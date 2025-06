Eid-Reflexionen einer Überlebenden aus Gaza

https://www.counterpunch.org/2025/06/06/eid-reflections-from-a-gaza-survivor/



Eman Alhaj Ali

6. Juni 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bild von Emad El Byed.

Ich erinnere mich, wie ich vor zwei Jahren während des Völkermords in Gaza über Eid geschrieben habe und mein Herz brach, als ich die bittersüßen Gefühle beschrieb, die wir damals durchlebten. Jetzt schreibe ich diese Worte an einem anderen Ort – weit weg von den schrecklichen Bombengeräuschen, weit weg von der Gefangenschaft in einem Käfig, weit weg von einem Friedhof der Zerstörung. Ich schreibe als Überlebender des Völkermords, nachdem ich mehr als 17 Monate unter seiner erdrückenden Last gelebt habe. Während ich schreibe, fühle ich mich wie in einem Traum; ich wünschte, jemand würde mich aufwecken und mir sagen, dass dies die Realität ist. Worte können nicht beschreiben, wie ich es geschafft habe, vor nur zwei Monaten allein aus Gaza zu fliehen, um mein Studium fortzusetzen, und meine Familie in Leid zurückzulassen. Gaza wird mich nie verlassen – daran erinnere ich mich jeden Tag.

Am 6. Juni dieses Jahres feiern Muslime auf der ganzen Welt das Opferfest, aber dieses Eid-Fest ist für mich anders. Ich bin hier allein im Exil, während meine Familie und die Menschen in Gaza leiden und den Segen dieses Festes nicht spüren können.

Muslime feiern zwei Eid-Feste, Eid Al Fitr und Eid Al Adha, und in Gaza gab es vor dem Völkermord geliebte Rituale und Traditionen, die diese Tage prägten. Lassen Sie mich Sie auf diese Reise mitnehmen. Nicht nur mein Volk in Gaza hält an diesen Erinnerungen und Feierlichkeiten fest, auch ich selbst halte mit tränenreichen Augen daran fest und erinnere mich selbst an die einfachsten Momente. Ich weiß, wie schwer es ist, solche Anlässe inmitten von Krieg und Mord zu erleben. Ich habe diese herzzerreißenden Momente mit meiner Familie durchlebt: leere Straßen, die von Trümmern ersetzt wurden, die Takbirat-Rufe während der Eid-Gebete, die voller Qual waren, und die Abwesenheit von Freude. In Gaza trauern die Menschen, statt zu feiern; Mütter trauern um ihre Kinder, andere sitzen auf Trümmern, einige besuchen die Gräber der Märtyrer – wenn sie das Glück haben, sie zu finden, denn sogar Gräber wurden bombardiert. Für mich im Exil ist es erdrückend, weit weg von meinen Eltern, von meinen kleinen Geschwistern, die zu mir rannten, mich fest umarmten und fragten: „Wo sind die Süßigkeiten? Wo ist die Eidia?“ Das Gefühl der Einsamkeit inmitten vieler Menschen um mich herum ist herzzerreißend. Selbst wenn ich versuche, auf andere Weise glücklich zu sein, hierhin und dorthin zu gehen, erinnere ich mich immer noch an die Eids mit meiner Familie. Ich sehne mich danach, zurückzukehren, selbst für die einfachsten Momente, um wieder in ihrer Nähe zu sein.

Die Vorbereitungen für Eid begannen immer schon Wochen im Voraus. Zwei Wochen vorher strömten die Menschen in die Geschäfte, um alles Nötige einzukaufen. Jeder Winkel in Gaza war mit Lebensmitteln und Süßigkeiten geschmückt, vor allem mit den besten Datteln für die Zubereitung von Ka’ek, kleinen runden Keksen, die mit Puderzucker bestäubt und mit Dattelpaste, Nüssen, Walnüssen, Pistazien, Lokum oder Honig gefüllt sind. Der Kauf neuer Kleidung war unerlässlich; die Geschäfte und Einkaufszentren in Gaza waren überfüllt mit Kleidungsstücken – von Kleidern für Mädchen über Anzüge für Jungen bis hin zu eleganten Roben für die Eid-Gebete. Die Familien schmückten ihre Häuser, und am Vorabend des Eid warteten die Kinder gespannt auf die Süßigkeiten, die ihre Mütter zubereitet hatten.

