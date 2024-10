Peter Thiel: Vom KI-Kriegsverbrecher aus Gaza zum Strippenzieher im Weißen Haus Von Alan Macleod

https://www.mintpressnews.com/peter-thiel-gaza-ai-war-white-house/288372/



9. Oktober 2024



Die Schreie von Babys, während in Gaza Gebäude einstürzen. Verängstigte Eltern, die die Überreste ihrer Kinder in Plastiktüten wegtragen. Diese Szenen – die uns heute nur allzu vertraut sind – werden durch den deutsch-amerikanischen Technologie-Milliardär Peter Thiel und sein Unternehmen Palantir ermöglicht, dessen Software KI und Big Data nutzt, um dem israelischen Militär dabei zu helfen, Hunderttausende Palästinenser zu überwachen, ins Visier zu nehmen und abzuschlachten. Sie wird auch von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), dem FBI und den US-Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, um die Privatsphäre zu zerstören, Whistleblower anzugreifen und das orwellsche Konzept der „Präkriminalität“ (die Identifizierung und Verfolgung potenzieller Subversiver, bevor sie eine Straftat begehen) in die Realität umzusetzen.

Der Oligarch aus dem Silicon Valley unterhält enge Beziehungen zur CIA und zum militärisch-industriellen Komplex und ist einer der mächtigsten Unterstützer der Republikanischen Partei. Thiel ist bereits eine der einflussreichsten Personen der Welt und hat sich darauf vorbereitet, ein „Schattenpräsident“ zu werden, der eine gigantische Macht über uns alle ausübt, falls Donald Trump im November gewinnt. Dies ist seine Geschichte.

Schattenpräsident

Donald Trump ist im Aufwind. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der New York Times ergab, dass der ehemalige Präsident in mehreren wichtigen umkämpften Bundesstaaten vorne liegt, sodass die kommende Wahl zu knapp ist, um sie vorherzusagen. Ein Mann, der von dieser Nachricht zweifellos ermutigt wird, ist Peter Thiel, der in Deutschland geborene Technologieunternehmer und Mitbegründer von Unternehmen wie PayPal und Palantir. Thiel, dessen Nettovermögen bei 10 Milliarden US-Dollar liegt, finanzierte Trumps erfolgreiche Kampagne 2016, als nur wenige andere dies taten. Er war Mitglied seines Übergangsteams und als Berater tätig, was führende Kommentatoren dazu veranlasste, ihn als „Schattenpräsidenten“ zu bezeichnen.

Dieses Mal wird Thiel jedoch noch mehr Einfluss im Weißen Haus genießen, da Trump den Senator von Ohio und Thiels Schützling J.D. Vance zu seinem Vizepräsidenten ernannt hat. Thiel, der zuvor erklärt hat, dass Freiheit und Demokratie unvereinbar seien, beklagte die Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen und prangerte die Öffentlichkeit als „gedankenlosen Demos“ an. Er nahm Vance unter seine Fittiche, als dieser noch auf dem College war. Von dort aus verschaffte Thiel Vance 2013 seinen ersten Job. Zwei Jahre später trat Vance in seine Risikokapitalgesellschaft ein, und 2020 stellte er das Startkapital für Vance zur Verfügung, damit dieser seine eigene Investmentgruppe gründen konnte.

Vance ist ein politischer Neuling, der erst 2021 zum ersten Mal für den Senat kandidierte. Dies war ihm dank einer enormen Spende von Thiel in Höhe von 15 Millionen US-Dollar möglich – der größte Betrag, der jemals an einen Senatskandidaten gespendet wurde. Dass Thiel jemanden aus seiner eigenen Firma herausgepickt und seine politische Karriere finanziert hatte, sorgte damals für viel Aufsehen, da viele der Meinung waren, der Milliardär habe sich im Wesentlichen einen Sitz im Senat erkauft und einen Bauern an seine Stelle gesetzt. Doch die Einsätze sind jetzt, da Trump Vance als seinen Vizekandidaten ausgewählt hat, erheblich gestiegen. „J.D. Vance verdankt sowohl seine politische Karriere als auch seine frühere Tätigkeit im Bereich Risikokapital Peter Thiel“, sagte der Enthüllungsjournalist Whitney Webb, der Thiels Machenschaften genau verfolgt hat, gegenüber MintPress News.

Zwischen Trump und Vance lief es nicht immer reibungslos. Letzterer begann seine politische Karriere als lautstarker ‚Never Trump‘-Republikaner und bezeichnete den 45. Präsidenten als ‚Idioten‘ und ‚Amerikas Hitler‘. Es war Thiel selbst, der Vance persönlich begleitete, um die Beziehung zu Trumps Mar-a-Lago-Resort zu verbessern. Der Tech-Mogul hatte Erfolg, und im Juli wählte Trump zur Überraschung vieler den unerfahrenen Senator zu seinem Vizepräsidenten – eine Entscheidung, die Thiel beispiellose Macht und Einfluss auf die Richtung des Landes verschaffte.

KI-Kriegsverbrecher

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die israelische Aggression in Gaza, im Libanon und in Syrien eindeutig unterstützt. Und im Mittelpunkt dieser Unterstützung stand die Rolle, die Thiel dabei gespielt hat. Thiels Unternehmen Palantir nutzt KI, um die palästinensische Bevölkerung zu überwachen und auf der Grundlage dieser Daten umfangreiche Tötungslisten für das israelische Militär zu erstellen.

Laut einer Untersuchung des israelischen Magazins +972 Magazine verwendet Israel eine Software namens Lavender, die Profile für jede Person in Gaza erstellt und ihnen eine Punktzahl von 1 bis 100 zuweist, basierend auf den wahrgenommenen Verbindungen der Personen zur Hamas. Eine Vielzahl von Merkmalen, darunter ähnliche Arbeitszeiten oder die Zugehörigkeit zu einer WhatsApp-Gruppe mit einem bekannten Hamas-Mitglied, würden die Punktzahl erhöhen. Wenn die Zahl einer Person ein bestimmtes Niveau erreichte, wurde sie automatisch auf eine Todesliste gesetzt. Allein in den ersten Monaten des Krieges identifizierte Lavender über 37.000 Palästinenser, die hingerichtet werden sollten.

Obwohl Palantir im Bericht des +972 Magazine nicht ausdrücklich namentlich erwähnt wird, wird allgemein angenommen, dass das Unternehmen Teil des Lavender-Projekts ist. Die Gruppe hat das israelische Militär seit Langem mit riesigen Mengen an KI-Hardware und -Software versorgt. Darüber hinaus gab das Unternehmen auf dem Höhepunkt des Gaza-Angriffs bekannt, dass es eine neue „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Verteidigungsministerium eingegangen sei, um „Technologie zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen des Landes bereitzustellen“. „Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, die fortschrittliche Technologie von Palantir zur Unterstützung kriegsbezogener Missionen zu nutzen“, sagte der Executive Vice President des Unternehmens, Josh Harris, und fügte hinzu: „Diese strategische Partnerschaft soll dem israelischen Verteidigungsministerium bei der Bewältigung der aktuellen Situation in Israel maßgeblich helfen.“

Lavender ist dafür bekannt, dass es bei der Identifizierung von Personen sehr ungenau ist. Viele Personen, die ähnliche Kommunikationsmuster wie Hamas- oder Palästinensische Islamische Dschihad-Aktivisten aufweisen, darunter Polizisten und Feuerwehrleute, oder sogar Personen, die den gleichen Namen wie ein Widerstandskämpfer tragen, wurden zur Hinrichtung markiert. Quellen der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gehen davon aus, dass die Falsch-Positiv-Rate bei 10 % liegt.

Dennoch wurden IDF-Analysten angewiesen, die Vorschläge von Lavender als Befehle zu behandeln, wodurch das Programm zu einer automatisierten Tötungsliste wurde. Eine Person gab an, dass sie jedem Ziel nur 20 Sekunden widmete, nur um zu überprüfen, ob die von der Software von Thiel zur Hinrichtung markierte Person männlich war. Ansonsten waren Menschen nur dazu da, die Entscheidungen von Lavender „abzusegnen“.

Heute setzt Israel an Kontrollpunkten auch KI-gesteuerte „Smart Shooter“-Waffen ein, die in der Lage sind, Dutzende von Palästinensern ohne jeglichen menschlichen Eingriff niederzumähen.

Das israelische Militär nahm nachts systematisch Bewohner des Gazastreifens ins Visier, während ganze Familien in ihren eigenen Häusern schliefen. „Wir waren nicht daran interessiert, [Hamas]-Aktivisten nur dann zu töten, wenn sie sich in einem Militärgebäude aufhielten oder einer militärischen Aktivität nachgingen“, sagte ein Geheimdienstoffizier und fügte hinzu: „Im Gegenteil, die IDF bombardierte sie ohne zu zögern in [ihren] Häusern, als erste Option. Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so aufgebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht.“ Die Israelis nannten dieses System ‚Wo ist Papa?‘, vermutlich in Anlehnung an die Schreie der neu verwaisten Kinder aus Gaza.

