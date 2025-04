Ist das Faschismus? Nathaniel Flakin

https://www.leftvoice.org/is-this-fascism/



Ist das Faschismus?

Antwort: Noch nicht! Was Faschismus ist und wie man ihn stoppen kann.

Nathaniel Flakin

22. April 2025

In den sozialen Medien wird ständig darauf hingewiesen: Ein Bild von Polizeirepressionen wird gefolgt von dem Kommentar: „Das ist Faschismus.“ Aber ist es das wirklich?

Die Stimmung ist leicht zu verstehen. In den Vereinigten Staaten sehen wir, wie die Trump-Regierung Gesetze bricht und sich über Gerichte hinwegsetzt, um Einwanderer in ein Konzentrationslager in El Salvador zu schicken. Menschen werden entlassen, angegriffen und sogar deportiert, weil sie sich gegen den Völkermord in Gaza aussprechen. Das Gleiche geschieht in Deutschland.

Es handelt sich eindeutig um Angriffe auf demokratische Rechte. Und ist Faschismus nicht das Gegenteil von Demokratie?

Zunächst sollten wir uns darüber klar werden, was „Demokratie“ ist. Wir könnten sie auch als die demokratische Form einer bürgerlichen Diktatur bezeichnen. Selbst wenn die meisten Menschen wählen dürfen, bleibt der Reichtum der Gesellschaft in den Händen einer verschwindend kleinen Minderheit – der Kapitalistenklasse. Jeder kapitalistische Staat existiert, um die Interessen der Bourgeoisie mit einer Vielzahl von Mitteln zu schützen. Von der Polizei über die Medien bis hin zu den Schulen setzt jeder Staat eine Mischung aus Zustimmung und Gewalt ein.

Mit anderen Worten: Jeder bürgerliche Staat, selbst der demokratischste, stützt sich auf Unterdrückung. Der Begriff Faschismus bezieht sich auf etwas ganz Bestimmtes – er ist kein Sammelbegriff für jede rechte, autoritäre Regierung.

Trotzkis Definitionen

Ich bin Mitglied einer Lesegruppe, die sich mit einer Broschüre von Leo Trotzki aus dem Jahr 1932 beschäftigt: Was nun? Vital Questions for the German Proletariat. Trotzki betont, dass der Faschismus auf der Massenmobilisierung der Mittelschicht gegen die Arbeiterklasse basiert:

In dem Moment, in dem die „normalen“ polizeilichen und militärischen Mittel der bürgerlichen Diktatur zusammen mit ihren parlamentarischen Deckmänteln nicht mehr ausreichen, um die Gesellschaft im Gleichgewicht zu halten, kommt es zum faschistischen Regime. Durch die faschistische Instanz setzt der Kapitalismus die Massen der wahnsinnigen Kleinbourgeoisie und die Banden des entklassifizierten und demoralisierten Lumpenproletariats in Bewegung – all die unzähligen Menschen, die das Finanzkapital selbst in Verzweiflung und Raserei getrieben hat.

Mit anderen Worten: Der Faschismus stützt sich auf paramilitärische Kräfte, die die „normale“ Gewalt des bürgerlichen Staates ergänzen, indem sie Arbeiter*innen und unterdrückte Menschen terrorisieren. Das Ziel ist die vollständige Vernichtung jeder Form von Selbstorganisation der Arbeiterklasse und die Atomisierung der Unterdrückten. Um noch einmal Trotzki zu zitieren

Nach dem Sieg des Faschismus sammelt das Finanzkapital in seinen Händen […] alle Organe und Institutionen der Souveränität, die exekutive, administrative und erzieherische Macht des Staates: […] Wenn ein Staat faschistisch wird, […] bedeutet das in erster Linie und vor allem, dass die Arbeiterorganisationen vernichtet werden, dass das Proletariat in einen amorphen Zustand versetzt wird.

Diese Unterscheidung ist wichtig, wie Trotzki weiter ausführt:

Der Faschismus ist nicht nur ein System der Repression, der brutalen Gewalt und des Polizeiterrors. Der Faschismus ist ein besonderes Regierungssystem, das auf der Entwurzelung aller Elemente der proletarischen Demokratie innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft beruht.

In den USA gibt es faschistische Banden, und sie wachsen, genau wie in Deutschland. Diese Banden sind Teil der Trump-Koalition, genauso wie die rechtsextreme Partei AfD in Deutschland unzählige Verbindungen zu Nazis hat. Doch die internationale extreme Rechte baut ihre Macht in erster Linie über Wahlparteien auf und mobilisiert ihre Anhänger als Wähler, nicht als Soldaten der Konterrevolution.

Die aktuelle Situation mit Trump in den USA und dem neuen rechten Kanzler Friedrich Merz in Deutschland lässt sich nicht wirklich mit dem Faschismus vergleichen, wie er 1933 etabliert wurde. Sie hat viel mehr mit den „Präsidialkabinetten“ gemeinsam, die Deutschland von 1930 bis 1933 regierten. Die rechten Kanzler, die Hitler vorausgingen – Brüning, Papen und Schleicher – umgingen das Parlament, um brutale Sparmaßnahmen in Verbindung mit ebenso brutaler Repression durchzusetzen. Sie ebneten Hitler den Weg – verließen sich jedoch bei der Umsetzung ihrer Politik auf den kapitalistischen Staatsapparat und nicht auf faschistische Privatarmeen.

Der Faschismus ist nicht die bevorzugte Regierungsform der Bourgeoisie – ein Parlament oder ein Kongress sind für die Kapitalisten wirklich nützliche Instrumente, um ihre Differenzen untereinander auszutragen, und ein allmächtiger „Führer“ ist in der Regel zu unberechenbar. Nur wenn die Bourgeoisie mit einer wirklich existenziellen Krise konfrontiert ist, ist sie bereit, die Macht an faschistische Schlägertrupps abzugeben. Zum Schluss noch ein Zitat von Trotzki: „Die Großbourgeoisie mag den Faschismus so wenig wie ein Mensch mit schmerzenden Backenzähnen das Zähneziehen.“

Warum das wichtig ist

Manche mögen diese ganze Kolumne pedantisch finden. Wen interessiert es schon, ob wir unter einem richtigen Faschismus leben oder unter Regierungen, die den Faschisten den Weg ebnen?

Wir sollten uns darum kümmern, denn die Errichtung faschistischer Diktaturen durch paramilitärische Banden wäre eine vernichtende Niederlage. Sie würde es uns unmöglich machen, offen zu diskutieren und uns zu organisieren – diese Website würde nicht offen existieren, ebenso wenig wie marxistische Lesegruppen.

Aber wir sind noch nicht besiegt. Zu behaupten, wir hätten die Schlacht verloren, bevor der Kampf richtig begonnen hat, kann uns nur desorientieren und demoralisieren. Eine Fehldiagnose macht es unmöglich, eine Krankheit zu behandeln.

Das geschah in den frühen 1930er Jahren, als die stalinistische Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) erklärte, der Faschismus sei bereits an der Macht. Was würde es für einen Unterschied machen, wenn Brüning durch Hitler ersetzt würde, fragten sie, da beide für Hunger und Arbeitslosigkeit stünden.

Das hinderte die KPD daran, eine Strategie zu entwickeln, um den Aufstieg der Nazis zu stoppen – und es stellte sich heraus, dass es einen großen Unterschied machte, ob die KPD unter einem bürgerlich-demokratischen System mit bestimmten gesetzlichen Rechten arbeiten konnte oder ob die Nazis alle Kommunisten in Konzentrationslager sperrten.

Zentristen helfen der Rechten

Heute ist der übermäßige Gebrauch des Begriffs Faschismus oft eine Rechtfertigung für ein Bündnis mit einem angeblich „antifaschistischen“ Flügel der Bourgeoisie. Wir werden aufgefordert, die Demokraten (oder in Deutschland die konservative CDU) zu wählen, weil sie trotz ihrer rechten Politik zumindest nicht faschistisch sind.

Dieser „Lesser-Evilism“ ignoriert die Tatsache, dass die Demokraten (und die CDU) bereits viele der politischen Maßnahmen von Trump (und der AfD) übernommen und umgesetzt haben. Es waren Zentrist*innen wie Obama, die die Abschiebungsmaschinerie aufgebaut haben, die Trump nun nutzt.

Linke, darunter Politiker wie Bernie und AOC, die für den Status quo kämpfen, um „den Faschismus zu stoppen“, rechtfertigen am Ende rassistische Politik und Sparmaßnahmen. Das treibt letztlich noch mehr Menschen in die Arme der extremen Rechten, da die Rechte als einzige Alternative zu einem verhassten neoliberalen Establishment erscheint.

Wenn wir bereits unter dem Faschismus leben, bedeutet das schließlich, dass alle Arbeiterorganisationen ebenfalls faschistisch geworden sind. Wir sehen, wie die millionenschweren Bürokraten, die unsere Gewerkschaften leiten, es versäumen, für die Interessen unserer Klasse einzutreten –was bedeutet, sich gegen jede Abschiebung und die gesamte Agenda der extremen Rechten zu stellen. Doch trotz ihrer bürokratischen Führung bilden die Gewerkschaften nach wie vor eine Grundlage für die Macht der Arbeiterklasse und einen potenziellen Ausgangspunkt für echte Kämpfe. Der Faschismus würde darauf abzielen, die Gewerkschaften zu zerstören – und wir müssen dafür kämpfen, die Gewerkschaften gegen die Rechte zu mobilisieren, anstatt sie abzuschreiben.

Rechte Regierungen und faschistische Banden sind eine konkrete Bedrohung für Migrant*innen, Queers und andere unterdrückte Gruppen. Wir brauchen organisierte Selbstverteidigung gegen diesen Terror. Genau wie in den 1930er-Jahren können wir uns nicht auf bürgerliche Gerichte oder die Polizei verlassen.

Um den Faschismus wirklich zu stoppen, brauchen wir jedoch alle Organisationen der Arbeiterklasse, um eine Einheitsfront zu bilden. Das muss mit der Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte beginnen, kann aber nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen gegen das kapitalistische System mit seinen unvermeidlichen Krisen kämpfen, das die soziale Basis des Faschismus bildet. Das bedeutet, für ein Programm zu kämpfen, das Arbeitsplätze, Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung für alle garantiert, unabhängig von ihrem „legalen“ Status.

Der Faschismus bleibt eine tödliche Bedrohung, während der Kapitalismus immer tiefer in die Krise rutscht. Aber wir können dieser Bedrohung nicht begegnen, wenn wir kein wissenschaftliches Verständnis davon haben. Wenn wir Trump oder Merz als Faschisten bezeichnen, müssten wir dasselbe Etikett auch ihren Vorgängern Biden und Scholz anheften, die unter denselben bürgerlich-demokratischen Regimes regierten und ebenso eifrig Menschen unterdrückten und deportierten. Wenn auch sie Faschisten sind, dann wäre jede kapitalistische Regierung in der Geschichte ebenfalls faschistisch. Und das würde den Begriff seiner Bedeutung berauben und uns jegliche Klarheit über die Situation nehmen, in der wir uns befinden.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist autistisch.

