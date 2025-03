Pepe Escobar: From Donbass to South Lebanon, and All Across BRICS, It’s All About Resistance For those who keep track of the slings and arrows crossing the broader geopolitical chessboard non-stop, it’s an immensely powerful – and humbling – experience to one day be contemplating the devastated Avdeyevka, in the heart of the war in Donbass, and a week later struggling to understand the devastation inflicted on villages in southern Lebanon.

Pepe Escobar: Von Donbass bis zum Südlibanon und quer durch die BRICS-Staaten geht es um Widerstand

3. Januar 2025

© AP Photo / Bilal Hussein

Für diejenigen, die die Schleudern und Pfeile, die das geopolitische Schachbrett ununterbrochen überqueren, im Auge behalten, ist es eine äußerst beeindruckende – und demütigende – Erfahrung, eines Tages über das zerstörte Awdejewka im Herzen des Krieges im Donbass nachzudenken und eine Woche später zu versuchen, die Verwüstung zu verstehen, die Dörfern im Südlibanon zugefügt wurde.

Es geht um die alles überwindende Kraft des Widerstands – die das orthodoxe Christentum im schwarzen Boden von Noworossija mit dem politischen Schiismus im östlichen Mittelmeerraum vereint.

Es ist diese Nahaufnahme, im Mikrokosmos, der gewundenen, blutigen, erbarmungslosen Wege des Engels der Geschichte – um an Walter Benjamins schneidende Metapher zu erinnern –, die das sich ständig verändernde Gesamtbild wirklich erhellt und uns hilft, komplexe historische Prozesse in Bewegung besser zu erfassen.

Wir befinden uns jetzt geopolitisch gesehen unter dem Vulkan. Und eine der wichtigsten Fragen, die uns möglicherweise einen besseren Ausweg weisen können, ist, wie die führenden BRICS-Staaten auf das scheinbar unverrückbare Ethos der „Ewigkriege“ reagieren werden.

Wir sollten also auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat gerade eine interessante Astana-Prozessschleife durchlaufen. Zunächst war er in der Türkei – dem neuen Hegemon in Syrien, zumindest in der Theorie. Er traf Außenminister Hakan Fidan – den ehemaligen Chef des türkischen Geheimdienstes – und Präsident Erdogan.

Auch wenn die Türkei es kaum wagen wird, BRICS-Partner zu werden – nachdem sie letztes Jahr offiziell zum Gipfel in Kasan eingeladen wurde – kann es sich Ankara einfach nicht leisten, Russland zu verärgern, vor allem aus geoökonomischen Gründen.

Dann reiste Lawrow in den Iran, um den am 17. Januar in Moskau unterzeichneten Vertrag über umfassende strategische Zusammenarbeit weiterzuverfolgen.

Lawrow und Außenminister Abbas Araghchi besprachen nicht nur die sprichwörtliche Agenda für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil – insbesondere in den Bereichen Energie und Transport –, sondern auch das geopolitische Schachbrett im weiteren Sinne, einschließlich hochsensibler Knotenpunkte wie Syrien, Jemen, Persischer Golf, Kaspisches Meer, Südkaukasus und Afghanistan, sowie die möglichen nächsten Schritte für das JCPOA, das iranische Atomabkommen.

Das absolut wichtigste Gebot bleibt jedoch das Kapitel der „Ewigen Kriege“ in der Ukraine, dessen Lösung (oder Nichtlösung) die Geopolitik für den Rest des Jahrhunderts tiefgreifend beeinflussen wird.

Vor drei Jahren, zu Beginn der SMO, hat Präsident Putin eine Reihe von Zielen formuliert. Die NATO reagierte darauf mit dem Versuch, den Einsatz zu erhöhen.

Beispiele. Beginnen wir mit einem Sicherheitsvertrag, der einen entmilitarisierten Raum an den westlichen GrenzenRusslands und die Rückkehr der NATO zu ihren Grenzen von etwa 1997 vorsieht. Die NATO reagierte mit einer Expansion in Skandinavien – und jetzt träumen die baltischen Zwerge, unterstützt von Finnland, davon, die Ostsee in einen NATO-See zu verwandeln.

Während die Lugansk-Nationalrepublik zu 100 % befreit wurde, liegt Donezk bestenfalls bei 75 %. Cherson wurde im Sommer 2022 zu 100 % befreit, aber dann gab es einen Rückzug; jetzt liegt die Befreiung bei 75 %. Dasselbe gilt für Saporischschja.

Die Ukraine ist noch nicht vollständig entmilitarisiert – obwohl die Aussichten etwas ermutigend sind – oder entnazifiziert (das wird mindestens ein jahrzehntelanger Prozess sein).

Die Ukraine als nicht der NATO angehörende neutrale Nation bleibt für Moskau vor den bevorstehenden Verhandlungen mit Trump 2.0 eine echte rote Linie. Dasselbe gilt für die Anerkennung der Krim und der vier Regionen durch Kiew als russisch und die Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland: Washington könnte zwar einige aufheben, aber die Vasallen-EU wird sie alle beibehalten.

Ganz zu schweigen davon, dass es für Moskau – gelinde gesagt – noch ein langer und steiniger Weg ist, Transnistrien zu entenklaven, was die Einrichtung eines Transportkorridors durch die Achse Charkiw-Transnistrien sowie durch Odessa – eine russische Stadt – und die Sicherung der gesamten Schwarzmeerküste erfordern würde. Die Kontrolle über das Schwarze Meer war schon vor dem Maidan im Jahr 2014 die größte Obsession der NATO.

„Walk on the Wild“ – Kafkaesk – Seite

Wenn wir das Geld im Zusammenhang mit den bevorstehenden Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine betrachten, wird deutlich, dass es für Trump 2.0 darauf ankommt, die Position amerikanischer Unternehmen in Russland wiederherzustellen, bis hin zum Kauf russischer Rohstoffe – wie von Putin selbst vorgeschlagen.

Die Geokonomie regiert also – und bringt uns alle zurück ins Jahr 2013 und zum verhängnisvollen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kiew.

Trump 2.0 baut die Erzählung auf, dass europäische Truppen – die nicht direkt mit der NATO verbunden sind – nach Kriegsende in Kiew stationiert werden. Das würde in eine Soft-Power-Operation passen, bei der die öffentliche Meinung von der NATO-Annexion der Rest-Ukraine überzeugt werden soll.

Trump 2.0 überträgt derweil aktiv die Rolle des hundertprozentigen globalistischen Unterstützers Kiews auf die zusammenbrechende EU. Folge dem Geld: Das bedeutet, dass die EU zahlen muss. Für alles – während die USA die verbliebenen Ressourcen der Ukraine genüsslich ausbeuten.

Parallel dazu häuft Brüssel in diesem kafkaesken Universum immer mehr Sanktionen gegen Russland an, während die Sanktionen gegen Syrien in den Bereichen Energie und Transport aufgehoben werden, weil Damaskus nun von Dschihadisten regiert wird: „unseren“ Dschihadisten.

Um den Zirkus noch zu verschlimmern, geben ahnungslose EU-Trottel wie der nächste deutsche Bundeskanzler von BlackRock nun offen und bedauernd zu, dass Maidan von Anfang an in Wirklichkeit gegen Brüssel gerichtet war. Das Ziel der Amerikaner bestand – lange vor der giftigen Verteilung von Nulands Keksen – darin, die EU von Russland zu trennen und sie als technologischen Konkurrenten zu zerstören. Mission erfüllt.

Natürlich reicht in einem so kafkaesken Bereich nichts von dem oben Genannten aus, um die EU-Erzählung zu ändern. Brüssel will Kiew weitere 20 bis 40 Milliarden Euro (die es nicht hat) und eine „unvorstellbare“ Menge an (amerikanischen) Waffen zur Verfügung stellen, wie der ungarische Außenminister Peter Szijjarto erklärte.

Folge dem Geld – und dem Schattenspiel

An der Ukraine-Front hat Putin tatsächlich vorgeschlagen, dass Zaluzhny den derzeitigen lädierten Schauspieler im verschwitzten Sweatshirt ersetzen könnte. Der MI6 bereitet Zaluzhny in London zweifellos genau auf eine solche Rolle vor.

Was die Kürzungen des Militärhaushalts betrifft, so akzeptiert Putin auch Trumps Idee, sie zu halbieren (China ist höflich anderer Meinung). Sollte dies geschehen, würde der russische Haushalt in etwa wieder auf dem Stand vor dem SMO sein, während die Amerikaner 400 Milliarden Dollar einsparen müssten. Elon Musks DOGE wird begeistert sein; der Schattenstaat wird bis zum Tod dagegen ankämpfen.

Bei all dem verflochtenen Schattenspiel, das an allen Fronten stattfindet und für die Öffentlichkeit unsichtbar ist, gibt es in Moskau eine unterschwellige Strömung skeptischer Ablehnung, wonach Moskau nach drei Jahren, in denen immer wieder betont wurde, der Ukraine-Krieg sei ein Krieg der USA gegen Russland (sicherlich von der globalistischen demokratischen Achse), sowie den ukrainischen Biolabors, dem Tsunami von Sanktionen und den Nord-Stream-Bombenangriffen nun bereit ist, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Washington von Grund auf neu zu beginnen.

Natürlich ist das nicht so einfach. Aber es gibt in der Tat Befürchtungen, dass ein mögliches „Friedensabkommen“ sich als ein weiterer amerikanischer „Follow the Money“-Sieg herausstellen könnte.

Was auch immer als Nächstes passiert – und niemand weiß, was das sein wird – es bleibt die Tatsache, dass es Putin ist, der jetzt die Verantwortung für dieses neue Kapitel der Kunst des Deals trägt, der verschleierten Drohungen und dem ununterbrochenen Mobbing geschickt ausweicht und sie im Stil von Sun Tzu umkehrt.

Putin kann europäische „Friedensstifter“ in der Ukraine unmöglich akzeptieren, weil die russische Öffentlichkeit dies niemals akzeptieren wird.

Ohne einen einzigen Zug zu machen, nur indem er Sun Tzu spielte, hat Putin Trump bereits dazu gebracht, den Akteur aus Kiew vor den Augen der ganzen Welt zu demütigen und die EU de facto auf den Müllhaufen der Geschichte zu verbannen.

Und dennoch hält sich in gut informierten Kreisen in Moskau einmal mehr das nagende Gefühl, dass im Hintergrund bereits einige Geschäfte im Zusammenhang mit der Ukraine über das Ende des Krieges abgeschlossen wurden. Das erklärt, warum bestimmte russische und amerikanische Ausbrüche zu gut synchronisiert zu sein scheinen.

Wieder einmal ein Spiel mit Schatten und Licht. Und folge dem Geld. Wenn Putin über mögliche gemeinsame US-russische Investitionen in die Aluminiumproduktion in Sibirien spricht, denkt er an die Aufhebung der Sanktionen gegen die russische Aluminiumindustrie.

Das Gleiche gilt für amerikanische Investitionen in Donbass: Das bedeutet, dass die Regionen russisch sind. Aus all dem wird eine Kaskade von unterdrückten Sanktionen gegen die Sektoren des russischen Bankensystems resultieren, die am Außenhandel beteiligt sind. Das ist Hardcore-Geopolitik in Aktion.

Die Front China-Russland – die eine äußerst komplexe umfassende strategische Partnerschaft umfasst – ist weitaus komplexer. Viel mehr als die BRICS hat Peking die BRI, die Belt and Road Initiative oder Neue Seidenstraßen, den übergreifenden geoökonomischen Rahmen der chinesischen Außenpolitik, im Blick: die Erschließung neuer Märkte für chinesische Produkte weltweit.

Die EU sollte das oberste Endziel des BRI-Netzwerks sein. Nun gibt es also eine ernsthafte Dichotomie.

Peking wurde durch die de facto russische Zerstörung des EU-Cashflows über die SMO ernsthaft aus dem Gleichgewicht gebracht: Dadurch wurde der tatsächliche Wert des EU-Marktes für die BRI verringert.

Doch parallel dazu hat Russlands blitzschnelles Wiederaufleben als große Militärmacht, die den gesamten kollektiven Westen strategisch besiegt hat, Peking vor seiner epischen Konfrontation mit Trump 2.0 einige neue Tricks offenbart – der China als die größte Bedrohung für das Imperium des Chaos ansieht.

Letztendlich geht es um Widerstand. Von Donbass bis zum östlichen Mittelmeer, vom BRICS-Staat Iran bis zum BRICS-Staat Russland. China beobachtet derweil den – geopolitischen – Fluss und lernt alles, was es zu lernen gibt. Übersetzt mit Deepl.com