Bei den meisten dieser Attentate zog es das israelische Militär vor, billigere, ungelenkte Raketen einzusetzen, die allgemein als „dumme Bomben“ bezeichnet werden. Im Gegensatz zu Lenkflugkörpern fehlte diesen Munitionen die Präzisionszielerfassung, sodass sie größer sein und mehr Sprengstoff enthalten mussten, was zu massiven Kollateralschäden führte. Israel setzte diese Bomben ein, um ganze Wohnhäuser zu zerstören, wenn Lavender auch nur ein mutmaßliches minderjähriges Hamas-Mitglied identifizierte, das dort lebte.

Für die israelische Armee war es einfach eine Frage der Ressourcen. „Man will keine teuren Bomben auf unwichtige Menschen verschwenden – das ist sehr teuer für das Land und es gibt einen Mangel [an präzisionsgelenkten Bomben]“, erklärte ein Geheimdienstoffizier. Der massive Kollateralschaden wurde dabei kaum berücksichtigt. Das Leben der Palästinenser wurde als so unwichtig angesehen, dass israelische Befehlshaber bis zu 100 zivile Todesfälle pro Hamas-Ziel in Kauf nahmen.

Es war diese vorsätzliche Zerstörung ganzer Wohnkomplexe, die zur beispiellosen Auslöschung ganzer Großfamilien führte. Palästinensische Familien lebten oft zusammen in einem Gebäude. Und wenn diese Gebäude jede Nacht zerstört wurden, wurden Blutlinien mit einem Tastendruck oder Mausklick ausgelöscht. MintPress News sprach vor kurzem mit Ahmed al-Naouq, einem Bewohner des Gazastreifens, der 21 Mitglieder seiner Familie durch israelische Bombenangriffe verlor.

Am umstrittensten war vielleicht, dass Lavender auch Kindern eine Punktzahl von 1 bis 100 gab und viele zur Hinrichtung empfahl. Israel war von Lavenders Leistung begeistert, und ein Kommandeur erklärte, dass die gezielte Auswahl von Menschen zu „Engpässen“ führe, die die Gewaltkapazität der IDF einschränkten. „Wir [Menschen] können nicht so viele Informationen verarbeiten. Es spielt keine Rolle, wie viele Leute man damit beauftragt, während des Krieges Ziele zu produzieren – man kann immer noch nicht genug Ziele pro Tag produzieren“, sagten sie. Der unstillbare Durst der IDF nach Zerstörung konnte nur durch KI gestillt werden. Lavender wurde erst weniger nützlich, nachdem Israel den Streifen eingeebnet, fast die gesamte Bevölkerung vertrieben und völliges Chaos verursacht hatte. Dadurch war das System weniger in der Lage, die Bewegungen von Personen zu verfolgen.

Palantirs Alex Karp (Mitte) posiert mit hochrangigen israelischen Militärs und Palantirs Mitbegründer Peter Thiel (zweiter von rechts). Quelle | Palantir

Israels größte Unterstützer

Das Ausmaß der Zerstörung in so kurzer Zeit ist in der modernen Zeit nahezu beispiellos. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass in weniger als einem Jahr bis zu 335.000 Menschen getötet wurden. „Die heutige Situation in Gaza kann nur als Völkermord analysiert oder qualifiziert werden. Ich habe noch keinen Völkermord erlebt, bei dem die Absicht so offensichtlich war und immer wieder bestätigt wurde“, sagte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in den Palästinensischen Gebieten. ‚Dies ist einer der kritischsten Fälle von Völkermord, eine vorhersehbare Tragödie, da die Absicht besteht, die Palästinenser mit allen verfügbaren Mitteln zu beseitigen – sei es durch Umsiedlung, Neutralisierung oder Segregation‘, fügte sie hinzu.

Der Internationale Gerichtshof ermittelt derzeit gegen Israel wegen Völkermordes. Und Thiel ist einer der Hauptverantwortlichen dafür.

Als Thiel in der Cambridge University Union zu Lavender befragt wurde, war sie nervös und erklärte:

Ich neige dazu, Israel zu unterstützen. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles in Frage zu stellen. Und ich glaube, dass die IDF im Großen und Ganzen entscheiden kann, was sie tun will, und dass sie im Großen und Ganzen im Recht ist, und das ist die Art von Perspektive, auf die ich zurückkomme. Und wenn ich in die Falle tappe, mit Ihnen über jeden einzelnen Punkt zu streiten, würde ich damit eigentlich das umfassendere Problem eingestehen, dass der Nahe Osten von Cambridge aus im Mikromanagement verwaltet werden sollte. Und ich halte das einfach für absurd. Und deshalb werde ich diesen Punkt nicht zugeben.“

