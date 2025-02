https://consortiumnews.com/2025/02/14/the-catastrophic-resolution/?eType=EmailBlastContent&eId=990c4b12-a35e-41fd-b9ac-26d6117c79e6



Die katastrophale Resolution

Von Stefan Moore

Sonderbeitrag für Consortium News

14. Februar 2025

Der Prozess der Vereinten Nationen zur Teilung Palästinas führte zu einer ethnischen Säuberung, extremer Ungleichheit, ständiger Angst und einem Völkermordkrieg, schreibt Stefan Moore.

Am 13. Dezember 1949 fahren Lastwagen und Autos, die von weißen UN-Jeeps angeführt werden, durch die Wüste von Gaza und bringen arabische Flüchtlinge von Gaza nach Hebron in Transjordanien, um sie zu repatriieren. (UN Photo)

Donald Trumps absurde, unmoralische und offenkundig illegale Pläne, den Gazastreifen zu erwerben und seine Bewohner zu vertreiben, haben weltweit Wut und Ungläubigkeit ausgelöst. Doch sein wahnwitziger Schachzug hat seinen Ursprung vor acht Jahrzehnten in dem katastrophalen Plan der Vereinten Nationen, Palästina zu teilen – ein Plan, der die erste ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes auslöste.

Am 16. Juni 1947 trafen Mitglieder des Sonderausschusses der Vereinten Nationen für Palästina (UNSCOP), die elf Länder vertraten, in Jerusalem ein. Ihre Aufgabe bestand darin, die Ursachen des Palästina-Konflikts zu untersuchen und Empfehlungen für die Zukunft des Landes nach dem Ende des britischen Mandats für Palästina abzugeben.

Von Anfang an war die Untersuchung stark zugunsten der jüdischen Minderheit in Palästina voreingenommen. Keine Vertreter arabischer Nationen waren in der UNSCOP vertreten und die UN-Generalversammlung wies die Forderungen der Araber nach einem einzigen palästinensischen Staat, der Arabern und Juden bürgerliche und religiöse Rechte garantieren sollte, im Voraus zurück.

Wie der israelische Historiker Ilan Pappé betont, forderten die Araber lediglich, dass Palästina genauso behandelt werden sollte wie alle seine arabischen Nachbarländer, die nach Ablauf ihrer jeweiligen [britischen] Mandate die volle Unabhängigkeit erlangt hatten. A Very Short History of the Israel–Palestine Conflict (S. 46).

Stattdessen hörte das Komitee von 31 jüdischen Führern aus 17 zionistischen Organisationen im Vergleich zu nur sechs Vertretern aus arabischen Ländern, um die Teilung Palästinas in separate jüdische und arabische Staaten zu erwägen – etwas, wozu es nach Artikel 1 (2) der UN-Charta, in der „die Grundsätze der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aller Völker“ verankert sind, keine rechtliche Befugnis hatte.

Es war eine katastrophale Entscheidung für Araber, Juden und die gesamte Region – eine Entscheidung, die zu massenhaften ethnischen Säuberungen, extremer Ungleichheit, ständiger Angst und einem völkermörderischen Krieg führen sollte.

Bei ihrer Ankunft in Tel Aviv wurden die UNSCOP-Mitglieder von einer begeisterten Menschenmenge empfangen. Die zionistischen Führer hatten einen Feiertag ausgerufen; jubelnde Menschenmengen füllten die mit Blumen und Davidstern-Fahnen gesäumten Straßen; die Ausschussmitglieder wurden von freundlichen Einheimischen umschwärmt. Im Rathaus bat der Bürgermeister die Gruppe auf den Balkon, während die Menge unten die jüdische Hymne Hatikvah anstimmte und die biblische Prophezeiung der Rückkehr der Juden ins Heilige Land feierte.

Hinter den Kulissen wurde alles sorgfältig inszeniert. Während ihres siebentägigen Besuchs wurden die UNSCOP-Mitglieder durch jüdische Industrie- und Handelsunternehmen, landwirtschaftliche Siedlungen, medizinische Zentren, Universitäten, Labore und wissenschaftliche Institute geführt – alles in Begleitung hochrangiger Beamter der Jewish Agency, darunter der zukünftige stellvertretende Premierminister Abba Eban.

An jedem Ort sorgten die Planer dafür, dass die Ausschussmitglieder „zufällig“ auf jüdische Siedler aus ihren eigenen Ländern trafen, die das zionistische Projekt priesen.

Um die UNSCOP-Beamten davon zu überzeugen, dass der entstehende jüdische Staat jeden arabischen Angriff abwehren könnte, wurden geheime Treffen mit Anführern jüdischer Untergrundmilizen organisiert. An den Treffen nahmen die rechtsgerichtete zionistische Guerillagruppe Irgun und das Oberkommando der wichtigsten paramilitärischen und geheimdienstlichen Gruppe, der Haganah, teil.

Haganah-Spionage

Haganah-Oberkommando am Vorabend der Gründung der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Juni 1948. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Was die Ausschussmitglieder nicht wussten, war, dass die Haganah auch alle ihre privaten Gespräche ausspionierte.

„In Hotel- und Konferenzräumen wurden Mikrofone platziert. Alle Telefongespräche wurden abgehört“, schreibt der israelische Enthüllungsjournalist Ronan Bergman. „Das Reinigungspersonal in dem Gebäude in Jerusalem, in dem der Ausschuss täglich Anhörungen abhielt, wurde durch weibliche Agenten ersetzt, die jeden Tag über die Aktivitäten des Ausschusses berichteten.“

Zwei UNSCOP-Mitglieder aus Uruguay und Guatemala wurden angeblich bestochen, um Insiderinformationen über vertrauliche Beratungen des Ausschusses zu liefern. Der guatemaltekische Vertreter wurde außerdem verdächtigt, Insiderinformationen an einen Beamten der Jewish Agency weitergegeben zu haben.

