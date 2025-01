https://www.richardsilverstein.com/2025/01/25/zionism-is-dead-a-jewish-journey-to-anti-zionism/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Der Zionismus ist tot: eine jüdische Reise zum Antizionismus

Richard Silverstein,

25. Januar 2025

Der Zionismus stirbt, direkt vor unseren Augen. Mit jedem Mord an einer Mutter und ihrem Kind in Gaza löst sich ein weiteres Stück des Steins.

Ich bin Jude, nicht Zionist. Die beiden sind nicht synonym. Das Judentum – seine Tradition, Rituale, heiligen Texte – sind für meine Identität von entscheidender Bedeutung. Einst war ein Teil meiner jüdischen Identität der liberale Zionismus: Ich glaubte an die Vision von Israel als demokratischem und jüdischem Staat. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten habe ich verstanden, dass die beiden nicht nebeneinander existieren können und dass Israel weder ein demokratischer noch ein jüdischer Staat ist (mehr dazu weiter unten).

Wenn das in Israel praktizierte Judentum die prophetische Tradition des Universalismus und der sozialen Gerechtigkeit repräsentieren würde, dann könnte es vielleicht auch demokratisch sein. Aber es hat sich nie an solche Werte gehalten. Seine nationale Erbsünde war die Nakba, die ethnische Säuberung von einer Million einheimischer palästinensischer Einwohner. Jetzt begeht es einen Völkermord in Gaza. Das können niemals jüdische Werte sein. Jede Nation, die sich der Vernichtung einer anderen Nation verschrieben hat, kann niemals „demokratisch“ sein. Völkermord ist das Gegenteil von Demokratie.

Meine Leidenschaft für unsere Tradition rührt von ihrem lebensbejahenden, kompromisslosen Ruf nach sozialer Gerechtigkeit her. Wie Jesaja ruft: „Löst die Ketten des Bösen, macht die Bande des Jochs los, lasst die Unterdrückten frei und zerbrecht jedes Joch.“ Heute ist es Israel, das Jesaja anprangern würde, weil es die Palästinenser unterdrückt und sie mit den bösen Ketten der Besatzung und der ethnischen Säuberung fesselt.

Vivien Gornicks „Romance of American Communism“ (dt. „Die amerikanische Kommunismus-Romanze“) untersucht die Begeisterung amerikanischer Radikaler – größtenteils jüdische Intellektuelle und Arbeiter – für den Marxismus in den 1930er Jahren. Ein Jahrzehnt später begann eine andere Gruppe amerikanischer Juden nach dem Holocaust eine jahrzehntelange Romanze mit Israel. Für sie war der Zionismus das Lebenselixier, der Retter des jüdischen Volkes. Israel wurde zum schlagenden Herzen ihrer jüdischen Identität.

Doch nun müssen sich Juden den Verbrechen stellen, die Israel in unserem Namen begeht. Es ist tragisch, wenn etwas, das man liebt, zu etwas wird, das man hasst, weil es die Werte verrät, von denen man glaubte, dass man sie teilt. Genau das ist mit Israel geschehen, und wir müssen uns dem stellen – und dürfen es nicht leugnen.

Ich bin in einem konservativen jüdischen Vorstadthaus aufgewachsen. Das Camp Ramah spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung meiner jüdischen Identität. Die jüdischen College-Studenten im Camp, die uns Tanach und Themen wie Buber’s Ich und Du und Tanach beibrachten, engagierten sich auch in der Antikriegsbewegung an ihren Universitäten. Sie versuchten, ihre eigene jüdische Identität mit dem Aktivismus für soziale Gerechtigkeit auf ihren Campus zu verbinden. Einige von ihnen gründeten Havurat Shalom in Boston, den Vorläufer der Havurah-Bewegung. Zu den Tefillot gehörten das verzückte Singen chassidischer Nigunim, das Studium heiliger Texte und das Engagement in der örtlichen Gemeinschaft durch Projekte für soziale Gerechtigkeit. Ich erwarb meine Abschlüsse am Jewish Theological Seminary und an der UCLA. Ich studierte zwei Jahre lang Judaistik an der Hebräischen Universität und lernte fließend Hebräisch.

Später begann ich, Beiträge für die radikale jüdische Gruppe New Jewish Agenda (NJA) zu verfassen. Sie spielte eine prägende Rolle bei der Entwicklung meiner politischen Identität als Jude. NJA war die erste amerikanisch-jüdische Organisation, die sich für die Rechte von Homosexuellen und eine Zweistaatenlösung einsetzte. Beide Themen stießen auf heftigen Widerstand in der etablierten jüdischen Gemeinschaft. Als Ortsgruppen die Aufnahme in lokale jüdische Verbände beantragten, wurden sie abgelehnt. Orthodoxe Rabbiner exkommunizierten sie.

