Plant Trump einen Krieg mit Ägypten und Jordanien? Fragen Sie nicht das Huffpost-Kind

Martin Jay

14. Februar 2025

Versteht Trump überhaupt etwas vom Völkerrecht? Versteht er wirklich etwas vom Nahen Osten?

Es ist der Gorilla-Witz und Trump versteht ihn nicht nur nicht, sondern er trifft auch nicht mehr auf ihn zu. Wo sitzt ein 600 Pfund schwerer Gorilla im Raum? Antwort: Wo immer er will. Trumps verbesserte neueste Version von Mobbing, Drohungen und dem Versuch, alles auf ihn zu beziehen, leistet auf der internationalen Bühne immer noch keinen Beitrag. Wir sind es so gewohnt, dass er droht, noch bevor die Gespräche überhaupt begonnen haben, was seine Opfer eigentlich mürbe machen soll, aber dass Trump dies sowohl den Staatsoberhäuptern Ägyptens als auch Jordaniens antut, ist außergewöhnlich. Trump sagte, dass er in Betracht ziehen müsse, die Hilfsgelder, die die USA an diese beiden Länder senden, zu kürzen, was Sisi in Ägypten dazu veranlasste, seinen Besuch im Weißen Haus abzusagen. König Abdullah erschien zwar, wirkte aber auf der Pressekonferenz sichtlich erschüttert, als Trump weiterhin über die Immobilienoption für Gaza sprach, bei der die Bewohner von Gaza in den Nachbarländern untergebracht und nun wieder zurückgelassen werden sollten.

Trumps Art bringt ihn natürlich oft in Schwierigkeiten. Er hat keinerlei Interesse daran, seine eigenen diplomatischen Kanäle oder gar das Außenministerium zu nutzen, um die Staats- und Regierungschefs der Welt auf seine verrückten Ideen vorzubereiten. Als Netanjahu eine Woche zuvor während der Pressekonferenz auf dem Podium stand, war es offensichtlich, dass ihm die Idee, „Gaza einzunehmen“, gerade erst in den Sinn gekommen war, wahrscheinlich an diesem Tag. Netanjahu sah aus, als wäre er in Trance.

Da Trump keine Geduld hat, Schriftsätze zu lesen oder seinen Beratern zuzuhören, werden solche Situationen wahrscheinlich häufig auftreten. Eine völlig schwachsinnige Idee, die weder logistisch noch rechtlich einen Beitrag leisten kann, wird ein größeres Thema dominieren, in diesem Fall Gaza. Ist das Trumps Trick? Plant er, Netanjahu am Samstagnachmittag, dem 15. Februar, Viele Analysten vertreten nun die Ansicht, dass die Palästinenser in eine Falle gelockt werden, da die Endverhandlungen von ihrer Beschwerde überschattet werden, dass der Deal kein Deal sein kann, wenn es keinen Waffenstillstand gibt. 92 Tote in Gaza während des Waffenstillstands aufgrund von Angriffen Israels lassen darauf schließen, dass die Israelis nicht die Absicht haben, ihn einzuhalten. Wenn die Palästinenser so tun, als würden sie herumspielen, wäre das genau das, was Trump und Netanjahu wollen würden.

Das Interessante daran ist jedoch die Freilassung von Palästinensern, die alle nach Gaza geschickt werden, unabhängig davon, ob sie aus dem Streifen stammen oder nicht. Offensichtlich beinhaltete der Deal, den die Israelis ausgehandelt haben, dass sie nach ein paar Tagen, in denen sie eine gewisse Freiheit genießen, abgeschlachtet werden, wenn auch an einem Ort, den sie nicht kennen und der im Wesentlichen ein Trümmerhaufen ist, auf dem ab und zu ein paar Hilfswagen auftauchen.

Der größere Plan für Gaza besteht darin, die ethnische Säuberung fortzusetzen. Unterdessen ist die ganze Welt verwirrt darüber, wie ernst Trumps Plan ist, Gaza zu „kaufen“, was später dahingehend korrigiert wurde, dass er Gaza einfach „einnehmen“ will. Versteht Trump überhaupt etwas vom Völkerrecht? Versteht er wirklich etwas vom Nahen Osten?

Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Trump nur auf einer sehr einfachen Ebene agieren kann und dass er derjenige sein muss, der den Plan vorlegt. Seine albernen Ideen bringen die arabischen Staats- und Regierungschefs aus dem Gleichgewicht, da sie sich alle jetzt aneinanderreihen, um seine Gaza-Idee zu blockieren und eine Zweistaatenlösung zu fordern. Was jedoch kein Journalist aus dem Callcenter im Weißen Haus zu fragen wagte, obwohl er die Gelegenheit dazu hatte, als König Abdullah anwesend war, war, welche Auswirkungen es für Ägypten und Jordanien haben könnte, wenn ihnen die Hilfe gestrichen würde. König Abdullah deutete sehr freundlich an, dass es nicht im Interesse Amerikas wäre, den abwegigen Plan weiterzuverfolgen. Aber was meinte er damit?

Kurz gesagt: Trumps Plan, die Palästinenser in Ägypten und Jordanien abzuschieben, kann nicht funktionieren, nicht weil diese Staats- und Regierungschefs ihn blockiert haben und sogar so weit gegangen sind, mit Krieg zu drohen. Es kann nicht funktionieren, weil Trump nicht einmal die Regionalpolitik versteht – eine halbe Million Palästinenser nach Jordanien zu bringen, könnte das Ende der Herrschaft von König Abdullah bedeuten – aber noch wichtiger ist, dass Israel Jordanien als Sicherheitspartner verlieren würde. Es ist unglaublich, dass niemand in Trumps Team dies versteht und es Donald gegenüber nicht erwähnt hat. Erst letztes Jahr, als der Iran Raketen tief nach Israel abfeuerte, war es die Luftwaffe Jordaniens, die in der Luft war und sie abschoss. Wird Israel einen solchen Partner wegen eines Streits über eine geringfügige Hilfe von 1,5 Milliarden USD pro Jahr für Amman aufgeben? Bei Trump 2.0 geht es mehr darum, seine eigenen einzigartigen Ideen zu verbreiten und immer weniger Experten einzusetzen, die durch nickende Hunde ersetzt werden. Wir sollten mit mehr davon rechnen, denn für Trump ist es ein Erfolgsrezept, da es den Medienkontakt dauerhaft hält, während er weiterhin auf den Titelseiten bleibt, um die erste idiotische Idee zu erklären. Und dann die Fortsetzung davon. Unsere Journalisten im Westen sind mittlerweile so jung, dumm und unterwürfig, dass sie nicht einmal merken, dass sie von Trump getrumpelt werden, obwohl sie ein Herz für den armen Liebling mit der Huffington Post haben, dem Trump sagte, dass „Sie nicht einmal wissen, wovon Sie reden“, während sie in der Air Force One einen Kuscheltraum hatten. Gerade wenn man denkt, dass Trump nichts mehr einfällt, was er in seiner Show verwenden könnte, macht er sich einfach über die Nagetiere lustig, die ihm folgen und seine Kommentare stenografieren und wahrscheinlich denken, sie seien echte Journalisten.

Der Punkt bei dem verrückten Immobilienplan für Gaza ist, dass er nur ein Ablenkungsmanöver ist, während die Erwachsenen übernehmen und herausfinden, was die eigentliche harte Arbeit ist. Aber Trumps Idee, die Palästinenser sogar nach Saudi-Arabien umzusiedeln, um Sisi und Abdullah II. zu überlisten, war genial. MBS hat das nicht kommen sehen. Trump ist immer noch der 600-Pfund-Gorilla, der sich genau überlegt, wie er sich in Szene setzt. Und die Araber werden sich mit seiner Schrulligkeit abfinden müssen, denn die Vorstellung, dass sie sich organisieren und die Führung übernehmen, ist ungefähr so wahrscheinlich wie die, dass der Huffpost-Junge als Erwachsener Journalist wird.