Thiel hat jedoch mehr getan, als sich Israel nur unterzuordnen. Im Januar flog er Führungskräfte von Palantir nach Tel Aviv, um dort eine Vorstandssitzung in „Solidarität“ mit Israel abzuhalten. Dort kündigte Palantir seine neue strategische Partnerschaft mit dem israelischen Militär an. Im Oktober 2023 schaltete Palantir außerdem eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der das Unternehmen sein uneingeschränktes Engagement für die Kriegsanstrengungen Israels zum Ausdruck brachte. „Bestimmte Arten des Bösen können nur mit Gewalt bekämpft werden. Palantir steht an der Seite Israels“, postete das Unternehmen auf Twitter. Diese Aktionen führten zu einem Exodus von Mitarbeitern aus dem Unternehmen, da sich zahlreiche Mitarbeiter weigerten, sich an der Gewalt mitschuldig zu machen.

Seit dem 7. Oktober ist Palantir Ziel zahlreicher Proteste, bei denen Gruppen die Mitschuld des Unternehmens an dem Massaker verurteilen. Die Handlungen von Palantir sind so unethisch, dass sie selbst bei den Führungskräften des Unternehmens zu erheblichen kognitiven Dissonanzen geführt haben. „Ich habe mich gefragt: ‚Wenn ich im College jünger wäre, würde ich dann gegen mich selbst protestieren?‘“, gab Palantir-CEO Alex Karp einmal zu. Dennoch verurteilte Karp die studentischen Proteste gegen Israel als „antisemitisch“ und warnte, dass sie eine Bedrohung für den militärisch-industriellen Komplex darstellten: „Wenn wir die intellektuelle Debatte verlieren, wird es im Westen keine Armee mehr geben, die eingesetzt werden kann.“

Eine Gruppe, die sich für ein Ende der Partnerschaft zwischen dem Silicon Valley und dem israelischen Militär einsetzt, ist „Tech for Palestine“, eine Gemeinschaft von Technikern, die die Befreiung Palästinas unterstützen. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Technologiebranche vollständig von Israel distanziert. Das wäre ein großer Schritt nach vorne“, sagte Paul Biggar, Gründer von Tech For Palestine, gegenüber MintPress und fügte hinzu, dass das Silicon Valley direkt zum Leid der Palästinenser beiträgt:

Das Ziel sollte sein, dass dem palästinensischen Volk volle Gleichberechtigung und Freiheit von der Apartheid und Unterdrückung durch Israel gewährt wird. Alle Handlungen von Technologieunternehmen, die den israelischen Staat unterstützen, sind de facto Apartheid-Aktionen. Und jede Beteiligung an der Kriegswirtschaft Israels unterstützt die Verletzung des humanitären Völkerrechts und die Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Die klugen Köpfe der Ukraine

Dank seines Einsatzes in Gaza vermarktet Palantir seine Produkte als kampferprobt. Aber das Unternehmen ist auch tief in den Krieg in der Ukraine verstrickt und stellt der ukrainischen Regierung Überwachungs-, Aufklärungs- und Zielerfassungslösungen zur Verfügung. Palantir war eines der ersten westlichen Unternehmen vor Ort nach der russischen Invasion und hat sich tief in die Regierung Selenskyj eingebettet. Mehr als ein halbes Dutzend Ministerien, darunter das Verteidigungsministerium, sind auf seine Software angewiesen. Palantir nutzt Satellitenbilder und künstliche Intelligenz, um Gefechtssituationen zu bewerten und dem Militär digitale Tötungslisten zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie in Israel. Das Unternehmen ist für den Großteil der Zielerfassungskapazitäten des ukrainischen Militärs verantwortlich. „Es ist wie eine Supermacht“, sagte ein ukrainischer Minister über Palantir.

Die Organisation präsentiert ihre Aktionen in der Ukraine als moralischen Kreuzzug für Gerechtigkeit:

„Wir glauben, dass wir eine moralische Verantwortung tragen, wenn wir im Dienste einer gerechten Sache, wie der Verteidigung der Ukraine, etwas bewirken können. Und so sind wir stolz darauf, unsere technische Erfahrung und Technologie den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung zu stellen, die ihr Heimatland, ihre nationale Souveränität und ihre persönlichen Freiheiten verteidigen.“

Angesichts seiner anderen Aktionen auf der ganzen Welt scheint es jedoch weniger als Verfechter der Menschenrechte und mehr als verlängerter Arm der Central Intelligence Agency und des nationalen Sicherheitsstaates der USA aufzutreten.

„CIA-Front“

Heute ist Palantir ein digitaler Moloch mit einem geschätzten Wert von über 79 Milliarden US-Dollar. Aber das war nicht immer so. In den frühen 2000er Jahren kam das Unternehmen ins Straucheln und konnte weder Kunden noch Investoren finden. Eine Finanzspritze von In-Q-Tel, dem Investitionsarm der CIA, rettete es vor dem Vergessen.

In-Q-Tel wurde 1999 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, neue Unternehmen zu fördern und zu sponsern, die die Geheimdienste mit Spitzentechnologien versorgen können, damit diese ihren Konkurrenten immer einen Schritt voraus sind. Das „Q“ in seinem Namen ist eine Anspielung auf „Q“ aus der James-Bond-Reihe – ein kreativer Erfinder, der den Spion mit der neuesten futuristischen Technologie versorgt. Viele der heutigen Top-Tech-Firmen, darunter Google und Elon Musks SpaceX, pflegten enge Beziehungen zur CIA und verdanken ihre Bekanntheit der Behörde.

Palantir ist nicht anders, es wuchs zusammen mit dem aufkeimenden nationalen Sicherheitsstaat nach dem 11. September 2001 auf. Seine ersten Kunden waren hauptsächlich Geheimdienste. Tatsächlich war die CIA bis 2008 der einzige Kunde. Die Regierung ist nach wie vor der wichtigste Kunde; das Unternehmen verfügt derzeit über Regierungsaufträge im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar, unter anderem von der CIA, dem FBI, der NSA, der US-Armee, der Marine und der Space Force. Viele davon wurden während der Präsidentschaft von Trump gesichert, als Thiel einen beispiellosen Zugang zur Präsidentschaft hatte. Im Jahr 2020 verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz von der Bay Area nach Denver und festigte damit seinen Versuch, sich weniger als Technologiekonzern und mehr als Partner von Militärunternehmen wie Raytheon, Lockheed Martin und Booz Allen Hamilton zu positionieren. Palantir ist „wohl eine CIA-Tarnfirma“, sagte Webb gegenüber MintPress.

Real-Life Minority Report

Der Film „Minority Report“ aus dem Jahr 2002 spielt in einer dystopischen Zukunft, in der korrupte Polizisten Bürger verhaften, bevor sie überhaupt ein Verbrechen begehen. Aber dank Palantir ist das Konzept der „Präkriminalität“ weniger Science-Fiction und mehr Realität geworden.

Die Gruppe arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land zusammen und nutzt Big Data, um die Bewegungen der Amerikaner, ihre Interaktionen mit anderen Menschen, ihre Beiträge in den sozialen Medien und vieles mehr zu verfolgen. Sie baut ein komplexes Informationsnetz auf, das vorhersagt, welche Personen eher Bandenmitglieder oder Gewalttäter sind.

Die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) setzt ebenfalls Palantir-Software ein, um Einwanderer ohne Papiere zu überwachen, festzunehmen und abzuschieben, was in Einwanderergemeinschaften im ganzen Land Angst, Besorgnis und Panik auslöst. Palantir verlängerte seinen Vertrag mit der ICE, obwohl es Einwände von eigenen Mitarbeitern gab, von denen viele aus Protest kündigten.

„Technologieunternehmen wie Palantir stellen das digitale Rückgrat bereit, das es der ICE ermöglicht, Razzien, Verhaftungen und Massendeportationen durchzuführen“, sagte Jesse Franzblau, leitender Politikanalyst beim Nationalen Zentrum für Einwanderungsgerechtigkeit, gegenüber MintPress. “In der Vergangenheit hat sich die ICE auf Palantir verlassen, um Eltern und Betreuer unbegleiteter Kinder ins Visier zu nehmen und Razzien am Arbeitsplatz zu koordinieren. Die Regierung sollte keine Verträge mit Unternehmen abschließen dürfen, die der ICE dabei helfen, Einwanderergemeinschaften ins Visier zu nehmen.“

So reißt heute dieselbe Gruppe, die Israel bei seinem Angriff auf die Palästinenser unterstützt, auch Familien in den Vereinigten Staaten auseinander – ein Beispiel dafür, wie Amerikas imperiale Projekte im Ausland grundlegend mit dem Krieg gegen schwarze und braune Menschen im eigenen Land verflochten sind.

Noch dystopischer ist vielleicht, dass das Unternehmen auch mit Regierungsbehörden zusammenarbeitet, um Profile von Mitarbeitern zu erstellen, die am ehesten zu Whistleblowern werden könnten. Diese „Subversiven“ können dann isoliert, untersucht oder bestraft werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine komplexe Software entwickelt, um sicherzustellen, dass Personen, die geheime Informationen weitergeben, immer gefasst werden können.

Dieser Krieg gegen Whistleblower erreichte 2010 eine neue Dimension, als Palantir einen Plan veröffentlichte, um WikiLeaks und seine Unterstützer zu untergraben, anzugreifen und zu zerstören. In dem Dokument mit dem Titel „The WikiLeaks Threat“ (Die WikiLeaks-Bedrohung) wurde der US-Regierung empfohlen, Cyberangriffe durchzuführen und „Desinformation“ über die Organisation zu verbreiten, indem sie eine „Medienkampagne startet, um die Radikalität und Rücksichtslosigkeit der WikiLeaks-Aktivitäten zu verdeutlichen“.

Es wurde vorgeschlagen, die Finanzierungsquellen für WikiLeaks zu kappen, indem man unter den Unterstützern der Organisation Angst verbreitet, sie würden wegen ihrer Spenden verhaftet und gezielte Angriffe gegen prominente WikiLeaks-Unterstützer wie den Journalisten Glenn Greenwald durchgeführt.

Das Dokument wurde gehackt und online verbreitet, was für Palantir einen riesigen Skandal auslöste. Obwohl das Unternehmen sich sowohl bei WikiLeaks als auch bei Greenwald entschuldigte, stellte Webbs Untersuchung fest, dass die meisten der Anti-WikiLeaks-Angriffe von Palantir tatsächlich durchgeführt wurden.

Palantir hat wahrscheinlich auch Zugriff auf Ihre sensibelsten Gesundheitsdaten. Das Unternehmen arbeitet mit Gesundheitsdienstleistern in den Vereinigten Staaten und Großbritannien zusammen. Dies hat im Vereinigten Königreich eine Reaktion ausgelöst, wo die Gruppe „No Palantir in Our NHS“ gegründet wurde. In einer Erklärung auf ihrer Website werden ihre Einwände erläutert:

Palantir ist ein US-amerikanisches Technologie- und Sicherheitsunternehmen mit einer schrecklichen Erfolgsbilanz. Sie helfen Regierungen, Geheimdiensten und Grenzschutzbehörden, unschuldige Bürger auszuspionieren und Minderheiten und Arme ins Visier zu nehmen.

Wir vertrauen ihnen unsere Gesundheitsdaten nicht an, und wir vertrauen nicht darauf, dass sie die Werte unseres Nationalen Gesundheitsdienstes respektieren … Palantir operiert bisher unter dem Radar, es ist eine Spezialeinheit.“

PayPal-Mafioso

Als er 2003 Palantir gründete, war Thiel bereits sehr wohlhabend. Er war zuvor Mitbegründer des Online-Zahlungsdienstes PayPal, der im Jahr zuvor für 1,5 Milliarden US-Dollar an eBay verkauft worden war. Dort knüpfte er Kontakte zu einem weiteren frühen PayPal-Investor, Elon Musk.

Die ersten PayPal-Mitarbeiter entwickelten einen außerordentlichen Teil der modernen Technologie-Wirtschaft, so sehr, dass sie allgemein als „PayPal-Mafia“ bezeichnet werden. Mitglieder dieser Mafia gründeten später die Videoplattform YouTube, die Bewertungsseite Yelp und das soziale Unternehmensnetzwerk LinkedIn. Andere sitzen im Vorstand von Microsoft und Reddit.

Thiel wird allgemein als der „Don“ der PayPal-Mafia bezeichnet. Der Milliardär war der erste externe Investor von Facebook und kaufte über 10 % des Unternehmens für läppische 500.000 US-Dollar. Von 2005 bis 2022 war er auch Mitglied des Vorstands. Diese kluge Investition brachte ihm eine gigantische Rendite ein.

Thiel hatte bei der Gründung von PayPal auch Hintergedanken und betrachtete das Projekt als Versuch, die Macht des Geldes zu nutzen, um die Demokratie, wie wir sie kennen, zu stürzen und ihm die Umsetzung seiner zutiefst konservativen Agenda zu ermöglichen. „Die ursprüngliche Gründungsvision war, dass wir die Technologie nutzen würden, um die ganze Welt zu verändern und im Grunde das Währungssystem der Welt umzustürzen“, sagte er. Er wusste jedoch, dass seine Ideologie einer öffentlichen Prüfung niemals standhalten und von der Gesellschaft niemals akzeptiert werden würde. Wie er bemerkte:

Wir könnten eine Wahl nie gewinnen, indem wir bestimmte Dinge durchsetzen, weil wir in einer so kleinen Minderheit sind, aber vielleicht könnte man die Welt einseitig verändern, ohne ständig Menschen überzeugen, anbetteln und anflehen zu müssen, die einem nie zustimmen werden, und zwar mit technologischen Mitteln, und hier ist meiner Meinung nach die Technologie diese unglaubliche Alternative zur Politik.“

Peter Thiel (links) und Elon Musk halten ihre Kreditkarten hoch, die sie für PayPal verwenden, am Hauptsitz des Unternehmens in Palo Alto, Kalifornien, am 20. Oktober 2000. Paul Sakuma | AP

Vampire Capitalist

Wie viele Menschen, die im Silicon Valley arbeiten, vertritt Thiel viele kontroverse Ansichten über die Gesellschaft, die besser verstanden werden sollten, da er im November zum Schattenpräsidenten werden könnte.

Noch während seines Studiums gründete er The Stanford Review, eine zutiefst konservative Zeitung, die Versuche zur Diversifizierung der Studentenschaft und jeden, der den amerikanischen Exzeptionalismus oder die Überlegenheit der westlichen Kultur in Frage stellte, angriff.

Im Jahr 1995 schrieb und veröffentlichte er zusammen mit seinem zukünftigen PayPal-Mafioso-Kollegen David Sacks das Buch „The Diversity Myth: Multiculturalism and Political Intolerance on Campus: Multiculturalism and the Political Intolerance on Campus“. Das Buch warnte vor Multikulturalismus, argumentierte, dass Rassismus und Sexismus stark übertrieben seien und dass US-Universitäten einen tiefgreifenden Antiamerikanismus und eine Intoleranz gegenüber allen westlichen Dingen zeigten.

Diese Argumente sollten später zu Standardargumenten der Konservativen werden. Thiel hat auch persönlich die Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen bedauert und erklärt, dass Freiheit und Demokratie aufgrund der Dummheit der amerikanischen Bevölkerung, die er als „unreflektiertes Volk“ bezeichnet, unvereinbar seien.

Und während Thiel behauptete, Rassismus gehöre weitgehend der Vergangenheit an, verklagte das US-Arbeitsministerium Palantir 2016 wegen ungeheuerlich rassistischer Einstellungspraktiken. In der Klageschrift der Regierung wurde darauf hingewiesen, dass 85 % der Bewerber für eine Stelle als Software-Ingenieur bei Palantir Asiaten waren, aber trotzdem stellte Palantir immer noch deutlich mehr Nicht-Asiaten als Asiaten ein. Das bedeutete, dass Asiaten mit viermal geringerer Wahrscheinlichkeit eingestellt wurden. Palantir stimmte schließlich zu, fast 1,7 Millionen Dollar zu zahlen, um den Rechtsstreit beizulegen.

Thiel bezeichnet eine vermeintliche Woke-Agenda oft als eines der drängenderen Probleme Amerikas. In einem kürzlich geführten Interview mit dem Podcaster Joe Rogan verglich er Wokeism mit dem saudi-arabischen Wahhabismus. Im Gegensatz zu vielen Trump-Anhängern machte er jedoch die christliche Kirche für ihre Allgegenwart verantwortlich und erklärte:

[Das Christentum] stellt sich immer auf die Seite des Opfers, und das hat etwas von einer Art Deformation oder Intensivierung … Und vielleicht sollte man Woke als Ultra-Christentum oder Hyper-Christentum betrachten.“

Wenn selbst die American Christian Church für Thiel zu liberal ist, wo sieht er dann eine Zukunft? Im Cyberspace, im Weltraum und beim Bau schwimmender Städte im Meer, in denen die Menschen endlich frei von staatlicher Einmischung und der Woke-Agenda sein können. Der 56-jährige Unternehmer sieht das Internet, die Kolonisierung anderer Planeten durch den Menschen und den Bau autonomer Städte auf dem Wasser als potenzielle libertäre Utopien.

Dies sind bei weitem nicht Thiels einzige weltfremde Pläne. Wie viele Führungskräfte im Silicon Valley hat er auch viele alternative Ansichten zum Thema Gesundheit. Seine gehen jedoch weiter als die vieler anderer. Auf der Suche nach einem unbegrenzten Leben folgt er einem strengen Anti-Aging-Programm, das die Einnahme von menschlichen Wachstumshormonen und Berichten zufolge das Ernten von Blut armer, aber gesunder Teenager und die Injektion in seinen Körper zur Stärkung seines Immunsystems umfasst. „Peter Thiel ist sehr, sehr an dem Blut junger Menschen interessiert“, lautet eine Schlagzeile des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Inc.

Thiel finanziert mehrere Start-ups im Bereich Biologie und Anti-Aging, darunter solche, die Stammzellen zur Behandlung von Krankheiten einsetzen. Er glaubt, dass die Gesellschaft von der „Ideologie der Unvermeidlichkeit des Todes jedes Einzelnen“ getäuscht wurde, und hat vorgeschlagen, dass Unsterblichkeit erreichbar sein könnte – eine Vorstellung, die Akademiker und Kommentatoren gleichermaßen zutiefst beunruhigt. Als letzten Ausweg plant er, seinen Körper kryogenisch einfrieren zu lassen, falls seine Bemühungen nicht erfolgreich sein sollten.

Von links nach rechts: Jack Stephenson von JPMorgan Chase; Peter Thiel und StartOut-Gründer Darren Spedale bei einer Verleihung der LGBT Entrepreneurship Awards in San Francisco. Business Wire via AP

Verfechter der Redefreiheit?

Neben der Finanzierung großer Online-Medien wie Facebook und Reddit investierte Thiel (zusammen mit Vance) auch stark in die Videoplattform Rumble. Rumble wurde 2013 gegründet und war jahrelang wenig erfolgreich. Doch nachdem Thiel und Vance ihr Geld in das Unternehmen gesteckt hatten, wurde es zu einem konservativen Medienunternehmen, das sich selbst als „App für freie Meinungsäußerung“ vermarktet, die ihre Nutzer nicht zensiert.

Thiels Engagement für den freien Informationsfluss war jedoch nicht immer konsequent. Bekanntlich finanzierte er mehrere Klagen in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar gegen Gawker, was schließlich dazu führte, dass die Nachrichten-Website ihre Türen schloss. In einem Interview im Jahr 2009 argumentierte er, dass Gawker-Journalisten „als Terroristen und nicht als Schriftsteller oder Reporter bezeichnet werden sollten“ und behauptete, sie seien die Al-Qaida des Silicon Valley. Wenn man bedenkt, wie Palantir die US-Regierung bei der Besetzung des Irak und Afghanistans unterstützte und wie die USA ihre Feinde im Krieg gegen den Terror behandelten, könnten Thiels Worte durchaus als Bedrohung angesehen werden.

Die Klagen wurden rundheraus als „abschreckende Wirkung“ auf die freie Presse verurteilt. So bezeichnete beispielsweise der Chefredakteur des Politikmagazins Mother Jones sie als Teil einer Kampagne zur „Einschüchterung der Presse“. Gawker hatte Thiels Zorn auf sich gezogen, weil er ihn zuvor als homosexuell geoutet hatte. Anstatt also eine neue Ära der freien Meinungsäußerung im Internet einzuläuten, scheint Thiels Rumble-Projekt eher ein Versuch zu sein, konservative Medien nach seinem Bilde zu schaffen, so wie er auch die moderne Republikanische Partei neu aufbaut.

Letztendlich ist Thiel ein wandelnder Widerspruch: ein Libertärer, der durch fette Militärverträge reich geworden ist, ein Einwanderer, der mit der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde zusammenarbeitet, und ein Verfechter der Redefreiheit, der Medienunternehmen angreift. Er präsentiert sich als Außenseiter. Dennoch ist er eine feste Größe bei vielen der elitärsten Institutionen und Konferenzen der Welt, darunter die Bilderberg-Gruppe, die Münchner Sicherheitskonferenz und das Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

In vielerlei Hinsicht ist seine Persona fast wie aus einem Comic, ein Lex Luthor aus dem echten Leben. Von der Unterstützung eines israelischen Völkermords in Gaza über den Einsatz von KI zur Überwachung von Einwanderern im Inland bis hin zur Führung eines Krieges gegen Whistleblower – Thiels Geschichte zeigt perfekt, wie das Silicon Valley in den nationalen Sicherheitsstaat eingebunden wurde und bis weit ins 21. Jahrhundert hinein daran arbeitet, das amerikanische Imperium aufrechtzuerhalten.

Sein jüngstes politisches Vorhaben könnte jedoch sein folgenreichstes Projekt sein. Er hatte schon immer eine enge Beziehung zur US-Regierung. Ein Trump/Vance-Weißes Haus könnte dem Milliardär jedoch einen Einfluss verschaffen, von dem er bisher nur träumen konnte. Thiel sucht nicht unbedingt das Rampenlicht. Da Trump jedoch in den Umfragen immer weiter nach oben klettert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er schon bald einen noch größeren Einfluss auf unser Leben haben wird, ob es uns gefällt oder nicht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir den Mann verstehen, der ab November das Sagen haben könnte.

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher, „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“, sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