2003 gründete ich Tikun Olam: Das Bloggen schien mir ein bemerkenswertes Instrument zur Demokratisierung der Medienwelt zu sein. Es gab keine Gatekeeper. Man musste den Redakteuren nicht den Wert seiner Texte oder Ideen beweisen. Das Self-Publishing war eine Revolution in den Medien. Es ermöglichte die uneingeschränkte Äußerung eigener Ideen und den direkten Zugang zu einem Publikum.

Dann begann ich eine Karriere als unabhängiger Journalist. Es gibt nur wenige Publikationen, die die von mir angebotene Mischung aus radikaler jüdischer Politik veröffentlichen. Dies galt umso mehr für jüdische Medien, die größtenteils eine liberale zionistische Redaktionslinie vertraten. Es ist ironisch, dass sie zwar radikale jüdische Stimmen ausschließen, die arabische und linke Medienwelt aber meine Beiträge willkommen heißt.

Jedes Mal, wenn ich erfahre, dass ein weiterer abweichender Jude ausgeschlossen oder zum Schweigen gebracht wurde, lade ich ein weiteres Mitglied in den „Club“ ein, den ich gegründet habe: die radikalen Juden, die Spinoza-Gesellschaft, die all jene willkommen heißt, die wegen ihrer heterodoxen Überzeugungen aus der Gemeinschaft exkommuniziert wurden.

In den Anfangstagen von Tikun Olam war ich einer der wenigen progressiven jüdischen Blogger. Ich war damals ein liberaler Zionist, der sich Israel als einen liberalen, humanistischen Staat vorstellte. Ein Licht für die Nationen. Ein Vertreter des Besten des Judentums. Im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass das, was ich wollte, und das, was Israel wollte, niemals miteinander in Einklang zu bringen waren – wie bei jemandem, der in einer missbräuchlichen Beziehung lebt. In diesem Moment, im letzten Jahrzehnt, wurde es entscheidend, dem Zionismus abzuschwören und Antizionist zu werden. Anstatt ein Staat von, durch und für Juden zu sein, wurde mir klar, dass Israel ein Staat für alle seine Bürger werden muss.

Hinrichtung Hamans (1617 Megillat Esther)

Jüdische Tradition – mit allen Fehlern

Juden können sich nicht vor den Sünden unserer Vorfahren drücken: Jakob betrog seinen älteren Bruder Esau um sein Geburtsrecht oder Josephs Brüder verkauften ihn in die Sklaverei usw. Die Bibel berichtet sogar von Gottes eigener Grausamkeit, als er Abraham befahl, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern; Abrahams Verbannung von Hagar und Ismael in die Wüste. Auch Gottes Todesurteil gegen König Saul, weil er seinem Befehl nicht gehorchte und Amalek verschonte.

Das Buch Esther erzählt eine beunruhigende Geschichte, in der sich die Juden in Persien in einem Rachewahn zusammenschließen, der im Grunde ein Akt des Völkermordes ist, bei dem Haman, alle seine Söhne, seine Familie und seine Anhänger ausgelöscht werden: insgesamt 75.000 Menschen, wie es im biblischen Text heißt. Eine andere Geschichte schildert, wie König David sich nach der Frau eines anderen Mannes verzehrt. Um sie für sich zu gewinnen, schickt er ihren Ehemann Ussija in die Schlacht und damit in den sicheren Tod. Danach wird er für seine Missetaten bestraft.

Diese Geschichten offenbaren die moralischen Verfehlungen unserer Vorfahren. Sie werden nicht verschont. Die Darstellungen dieser Fehlschläge sind brutal offen. All dies – das Gute, das Gerechte und das Fehlerhafte – ist Teil dessen, was wir als Juden sind. In unserem Streben nach Bestätigung lehnen Juden diese Fehler oft ab, anstatt ihnen ins Gesicht zu sehen und daraus Lehren zu ziehen. In solchen Fällen sind wir selbstgerecht statt nachdenklich.

Das Judentum hat seine Helden und Schurken, wie jede andere religiöse Tradition auch. Das macht uns menschlich. Für jeden Einstein, Spinoza, Moses oder Freud gab es einen Kahane, Jabotinsky, Kissinger oder Epstein. Es liegt in unserer Verantwortung als Juden, uns mit der gesamten Tradition auseinanderzusetzen und einen Weg zur Gerechtigkeit zu finden.

Jede Nation und jede religiöse Tradition bietet ähnliche Geschichten. Einige sind sogar abscheulich, grausam oder beunruhigend. Sie stellen unseren Glauben auf die Probe, stellen unseren moralischen Kompass auf die Probe. Zwingen uns, die inhärente Grausamkeit in Frage zu stellen. Sich darüber Sorgen zu machen. Sie sogar abzulehnen. Das ist eine Spannung und moralische Unannehmlichkeit, die allen innewohnt.

Anstatt die gesamte Religion anzugreifen, wie es Antisemiten tun, ist es wichtig, unsere Geschichte und ihre Helden zu kritisieren: einen Weg zur Rechtschaffenheit zu finden, die Fehler anzuerkennen und sich von ihnen abzuwenden.

Das ist auch der Kern der jüdischen Kritik am Zionismus.

Herzl ist der altneueland

Zionismus: Geburt einer Nation

In D. W. Griffiths Filmklassiker „The Birth of a Nation“ wird der Bürgerkrieg als Geburt der amerikanischen Nation dargestellt. Die Helden darin sind der Ku-Klux-Klan. Weiße Vorherrschaft, Rassenhass und Lynchjustiz werden verherrlicht. Auch der Zionismus hat zur Geburt einer Nation geführt, die von den gleichen Hassgefühlen geprägt ist.

Sie wurde vor 125 Jahren als jüdische nationalistische Bewegung gegründet. Sie fasste zuerst in Mitteleuropa Fuß, beflügelt durch massive Wellen antisemitischer Gewalt in Russland und vorherrschende antisemitische Einstellungen in den herrschenden Klassen des Kontinents. Ihr Gründer war Theodor Herzl, ein Journalist und säkularer ungarischer Jude. Er war von den Pogromen schockiert.

Dennoch hegte er antisemitische Ansichten gegenüber seinen osteuropäischen Brüdern, die denen der Nichtjuden jener Zeit ähnelten: der arme, fromme, bärtige, schlecht gekleidete Jude, rückständig oder der höflichen Gesellschaft fremd. Diese von Herzl geteilten Einstellungen schürten die Gewalt.

Für Herzl war der Zionismus ein Urteil, dass der primitive Aberglaube der polnischen und russisch-orthodoxen Juden unüberwindbare Hindernisse für die Assimilation in die europäische Gesellschaft darstellten. Er glaubte, dass ihre bloße Existenz im „zivilisierten“ Europa den Antisemitismus auf dem gesamten Kontinent weiter anheizen würde. Herzls Zwiespältigkeit, ja sogar Abneigung ihnen gegenüber – während er versuchte, sie zu retten – war ein inhärenter Widerspruch. Westeuropäische Juden hingegen hatten diesen Akkulturationsprozess seit der Aufklärung (Haskala) erfolgreich durchlaufen.

Zionisten verachteten die Juden in der Diaspora und lehnten das ab, was sie „Exil (shlilat ha’golah)“ nannten, und erklärten es für eine Sackgasse für die jüdische Existenz. Der Zionismus erklärte, dass es für Juden auf der Welt keinen sicheren Ort gebe, außer ihrem eigenen Staat. Juden dürften sich in ihrem Schicksal auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Die Abhängigkeit von Nichtjuden könne nur zu einer weiteren Viktimisierung führen.

Die Notwendigkeit politischer Handlungsfähigkeit war eine direkte Reaktion auf das Abschlachten Tausender osteuropäischer Juden in russischen und ukrainischen Pogromen. Ohne politische Macht, um sein eigenes Schicksal zu kontrollieren, war das jüdische Volk – insbesondere die Juden in der Diaspora – dem Untergang geweiht. Der Holocaust, der ein halbes Jahrhundert später folgte, war der Beweis für diese Prophezeiung.

Spiritueller Zionismus und Brit Shalom: Alternativen zum etatistischen Zionismus

Erste Ausgabe der Brit Shalom-Publikation, „Sh’ifotaynu“ („Unsere Bestrebungen“)

Fast von Anfang an gab es zwei große zionistische Strömungen, die etatistischen und die spirituellen (oder kulturellen) Zionisten. Beide konzentrierten sich auf die Rückkehr der Juden nach Zion . Aber die kulturellen Zionisten, deren Gründer Ahad Ha’Am (ein Pseudonym für Asher Ginsberg) war, stellten sich Zion als eine kulturell-spirituelle Heimat vor. Er betrachtete die Nation nicht unbedingt als Voraussetzung. Herzl und Ginsberg stritten über ihre konkurrierenden Visionen und denunzierten sich gegenseitig in lang anhaltenden veröffentlichten Schießereien.

Ginsberg glaubte, dass ein Staat nur aus der Rückkehr zu und der Annahme jüdischer spiritueller und prophetischer Werte entstehen könne. Ein Staat war seiner Ansicht nach kein Selbstzweck. Vielmehr folgte ein Staat nur aus einer ethisch-spirituellen jüdischen Erneuerung. Der kulturelle Zionismus schlug vor, dass Israel als moralisches Vorbild, als „Licht für die Nationen“, dienen sollte. Er schrieb: „Der Zionismus beginnt seinen Beitrag daher mit politischer Propaganda; Chibat Zion [“Liebe zu Zion„] beginnt mit nationaler Kultur“. Sein Ansatz zur Dichotomie Zion-Diaspora war nicht der Entweder-Oder-Ansatz des Zionismus. Beide könnten nebeneinander existieren und sich gegenseitig bereichern.

Ein Nachfolger von Ginsbergs kulturellem Zionismus war die 1925 gegründete Organisation Brit Shalom. Sie entstand als Opposition zum Jabotinskyschen Revisionismus und dessen „Eisernen Wand“-Ansatz zur „arabischen Frage“. Sie schlug einen Kompromiss und eine Koexistenz mit der palästinensischen Mehrheit vor und unterstützte einen binationalen Staat: zwei Völker mit gleichen Rechten in einem Land. Dies widersprach Ben Gurions politischer zionistischer Agenda eines Staates von und für Juden allein. Es widersprach auch dem zionistischen Willen zur Macht: der Vorstellung, dass Souveränität und die Durchsetzung nationaler Interessen mit Gewalt die einzigen Mittel seien, um die jüdische Existenz zu sichern.

In den heutigen Schlagzeilen aus Gaza sehen wir die Folgen. Eine Nation, die Völkermord begeht, in der irrigen Annahme, dass die Ausrottung eines anderen Volkes eine legitime Reaktion auf eine angebliche existenzielle Bedrohung ist. So wie Nietzsche ein Vorläufer des Nationalsozialismus war, ist der Zionismus ein Vorläufer des Völkermords in Gaza.

Leider scheiterte die Vision von Brit Shalom von Toleranz und Koexistenz angesichts des Völkermords der Nazis am Felsen des politischen Zionismus, da es keine klare politische Agenda gab. Die Organisation löste sich 1948 offiziell auf.

Der fatale Fehler des Zionismus

1948 wurden durch die Nakba fast eine Million einheimische Palästinenser vertrieben

Der politische Zionismus stand vor einem unüberwindbaren Hindernis. Palästina war bereits von einem anderen Volk bewohnt. Die zentrale Bedeutung der Souveränität für die zionistische Ideologie bedeutete, dass die einheimischen palästinensischen Araber eine fremde Macht darstellten. Sie konnten nicht als Gleichberechtigte in diesem Staat aufgenommen werden. Die Gründer der zionistischen Siedlung waren sich dieses Dilemmas von Anfang an bewusst. Sie begannen mit den Vorbereitungen für das, was sie euphemistisch als „Transfer“ bezeichneten.

1948 setzte Ben Gurion diese Politik in die Tat um und löschte fast eine Million einheimische Palästinenser aus. Dennoch blieben 250.000 übrig, und ihre Bevölkerung ist bis heute auf 2,1 Millionen angewachsen. Die Nakba-Mentalität von vor 75 Jahren ist bei der heutigen ethnischen Säuberung in Gaza, wo die israelische Führung die Vertreibung der 2,5 Millionen Einwohner befürwortet, lebendig und gut.

Dies ist ein fataler Fehler des Zionismus. Er hat Israel zu einem in sich gespaltenen Haus gemacht: privilegierte Juden gegen untergeordnete Palästinenser. Viele ähnliche multiethnische Staaten sind in der Neuzeit und in der Antike in Konflikten und Bürgerkriegen untergegangen (Ruanda, Jugoslawien, Myanmar usw.). In vielen dieser Staaten hat es Generationen gedauert, bis ethnische Konflikte so weit eskalierten, dass sie ihre Existenz gefährdeten.

Israel ist weniger als ein Jahrhundert alt. Es hatte nur relativ wenig Zeit, um sich solchen Dämonen zu stellen. Während dieser Zeit schwelten Konflikte (innerhalb und außerhalb des Landes), die sich in mehrere Kriege mit mehreren Nachbarstaaten verwandelten (1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006, 2009, 2023). Israel ist ein Besatzungsstaat, der sich in einem andauernden Kriegszustand befindet. Solche politischen Gebilde haben aufgrund der Instabilität und der Notwendigkeit ständiger Gewalt zur Aufrechterhaltung des Zusammenhalts keine lange Lebensdauer.

Messianische Siedler planen den Bau des Dritten Tempels

Siedlungsbewegung und messianischer Triumphalismus

Nach dem Sechstagekrieg von 1967 begann Israel mit einem Siedlungsunternehmen, das auf territorialer Expansion und Besetzung basierte. Dies sind direkte Verstöße gegen das Völkerrecht (die von Israel ignoriert wurden). Die „Greater Israel“-Bewegung verband sowohl eine nationalistische als auch eine messianisch-religiöse Vision. Mit der Sammlung der Verbannten (Kibutz Galuyot), dem Wiederaufbau des Tempels und der Vertreibung von Nichtjuden aus dem Land Israel glaubten ihre Anhänger, dass das Kommen des Messias unmittelbar bevorstehe. Die besondere Stärke dieser Bewegung lag in der Verbindung der politischen Macht des säkularen Zionismus mit der Leidenschaft des religiösen Messianismus. Sie ignorierte die gefährliche Geschichte der Verbindung von Religion und Politik.

Die Siedlungsbewegung wuchs von einigen spontanen Siedlungen zu einem politischen Moloch heran. Heute kontrolliert sie alle wichtigen Hebel der Staatsmacht. Infolgedessen ist Israel ein Staat geworden, der auf jüdischer Vorherrschaft basiert: eine Ideologie, die fast direkt zum aktuellen Völkermord in Gaza geführt hat.

Sie hat auch zur Militarisierung des gesamten Nahen Ostens durch Israel geführt. Das Interesse der Nation liegt in permanenter Instabilität und Konflikten, die sie zur Verfolgung nationaler Interessen ausnutzt. Sie benötigt eine massive Militärmacht und ein Arsenal an Atomwaffen, um ihren Willen durchzusetzen. Mit einer solchen Armee – die zu den 20 besten der Welt zählt – kann sie Kompromisse mit ihren Nachbarn vermeiden. Warum verhandeln, wenn man seinen Gegner zum Gehorsam zwingen kann? Israel zieht Zwang der Diplomatie vor, was die regionale Instabilität nur noch verstärkt.

Die Diaspora stirbt

In gewisser Hinsicht hatte der Zionismus recht. Die Zukunft des Weltjudentums ist bedroht. Aber sein Schicksal wird nicht durch die Existenz außerhalb Zions gefährdet, sondern durch die Weigerung, seine eigene diasporische Identität anzunehmen. Jüdische Gemeinden haben um das Goldene Kalb des Zionismus getanzt, anstatt ein Judentum zu entwickeln, das für ihre eigenen Heimatländer authentisch ist (doykeit, oder „hereness“ auf Jiddisch).

Der wichtigste und früheste amerikanisch-jüdische Verfechter des Antizionismus

Das war nicht immer so. Bis zum Holocaust war der Zionismus eine Minderheitenbewegung innerhalb des Weltjudentums. Davor führten die meisten europäischen und amerikanischen Juden ein relativ sicheres und stabiles Leben in ihren Heimatländern. Sie waren stolz auf diese und ihre Integration in die Gesellschaft. Daher standen Juden dem Zionismus entweder neutral oder aktiv ablehnend gegenüber. Darüber hinaus lehnten Juden aus der Arbeiterklasse in der europäischen und amerikanischen Diaspora, die dem Bund und anderen sozialistischen Gruppen angehörten, den Zionismus ab. Er spaltete sogar einige der wohlhabendsten europäischen jüdischen Familien wie die Montefiores und Rothschilds. Hier erklärt Claude Montefiore seine Ablehnung:

Dr. Montefiore erklärte, dass er weiterhin ein Antizionist bleiben werde, weil er sich weigere, an einer Bewegung [dem Zionismus] teilzuhaben, die Ideale fördere und anrege, die er als gefährlich und als Rückschritt aus der Sicht des jüdischen religiösen Universalismus betrachte …

Zu den vehementesten Gegnern der Balfour-Erklärung im britischen Kabinett gehörte ein mächtiger jüdischer Minister, Edwin Montagu:

Seine größte Angst war, dass die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina dazu führen würde, dass Juden aus ihren Heimatländern vertrieben würden.

In Polen und Russland waren die Umstände natürlich noch viel schlimmer. Der Antisemitismus war in vielen Bereichen der Gesellschaft tief verwurzelt. Pogrome und andere Formen der Diskriminierung schränkten das jüdische Leben stark ein. Der Zionismus war eine Antwort auf diese existenzielle Krise.

Gefahren des Israelismus

In der amerikanisch-jüdischen Diaspora sind die Gemeindegruppen größtenteils mit der Israel-Lobby verbündet. Ihre Hauptgeldgeber sind ältere, weiße, pro-israelische Milliardäre: Sheldon und Miriam Adelson, Bernard Marcus, Paul Singer, Arthur Danzig, Bill Ackman, Ronald Lauder usw. Die von ihnen finanzierten jüdischen Institutionen sind eher ausgrenzend als integrativ geworden. Sie teilen Juden in Kategorien ein, die auf ideologischen Überzeugungen basieren. Sie schließen Juden aus, die sich außerhalb der engen Grenzen des pro-israelischen Konsenses bewegen.

Als ich in den 1980er Jahren als Student an der Universität war, nahm ich beispielsweise an Programmen von Hillels an der UC Berkeley und der UCLA teil, unterrichtete und organisierte sie. Damals waren sie offene, einladende Orte: Orthodoxe, Konservative, Reformierte, Zionisten, Antizionisten – alle waren willkommen. Die Programmaktivitäten waren vielseitig und abwechslungsreich. Es gab keine Zensur von Reden. Sie waren Treffpunkte für alle auf dem Campus, die am jüdischen Leben teilnehmen wollten. Jeder hatte ein Zuhause und es war eine bereichernde Erfahrung.

Heute hat Hillel die Wagenburg umstellt. Es wird ein Lackmustest durchgeführt. Man kann nur teilnehmen, wenn man die pro-israelische Orthodoxie akzeptiert. Man darf BDS nicht unterstützen. Programme müssen eine Zweistaatenlösung befürworten. Antizionismus ist verboten. Heute stehen Hillel und die meisten anderen jüdischen Gemeindegruppen für die Verschlossenheit des amerikanisch-jüdischen Geistes.

Dieser Ansatz gefährdet das langfristige Überleben des Judentums in der Diaspora. Die nächste Generation wird unsere Synagogen meiden. Hillels und jüdische Gemeindezentren werden nur noch von wahren Gläubigen besucht werden. Studenten werden das Interesse an jüdischen Studienprogrammen an Universitäten verlieren, die streng pro-israelisch sein werden, anstatt von unabhängigem Denken und rigorosen, kontroversen Debatten geprägt zu sein. Dies stellt eine sklerotische Verhärtung der jüdischen Arterien dar. Eine Forderung nach Konformität und die Einengung des Denkens.

Wie die Diaspora steht auch Israel vor unüberwindbaren Hindernissen. Es mag das haben, was der Diaspora fehlt – ein Gefühl nationaler und religiöser Identität –, aber es lehnt jede langfristige Vision seines Platzes in der Region ab. Es gründet seine Existenz darauf, seine Nachbarn einzuschüchtern, anstatt Konflikte zu lösen und eine Einigung zu erzielen. Die Menschheitsgeschichte ist voll von zahlreichen Staaten, die sich weigerten, ihre Ambitionen zu zügeln, und inmitten ihrer inneren Widersprüche zusammenbrachen. Israel verspricht, ein solches Beispiel zu sein.

Während Diplomatie und Kompromisse bei der Verfolgung nationaler Interessen die Werkzeuge erfolgreicher Staaten sind, setzt Israel sie nur ein, wenn es seinen Zwecken dient, und nur so lange, bis es auf Gewalt zurückgreifen kann, um sie zu erreichen. Sein Niedergang mag nicht unmittelbar bevorstehen, aber die Zeichen sind unübersehbar. Der Zionismus hat einen langen, unumkehrbaren Prozess begonnen, der nur ein einziges Ergebnis haben kann, es sei denn, Israel wandelt sich in einen demokratischen Staat für alle seine Bürger. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint dies unwahrscheinlich.

Das Judentum ist nicht das Problem

Das Judentum ist das Gegenmittel zum Zionismus. Die Diaspora ist das Gegenmittel zum Land Zion. Von Beginn der zionistischen Bewegung an erklärten Anhänger, dass das Exil ein unnatürlicher Zustand sei. Um in der Geschichte zu existieren, müssen Juden ihren eigenen souveränen Staat schaffen, in dem sie ihr Schicksal selbst bestimmen können. Diaspora bedeutete Pogrome, Antisemitismus, Assimilation. Zionismus bedeutete Macht, Eigentum, Herrschaft.

Die frühen Zionisten waren fast ausschließlich säkular. Sie verachteten das Judentum als Fossil des Exils, ebenso wie sie Jiddisch als eine bastardisierte Sprache oder einen „Jargon“ ablehnten. Aber nach dem Krieg von 1967 wandte sich der Zionismus allmählich vom Säkularismus ab und einem fundamentalistischen religiösen Nationalismus zu. Die Kombination aus politischer Ideologie und Glauben ist ein besonders berauschendes Gebräu, weil sie Militarismus und Nationalismus mit göttlichem Glauben verbindet.

Siedlerkolonialismus beherrscht nun den Staat, mit ausdrücklicher Unterstützung der Wählerschaft. Triumphalismus ist in Israel nicht nur ein jüdischer Wert, sondern das Judentum selbst geworden. Diese Siedler sind nicht nur Juden, sondern DIE Juden: diejenigen, die von Gott gesegnet sind und den Messias bringen können. Alle anderen sind entweder Betrüger oder Ketzer.

Siedlerkolonisten haben keinen Platz für Nichtjuden. Palästinenser, selbst israelische Palästinenser, haben in diesem Staat keinen Platz. Sie müssen mit allen Mitteln beseitigt werden, um eine rein jüdische Nation zu bilden. Israelische Politiker nennen dies „Nakba 2.0“.

Sie streben die Annexion aller palästinensischen Gebiete in „Eretz Israel“ an, um einen größeren israelischen Staat zu bilden. Dies vereint expansionistischen Nationalismus mit einem von Gott befohlenen Besitz des gesamten biblischen Israels. Als historisches Beispiel sei Ben Gurion genannt, der am Vorabend des Krieges von 1948 seine Generäle mit Visionen der Eroberung Syriens, des Libanon und Ägyptens bis zum Nil anfeuerte. Die heutigen Expansionisten fordern, dass die Grenzen bis nach Damaskus und zum libanesischen Litani-Fluss reichen sollten; dass die Strände von Gaza, an denen es heute von Flüchtlingen nur so wimmelt, mit glänzenden Villen und israelischen Kolonien (auch bekannt als Siedlungen) gefüllt sein sollten. Sie haben neue Siedlungen auf libanesischem Gebiet errichtet. Sie haben eine maximalistische Vision von der Zukunft Israels.

Es entspricht dem weißen Nationalstaat von Richard Spencer, den er stolz mit Israel verglich. Er bezeichnet sich selbst sogar als „weißen Zionisten“. Es erinnert auch an Hitlers Lebensraum, der ein größeres arisches Reich vorsah, das das Sudetenland, Westpolen und Österreich einschloss.

Zwei sich bekämpfende Formen des Judentums

Es ist wichtig, zwei Formen des Judentums zu erkennen. Zwei unterschiedliche religiöse Vorstellungen. Die erste nenne ich „Steine und Gebeine“. Die Anbetung von Land, Souveränität, religiösen Schreinen und den Gebeinen der Märtyrer. Es ist das Judentum der territorialen Eroberung, der religiösen Vorherrschaft und des Exzeptionalismus: Zionismus als religiöser Nationalismus. Es löscht nicht nur die Palästinenser aus, sondern auch die Diaspora selbst, wie der zionistische Ausdruck shlilat ha-golah („Verleugnung des Exils“) andeutet.

Dann gibt es das Diaspora-Judentum: eine Religion der Anpassung, der Koexistenz, des Kompromisses und der prophetischen Werte. Anstelle von heiligem Land, Boden oder Stätten braucht es keinen bestimmten Ort. Seit Jahrtausenden nehmen seine Anhänger ihr Erbe – wie die Bundeslade, die die Israeliten auf ihrer Reise durch die Wüste begleitete – mit, wo auch immer sie leben mögen. Sie bauen Synagogen, wo immer es Juden gibt. Es handelt sich um ein demokratisiertes, dezentralisiertes Konzept jüdischer Existenz. Es gibt keine Hohepriester, keinen heiligen Tempel, keine Tieropfer. Stattdessen beten sie, keine Blutrituale; sie rufen nach Gerechtigkeit, statt sich vor Hohepriestern und Königen zu verbeugen. In ähnlicher Weise wird Zion ebenso sehr zu einer Allegorie der Erlösung wie zu einem physischen Ort.

Diasporismus: Das Zentrum ist dort, wo Sie sind

Die religiöse Auffassung der Israelis ist materialistisch und basiert auf dem Besitz natürlicher Ressourcen und politischer Macht. Die Auffassung der Diaspora ist spirituell. Religion wird durch Sprache, Universalismus und Spiritualität vermittelt; inspiriert durch den biblischen Satz: „Nicht durch Macht und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist.“

Der „Diasporismus“ wurde vom zionistischen Moloch mit Füßen getreten. Wo die Diaspora einst dem jüdischen Nationalismus eine Absage erteilte, machten sich nach dem Holocaust die meisten Juden diesen zu eigen. Der Zionismus ersetzte in vielen Bereichen das Judentum als zentrale definierende Eigenschaft des Judentums. Er wurde zur neuen jüdischen Religion, wie einer der reichsten amerikanischen Zionisten seiner Generation, Sheldon Adelson, beispielhaft veranschaulicht. Das Judentum bedeutete ihm nichts. Der Zionismus war alles.

Völkermord und Ernüchterung

Wenn die Juden in der Diaspora nicht vor dem 10. Juli vom Zionismus enttäuscht waren, dann sind sie es danach. Auch die Israelis haben mit den Füßen abgestimmt: Im Jahr 2024 gab es einen 35-prozentigen Anstieg der Zahl der Israelis, die Israel verlassen haben, im Vergleich zum Vorjahr. Für viele der Auswanderer haben persönliche, berufliche und familiäre Erwägungen jegliches Engagement für ihr Heimatland und dessen ideologisches Gründungsprinzip verdrängt.

Der Gazastreifen hat viele von der Vorstellung befreit, dass Israel etwas anderes als ein verbrecherischer Staat sein kann: in religiöser Hinsicht ein chilul Ha’Schem (Schändung des Namens Gottes). Er hat eine Verbindung, ein Gefühl der Solidarität unwiderruflich zerrissen. Selbst diejenigen, die eine nostalgische Bindung bewahren, müssen sich irgendwann mit dem auseinandersetzen, was in ihrem Namen getan wurde.

Israel spricht in unserem Namen, ohne dass wir ihm die Erlaubnis dazu erteilt haben. Diese Anmaßung macht uns implizit für seine Verbrechen mitschuldig. Deshalb habe ich mich in den letzten Jahrzehnten vom liberalen Zionismus abgewandt und bin Antizionist geworden. Um Irving Kristols Witz abzuwandeln: „Ein Neokonservativer ist ein Liberaler, der von der Realität überrumpelt wurde.“ Ich bin ein liberaler Zionist, der von der israelischen Realität überrumpelt wurde.

Der Völkermord in Gaza und Israels frühere Verbrechen (z. B. Nakba, Land- und Ressourcendiebstahl, illegale Siedlungen) haben die Diaspora zunehmend von Israel entfremdet. Der israelische Völkermord und die Abscheu der Welt werden das Weltjudentum erfassen, das nicht immun sein kann.

Zionismus und Antisemitismus

Einige Palästinenser und ihre Verbündeten haben das Judentum selbst als Quelle dieser Verbrechen verurteilt. Diese falsche Prämisse gefährdet das Leben von Juden überall. Diejenigen, die die jüdische Religion dafür verantwortlich machen, unterscheiden leider nicht zwischen Israel und der Diaspora und auch nicht zwischen Zionismus und Judentum. Dieses Phänomen spielt sich auf Social-Media-Plattformen ab, wo einige erklären, dass der Zionismus „jüdische Überlegenheit“ repräsentiert. Das ist falsch, sogar antisemitisch. Aber wer kann es ihnen verübeln, wenn viele Juden ihre Loyalität zu Israel erklären und dessen Völkermord verteidigen? Und wenn Israel sich anmaßt, im Namen aller Juden in Israel und darüber hinaus zu sprechen.

Leider haben Israel und seine Apologeten dieses Rätsel geschaffen: Sie vermischen Judentum und Zionismus, Juden und Israelis, Religion und Staat, Spiritualität und Macht. Dies wird beispielsweise in der „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ der IHRA ausgenutzt, die von zahlreichen US-Bundesstaaten und anderen Ländern übernommen wurde. Anstatt Antisemitismus als Hass von Juden auf ihr Judentum zu definieren, wird fälschlicherweise die meiste Kritik an Israel als Antisemitismus definiert. Dies ist ein raffinierter politischer Trick, der legitime Kritiker einschüchtert.

Wenn wir nicht zwischen Religion und Nationalismus unterscheiden, haben Juden, selbst antizionistische Juden, keinen Platz in der palästinensischen Solidaritätsbewegung. Uns diesen Platz zu verweigern, schwächt die intersektionale Kraft der Sache nur noch weiter. Wenn Juden ausgeschlossen werden, weil sie Juden sind, können Israel-Apologeten einen solchen Aktivismus schwächen. Schließlich verstrickt es einige in ein Netz gewalttätiger antisemitischer Rhetorik, die von weißen Rassisten erfunden wurde, die sich opportunistisch der palästinensischen Sache annehmen. Dies wiederum führt zur Dämonisierung von Juden und zu körperlichen Angriffen gegen sie.

Die Palästinenser haben im vergangenen Jahrhundert schwer unter dem Joch des Zionismus gelitten. Der Schmerz ist unermesslich. Die Empörung ist groß. Die Opfer müssen die Täter identifizieren und sie zur Verantwortung ziehen: den Zionismus und Israel. Nicht Juden und das Judentum.

Der Zionismus geht davon aus, dass wir alle Gläubige sind. Angesichts der Tragödie in Gaza unterliegt diese Auffassung einem radikalen Wandel. Zehntausende amerikanische Juden, die sich einst als Zionisten betrachteten, sind nicht bereit, sich zum Komplizen von Massenmord zu machen. Gruppen wie Jewish Voice for Peace, If Not Now und jüdische Studenten an Universitäten wie Columbia, UCLA usw. beteiligten sich stolz als Juden an der Antikriegsbewegung. Für sie ist Völkermord kein jüdischer Wert und kann es auch nicht sein. Amos, Jesaja, Jeremia und Micha würden mit Abscheu auf das blicken, was aus ihrem Heimatland geworden ist. Wir müssen auf der Seite der Propheten stehen, auf der Seite der besseren Engel unserer Natur. Nicht auf der Seite der Fundamentalisten, die Israel in eine historische Sackgasse führen.

Zionismus und seine Unzufriedenen

Zionismus: Finsternis für die Nationen

Israel ist zu einer Nation des Todes geworden. Es fließt in Strömen von palästinensischem, libanesischem und iranischem Blut. In Jesaja fordert Gott Israel auf, „ein Licht für die Nationen und mein Heil bis an die Enden der Erde“ zu sein. Diese Lichtfunken sind erloschen. Stattdessen wirft Israel einen Schleier der Dunkelheit bis an die Enden der Erde. Juden sind ihm gegenüber nicht verpflichtet. Tatsächlich müssen wir uns von ihm trennen.

Übersetzt mit Deepl.com