Am Morgen des Eid füllten sich die Viertel von Gaza mit Gebetsgesängen und Takbir. Die Kinder, in ihren schönsten Kleidern, wiederholten „Allahu Akbar“, während sie ihre Eltern zum Gebet begleiteten. Die Vormittage waren ausgefüllt mit Audhia und Opfern, der Verteilung von Fleisch unter den Familien und Besuchen bei Verwandten, um Glückwünsche auszutauschen und den Kindern ihr Eidia zu geben. Die Straßen waren voller spielender Kinder, Gesang und Feuerwerk, das den Himmel erhellte. Doch zum zweiten Mal hallen die Straßen von Gaza nicht vom Lachen wider. Stattdessen wurden die bunten Lichter und Dekorationen durch das Aufleuchten israelischer Bomben und Explosionen ersetzt. Die fröhlichen Kinderstimmen sind Schreien unter Trümmern gewichen, Stadtviertel wurden zu Friedhöfen, Moscheen dem Erdboden gleichgemacht, Straßen zerfetzt. Die Familien versammeln sich nun nicht zum Feiern, sondern zum Trauern – sie sehnen sich nach den einfachen Freuden des Eid: dem Lachen der Kinder, dem Duft traditioneller Leckereien, der Ruhe des Gebets.

Zum zweiten Mal geht es beim Eid nicht um das Opfern von Tieren. Stattdessen wurden Menschen – Mütter, Kinder, ganze Familien – abgeschlachtet. Die Straßen sind still und verlassen, beraubt ihres Lebens und ihrer Freude. Die einst so lebendigen Straßen sind nun leer, ohne die Energie der Kinder, deren Lachen durch Trauer und Verzweiflung ersetzt wurde.

Die Hilflosigkeit, die ich empfinde, ist überwältigend. Ich bin hier, während meine Familie und meine Geschwister in Gaza unvorstellbare Bedingungen erdulden müssen. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie Eid ohne Freude verbringen müssen, ohne neue Kleidung zu tragen oder Spielzeug in den Händen zu halten, ohne mich an ihrer Seite. Für mich geht es nicht nur um Eid, sondern um den Schmerz, unter solch schrecklichen Umständen von meiner Heimat isoliert zu sein. Ich erlebe eine weitere Nakba.

Für mich ist es die zweite Nakba, aber für meine Familie ist sie noch schlimmer. Unsere Vorfahren wurden während der Nakba 1948 aus Jaffa vertrieben und gezwungen, sich in Gaza, unserer Heimat, unserer Zuflucht, niederzulassen. Während des anhaltenden Völkermords in Gaza wurden wir gezwungen, unsere Häuser zu verlassen und in Zelten zu leben. Das war die Nakba, die ich mit eigenen Augen gesehen habe.

Unsere Vertreibung begann Anfang 2023. In den ersten Monaten des Völkermords wurden wir mehrmals evakuiert – zunächst im Winter nach Rafah, wo wir Zelte ohne Grundausstattung aufschlugen. Ich erinnere mich an die Kälte, den Hunger meiner jüngeren Geschwister und die Knappheit an Lebensmitteln, die meist aus ungesunden Konserven bestanden. Wir wurden etwa zehn Mal vertrieben, jedes Mal schlimmer als zuvor. Unsere Rucksäcke, die einst mit dem Nötigsten gefüllt waren, wurden immer leerer, während wir mit nichts als unserer Seele flohen. Unser gemütliches Familienhaus wurde niedergebrannt, was unsere Trauer noch verstärkte. Viele Menschen in Gaza wurden obdachlos und schliefen auf der Straße, ohne einen Ort, den sie ihr Zuhause nennen konnten. Wir flohen ans Meer, das einst ein Ort der Freude für Familien war und nun in ein Meer aus Zeltlagern verwandelt war. Krankheiten breiteten sich schnell aus; meine Geschwister erkrankten aufgrund des verschmutzten Wassers und der ungesunden Ernährung an Gelbsucht. Gaza war zu einem Friedhof geworden, überall lagen zerfetzte Leichen. Grundlegende Dinge wie Wasser wurden knapp und schwer zugänglich. Kinder verloren ihre Unschuld, standen Schlange für Wasser, anstatt zu spielen oder zur Schule zu gehen, die zu Notunterkünften geworden waren. Unterernährung und Hunger forderten viele Leben. Kinder waren bis auf die Knochen abgemagert und starben an Kälte, Krankheiten und Hunger. Die Menschen standen in endlosen Schlangen auf Hilfe, während die Schließung der Grenzen ihr Leid noch verschlimmerte.

