken-Luft-Marschflugkörper Storm Shadow eingesetzt wird, die bereits an die Ukraine geliefert wurde. Am Freitag wies Russland sechs britische Diplomaten aus, die der Moskauer Botschaft zugeteilt waren, und warnte damit deutlich, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland beeinträchtigt werden. Russland hat Großbritannien bereits vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt, sollte die Storm Shadow eingesetzt werden, um russisches Territorium zu treffen.

Was die sich entwickelnde Situation extrem gefährlich macht, ist, dass das bisherige Katz-und-Maus-Spiel über die verdeckte Beteiligung der NATO am Ukraine-Krieg einem russischen Roulette weicht, das den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie folgt.“

Bhadrakumar hat meiner Meinung nach völlig recht, aber mit einem kleinen Schönheitsfehler in seiner Argumentation. Man kann sagen, dass die Amerikaner und Briten spielen, so unseriös sie auch sein mögen, aber die Russen tun das nicht.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel stammt von ScheerPost.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News widerspiegeln oder auch nicht.

Übersetzt mit Deepl.com

