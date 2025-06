https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-06-04/piers-morgan-incite-palestinian/



Piers Morgan kann einfach nicht aufhören, gegen das palästinensische Volk zu hetzen.

4. Juni 2025

Durch seine Entmenschlichung der Palästinenser, seine rassistischen Hetze und seine sinnlose Vermischung von „Israelis” und „Juden” gießt Morgan weiterhin Öl ins Feuer des Völkermords.

Ich hatte ohnehin schon eine sehr schlechte Meinung von Piers Morgan. Aber ich war fassungslos angesichts seiner rassistischen Ignoranz, die er gestern Abend während seines Interviews mit dem palästinensischen Journalisten Ahmed Alnaouq an den Tag legte, der während des gesamten Interviews große Standhaftigkeit und Würde bewies.

Morgan beschimpft Alnaouq, dessen gesamte Familie in Gaza zu Beginn des Völkermords von Israel ausgelöscht wurde, auf empörende Weise, weil dieser darauf besteht, dass es einen Unterschied zwischen Israelis und Juden gibt – der zwar von den Palästinensern, aber nicht von Israel anerkannt wird.

Alnaouq weist darauf hin, dass die Palästinenser kein Problem mit Juden haben, sondern mit Israelis, weil diese ihr Land seit vielen Jahrzehnten gewaltsam besetzen und kolonisieren und die Palästinenser in Gaza seit 17 Jahren einer brutalen Belagerung unterwerfen, die sich nun in eine Hungerkampagne verwandelt hat.

Man muss sich diesen Wortwechsel selbst anhören, um ihn zu glauben. Er beginnt bei 59 Minuten und 50 Sekunden.

„Wie können Sie sagen, Sie hätten kein Problem mit den Juden, aber ein Problem mit den Israelis, wo doch die meisten Israelis Juden sind?“, fragt Morgan ungläubig.

Alnaouq: „Ich bin einfach erstaunt, dass Sie nicht zwischen Juden und Israelis unterscheiden können, Piers.“

Morgan: „Ich bin erstaunt, dass Sie versuchen, eine Unterscheidung zu treffen.“

Morgan beharrt darauf, dass die Hamas ein „Todeskult“ sei, der entschlossen sei, alle Israelis zu töten, weil sie Juden sind.

Alnaouq: „Es ist gefährlich, wenn Sie daraus einen Religionskrieg machen.“

Morgan: „Es ist gefährlich, wenn Sie so tun, als würden sie nicht darauf aus sein, Juden zu töten …

„Sie glauben nicht, dass die Hamas Juden ins Visier nimmt, weil sie Juden sind.“

Alnaouq: „Natürlich nicht.“

Morgan: „Das ist Unsinn.“

Alnaouq: „Ich bin überrascht, dass Sie das sagen, Piers. Ich bin wirklich überrascht.“

Morgan (erneut ungläubig): „Sie sind überrascht, dass ich glaube, dass die Hamas jüdische Menschen ins Visier nimmt?“

Alnaouq: „Natürlich.“

Morgan: „Ich finde das erschütternd, Ahmed. Das ist offensichtlich eine lächerliche Behauptung.“

Alnaouq: „Warum?“

Morgan: „Weil sie offensichtlich so viele Juden wie möglich angreifen und ermorden. Und Sie sagen, das liege daran, dass sie Israelis sind, nicht Juden.“

Alnaouq: „Weil sie Besatzer sind, weil sie unser Land besetzt haben.“

Morgan: „Und weil sie Juden sind.“

Alnaouq: „Nein. Weil sie unser Land besetzt und kolonisiert haben. Weil sie in unser Land gekommen sind und uns 1948 vertrieben haben und Tausende Palästinenser getötet haben, darunter auch meine Großeltern.“

Morgan: „Aber Sie wissen doch, warum Israel nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Weil das jüdische Volk Opfer eines schrecklichen Holocausts durch Hitler und die Nazis wurde, bei dem 6 Millionen Menschen allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit und weil sie Juden waren, ermordet wurden. Deshalb wurde dem jüdischen Volk der Staat Israel gegeben.“

Alnaouq: „Mein Land.“

Morgan: „Ich verstehe dieses Argument, aber es waren nicht die ‚Israelis‘, denen dieses Land gegeben wurde. Es war das jüdische Volk.“

Alnaouq: „Wer sind Sie, dass Sie dem jüdischen Volk mein Land geben?“

Aus diesem Wortwechsel lässt sich viel darüber lernen, warum die politische und mediale Elite des Westens so gelassen zusieht, wie Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht.

Journalisten wie Morgan sind so sehr in ihrer selbst geschaffenen Narrativblase gefangen, dass sie die Entmenschlichung der Palästinenser so sehr verinnerlicht haben, dass Israels brutale, illegale Besatzung, Kolonisierung und das Apartheid-System für sie unsichtbar sind – und daher kann jeder Widerstand der Palästinenser gegen ihre Unterdrückung durch Israel nur als Angriff auf Juden verstanden werden, als Beweis für Antisemitismus.

Alnaouqs Versuch, klar zwischen „Israelis” und „Juden” zu unterscheiden, verdeutlicht die Falle, in der sich die Palästinenser befinden: Er wird gegen ihn verwendet und wird für Morgan zum Beweis für seinen Antisemitismus.

Er ist verdammt, wenn er es tut, und verdammt, wenn er es nicht tut.

Morgan stellte Alnaouq vor, indem er darauf hinwies, dass der palästinensische Journalist letztes Jahr auf X / Twitter geschrieben hatte, nachdem seine Familie in Gaza getötet worden war: „Ich mache dich, Piers Morgan, für ihren Mord und den Mord an allen unschuldigen Menschen in Gaza verantwortlich.“

Morgans anschließender Austausch mit Alnaouq bewies genau seinen Standpunkt. Durch die Entmenschlichung der Palästinenser, durch rassistische Hetze, durch sinnlose, antisemitische Vermischungen von „israelisch“ und „jüdisch“ gießt Morgan weiterhin Öl ins Feuer und gibt den Apologeten des Völkermords auch 20 Monate nach dessen Beginn weiterhin Rückendeckung.

Seine plötzliche, extrem verspätete Kehrtwende in den letzten zwei Wochen in der Frage, ob Israel „die Regeln des Krieges überschritten hat“ – die praktischerweise mit einer ähnlichen Neubewertung in europäischen Hauptstädten zusammenfällt – ist zu begrüßen. Sie könnte endlich dazu beitragen, die Wende in Israels Völkermordkampagne in Gaza einzuleiten. Aber vergessen wir nicht, dass viele Tausende palästinensische Kinder noch am Leben sein könnten, wenn Morgan und andere sich früher zu dieser Kehrtwende entschlossen hätten.

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, klicken Sie bitte auf den Spenden-Button (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Sie können meine Artikel auch HIER lesen. Um an Diskussionen über meine Beiträge teilzunehmen, besuchen Sie bitte meine Facebook– oder Twitter-Seite.

Israel integriert seine „Nahrungsmittelhilfezentren“ in Gaza vollständig in den Völkermord

ÜBER JONATHAN COOK

Jonathan Cook ist ein in Nazareth ansässiger Journalist und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism [ MEHR ]

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …