Patrick Lawrence: Explodierende Gasleitungen

23. April 2025

Die Europäer haben sich in den späten Jahren des Kalten Krieges erfolgreich gegen die Zumutungen des amerikanischen Imperiums gewehrt. Heute würden sie nicht im Traum daran denken, so etwas zu versuchen.

Der russische Präsident Dmitri Medwedew bei der Einweihung des Nord Stream-Projekts im April 2010. (Kreml)

Dies ist der zweite Artikel einer Reihe über Deutschland. Den ersten Artikel finden Sie hier.

Von Patrick Lawrence

in Potsdam, Deutschland

ScheerPost

Eine einzige kurze Formulierung kommt mir immer in den Sinn, wenn ich an Deutschland denke. Ganz gleich, um welches Thema es gerade geht, früher oder später kommen mir drei Worte in den Sinn, die meiner Meinung nach – und angesichts ihrer langen Lebensdauer im Sprachgebrauch wohl auch nach Meinung vieler anderer – etwas Wesentliches über diese Nation und ihren Platz in der Welt aussagen.

„Deutschland ist Hamlet.“ Lange Zeit schrieb ich diese prägnante Beobachtung Gordon Craig zu, einem der großen deutschen Historiker des 20. Jahrhunderts. Craig (Deutschland, 1866–1945; Die Deutschen) war bekannt für solche prägnanten Beobachtungen.

Er sah Deutschland als eine Nation, die in ihrer Geschichte gespalten war zwischen ihren humanistischen Errungenschaften (Goethe et al., Kant et al., Thomas Mann et al.) und ihrer bedauerlichen Neigung zu verschiedenen Formen absoluter Macht.

Mit der Zeit entdeckte ich, dass der wahre Urheber dieses exquisiten Bonmots Ferdinand Freiligrath (1810–1876) war, ein Dichter und politischer Radikaler, der sich und seine Beiträge der Demokratiebewegung verschrieben hatte, die zur (gescheiterten) Revolution von 1848 führte.

Freiligrath verglich Deutschland 1844 mit Shakespeares berühmtem gespaltenen Charakter – aus Frustration über einen heimischen Konservatismus, der Deutschland von dem großen Wandel abhielt, den er als dringende Notwendigkeit seiner Zeit ansah.

Ich glaube nicht, dass Freiligraths Aussage die Aussage Craigs mehr als ein Jahrhundert später aufhebt. Und ich glaube auch nicht, dass die Charakterisierung Deutschlands als … was eigentlich? … als zutiefst ambivalente Nation die Bedeutung aufhebt, die dieser Begriff in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts fast zwangsläufig erlangt hat.

Wie in vielen anderen Fällen auch, ist die Geografie in Deutschland schicksalhaft. Das Land ist nach Westen zur atlantischen Welt, aber auch nach Osten zum eurasischen Kontinent ausgerichtet. Die Geschichte seiner Beziehungen in beide Richtungen ist daher von Ambivalenz geprägt.

Otto von Bismarck pflegte während seiner Amtszeit als Kanzler von 1871 bis 1890 gute Beziehungen zu Russland. Das war die Zeit, als Deutschland zu Deutschland wurde und der berühmte Fürst der Welt zeigte, was Realpolitik bedeutet.

Dann kamen die beiden Weltkriege und Deutschlands katastrophale Feldzüge nach Osten und Westen.

In der Nachkriegszeit lässt sich diese Ambivalenz, dieser Zustand des „Dazwischenseins“, am besten nicht als Belastung Deutschlands verstehen, sondern als sein großes Geschenk, und mit diesem Geschenk hätte es uns allen ein weiteres Geschenk machen können – das Geschenk einer Brücke zwischen Ost und West.

Wie anders wäre unsere Welt, wenn man Deutschland nach 1945 seinem Schicksal überlassen hätte und es, indem es ganz es selbst war, der Welt das geboten hätte, was es einzig und allein zu geben hatte.

Die Entstehung der Nachkriegsordnung

„Achtung, Sie verlassen West-Berlin“, August 1961. (Bundesarchiv, Helmut J. Wolf, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

Vor diesem Hintergrund sollten wir die Entstehung der Nachkriegsordnung in Deutschland und die aktuelle Lage der Bundesrepublik verstehen.

Die Deutschen waren nicht für den Kalten Krieg und seine Ost-West-Bipolarität geschaffen, so destruktiv diese auch für die bemerkenswerte Befreiung der menschlichen Sehnsüchte nach den Siegen von 1945 waren.

Das besiegte Deutschland gehörte zu den wichtigsten Verbündeten Washingtons, als es sich gegen Moskau, seinen noch vor kurzem Verbündeten, wandte und sich daran machte, die globale Vorherrschaft Amerikas zu etablieren. Dies hat Deutschland und den Deutschen sehr geschadet.

Das Deutschland der unmittelbaren Nachkriegsjahre, das Deutschland Konrad Adenauers, war ein Wiederaufbauprojekt. Der erste Kanzler der neuen Bundesrepublik zählte die Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft zu seinen höchsten Prioritäten.

Deutschland unter Adenauer – einem Antikommunisten, Europäer und frühen Befürworter der NATO – war ein braver Verbündeter der USA. Doch Anfang der 1960er Jahre, in den Kennedy-Jahren, kam in Washington erneut Besorgnis über den künftigen Platz Westdeutschlands in der Ordnung des Kalten Krieges auf.

