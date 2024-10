https://strategic-culture.su/news/2024/10/07/perfidy-in-tehran/



Perfidie in Teheran

Von Alastair Crooke

7. Oktober 2024

Der Westen steckt derzeit in mindestens einer, möglicherweise sogar zwei vernichtenden Niederlagen – und so stellt sich die Frage: Werden Lehren daraus gezogen?

John Kerry, der erst letzte Woche auf dem World Economic Forum war und so deutlich die Wahrheit herausplatzte: „Unser First Amendment steht als großes Hindernis für unsere Fähigkeit, [Desinformation] aus der Welt zu schaffen“.

Übersetzt: Beim Regieren geht es um die Kontrolle der Erzählung. Kerry formuliert die Lösung der „Internationalen Ordnung“ für das unwillkommene Phänomen eines unkontrollierten Populismus und eines potenziellen Führers, der für das Volk spricht: Einfach ausgedrückt ist die „Redefreiheit“ für die von den „Inter-Agencies“ vereinbarten Vorschriften – die institutionalisierte Destillation der „Internationalen Ordnung“ – inakzeptabel.

Eric Weinstein nennt dies „The Unburdening“: Der erste Zusatzartikel; Geschlecht; Verdienst; Souveränität; Privatsphäre; Ethik; investigativer Journalismus; Grenzen; Freiheit … die Verfassung? Weg?

Die heutige Realität ist, dass der Start von 200 ballistischen Raketen durch den Iran am Dienstag – von denen 181 Israel erreichten – von Israels Raketenabwehrsystemen Iron Dome und Arrow mit überwältigender Mehrheit abgefangen wurden. Und es gab keine Toten bei dem Angriff. Es war „gescheitert und wirkungslos“, erklärte Biden.

Will Schryver, ein technischer Ingenieur und Sicherheitskommentator, schreibt jedoch: „Ich verstehe nicht, wie jemand, der die vielen Videoclips der iranischen Raketenangriffe auf Israel gesehen hat, nicht erkennen und anerkennen kann, dass es sich um eine beeindruckende Demonstration der iranischen Fähigkeiten handelte. Die ballistischen Raketen des Iran durchbrachen die US-amerikanisch/israelische Luftabwehr und trafen mehrere israelische Militärziele mit großen Sprengköpfen.“

Die Wirkung und der Kern liegen dann in der „nachgewiesenen Fähigkeit“ – der Fähigkeit, andere Ziele auszuwählen, der Fähigkeit, mehr zu tun. Es handelte sich in der Tat um eine zurückhaltende Demonstrationsübung, nicht um einen vollständigen Angriff.

Aber die Botschaft wurde aus dem Blickfeld verdrängt.

Wie kommt es, dass die US-Regierung sich weigert, der Wahrheit ins Auge zu sehen und anzuerkennen, was geschehen ist, und stattdessen die ganze Welt, die die Videos von den Raketen, die in Israel einschlugen, gesehen hat, auffordert, „weiterzugehen“ – wie die Behörden raten und so tut, als gäbe es hier „nichts Wesentliches zu sehen“. War „die Affäre“ nur ein Ärgernis für die Systemführung und den „Konsens“, wie Kerry die freie Meinungsäußerung so brandmarkte? Es scheint so.

Das strukturelle Problem, schreibt der Essayist Aurelien, besteht nicht einfach darin, dass die westliche Berufsschicht an einer Ideologie festhält – einer Ideologie, die das Gegenteil dessen ist, wie gewöhnliche Menschen die Welt erleben. Das ist sicherlich ein Aspekt. Das größere Problem liegt jedoch eher in einer technokratischen Auffassung von Politik, bei der es um nichts geht. Es ist überhaupt keine richtige Politik (wie Tony Blair einmal sagte), sondern nihilistisch und ohne moralische Überlegungen.

Da die westliche Berufsschicht keine eigene Kultur hat, betrachtet sie Religion als überholt und Geschichte als gefährlich, da sie Elemente enthält, die von „Extremisten“ missbraucht werden können. Sie zieht es daher vor, nichts über Geschichte zu wissen.

Dies führt zu einer Mischung aus Überlegenheitsgefühl und tiefer Unsicherheit, die für die westliche Führung typisch ist. Die Ignoranz und Angst vor Ereignissen und Ideen, die außerhalb der Grenzen ihres starren Zeitgeistes liegen, empfinden sie fast immer als von Natur aus feindlich gegenüber ihren Interessen. Und anstatt zu versuchen, das, was außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt, zu diskutieren und zu verstehen, nutzen sie stattdessen Verunglimpfung und Rufmord, um das Ärgernis zu beseitigen.

Es muss allen klar sein, dass der Iran in alle Kategorien fällt, die die meisten westlichen Unsicherheiten hervorrufen: Der Iran ist der Gipfel von allem, was beunruhigend ist: Er hat eine tiefgreifende Kultur und ein intellektuelles Erbe, das sich explizit von der westlichen Tradition unterscheidet (wenn auch nicht im Widerspruch dazu steht). Diese Eigenschaften führen jedoch dazu, dass der Iran unreflektiert als feindlich gegenüber dem Management der „Internationalen Ordnung“ eingestuft wird; nicht weil er eine „Bedrohung“ darstellt, sondern weil er die Ausrichtung der Botschaft „stört“.

Ist das von Bedeutung?

Ja, das ist es, denn es macht die Fähigkeit des Iran, effektiv mit der ideologischen Ausrichtung der Internationalen Ordnung zu kommunizieren, höchst problematisch.

Der Westen forderte und drängte auf eine gemäßigte Reaktion des Iran – zunächst nach der Ermordung eines iranischen Generals und seiner Kollegen im iranischen Konsulat in Damaskus durch Israel im April.

Der Iran kam der Forderung nach. Er schickte am 13. April Drohnen und Raketen in Richtung Israel, und zwar auf eine Weise, die eine kurze (vorab angekündigte) konzertierte Botschaft der Fähigkeit sendete, aber keinen umfassenden Krieg einläutete (wie vom Westen gefordert).

Nach der Ermordung von Ismail Haniyeh (einem Gast Teherans, der an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten teilnahm) durch Israel baten die westlichen Staaten den Iran erneut, von jeglicher militärischer Vergeltung gegen Israel abzusehen.

Der neue Präsident sagte öffentlich, dass europäische und amerikanische Beamte dem Iran die Aufhebung wesentlicher Sanktionen gegen die Islamische Republik und einen garantierten Waffenstillstand in Gaza gemäß den Bedingungen der Hamas angeboten hätten – wenn Israel nicht angegriffen würde.

Der Iran hielt sich zurück und nahm in Kauf, in der Außenwelt schwach zu erscheinen (was ihm harsche Kritik einbrachte). Doch das Vorgehen des Westens schockierte den unerfahrenen neuen Präsidenten Pezeshkian:

„Sie (die westlichen Staaten) haben gelogen“, sagte er. Keines der Versprechen wurde gehalten.

Um dem neuen reformistischen Präsidenten gegenüber fair zu sein, stand der Iran vor einem echten Dilemma: Er hoffte, eine Politik der Zurückhaltung zu verfolgen, um einen verheerenden Krieg zu vermeiden. Das ist die eine Seite des Dilemmas; die andere Seite ist jedoch, dass diese Zurückhaltung (vielleicht böswillig) missverstanden und als Vorwand für eine Eskalation genutzt werden könnte. Kurz gesagt ist die Kehrseite, dass „ob man will oder nicht, der Krieg in den Iran kommt“.

Dann folgten der „Pager-Angriff“ und die Ermordung der Hisbollah-Führung, darunter die Ikone ihres Anführers Seyed Hassan Nasrallah, unter zahlreichen zivilen Todesopfern. Die US-Regierung (Präsident Biden) sagte einfach, dass damit „Gerechtigkeit“ geübt werde.

Und wieder einmal bedrängte der Westen den Iran und drohte ihm mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel. Doch dieses Mal startete der Iran einen effektiveren Angriff mit ballistischen Raketen, bei dem jedoch bewusst darauf verzichtet wurde, die wirtschaftliche und industrielle Infrastruktur Israels oder das israelische Volk ins Visier zu nehmen, und stattdessen der Schwerpunkt auf wichtige Militär- und Geheimdienststandorte gelegt wurde. Kurz gesagt, es handelte sich um ein demonstratives Signal – wenn auch mit der effektiven Komponente, Luftwaffenstützpunkten sowie Militär- und Geheimdienststandorten Schaden zuzufügen. Es war wieder einmal eine begrenzte Reaktion.

Und wofür?

Offenes Spottgelächter aus dem Westen, dass der Iran abgeschreckt/zu verängstigt/zu gespalten sei, um vollständig zu reagieren. Tatsächlich boten die USA – wohl wissend, dass Netanjahu nach einem Vorwand für einen Krieg mit dem Iran sucht – Israel die volle Unterstützung der USA für eine umfassende Vergeltung gegen den Iran an: „Dieser Angriff wird schwerwiegende Folgen haben, und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um dies zu erreichen“, sagte Jake Sullivan. „Täuschen Sie sich nicht, die Vereinigten Staaten unterstützen Israel voll und ganz“, sagte Biden.

Die Moral von der Geschichte ist klar: Präsident Pezeshkian wurde vom Westen ‚ausgetrickst‘ – ein Hauch von der absichtlichen ‚Minsker Täuschung‘ des Westens gegenüber Präsident Putin; ein Hauch auch von dem Dolchstoß des Istanbul-II-Abkommens. Zurückhaltung, auf der die Internationale Ordnung besteht, wird unweigerlich als ‚Schwäche‘ ausgelegt.

Die „professionelle permanente Klasse“ (der westliche Schattenstaat) meidet jegliche moralische Untermauerung. Sie macht aus ihrem Nihilismus eine Tugend. Der letzte Staatsmann, der zu echter Diplomatie fähig war, war vielleicht JFK während der Kubakrise und in seinen anschließenden Verhandlungen mit den sowjetischen Führern. Und was geschah? … Er wurde vom System getötet.

Natürlich sind viele Menschen im Iran wütend. Sie fragen sich, ob der Iran nicht zu schnell Schwäche gezeigt hat, und ob diese Schwäche in gewisser Weise dazu beigetragen hat, dass Israel bereit war, den Libanon so gnadenlos und ohne Einschränkungen anzugreifen, wie es beim Gaza-Modell der Fall war. Spätere Berichte deuten darauf hin, dass die USA über neue technologische Informationen (die Israel nicht zur Verfügung standen) verfügen, die den Aufenthaltsort von Sayyed Nasrallah genau bestimmen und Israel zur Verfügung gestellt wurden, was zu seiner Ermordung führte.

Wenn der Westen darauf besteht, die Zurückhaltung des Iran so herabzuwürdigen – und Zurückhaltung fälschlicherweise mit Ohnmacht gleichzusetzen –, ist die europäische und US-amerikanische Weltordnung, die von einer einzigen Partei dominiert wird, dann überhaupt zu kühlem Realismus fähig? Können sie die Folgen eines möglichen Krieges zwischen Israel und dem Iran vernünftig einschätzen? Netanjahu hat deutlich gemacht, dass dies das Ziel der israelischen Regierung ist – ein Krieg mit dem Iran.

Eine anmaßende Fehleinschätzung eines Gegners und die Fehleinschätzung seiner verborgenen Stärken sind so oft der Vorläufer eines größeren Krieges (1. Weltkrieg). Und Israel ist voller Eifer für einen Krieg, um seine „Neue Ordnung“ für den Nahen Osten zu etablieren.

Die Biden-Regierung ist „mehr als bereit“ – sie legt den „Revolver auf den Tisch“ –, damit Netanjahu ihn aufhebt und abfeuert, während Washington vorgibt, sich aus der Affäre zu halten. Washingtons letztendliches Ziel ist natürlich Russland.

Dass man dem Westen in der Diplomatie nicht trauen kann, ist bekannt. Die Moral dieser Geschichte hat jedoch weitreichendere Auswirkungen. Wie genau kann Russland unter solchen Umständen den Ukraine-Konflikt beenden? Es scheint, dass noch viel mehr Menschen unnötig sterben werden, einfach aufgrund der Starrheit der Einheitspartei und ihrer Unfähigkeit, Diplomatie zu „betreiben“.

Genauso viele Ukrainer sind ums Leben gekommen, seit der Istanbul-II-Prozess gescheitert ist.

Der Westen steckt derzeit in mindestens einer, möglicherweise sogar zwei vernichtenden Niederlagen – und so stellt sich die Frage: Werden Lehren daraus gezogen? Können die richtigen Lehren daraus gezogen werden? Akzeptiert die professionelle Weltordnungsklasse überhaupt, dass es Lehren zu ziehen gibt?

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

Übersetzt mit Deepl.com

