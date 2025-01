https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/30/onnb-j30.html



US-Studenten und Arbeitnehmer demonstrieren für die Unterstützung von Einwanderern: „Hitler begann mit Massendeportationen“

Nancy Hanover

30. Januar 2025

Menschen halten Schilder hoch, während sie am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, in Lower Manhattan bei einem Protest gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und Abschiebungen in New York demonstrieren. [AP Photo/Seth Wenig]

In den gesamten USA nehmen die Proteste von Studenten, Lehrern und Arbeitnehmern gegen Trumps Sündenbockpolitik gegenüber Einwanderern, Massendeportationen, willkürliche Verhaftungen, brutale Übergriffe auf Migranten und Verstöße gegen seit langem bestehende demokratische Rechte zu.

Am Dienstag, dem 28. Januar, protestierten Hunderte vor einer Sitzung des Oklahoma State Board of Education. Der Ausschuss, der mit dem Trump-Gefolgsmann Ryan Walter, dem Schulamtsleiter des Bundesstaates Oklahoma, verbündet ist, hat einstimmig eine neue Regelung gebilligt, die von Familien an öffentlichen Schulen einen Nachweis über die Staatsbürgerschaft oder den Einwanderungsstatus verlangt.

Die Maßnahme stellt einen eklatanten Verstoß gegen den 14. Zusatzartikel und das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA von 1982 in der Rechtssache Plyler v. Doe dar, das die Bundesstaaten dazu verpflichtet, Kindern von Einwanderern ohne Papiere den Besuch öffentlicher Schulen auf der gleichen Grundlage wie den Kindern von Staatsbürgern zu gestatten.

Walters schürte die Wut weiter, indem er Trumps Exekutivverordnung vom 21. Januar öffentlich begrüßte und sagte, er werde der Regierung „auf jede erdenkliche Weise“ bei der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze helfen, einschließlich ICE-Razzien in Schulen. „In Oklahoma“, sagte er, „werden wir mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Wir werden mit der Trump-Regierung zusammenarbeiten.“

Schüler der High Schools U.S. Grant und Capitol Hill organisierten die Kundgebung und einen früheren Schulstreik am 17. Januar.

Die Schüler, denen sich Eltern, Lehrer und Gemeindemitglieder anschlossen, riefen: „Von Palästina bis Mexiko müssen alle Mauern verschwinden“ und „Einwandererkinder sind Kinder“. Sie trugen selbstgemachte Schilder mit sich, darunter „Familien kennen keine Grenzen“ und „Mi papa trabaja mas duro que tu presidente“ (Mein Vater arbeitet härter als dein Präsident). Andere Schilder enthielten pointierte Aussagen wie „Hitler begann mit Massendeportationen“ und „Mexikaner zu sein, macht mich nicht zum Verbrecher“.

Protest vor dem Oklahoma Board of Education [Foto: Facebook (Fernando Baquera Ochoa)]

Fernando Baquera, ein Pädagoge, berichtete, dass viele Schüler sagten, sie würden vielleicht einen Monat oder länger nicht zur Schule kommen. „Das sind meine Kinder. Ich habe Zeit mit ihnen verbracht, ich habe sie unterrichtet. Ich habe sie aufwachsen sehen. Ich habe gesehen, wie sie Englisch gelernt haben. Das hat mich so negativ beeinflusst, dass ich nicht stillhalten konnte. Ich konnte nicht schweigen. Deshalb bin ich hier.“

Der Gymnasiast Thomas Suarez brachte seine Empörung über Walters und andere Beamte staatlicher Schulen während des öffentlichen Teils der Sitzung des Bildungsausschusses zum Ausdruck. „Die Vorstellung, dass ein Kind, das eine Ausbildung anstrebt, vor dem Lernen einem Profiling unterzogen werden muss, ist widerlich“, sagte Suarez. „Es ist traurig, dass Sie, Herr Walters, hier stehen und vorgeben, sich um die Schüler zu kümmern, während Sie sich gleichzeitig für die eklatante Diskriminierung von Latino-Schülern wie mir einsetzen.“

Auch die Englischlehrerin Angela Baumann von der Lawton High School sprach sich gegen die Forderung nach Informationen über den Einwanderungsstatus von Lehrern aus. „Ich kann Ihnen sagen, dass ihre Staatsbürgerschaft keinen Unterschied für ihre Bedürfnisse macht“, sagte Baumann. „Sie müssen von Menschen geliebt und umsorgt werden, die sich mit ihnen in einer sicheren Umgebung befinden … und sie müssen sich nicht von einer Gemeinschaft ausgegrenzt fühlen, weil sie vielleicht nicht von hier sind.“

Diese Ansichten spiegeln die tief verwurzelten demokratischen Gefühle von Millionen von Arbeitern und jungen Menschen wider. Allerdings haben weder die Demokratische Partei noch die Gewerkschaftsapparate Interesse daran, gegen Trump und die Milliardärsoligarchie, die beide US-Parteien dominiert, zu mobilisieren. Ganz im Gegenteil: Politiker der Demokratischen Partei, vom Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bis zum Bürgermeister von New York City, Eric Adams, passen sich Trumps faschistischen Angriffen auf Einwanderer in der Hoffnung an, ihre Positionen zu halten.

Die Gewerkschaften haben ihren Beitrag dazu geleistet, einen massenhaften Widerstand gegen Trump zu verhindern. In diesem Sinne schrieb die Präsidentin der American Federation of Teachers, Randi Weingarten, einen wehleidigen Brief an den „Führer an der Spitze“ und erklärte: „Wir sind uns einig, dass unser Einwanderungssystem kaputt ist und dringend reformiert werden muss …“ und bat „respektvoll“ darum, den Schutz der Zufluchtsorte wieder einzuführen.

Die Gewerkschaftsbürokratie kann und will kein oppositionelles, geschweige denn ein kämpferisches Programm anbieten, da sie den Klasseninteressen der Arbeiter und Jugendlichen von Natur aus entgegengesetzt ist. Dieser hoch bezahlte Apparat fürchtet zu Recht die Konsolidierung des Zorns der Arbeiterklasse gegen Angriffe auf Einwanderer, gegen Sparmaßnahmen und Krieg zu einer politisch bewussten und antikapitalistischen Bewegung.

Daher ist es nicht überraschend, dass diese Demonstrationen von jungen Menschen getragen werden, eine wachsende Zahl von Pädagogen umfassen und unabhängig von den Lehrergewerkschaften stattfinden. Es sei daran erinnert, dass die Lehrerstreiks von 2018-19 während der ersten Trump-Regierung, darunter ein kraftvoller 10-tägiger Streik in Oklahoma, ebenfalls unabhängig und gegen die American Federation of Teachers und die National Education Association durchgeführt wurden.

Laredo, Texas

Am Montag, dem 27. Januar, organisierten junge Menschen über Facebook einen Protest in der Grenzstadt Laredo, Texas, direkt gegenüber von Nuevo Laredo, Mexiko, am Rio Grande. Die Laredo Morning Times (LMT) berichtete, dass an diesem Wochenende ein größerer Protest stattfinden soll.

Judith Dominguez sagte der LMT: „Kinder haben mit diesen politischen Fragen nichts zu tun. Die Idee, Schulen zu durchsuchen, ist besonders beunruhigend. Vor allem sollten Kinder oder hart arbeitende Einwanderer nicht ins Visier genommen werden.“

Ihre Freundin J. Ramirez trug ein Schild mit der Aufschrift ‚Haltet ICE von Schulen fern!‘ und sagte, dass sie früher in ihrem Leben ohne Papiere gelebt habe. Jetzt sei sie legal im Land, und sie sagte: “Ich kenne den Kampf. … Ich weiß, wie es sich anfühlt, in den Park zu gehen und immer auf der Hut sein zu müssen, um sicherzustellen, dass niemand davon erfährt. Ich habe Familienmitglieder, die heute hier sein wollten, aber sie können nicht, weil sie Angst haben. Ich tue es für sie. Ich tue es für alle.“

Angesichts des kalten Wetters sagte Ramirez: „Ehrlich gesagt, könnte es schneien, und ich wäre immer noch hier, weil wir das für diejenigen tun, die es nicht können. Ich werde heute Nacht mit dem Wissen schlafen, dass ich etwas dagegen unternommen habe und nicht einfach zu Hause geblieben bin. Das ist es wert.“

Dallas, Texas

Am Sonntag, dem 26. Januar, versammelten sich etwa 1.000 Demonstranten in der Nähe der Margaret Hunt Hill Bridge in Dallas. Im Gespräch mit dem Dallas Observer, sagte Jaqueline Castillo: „Ich bin hier für alle, die nicht kommen können, auch für meine Eltern, die mir alles bedeuten“, sagte Castillo dem Observer. „Hier zusammen zu sein, gibt mir Kraft.“

Emma nahm an der Kundgebung teil, um sich gegen die Trump-Verordnung zur Aufhebung des ‚Sanctuary‘-Schutzes in Schulen und Kirchen zu wehren. Sie sagte, sie sei gegen Trumps gesamten Plan, aber die Angriffe auf Kinder empörten sie zutiefst. „Es sind Kinder, wie können sie etwas getan haben, das eine solche Störung ihres Unterrichts rechtfertigt? Ich finde es ehrlich gesagt faschistisch, dass Polizisten in Schulen gehen“, sagte Emma. „In unseren Schulen herrscht bereits so viel Angst wegen der unkontrollierten Waffengewalt, und jetzt auch noch befürchten zu müssen, dass die Regierung kommt und einen abholt, ist abscheulich.“

Corinna Ramirez betonte, dass nicht nur Lateinamerikaner ins Visier genommen werden. „Es beginnt hier, aber es fühlt sich an, als könnte es zu einem Schneeballeffekt kommen“, sagte Ramirez dem Observer. „Ja, im Moment konzentrieren wir uns sehr auf die hispanische Gemeinschaft, aber es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur um hispanische Menschen mit dunkler Hautfarbe, es wird auch andere Menschen mit dunkler Hautfarbe und andere Randgruppen betreffen. Wenn wir also versuchen können, dies jetzt so weit wie möglich zu verhindern, wäre das ein guter Anfang.“

East San Jose, Kalifornien

Am 28. Januar protestierten mehr als 500 Menschen und blockierten die Kreuzung Story und King in East San Jose, Kalifornien, darunter mehrere hundert Schüler der Overfelt High School.

Protest in San Jose, Kalifornien [Foto: flowerinspanish auf Instagram]

Auf den Schildern standen Slogans wie „Kein Mensch ist illegal auf gestohlenem Land“, „I.C.E.! Hände weg von unseren Kindern!“ und „Schule ist für Bildung da, nicht für Abschiebung“. Die Santa Clara Rapid Response Teams bestätigten den Nachrichtenmedien, dass in der Gegend zwei Razzien durchgeführt worden waren.

„Als Tochter von Einwanderern war ich sehr überwältigt und verärgert“, sagte Liza Morfin während des Protests zu KRON 4. „Sie nehmen all diese Orte ins Visier, von denen sie wissen, dass dort viele Hispanics sind.„ Der Protest begann Berichten zufolge mit einigen Dutzend Menschen, und dann verließen Hunderte Overfelt.

„Wenn wir dieses Land aufgebaut haben, haben wir es verdient, hier zu sein, oder?“ sagte der Demonstrant Rafael Recendez gegenüber KRON 4. „Also müssen wir unsere Landarbeiter schützen. Wir müssen die Einwanderungs- und Zollbehörde hier rausholen; sie lösen keine Probleme.“

Der Schulleiter der Overfelt High School, Vito Chiala, erklärte seine Unterstützung für die Proteste und sagte gegenüber KRON 4: „Ich könnte nicht stolzer sein als auf diese Schüler im Moment. Ich glaube, dass Bildung junge Menschen dazu befähigen soll, die Welt zu einem besseren Ort zu machen als den, den wir für sie geschaffen haben. Und genau das tun diese Schüler im Moment. Es herrscht Angst vor den Einwanderungserklärungen und dem offenen Hass, der aus dem Weißen Haus kommt.“

Phoenix, Arizona

In Phoenix, Arizona, protestierten am Sonntag, dem 26. Januar, Dutzende Jugendliche und Arbeiter an einer belebten Kreuzung. Sie wurden von Polizisten in Kampfausrüstung konfrontiert.

Ein Demonstrant, der ein Schild mit der Aufschrift „Beiß nicht die Hand, die dich füttert“ hochhielt, sagte anonym gegenüber FOX 10: „Ich bin hier aufgewachsen, wir sind zur Schule gegangen. Meine Schwester hat ihren Abschluss gemacht. Ich bin so froh, hier zu sein, und möchte nicht, dass meine Eltern gehen.“

Sie war fassungslos, dass hart arbeitende Menschen zusammengetrieben wurden, und sagte: „Die Menschen, die nichts tun und nur hart arbeiten, warum tun sie uns das an?“

Ein anderer sagte: “Es gibt Menschen, die nicht sprechen können. Es gibt Menschen wie mich, die es können. Unsere Eltern kamen hierher, um uns eine Zukunft zu ermöglichen, eine Zukunft, die sie selbst nicht haben konnten.“

Weitere Proteste

Hunderte von Demonstranten versammelten sich am Samstag auf den Stufen des Kapitols von Iowa, um gegen die ICE-Razzien zu protestieren, und am Sonntag im Süden von Omaha, Nebraska. Luz Helena Farias, eine examinierte Krankenschwester, sagte bei einer Protestveranstaltung in Lexington, Kentucky: „Unsere Bevölkerung ohne Papiere besteht nicht aus Bandenmitgliedern, Vergewaltigern oder Kriminellen, die hierherkommen, um das Gesetz zu brechen. Es sind hart arbeitende Menschen, die unsere Städte, unsere Bundesstaaten und unsere Nation aufgebaut haben.“

Weitere Demonstrationen fanden in Chicago, St. Louis, Missouri, und zweifellos an anderen Orten statt, über die in den Medien noch nicht berichtet wurde.

Wie es in der Erklärung der Socialist Equality Party vom 28. Januar hieß:

Die kommenden Wochen und Monate werden eine immense Empörung über die Verbrechen der Trump-Regierung hervorbringen, aber was in erster Linie erforderlich ist, ist ein politisches Programm.

Die SEP fordert die Bildung von Basisgruppen in Wohngebieten, Schulen und an Arbeitsplätzen, um „Arbeitnehmer und ihre Familien vorzubereiten, aufzuklären und zu organisieren“, damit sie den bevorstehenden Angriff abwehren können. Diese Gruppen werden als Knotenpunkte für die Verbreitung von Informationen und als Plattform für die Mobilisierung der Bevölkerung gegen Trumps diktatorische Bemühungen, Familien zu trennen und demokratische Rechte auszuhöhlen, dienen.

Die Ausschüsse werden:

Lehrer, Schüler, Eltern, Arbeitnehmer und besorgte Nachbarn aller Hintergründe zusammenbringen, um rechtmäßige öffentliche Reaktionen auf Angriffe auf Mitglieder der Gemeinschaft zu planen, nach dem Prinzip: „Eine Verletzung eines Einzelnen ist eine Verletzung aller.“ Wo auch immer sie tätig sind, werden die Ausschüsse bestrebt sein, alle Bemühungen der beiden großen Wirtschaftsparteien und der Gewerkschaftsbürokratien zu vereiteln, die darauf abzielen, die Arbeitnehmer nach ihrem Einwanderungsstatus oder ihrer nationalen Herkunft zu spalten. Sie werden die fremdenfeindlichen Lügen der Unternehmensmedien aufdecken, indem sie eine Kampagne zur politischen Massenbildung durchführen, die darauf abzielt, die Bevölkerung für die Bedrohung der Demokratie „hellwach“ zu machen.

Die International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) wird solchen Komitees mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich aktiv am Kampf für den Aufbau von Komitees beteiligen und sie über Schul-, Arbeitsplatz- und Landesgrenzen hinweg in einem mächtigen Netzwerk der Korrespondenz und Zusammenarbeit miteinander verbinden. Die IWA-RFC wird sich bemühen, in die bevorstehenden Kämpfe ein politisches Programm einzubringen, das darauf abzielt, die Verteidigung von Einwanderern mit dem Kampf für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte aller zu verbinden.

Die Geschichte hat bewiesen, dass nur ein auf dem Klassenkampf basierendes Programm in der Lage ist, Arbeiter aller Herkunft zu vereinen und politische Rückständigkeit und staatliche Unterdrückung zu überwinden. Auf dieser Grundlage wird die IAA-RFC dafür kämpfen, die Verteidigung der eingewanderten Arbeiter in eine Gegenoffensive der internationalen Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus umzuwandeln, der die Quelle sozialer Ungleichheit, Armut und Faschismus ist.