Meine zweite Nakba begann, als ich Mitte April Gaza verließ, meine erste Auslandsreise. Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Meine Familie und meine Stadt zu verlassen, fühlte sich an, als würde ich einen Teil meiner Seele verlieren. Ich passierte Kontrollpunkte und verließ Gaza ohne alles – nur mit einer kleinen Handtasche. Der Herzschmerz, als ich mich von meinen Eltern und Geschwistern verabschiedete, die mich umringten und flehten: „Eman, verlass uns nicht!“, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Gaza unter solchen Umständen zu verlassen, schien mir unmöglich, doch ich sah dort keine Zukunft mehr. Ich hatte immer davon geträumt, im Ausland zu studieren und die Welt zu entdecken, aber nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich unter solchen Umständen gehen würde. Die Fahrt durch den Grenzübergang Ker Shaloum mit den zerstörten Häusern und israelischen Panzern war erschreckend. Als wir durch das besetzte palästinensische Gebiet fuhren, sah ich die Schönheit Palästinas, aber als Gefangene, die unser Land nicht berühren oder betreten durften, konnten wir es nur vom Bus aus sehen. Wir sahen das Tote Meer, Jericho und andere Städte. Wir machten Fotos und Videos, konnten aber nicht darauf zugreifen. Die Freude der Israelis, die unser Land genossen, während wir gezwungen waren, aus der Ferne zuzusehen, verstärkte unseren Schmerz.

Als ich in Irland ankam, begegnete mir die Herzlichkeit und Freundlichkeit der Iren, und ich fühlte mich wie in einer zweiten Heimat – doch ich konnte es nicht ganz glauben. Ich lebe immer noch mit meiner persönlichen Nakba, weit weg von meiner Familie und meiner Heimat. Der Krieg in Gaza hat meinen Schmerz nicht gemildert, sondern verstärkt. Jede Erinnerung, jeder Kampf um den Wiederaufbau inmitten des Chaos vertieft den Schmerz. Es ist schwer zu erklären, wie das Leben in einem Augenblick verschwinden kann – wie man alles zurücklassen muss, was man liebt, sogar sein Zuhause, das einen nie verlässt. Ich werde das Haus meiner Familie nie vergessen: seinen Geruch, die Geschichten meiner Eltern, die Jasmin-, Oliven- und Zitronenbäume, die einst Zeugen unseres Glücks waren.

Ich hätte nie gedacht, dass dies meine Geschichte in meinen Zwanzigern sein würde. Wir stellen immer noch Fragen, auf die es keine Antworten gibt: Werden wir Gaza jemals frei sehen? Werden wir jemals wieder ohne Angst durch seine Straßen gehen können? Werden wir jemals mehr sein als Überlebende? Fast zwei Jahre sind vergangen, und wir bitten die Welt weiterhin, uns nicht nur als Opfer zu sehen, sondern als Menschen mit Träumen, Rechten und Hoffnungen.

Wir fordern unsere Rechte ein. Wir verlangen keine Wunder. Wir wollen Frieden, wir wollen nach Hause zurückkehren und frei durch unsere Straßen gehen können. Trotz allem gibt es noch Hoffnung. Sie ist zerbrechlich, aber stark. Sie lebt in unseren Kindern, die von einer besseren Zukunft träumen, in Müttern, die unter dem bedrohlichen Dröhnen der Drohnen Geschichten erzählen, in Ärzten und Journalisten, die alles riskieren, um unsere Geschichte zu erzählen. Die Hoffnung ist es, die Gaza am Leben hält – die Weigerung, sich unterkriegen zu lassen.

Wir sind über die ganze Welt verstreut, aber durch Erinnerungen und Zugehörigkeit verbunden. Gaza ist in unseren Herzen – wir tragen sein Meer, seine Oliven und seine Gebete in uns. Unsere Heimat, das Land unserer Vorfahren, der Geruch des Meeres, der Geschmack der Oliven, der Klang der Gebete – all das bleibt in uns lebendig. Ich habe Gaza verlassen, aber Gaza wird mich nie verlassen. Wir werden weiter sprechen, schreien und schreiben, bis die Welt uns hört. Wir werden weiter träumen, hoffen und kämpfen – für uns selbst, für die Zukunft unserer Kinder, für die Erinnerung an unsere Vorfahren und für die Seele Palästinas.

Gaza hat mir Hoffnung gegeben, und ich weigere mich, sie aufzugeben. Wir werden nicht zum Schweigen gebracht oder ausgelöscht werden. Achtzehn Monate sind vergangen, und unser Opfer ist noch nicht vorbei. Aber eines ist sicher: Solange es Leben in Gaza gibt, gibt es Hoffnung. Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals kapitulieren. Und wir werden zurückkommen.

Eman Alhaj Ali ist eine palästinensische Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Flüchtlingslager Al-Maghazi. Ihre Artikel erscheinen in The New Arab, Electronic Intifada, Washington Report for Middle East Affairs und anderen Online-Publikationen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …