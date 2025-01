Petition für die Freilassung von Ali Abunimah von der Electronic Intifada

Ich habe diese wichtige Petition für die Freilassung von Ali Abunimah von Electronic Intifada unterschrieben. Evelyn Hecht-Galinski

Startdatum

25. Januar 2025

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Swiss Action For Human Rights

Der preisgekrönte palästinensisch-amerikanische Journalist und Menschenrechtsverteidiger Ali Abunimah, Geschäftsführer der Medienplattform „Electronic Intifada“, wurde am Samstag, dem 25. Januar 2025, auf den Straßen von Zürich von Unbekannten in Zivilkleidung gewaltsam entführt. Er wird nun von der Kantonspolizei Zürich in Verwaltungshaft gehalten, die beabsichtigt, ihn am Montag aus dem Land abzuschieben.

Er war auf dem Weg, einen Vortrag über die Geschichte Palästinas zu halten, nachdem eine andere Veranstaltung, die er am folgenden Tag halten wollte, aufgrund von externem Druck abgesagt worden war. Dies geschah nach einem diffamierenden Artikel in einer lokalen Zeitung, in dem er grundlos des radikalen Islamismus und Antisemitismus beschuldigt wurde. Die Kantonspolizei soll ein Einreiseverbot für ihn erwirkt haben, als er sich bereits im Land befand, eine Entscheidung, die keiner rechtlichen Überprüfung unterzogen wurde. Ali Abunimah wurde unter Missachtung eines ordnungsgemäßen Verfahrens brutal entführt.

Ali Abunimah wurde von den Schweizer Behörden, die aufgrund haltloser, verleumderischer Anschuldigungen handelten, um die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken und Ali an der Teilnahme an den Veranstaltungen zu hindern, nicht wegen eines Verbrechens verurteilt.

Dies ist nicht nur ein Versuch, Ali Abunimah als Person zum Schweigen zu bringen, sondern auch Ausdruck einer umfassenderen Kampagne zur Unterdrückung und Einschüchterung all jener, die es wagen, sich für die Menschenrechte der Palästinenser und gegen den Völkermord an ihnen einzusetzen, und passt in ein Muster von Rassismus und Islamfeindlichkeit. Eine Kampagne von Interessengruppen und mächtigen Institutionen, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen und die Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu leugnen, die Redefreiheit anzugreifen und einen Krieg gegen den Journalismus zu führen.

Wir verurteilen diese repressiven Tendenzen und Menschenrechtsverletzungen und fordern von den Schweizer Behörden:

die sofortige Freilassung von Ali Abunimah aus der Verwaltungshaft durch die Kantonspolizei Zürich;

die Aufhebung des Einreiseverbots, das von der Schweizer Bundespolizei ohne gültige Rechtsgrundlage erlassen wurde;

eine Entschuldigung und Wiedergutmachung aller zuständigen Schweizer Behörden gegenüber Ali Abunimah für seine willkürliche Inhaftierung;

eine Untersuchung des Verfahrens, das zu dieser fehlerhaften Entscheidung von Fedpol und der Kantonspolizei geführt hat, und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen;

die strikte Einhaltung der Menschenrechtsstandards und insbesondere die Gewährleistung der Meinungsfreiheit in der Schweiz und ein Ende der staatlichen Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse nach der Unterzeichnung der Petition überprüfen und sie weit verbreiten: Sie wird bis Ende nächster Woche an die zuständigen Behörden geschickt.

Für weitere Maßnahmen senden Sie eine E-Mail mit der Forderung nach Alis Freilassung an das Sicherheitsdepartement des Kantons Zürich: ds@ds.zh.ch. Weitere Informationen zu diesem Fall finden Sie unter www.swissactionforhumanrights.org/news

