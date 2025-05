https://consortiumnews.com/2025/05/16/patrick-lawrence-diplomatic-chess-ukraine-the-pawn/?eType=EmailBlastContent&eId=d01ca57a-7b39-4b2e-87da-7fe1e3e78350



PATRICK LAWRENCE: Diplomatisches Schachspiel, die Ukraine als Schachfigur

16. Mai 2025

In Istanbul wurde nach einer Reihe von Intrigen in London, Paris, Berlin und Kiew, die einer Seifenoper würdig waren, eine Tür aufgebrochen. Nun stellt sich die Frage, was Trump tun kann, um den Bedenken Russlands Rechnung zu tragen.

Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Kanzler Friedrich Merz telefonieren während des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Tirana, Albanien, am Freitag mit US-Präsident Donald Trump. (Simon Dawson / No 10 Downing Street / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

Wie allgemein erwartet, kam diese Woche in Istanbul wenig heraus, wo sich ukrainische und russische Delegationen mit dem vorgeblichen Ziel trafen, eine Verhandlungslösung für den Stellvertreterkrieg zu finden, den die USA vor drei Jahren provoziert hatten.

Es ist eine seltsame Situation, wenn selbst die Gesprächspartner nicht damit rechnen, dass ihre Gespräche zu etwas Brauchbarem führen werden.

Nach weniger als zwei Stunden Verhandlungen einigten sich beide Seiten lediglich auf weitere Gespräche über Nebenfragen: einen Gefangenenaustausch und eine 30-tägige Waffenruhe – eine Waffenruhe, die Kiew und seine westlichen Unterstützer jahrelang abgelehnt hatten, nun aber verzweifelt umsetzen wollen.

Es gab keine Gespräche über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges und keine endgültigen Vereinbarungen außer der Fortsetzung der Verhandlungen. Und das Treffen verlief nicht ohne erbitterte Momente.

Gespräche über weitere Gespräche sind nicht viel, aber auch nicht nichts. Die beiden Seiten sind zum ersten Mal seit März 2022 zusammengekommen, als sie einen Monat nach Kriegsbeginn in Istanbul einen Entwurf für ein Dokument ausgehandelt hatten, das die Kämpfe beendet hätte – bis der damalige britische Premierminister Boris Johnson eintraf, um das Abkommen zu torpedieren und den Krieg fortzusetzen.

Johnson und Selenskyj in Kiew, 9. April 2022. (Ukrainische Regierung)

Es gibt keinen Grund, Überraschung oder Enttäuschung vorzutäuschen. Während einer Woche ununterbrochener Positionskämpfe wurde deutlich, dass das Kiewer Regime und die europäischen Mächte, die in letzter Zeit die Aufgabe übernommen haben, es zu manipulieren, keine Lust haben, substanzielle Verhandlungen mit der Russischen Föderation aufzunehmen.

Nein, für die Briten, Franzosen, Deutschen und ihren Klientel in Kiew war es im Vorfeld des Treffens in Istanbul am Freitag vor allem wichtig, den Anschein zu erwecken, als würden sie sich ernsthaft um Gespräche an einem Mahagonitisch bemühen, während sie gleichzeitig jeden noch so kleinen Fortschritt in Richtung einer diplomatischen Lösung verhinderten.

In diesem Bestreben sind die Europäer zumindest vorerst gescheitert.

Trump übernimmt

Präsident Donald Trump hat sie Anfang dieser Woche effektiv überstimmt, als er positiv und energisch auf das unerwartete Angebot von Präsident Wladimir Putin reagierte, Gespräche aufzunehmen. Trump bestand, wie es seine Art ist, in Großbuchstaben darauf, dass Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, den Waffenstillstand vergessen und „SOFORT!“ Verhandlungen aufnehmen solle.

Dies scheint die Briten, Franzosen und Deutschen an den Rand gedrängt zu haben, die seit Trumps Amtsantritt im Januar als praktische Berater Selenskyjs fungierten. Ich sehe jedoch kaum eine Chance, dass die Gespräche am Freitag das Ende ihrer Bemühungen bedeuten, den Krieg fortzusetzen und eine Einigung zu verhindern – auch wenn sie vorgeben, genau das Gegenteil zu wollen.

Putin mit dem russischen Verhandlungsteam diese Woche in Moskau vor der Abreise der Delegation nach Istanbul. (Kreml)

Der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Friedrich Merz haben am vergangenen Wochenende die Weichen gestellt, als sie zu einem eilig einberufenen Gipfeltreffen mit Selenskyj nach Kiew flogen. Bei ihrer Ankunft stellten die britischen, französischen und deutschen Staatschefs ein großspuriges Ultimatum: Moskau müsse bis Montag, den 12. Mai, einen 30-tägigen Waffenstillstand akzeptieren, sonst würden die Europäer neue Sanktionen gegen Russland verhängen.

Damit hob sich der Vorhang für ein schlechtes Theaterstück. Wie John Whitbeck, ein in Paris ansässiger internationaler Anwalt, in seinem privat verbreiteten Blog bemerkte, schien dies ein Angebot zu sein, das Moskau ablehnen musste, um den Eindruck zu vermitteln, dass die Europäer ihr Bestes für den Frieden tun – während die Russen weiterhin auf Krieg setzen.

Dann begann auch der Spaß. Putin reagierte fast umgehend in einer nächtlichen Erklärung aus dem Kreml, schenkte dem Ultimatum von Starmer, Macron und Merz die Aufmerksamkeit, die es verdiente – nämlich keine –, und brachte die Europäer und Kiew aus dem Konzept, indem er vorschlug, dass Kiew und Moskau am Donnerstag in Istanbul Verhandlungen aufnehmen sollten.

An diesem Punkt – die Chronologie ist gut dokumentiert – begann Selenskyj mehrere Tage lang zu taktieren. Der russische Vorschlag war reine Show: Das war sein Einstieg. (Verstehen Sie, was ich mit Spaß meine?) O.K., ich stimme Gesprächen in Istanbul zu, aber ich bestehe auf einem Gipfeltreffen mit Putin persönlich. Putin ignorierte auch dies – wie Selenskyj

Wladimir Medinski im Januar. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

und seine Sponsoren wussten, dass er es tun würde. Zuerst muss es einen Waffenstillstand geben – eine weitere Idee, die Kiew und seine Sponsoren fallen ließen.

Es war Trumps Intervention, die den europäischen Torheiten ein Ende setzte. Nach den Äußerungen des US-Präsidenten gegenüber der Presse und in den sozialen Medien erklärte sich der ukrainische Fernsehschauspieler und Präsident schließlich bereit, ein Team von Kiewer Beamten unter der Leitung von Verteidigungsminister Rustem Umerov zu einem Treffen mit einer russischen Delegation unter der Leitung von Wladimir Medinski, einem prominenten Berater des russischen Präsidenten, zu entsenden.

Am späten Freitagnachmittag gaben die russische und die ukrainische Delegation bekannt, dass sie sich auf die Wiederaufnahme der Gespräche geeinigt hätten, vorerst jedoch nur über die Frage des Waffenstillstands. „Wir sind bereit, die Kontakte fortzusetzen“, sagte Medinski auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung.

Dieses Treffen hatte jedoch noch etwas mehr zu bieten. In einem Bericht vom Freitagabend zitierte The Telegraph Medinski, der den Ukrainern am Verhandlungstisch gegenüber sagte: „Wir wollen keinen Krieg, aber wir sind bereit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, so lange wie nötig zu kämpfen. Wir haben 21 Jahre lang gegen Schweden gekämpft. Wie lange sind Sie bereit zu kämpfen?“

Medinskys Verweis bezog sich auf den von den Russen so genannten Großen Nordischen Krieg, den Russland unter Peter dem Großen von 1700 bis 1721 gegen das Schwedische Reich führte.

Und das war’s dann auch schon, eine Tür, die nach einer Seifenoper voller Intrigen in London, Paris, Berlin und Kiew aufgestoßen wurde.

Erinnern Sie sich an die Minsker Protokolle

Putin, der französische Präsident François Hollande, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko bei den Gesprächen im Normandie-Format in Minsk, Weißrussland, am 12. Februar 2015. (Kreml)

Meine Einschätzung der Ereignisse dieser Woche führt mich zurück zu den Minsker Protokollen, die Moskau vor einem Jahrzehnt mit Kiew, Paris und Berlin ausgehandelt hat.

Diese wurden im September 2014 und Februar 2015 unterzeichnet und verpflichteten die Ukraine zu einer neuen Verfassung, die den russischsprachigen Provinzen im Osten des Landes ein hohes Maß an Autonomie gewährte. Kiew und Moskau unterzeichneten, Frankreich und Deutschland als Mitunterzeichner unterstützten Kiew.

Kiew ignorierte die Minsker Vereinbarungen vom ersten Tag an. Und wie damals ausführlich berichtet wurde, räumten die Franzosen und Deutschen später ein, dass sie nur mitunterzeichnet hatten, um der Ukraine genügend Zeit zu geben, sich wieder zu bewaffnen, um die östlichen Provinzen weiter anzugreifen und sich auf den Krieg vorzubereiten, der schließlich vor drei Jahren ausbrach.

Diese grobe Skizze der Geschichte ist hilfreich, um die Ereignisse dieser Woche und ihre Vorgeschichte zu verstehen. Putin hat sich in Minsk die Finger verbrannt, nachdem er die beiden Protokolle persönlich ausgehandelt hatte. Ich weiß nicht, wann der russische Präsident beschlossen hat, dass man den europäischen Mächten nicht trauen kann, aber seit dem Debakel von Minsk hat er ihnen sicherlich kein Vertrauen mehr geschenkt.

Die Ereignisse der letzten Woche haben gezeigt, dass dies eine richtige Einschätzung war. In einem improvisierten diplomatischen Schachspiel hat Moskau diesmal die Europäer in Schach gehalten und Kiew geschickt als Bauern benutzt.

Nach Istanbul scheint nun die beste Chance für eine Beilegung des Ukraine-Konflikts in einem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin zu liegen. Sollte es dazu kommen, würde dies die Ukraine-Krise – ganz zu Recht – als Teil von Trumps Projekt zur Wiederherstellung der Beziehungen zu Moskau definieren.

Und es würde die Europäer entwaffnen, um nicht zu sagen demütigen, die den Kontinent dazu gebracht haben, das Kiewer Regime und den Krieg weiter zu unterstützen.

Hier sind jedoch einige Vorbehalte angebracht. Erstens ist, wie bereits angedeutet, keineswegs klar, ob wir das letzte Wort von dem europäischen Dreigestirn gehört haben, das diese Woche für einige Tage im Mittelpunkt stand. Starmer, Macron und Merz, der gerade zum neuen deutschen Kanzler ernannt wurde, sind stark in das Ukraine-Projekt und die es antreibende Russophobie investiert.

Zweitens müssen, wie Putin und andere russische Regierungsvertreter mehrfach und in der vergangenen Woche sehr deutlich gemacht haben, substanzielle Verhandlungen über eine Beilegung der Ukraine-Krise mit der gegenseitigen Anerkennung der „Grundursachen“ beginnen, um den vom Kreml derzeit bevorzugten Ausdruck zu verwenden.

Aus diesem Grund hat Moskau Istanbul als Ort für diese neuen Gespräche vorgeschlagen. In dem Entwurf, den Boris Johnson vor drei Jahren verhindert hat, wurden diese Bedenken angesprochen.

„Wir betrachten diese Gespräche als Fortsetzung des Friedensprozesses in Istanbul, der leider vor drei Jahren von der ukrainischen Seite unterbrochen wurde“, sagte Medinsky auf einer Pressekonferenz, als er am Donnerstag aus Istanbul aufbrach. “Das Ziel der direkten Verhandlungen mit der ukrainischen Seite ist letztlich die Sicherung eines dauerhaften Friedens durch die Beseitigung der grundlegenden Ursachen des Konflikts.“

Dieser Satz ist in der russischen Rhetorik allzu präsent, um ignoriert zu werden. Die Frage ist nun, ob Donald Trump bei einem möglichen Gipfeltreffen mit Wladimir Putin überhaupt in der Lage sein wird, auf die Bedenken Russlands einzugehen.

Wenn ja, würde er die Beziehungen zwischen den westlichen Mächten und Russland grundlegend zum Besseren verändern – ein diplomatischer Triumph. Wenn nicht, wird er wahrscheinlich nicht mehr erreichen als die Unterhändler diese Woche in Istanbul.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von „Journalists and Their Shadows“ (Journalisten und ihre Schatten), erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört „Time No Longer: Americans After the American Century“ (Die Zeit ist vorbei: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert). Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer Situation, die gleichzeitig schwierig und vielversprechend ist. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird immer steiler, und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Das wird jetzt immer dringlicher. In Anerkennung des Engagements für den unabhängigen Journalismus abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