Und wo Deutschland hinging, würde der Kontinent wahrscheinlich folgen, so die damalige Argumentation.

Diese Sorge war nicht unbegründet. Ein Jahrzehnt nach der Teilung Deutschlands durch den Eisernen Vorhang, im Jahr 1949, begann die Bundesrepublik dank ihres Wirtschaftswunders zu prosperieren (das ebenso wenig ein Wunder war wie das japanische „Wunder“ der Nachkriegszeit).

Die Deutschen begannen, ihren Blick nach außen zu richten. Mit der Zeit wandten sie ihren Blick nach Osten, zur Sowjetunion: ein Land mit einer ressourcenreichen Wirtschaft und einer starken Industrie. Europa blickte in die gleiche Richtung. Genau das begann den politischen Kreisen in Washington Sorgen zu bereiten.

Zu diesem Zeitpunkt war es für diese Leute selbstverständlich, dass die nationalen Sicherheitsinteressen der USA und die globale Energieversorgung mehr oder weniger untrennbar miteinander verbunden waren. Der Fall Enrico Mattei lässt sich als Maßstab für die Besorgnis der USA nehmen.

Mattei im Jahr 1950. (ilpost.it/Wikimedia Commons/ Public Domain)

Mattei war ein hochrangiger Beamter in Rom, der nach der Niederlage 1945 die Erdölbestände des faschistischen Regimes in der Ente Nazionale Idrocarburi, der allgemein als ENI bekannten Ölgesellschaft, neu organisierte.

Mattei hatte große Ambitionen für ENI. Und nach den vielen Vereinbarungen zu urteilen, die er aushandelte, scheint er eine interessante Politik verfolgt zu haben.

Unter anderem sahen die Verträge von ENI vor, dass drei Viertel der Gewinne an die Länder gingen, denen die Reserven gehörten – ein damals beispielloser Prozentsatz. 1960 schloss Mattei ein großes, sehr bedeutendes Ölabkommen mit der Sowjetunion – wiederum zu Bedingungen, die weit über die unter westlichen Ölgesellschaften üblichen ausbeuterischen Verträge hinausgingen.

Das war ein gewagter Schritt, dessen sich Mattei durchaus bewusst war. Er erklärte daraufhin, er habe das Ölmonopol der USA, das diese seit langem über die berühmten „Sieben Schwestern“ innehatte, gebrochen oder dazu beigetragen, es zu brechen.

Eisenhowers Nationaler Sicherheitsrat hatte Mattei seit Ende der 1950er Jahre als Gegner der amerikanischen Interessen attackiert. Das Abkommen mit der Sowjetunion scheint ihm einen besonders schweren Schlag versetzt zu haben.

Zwei Jahre nach der Unterzeichnung kam Mattei ums Leben, als sein Flugzeug auf dem Weg von Sizilien nach Mailand abstürzte. Die anschließenden Ermittlungen, von denen es viele gab, dauerten Jahrzehnte.

Im Jahr 1997 berichtete die Turiner Tageszeitung La Stampa, dass die Justizbehörden in Rom zu dem Schluss gekommen seien, dass eine an Bord platzierte Bombe Matteis Flugzeug in der Luft zur Explosion gebracht habe.

Obwohl der Fall Mattei offiziell ungelöst bleibt, gibt es mittlerweile zahlreiche Hinweise darauf, dass er Opfer eines Attentats der CIA war, die in ihrer nicht unbekannten Zusammenarbeit mit der Mafia möglicherweise mit Hilfe des französischen Geheimdienstes handelte.

„Das ist unter Europäern allgemein bekannt“, sagte mir kürzlich ein deutscher Freund. “Wir wissen, was mit Mattei passiert ist, so wie ihr Amerikaner wisst, was mit Kennedy passiert ist.“

Ohne uns auf absolute Gewissheiten festlegen zu wollen, können wir die Mattei-Affäre als Maßstab dafür betrachten, wie sensibel die Energiebeziehungen zwischen Europa und der Sowjetunion in der Mitte des Kalten Krieges waren.

Der Punkt des transatlantischen Konflikts war von Anfang an klar: Die Europäer betrachteten Verträge mit der Sowjetunion einfach als Geschäft – als solide, logische Wirtschaftspolitik; für die Amerikaner waren sie Instrumente mit gefährlichen geopolitischen Konsequenzen.

Und genau in dieser Frage standen sich die Deutschen und die Amerikaner über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder gegenüber.

Infrastruktur der gegenseitigen Abhängigkeit

Weltpolitiker bei der Eröffnungsfeier der Nord Stream im Jahr 2011. (Kreml, Wikimedia Commons)

Die Sowjetunion und die postsowjetische Russische Föderation waren bis vor kurzem zweifellos ein wichtiger Markt für deutsche Produkte und Dienstleistungen. Russlands Importe von deutschen Industriegütern – darunter eine Vielzahl von Produkten – sorgten viele Jahre lang für eine positive Handelsbilanz zugunsten Deutschlands.

Doch für die Deutschen verlief die Entwicklung letztlich in die andere Richtung, wie die Handelsbilanz schließlich zeigte. Russland brauchte deutsche Industriegüter, weil es industriell schwach war; Deutschland brauchte russische Rohstoffe dringend, weil es selbst nicht über ausreichende Rohstoffvorkommen verfügt.

Günstige Energieimporte aus Russland, Öl und Erdgas, und Exporte hochwertiger, technisch ausgereifter Industriegüter auf den Weltmärkte: Die Deutschen sprechen oft von diesem Wirtschaftsmodell, das den Erfolg ihres Landes über so viele Jahre hinweg vorangetrieben hat – ich muss hinzufügen, mit Wehmut, denn dieses Modell lag bereits in Trümmern, als ich vor einigen Monaten durch Deutschland reiste.

Und damit kommen wir zu der Infrastruktur der gegenseitigen Abhängigkeit, wie man es auch nennen könnte. Wir kommen zur Frage der Gaspipelines.

Diese Geschichte reicht von den 1980er Jahren bis zum 26. September 2022, als die Biden-Regierung am helllichten Tag die gerade fertiggestellte Erdgas-Pipeline unter der Ostsee zwischen russischen und deutschen Häfen zerstörte.

Die Explosionen von Nord Stream I und II haben eine lange Geschichte. Wäre ich Ermittler oder Anwalt in diesem Fall, würde diese Geschichte einen prominenten Platz in meinen Akten einnehmen. Betrachten wir sie kurz.

Anfang 1982 begannen staatliche russische Unternehmen mit den Arbeiten an der Transsibirischen Pipeline, einem der Großprojekte der späten Sowjetzeit. Es handelte sich um eine 3.700 Meilen lange Pipeline – eigentlich ein Netz von Pipelines –, die Erdgas über verschiedene Routen von Sibirien bis zu den europäischen Märkten transportieren sollte.

Die Transsibirische Pipeline war nicht die erste Pipeline, die diesem Zweck diente, aber als ehrgeizigstes Projekt würde sie einen wichtigen Beitrag zur Festigung der sowjetisch-europäischen Beziehungen leisten.

Die europäischen Mächte hatten natürlich ein vitales Interesse an diesem Vorhaben, aber dies lag nur zum Teil an der bevorstehenden Verfügbarkeit billiger Energiequellen. Die Sowjets hatten mit Dutzenden europäischen Unternehmen Verträge über die Lieferung von Komponenten und Ausrüstung für den Bau und Betrieb der Pipeline unterzeichnet.

Diese Verträge hatten einen Wert von rund 15 Milliarden Dollar, was heute knapp 50 Milliarden Dollar entspricht. Es gab weitere Vereinbarungen über die Finanzierung und den sogenannten Technologietransfer.

Blicken wir kurz zurück ins Jahr 1982. Europa befand sich in einer schweren Rezession. Erinnern Sie sich an „Stagflation“, schleppendes Wachstum und hohe Inflation? Westeuropa befand sich in einer kritischen Lage. Die Arbeitslosigkeit in den großen europäischen Ländern – Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien – lag bei fast 9 Prozent.

Die Europäer brauchten Arbeitsplätze, ihre Unternehmen brauchten profitable Beiträge. Verträge mit den Sowjets über Stahlrohre, Turbinen und andere Ausrüstungsgüter – und die Sowjets hielten ihre Verträge ein, wie die Europäer wussten – sollten Europa aus seiner Malaise herausholen; billige Energie würde dann den Aufschwung vorantreiben.

Präsident Ronald Reagan, ein erbitterter Kämpfer gegen den Kommunismus, sprach im Frühjahr 1982 nur noch vom „Reich des Bösen“. Im Dezember des Vorjahres, weniger als ein Jahr nach seinem Amtsantritt, hatte Reagan amerikanischen Unternehmen die Lieferung von Pipeline-Ausrüstung an die Sowjets verboten.

Sechs Monate später, nachdem die Sowjets mit dem Bau begonnen hatten, weitete er dieses Verbot auf alle westlichen Hersteller von Stahlrohren aus, die mit einer Lizenz eines US-Unternehmens arbeiteten.

Reagan hält 1983 seine „Evil Empire“-Rede vor der National Association of Evangelicals. (Reagan White House Photographs/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

Hören Sie darin auch das Echo der Geschichte, so wie ich? Sanktionen und darüber hinaus sekundäre Sanktionen, damals wie heute.

In dieser angespannten Zeit gab es einen Moment, in dem Helmut Schmidt in Bonn zu einer privaten Begegnung mit Reagan kam. Der amerikanische Präsident, der bereits verärgert war über das, was er als Verachtung des deutschen Kanzlers empfand, hielt Schmidt – einem Sozialdemokraten, einem Mann der Ostpolitik – eine Standpauke, wie man sie von einem nicht besonders klugen Mann erwarten würde, der zu manichäischen Vereinfachungen neigt.

Das muss aufhören, befahl Reagan Schmidt in aller Deutlichkeit. Sie werden das BIP der Russen erhöhen, und dann können sie mehr Waffen bauen. Sie helfen den Sowjets, während wir versuchen, sie zu vernichten.

Schmidt sagte nichts, während Reagan sprach. Stattdessen zog er sich zu einem Fenster zurück und blickte hinaus. Er kam zu dem Schluss, dass er den amerikanischen Kalten Krieger besänftigen würde, indem er den USA erlaubte, Pershing-II-Raketen (mobile ballistische Mittelstreckenraketen) auf deutschem Boden zu stationieren.

Die ersten Pershing II waren Ende 1983 in Deutschland stationiert; die vollständige Stationierung war zwei Jahre später abgeschlossen.

Protest 1983 in Den Haag, Niederlande, gegen die Stationierung von atomwaffenfähigen Pershing II-Raketen in Westdeutschland. (Marcel Antonisse / Anefo /Wikimedia Commons/ CC0)

Diese Schilderung stammt von Dirk Pohlmann, einem bekannten Journalisten, Autor und Dokumentarfilmer, der sich intensiv mit der deutschen Nachkriegsgeschichte beschäftigt. Er erzählte mir davon und von ähnlichen historischen Ereignissen während eines langen Gesprächs, das wir an einem Morgen in meinem Hotel in Potsdam führten, sowie später in mehreren Telefonaten und E-Mails.

Und wie Pohlmann mir erzählte, steckte hinter dem Widerstand der Reagan-Regierung gegen das Projekt „Sibirien-Europa“ viel mehr als nur informelle Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs. Es gab Anstrengungen, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar waren.

Reagans Leute übten beispielsweise enormen Druck auf deutsche Banken – die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank – aus, den Sowjets die von ihnen zugesagten Finanzmittel zu verweigern.

Reagan gab schließlich nach, murrte aber die ganze Zeit. Ende 1982 hob er die beiden Sanktionen auf, offenbar weil er angesichts des konzertierten und mittlerweile peinlichen Drucks aus Europa erkannte, dass er sie einfach nicht durchsetzen konnte.

Margaret Thatcher, die britische Premierministerin und bereits eine Art Seelenverwandte Reagans, hatte erheblichen Einfluss auf diese Kehrtwende. Außerdem bestand die Gefahr einer transatlantischen Spaltung, gerade als Reagan alle auf seiner Seite haben wollte, um gegen das „Reich des Bösen“ vorzugehen.

Im November 1982 einigten sich die NATO-Mitglieder informell über das Schicksal der Pipeline, und die ersten Gaslieferungen erreichten Frankreich am Neujahrstag 1984.

Schmidt auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz 2014. (Marc Müller/Wikimedia Commons/CC BY 3.0 de)

Die Transsibirische Pipeline blieb übrigens bis Ende letzten Jahres in Betrieb, bis Kiew sich weigerte, die Transitverträge für die Leitung zu verlängern, über die Gas auf dem Weg zu den europäischen Märkten durch die Ukraine transportiert wurde.

Zu dieser Geschichte gibt es noch einen Zusatz, der nicht unerwähnt bleiben darf. Zur Zeit der Transsibirien-Kontroverse führte die Central Intelligence Agency ein geheimes Sabotageprogramm durch, in dessen Rahmen sie amerikanische Unternehmen dazu veranlasste, den Sowjets Lieferungen fehlerhafter Computerchips zu schicken.

Diese waren so konstruiert, dass sie nur für kurze Zeit funktionierten und dann ausfielen. Eine beträchtliche Menge davon traf irgendwann im Jahr 1982 ein – während die Sanktionen von Reagan in Kraft waren und der Bau der Transsibirischen Pipeline bereits weit fortgeschritten war.

Das Ergebnis scheint so ausgefallen zu sein, wie es die CIA erwartet hatte: Die Turbinen, die in den Pumpstationen der Pipeline installiert waren, explodierten scheinbar fast gleichzeitig. Pohlmann sagte mir, dies entspreche einer Detonation von drei Kilotonnen – einer Explosion, die groß genug war, um von Satelliten erfasst zu werden.

Die Transsibirische Eisenbahn wurde wie geplant in Betrieb genommen, aber – und hier hallt die Vergangenheit in der Gegenwart wider – dies gilt heute als Generalprobe für Ereignisse, die uns mittlerweile besser bekannt sind.

Aufzeichnungen über die Sabotageaktion der CIA gegen das Transsibirien-Projekt sind äußerst selten. Pohlmann, ein genauer Kenner dieser Angelegenheit, sagte mir, dass Hinweise darauf „fast vollständig aus dem Internet gelöscht“ worden seien, und meine Recherchen für diesen Bericht bestätigen dies.

Einige der an der Operation Beteiligten lieferten jedoch zeitgenössische Zeugenaussagen. Einer von ihnen war Thomas Reed, der damals hochrangiges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats unter Reagan war. Sein Bericht wurde 2004 unter dem Titel „At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War“ (Presidio Press) veröffentlicht. Hier ein kurzer Auszug aus dem Buch:

„Die Pipeline-Software, die die Pumpen, Turbinen und Ventile steuern sollte, war so programmiert, dass sie verrückt spielte und die Pumpendrehzahlen und Ventileinstellungen so zurücksetzte, dass Drücke entstanden, die weit über den für die Pipeline-Verbindungen und -Schweißnähte zulässigen Werten lagen. Das Ergebnis war die gewaltigste nicht-nukleare Explosion und der größte Brand, die jemals aus dem Weltraum beobachtet wurden.“

Obwohl es verschiedene Versuche gab, Reeds Bericht zu diskreditieren – alle vorhersehbar und nicht mehr als wenig überzeugende Verschleierungstaktiken –, scheint mir sein Fall unbestreitbar. Als er „At the Abyss“ veröffentlichte, hatte die CIA die Transsibirien-Operation bereits in einer beiläufigen Erwähnung in „The Farewell Dossier“ anerkannt, einer Sammlung von Dokumenten zu anderen Angelegenheiten der Behörde.

Nach Reeds Veröffentlichung reiste der stets fleißige Dirk Pohlmann nach Washington, um Reed und andere zu interviewen, darunter Herb Meyer, der unter William Casey als stellvertretender Vorsitzender des National Intelligence Council der CIA während der Reagan-Jahre tätig war. Pohlmann hat diese Interviews bei unserem Treffen hier und anschließend ein zweites Mal gesichtet; sie alle bestätigen die Operation von 1982.

Transatlantische Spannungen

Vortrag zum Thema „Erdgas als Instrument der russischen Staatsmacht“ für Dozenten und Studenten der National Defense University und des U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School am 2. Juni 2011 in Fort Bragg, North Carolina (David Chace/Wikimedia Commons/Public Domain)

Reagans vor allem bekannter Besorgnis – und das ist bekannt – war, dass die Europäer die Schwäche riskierten, die mit einer strukturellen, langfristigen Abhängigkeit von russischen Energielieferungen verbunden ist.

Wie ich mit dieser skizzenhaften Darstellung des Vorfalls von 1982 hoffentlich deutlich gemacht habe, lassen die Amerikaner zwei Silben zynisch weg, wenn sie solche Dinge sagen. Ihre wahre Angst war damals wie heute nicht die Abhängigkeit, sondern die natürliche Interdependenz zwischen Deutschland (und damit auch dem Rest Europas) und dem großen eurasischen Kontinent, dessen westlichste Flanke es faktisch bildet.

Einige Jahre nach Inbetriebnahme der Sibirischen Pipeline veröffentlichte ein Wissenschaftler namens Patrick DeSouza im Yale Journal of International Law einen Aufsatz mit dem etwas sperrigen Titel „The Soviet Gas Pipeline Incident: Extension of Collective Security Responsibilities to Peacetime Commercial Trade“ (Der Vorfall um die sowjetische Gaspipeline: Ausweitung der kollektiven Sicherheitsverantwortung auf den friedlichen Handel).

Zu den interessanten Beobachtungen von DeSouza gehört folgende:

„Einige Analysten sind zu dem Schluss gekommen, dass die Versuche der Vereinigten Staaten, durch Handelsbeschränkungen wirtschaftliche Macht auszuüben, in der Nachkriegszeit nur begrenzt erfolgreich waren. Die Bemühungen der Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten zu einem gemeinsamen Vorgehen zu bewegen, um politischen Gegnern wirtschaftliche Macht zu verweigern, waren noch weniger erfolgreich.

Tatsächlich haben Versuche, die Wirtschaftstätigkeit von Gegnern wie der Sowjetunion einzuschränken, oft hohe Kosten verursacht, darunter entgangene Handelsgewinne, Spannungen innerhalb der Allianz und eine verstärkte Solidarität innerhalb der gegnerischen Allianz …“

Leser werden wahrscheinlich zustimmen, dass diese Passage einige wahre Aussagen enthält. Ich lese darin die unvermeidliche Spannung in den transatlantischen Beziehungen, die entstand, als Amerika begann, seine nach 1945 erworbene Hegemonialmacht geltend zu machen.

Diese Spannungen schwankten zwar von einer Periode zur nächsten, waren aber immer vorhanden und sind es auch heute noch. DeSouzas Essay ist jedoch auch als Zeitdokument zu lesen: Er enthält Aussagen, die zwar einst zutrafen, heute aber nicht mehr gelten. Die Europäer haben sich in den späten Jahren des Kalten Krieges erfolgreich gegen die Zumutungen des amerikanischen Imperiums gewehrt.

Heute würden sie nicht mehr im Traum daran denken, etwas Derartiges zu versuchen. Vierzig Jahre liegen zwischen den Ereignissen von 1982 und den Explosionen der Nord Stream-Pipelines. Wie sehr sich die Zeiten geändert haben und wie sehr sie doch gleich geblieben sind.

Und wie nützlich sich die Geschichte oft erweist.

Die Leser werden sich sicherlich mit mir an den Schock erinnern, als vor drei Jahren im September die Nachricht kam, dass die Nord Stream-Pipelines – sowohl I als auch II – sabotiert worden waren. Aber wo lag, mit ein wenig Geschichtsbewusstsein, der Grund für diesen Schock?

So dramatisch die Explosionen der Nord Stream auch erschienen, waren sie mehr als eine ziemlich einfallslose Fortsetzung der transatlantischen Außen- und Sicherheitspolitik Washingtons in den letzten Jahrzehnten? Der Schock des Altbekannten, könnte man sagen.

Ebenso schockierend war es für mich, kurz nach Bekanntwerden der Nachricht zurückzugehen und mir das Video anzusehen, in dem Präsident Biden mit der erstaunlichen Indiskretion, für die er während seiner gesamten politischen Karriere bekannt war, erklärte, dass die USA Nord Stream II niemals in Betrieb nehmen würden und bereit seien, das Projekt zu zerstören.

Das war nicht lange vor dem Ereignis. Und noch ein Schock: Biden gab diese teuflischen Zusicherungen, während Olaf Scholz, der damalige deutsche Kanzler, wie ein stiller Schuljunge neben ihm stand. Die beiden hatten gerade private Gespräche im Oval Office beendet. Im Nachhinein ist es nicht schwer, sich vorzustellen, was gesagt wurde.

Scholz und Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, 7. Februar 2022. (Weißes Haus / Foto: Adam Schultz)

Mit einer fast 30-jährigen Geschichte – von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb und zur Zerstörung – waren die Nord Stream-Pipelines mindestens ebenso bedeutend wie das frühere Projekt von Sibirien nach Europa, und ich drücke mich hier vorsichtig aus: Während das transsibirische Netz die russisch-europäischen Beziehungen vorangebracht hat, hätten Nord Stream I und II die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands und damit auch Europas zu Russland so gefestigt, dass sie nicht mehr ohne Weiteres hätten unterbrochen werden können.

Die erste Machbarkeitsstudie für NS I wurde 1997 in Auftrag gegeben. Wie später bei NS II sollte die Route unter der Ostsee von den sibirischen Gasfeldern nach Lubmin, einem Hafen an der deutschen Nordküste, führen.

Berlin und Moskau unterzeichneten 2005 eine gemeinsame Absichtserklärung; sechs Jahre später ging NS I in Betrieb.

Mit der Planung von NS II – und deutschen Unternehmen waren erneut die wichtigsten europäischen Partner von Gazprom – kam es erneut zu Spannungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Gazprom und die Europäer unterzeichneten 2015 Verträge.

Dies war ein Jahr, nachdem Washington den Putsch in der Ukraine unterstützt hatte, ein Jahr, nachdem Moskau die Krim wieder annektiert hatte, ein Jahr, nachdem die Obama-Regierung begonnen hatte, Sanktionen zu verhängen, die offenbar immer weiter ausgeweitet werden.

Es war eine direkte Wiederholung der Ereignisse von 1982. Die Deutschen verstanden Nord Stream genauso wie Transsibirien – als ein wirtschaftliches Projekt, sinnvoll und wertvoll. Die europäischen Investitionen beliefen sich auf 9,5 Milliarden Euro. NS II würde die Kapazität von Nord Stream I verdoppeln.

Zusammen würden die vier Pipelines (jeweils zwei Leitungen, NS I und II) jährlich 110 Milliarden Kubikmeter (1,9 Billionen Kubikfuß) Erdgas nach Deutschland und auf die europäischen Märkte liefern – genug, um nach den mir vorliegenden Schätzungen 40 bis 50 Prozent des deutschen Jahresbedarfs und nicht viel weniger des europäischen Bedarfs zu decken.

Angela Merkel, damals Kanzlerin, verteidigte die Vorteile des Projekts unnachgiebig, auch wenn die Amerikaner Nord Stream II immer schriller (und bedrohlicher) als Fehler mit schwerwiegenden geopolitischen Folgen attackierten. Merkel war eine überzeugte Atlantikerin, aber sie blieb hartnäckig.

Man darf nicht vergessen, dass sie zu diesem Zeitpunkt (nach Fukushima) Deutschland zur Stilllegung aller Kernkraftwerke verpflichtet hatte. Auch die Amerikaner blieben hartnäckig.

Während der ersten Amtszeit von Donald Trump versuchten sie mit allen Mitteln, den Fortschritt von NS II zu stoppen, nicht zuletzt durch die üblichen Drohungen mit Sanktionen und Sekundärsanktionen gegen europäische Industriezulieferer und beteiligte Banken.

Richard Grenell, Trumps energischer Botschafter in Berlin, schickte 2019 sogar Drohbriefe an deutsche Unternehmen, die an der Pipeline beteiligt waren. Ich erinnere mich noch gut daran, wie einige europäische Banken und Industrieunternehmen zu zögern begannen; im Bundestag waren die Nerven deutlich zu spüren.

Es ist Merkel hoch anzurechnen, dass sie nicht nachgab und sich durchzusetzen schien. Der Bau von NS II, der 2018 begonnen hatte, wurde bis zum Sommer 2021 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren Trump und seine Leute jedoch nicht mehr an der Macht, und die Biden-Regierung war an der Macht. Dies war der Anfang vom Ende des Nord Stream-Projekts – in seiner Gesamtheit.

Sobald Joe Biden im Januar 2021 sein Amt antrat, begannen er und seine nationalen Sicherheitsberater zu straucheln. Das war vorhersehbar: Die Außenpolitik der USA während der Biden-Jahre war auf beiden Seiten des Atlantiks ein Reinfall nach dem anderen.

Im Mai 2021, wenige Monate vor Fertigstellung von NS II, hob Washington alle Sanktionen auf, die Trump gegen die Nord Stream AG, bestehend aus Gazprom und vier europäischen Unternehmen, verhängt hatte.

Dies schien eine erstaunliche Abkehr von dem jahrelangen – je nach Zählweise sogar jahrzehntelangen – Druck zu sein, den Washington auf die Deutschen ausgeübt hatte.

Endlich schienen die Amerikaner zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass der Versuch, die gegenseitige Abhängigkeit Europas und seines östlichen Nachbarn zu verhindern, einem Versuch glich, Wasser daran zu hindern, bergab zu fließen. So kam es mir jedenfalls vor.

Ein Sieg für die Deutschen, dachte ich damals – ein Triumph für Deutschland, für Europa, für die Sache eines konstruktiven Engagements mit der Russischen Föderation.

Doch schon bald wurde klar, dass diejenigen, die Biden um sich geschart hatte, in Wirklichkeit davon besessen waren, zu verhindern, dass NS II Russland und Westeuropa in einer für beide Seiten vorteilhaften Symbiose verbindet. Zu diesen Beamten gehörten vor allem Jake Sullivan, Bidens ideologisch fanatischer nationaler Sicherheitsberater, und Antony Blinken, Bidens Außenminister.

Blinken hatte sich bereits Jahre zuvor in seiner Doktorarbeit mit dem umstrittenen Sibirien-Projekt der Reagan-Ära beschäftigt. Diese wurde später unter dem Titel Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis veröffentlicht, in dem Blinken vehement argumentierte, dass es geopolitisch unerlässlich sei, Deutschland und Russland daran zu hindern, weitere Pipelines wie das transsibirische Netz zu bauen.

Blinkens Verleger war übrigens Frederick A. Praeger, der, wenn er 1987, als Blinkens Buch erschien, nicht mehr eine Tarnfirma der CIA war, dies in den früheren Jahrzehnten des Kalten Krieges lange Zeit gewesen war.

So kam es, dass die Biden-Regierung, die bei jedem Schritt stolperte, bald zu dem Mittel griff, auf das Amerikaner immer zurückgreifen, wenn sie sich als unfähig erweisen, Macht auf eine Weise auszuüben, die den Anschein von Höflichkeit und respektvoller Staatskunst erweckt – wenn alle legalen oder halbwegs legalen oder tatsächlich illegalen, aber scheinbar legalen Zwangsmaßnahmen versagen: Mit NS II in den Startlöchern begannen sie, eine völlig illegale verdeckte Operation zu planen.

Der Dezember 2021 war ein angespannter Monat in Bezug auf die Beziehungen der Atlantischen Allianz zu Russland. Wie sich die Leser erinnern werden, sandte Moskau zwei Vertragsentwürfe in den Westen, einen nach Washington und einen an das NATO-Hauptquartier in Brüssel, als vorgeschlagene Grundlage für Gespräche über ein für beide Seiten vorteilhaftes neues Sicherheitsrahmenwerk in Europa.

Während das Weiße Haus unter Biden diese Entwürfe sofort als unseriös abtat, drängte es Moskau durch massive Waffenlieferungen an das Regime in Kiew bewusst an einen Punkt, an dem es keine andere Wahl mehr hatte, als militärisch in die Ukraine einzumarschieren.

Absurd genug, schrieb Biden später der CIA einen großartigen Geheimdienstcoup zu, als diese wie auf Stichwort die unvermeidliche russische Operation vorhersagte.

In diesem Monat geschah noch etwas anderes. Da Bidens Leute zuversichtlich waren, dass sie Russland zu einem militärischen Vorstoß in die Ukraine provozieren würden, wussten sie, dass sie sich damit eine Chance verschaffen würden: Sie würden die Erlaubnis haben, mit neuen abenteuerlichen Maßnahmen zu reagieren, sobald Moskau seinen Zug gemacht hätte.

Zu diesem Zweck versammelte Jake Sullivan eine Reihe zuverlässig hawkischer Beamter aus der gesamten Regierung zu einer Reihe streng geheimer Treffen in einem gesicherten Raum in einem der oberen Stockwerke des Old Executive Office Building (EOB), einem Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert im Stil einer Hochzeitstorte, das neben dem Weißen Haus steht.

Es ist nicht notwendig, sich lange mit den Ergebnissen der Sullivan-Treffen aufzuhalten: Seymour Hershs Bericht über diese Sitzungen und alles, was danach geschah, ist ausführlich, überzeugend in seinen detaillierten Angaben und unanfechtbar maßgeblich.

Hersh veröffentlichte seinen 5.300 Wörter umfassenden Bericht über die Planung, Vorbereitung, Ausbildung und Durchführung der Sabotageaktion, die die Nord Stream I- und II-Pipelines zerstörte, am 8. Februar 2023 in seinem Substack-Newsletter unter der Überschrift „How America Took Out the Nord Stream Pipeline“ (Wie Amerika die Nord Stream-Pipeline ausschaltete).

Ich zähle ihn zu den zwei oder drei besten Reportagen, die der amerikanische Journalismus in meinem Leben hervorgebracht hat.

Auf die Explosionen der Nord Stream-Pipelines und einige Monate später auf die Veröffentlichung von Hershs Artikel folgten alle möglichen Absurditäten. Die New York Times bezeichnete die Explosionen als „Rätsel“.

Die Deutschen, Dänen und Schweden gaben vor, offizielle Untersuchungen durchzuführen, stellten diese jedoch schnell ein und behaupteten, entweder keine Beweise für die Verantwortlichkeit gefunden zu haben oder ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen zu können.

Vertreter der Biden-Regierung deuteten an, die Russen hätten möglicherweise ihr eigenes Industriegut zerstört – das Nonplusultra einer False-Flag-Operation.

Die amerikanischen Desinformationsbrigaden berichteten später, ihre Ermittlungen hätten zu ukrainischen Abtrünnigen geführt – die These von den sechs Personen in einem gemieteten Segelboot.

Im August letzten Jahres setzten die Deutschen noch einen drauf und erließen einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer, der nur als Wolodymyr Z. identifiziert wurde, weil er verdächtigt wurde, an den Explosionen beteiligt gewesen zu sein. Aber keine Spannung: Wir werden nie wieder etwas von Wolodymyr Z. hören.

Man braucht sich mit all dem nicht weiter aufzuhalten. Nichts davon kann Hershs Beitrag auch nur im Geringsten schmälern. Die Wahrheit wurde effektiv vor aller Augen versteckt, und verschiedene Biden-Beamte äußerten mit bemerkenswerter Offenheit ihre Zufriedenheit über die gut geleistete Arbeit.

Unter ihnen war auch Antony Blinken. Wenn wir uns die zuvor zitierte These des Außenministers vor Augen halten, erhalten seine Äußerungen nach den Ereignissen vom 26. September 2022 eine Bedeutung und Resonanz, die wir sonst vielleicht nicht in ihnen finden würden:

„Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beseitigen und damit Wladimir Putin die Instrumentalisierung von Energie als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu nehmen. Das ist sehr bedeutend und bietet enorme strategische Chancen für die kommenden Jahre …“

Wieder einmal erklärt uns die Geschichte auf wunderbare Weise unsere Gegenwart.

Anfang der 1980er Jahre wiesen die europäischen Mächte die energischen Forderungen der Reagan-Regierung zurück, das Transsibirien-Projekt aufzugeben, und der Konflikt entwickelte sich zu einer der schwersten politischen Krisen zwischen den westlichen Mächten während des gesamten Kalten Krieges.

Diese Ereignisse deuteten darauf hin, dass Europa noch wusste, wie es in seinem eigenen Interesse handeln musste, so wie es dieses verstand. Es hatte sich für die Sache der gegenseitigen Abhängigkeit eingesetzt und Gehör gefunden.

Ich denke an Helmut Schmidt, der in Bonn am Fenster stand. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in seinem Schweigen genau darüber sprach – über die Sache der gegenseitigen Abhängigkeit inmitten einer geschwächten Unabhängigkeit innerhalb des transatlantischen Bündnisses.

Europas Fähigkeit, selbstständig zu denken, hatte schon bald nach den Siegen von 1945 Anzeichen des Verfalls gezeigt.

Die Generationen von Politikern, die nach Churchill und de Gaulle an die Macht kamen, hatten wenig Erfahrung mit Unabhängigkeit; sie waren unter dem Schutzschirm der USA aufgewachsen und politisch gereift und kannten keine anderen Verhältnisse, sodass sie in Fragen der Souveränität unerfahren waren.

In den 1960er und 1970er Jahren gab es innerhalb der Grenzen des Kalten Krieges eine gewisse Unruhe – die Transsibirien-Affäre war ein Ausdruck davon –, aber im Laufe der Zeit ebbte auch diese ab. Der Unterschied war spätestens im November 1989 deutlich zu spüren, als die deutschen Bürger die Berliner Mauer niederrissen.

Als unser Gespräch auf die Ereignisse von 1989 kam, begannen Dirk Pohlmann und ich, von Deutschland als „Land der verpassten Chancen“ zu sprechen. Das war mein Ausdruck. Pohlmann sprach von der „Tragödie der verpassten Chance“.

Dirk drückte es so aus: „Deutschland, Europa, hätte nach 1989 einen neuen Einfluss in der Welt haben können.“ Er meinte damit, dass die Deutschen damals die Chance hatten, als „Zwischenland“ eine Brücke zwischen West und Ost zu schlagen.

Havel dachte in den ersten Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges genau darüber nach, und er hatte dabei sowohl Europa als auch Deutschland im Blick. „Eine neue Aufgabe stellt sich nun“, sagte er in einer Rede in Aachen im Mai 1996, „und mit ihr eine neue Bedeutung für die Existenz Europas.“

Dirk Pohlmann sah eine weitere verpasste Chance für die Deutschen, die der ersten sehr ähnlich war, zu Beginn der russischen Militärintervention in der Ukraine vor drei Jahren. Deutschland hätte den Konflikt verhindern oder nach seinem Ausbruch vermitteln können, anstatt sich für den Stellvertreterkrieg der Biden-Regierung zu engagieren, meinte er.

„Warum sind wir so gehorsam? Warum haben wir unseren Scholz?“, fragte er eher rhetorisch. “Noch vor wenigen Jahren war eine andere Welt möglich, genau wie nach 1989.“

Die Zerstörung der Nord Stream 2-Pipeline ist nun ein schwerer Rückschlag für die Deutschen. Das alte Modell – russische Energie rein, hochwertige deutsche Produkte raus – scheint endgültig gescheitert zu sein, und viele Deutsche sagen mir, dass dies nicht mehr zu reparieren sei.

Langfristig gesehen bezweifle ich jedoch, dass Deutschlands natürliche Neigung zur gegenseitigen Abhängigkeit jemals vollständig ausgelöscht werden kann. Wenn man mit Deutschen spricht, hat man den starken Eindruck, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist.

Hamlet, so scheint es mir, lauert noch immer unter ihnen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel stammt aus ScheerPost.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