Am Ende jedes Tages wurden die Geheimdienstberichte (mit dem Codenamen Delphi-Bericht und der Aufschrift „Lesen und vernichten“) unter den jüdischen Beamten verteilt, um sie auf Fragen vorzubereiten, die ihnen bei ihrer Aussage vor dem Ausschuss gestellt werden könnten.

Zu den Personen, die vor dem Ausschuss ausgesagt haben, gehörte der spätere Premierminister David Ben Gurion, der sich eloquent auf den jüdischen Exzeptionalismus und den biblischen Anspruch auf das Land berief.

„Obwohl es [das jüdische Volk] bitteres Schicksal war, viele Jahrhunderte lang im Exil zu leben, blieb es immer mit ganzem Herzen und ganzer Seele seiner historischen Heimat verbunden“, betonte Ben Gurion. “Kein einzelner Jude kann irgendwo auf der Welt wirklich frei, sicher und gleichberechtigt sein, solange das jüdische Volk als Volk nicht wieder in seinem eigenen Land und als gleichberechtigte und unabhängige Nation verwurzelt ist.“

In der Zwischenzeit erklärte der zukünftige israelische Präsident Moshe Shertok (unwahrheitsgemäß) vor dem Ausschuss, dass die jüdische Einwanderung nach Palästina die arabische Bevölkerung nicht vertrieben habe, und, was unglaublich ist, dass es „in der Geschichte der Kolonisierung kein Beispiel dafür gibt, dass ein groß angelegtes Siedlungsprogramm mit so viel Respekt für die Interessen der bestehenden Bevölkerung durchgeführt wurde“.

„Die gesamte Argumentation der Zionisten war empörend. Ihre Argumente waren falsch, voreingenommen und heuchlerisch bis zum Äußersten“, schreibt Jeremy R. Hammond in The Rejection of Palestinian Self-Determination.

„Und dennoch nahm die UNSCOP sie sehr ernst. Sie akzeptierte das Argument, dass die Zulassung von Demokratie in Palästina ‚tatsächlich die jüdische nationale Heimstätte zerstören würde‘, und lehnte auf dieser Grundlage das Recht der arabischen Mehrheit auf Selbstbestimmung ausdrücklich ab.“

Ben-Gurion (links) bei der UNSCOP-Sitzung im YMCA in Jerusalem am 4. Juli 1947. (Hans Pinn, National Photo Collection of Israel, Government Press Office Public domain)

Am 8. August 1947 verließ die UNSCOP Palästina, um die Lager für jüdische Kriegsflüchtlinge (DP-Lager) in Österreich und Deutschland zu besichtigen.

Trotz der Einwände einiger Ausschussmitglieder, dass es „unangemessen wäre, die Vertriebenen und das jüdische Problem als Ganzes mit dem Problem Palästinas in Verbindung zu bringen“, wurde mehr Zeit für den Besuch der DP-Lager aufgewendet als für den Besuch der arabischen Nachbarn Palästinas.

Arthur O. Sulzberger, Herausgeber der New York Times und prominenter amerikanischer Jude, war empört darüber, dass die Zionisten die Notlage der jüdischen Flüchtlinge in den DP-Lagern in Europa für ihre Zwecke instrumentalisierten. „Wir in den Vereinigten Staaten sollten unsere Türen für Menschen aller Glaubensrichtungen und Bekenntnisse öffnen“, sagte er in einer Rede, über die in seiner Zeitung berichtet wurde.

„Frankreich“, sagte er, “sucht neue Bürger, und sie stehen vor seiner Tür und verlangen Einlass. England, historischer Zufluchtsort für unterdrückte Staatsangehörige, kann seinen Teil dazu beitragen. Wenn man zugibt, dass die Juden Europas unaussprechlich gelitten haben, warum in Gottes Namen sollte das Schicksal all dieser unglücklichen Menschen dem einzigen Ruf nach Staatlichkeit untergeordnet werden?“

Die Einwände stießen auf taube Ohren – Europa und die USA sollten bald jegliche Verantwortung für ihre jüdischen Flüchtlinge und die Zukunft der arabischen Mehrheit in Palästina ablegen.

Zwei-Staaten-Plan

Am 3. September 1947 schlug die UNSCOP einen Plan zur Teilung Palästinas in zwei unabhängige Staaten vor – einen jüdischen und einen arabischen – wobei Jerusalem unter die Kontrolle eines „speziellen internationalen Regimes“ gestellt werden sollte. Der Plan wurde von sieben der elf Mitglieder unterstützt, während der Iran, Indien und Jugoslawien dagegen stimmten und Australien sich der Stimme enthielt.

Der Vorschlag war in jeder Hinsicht äußerst ungerecht: Juden, die etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Palästina (630.000 Menschen) ausmachten, erhielten 56 Prozent des Landes, das die fruchtbarsten Gebiete und den größten Teil der Küste umfasste. Arabische Palästinenser, die etwa zwei Drittel der Mehrheit ausmachten (1.324.000 Menschen), erhielten nur 42 Prozent des Territoriums.

Der UNSCOP-Vorschlag sollte als Nächstes einer kritischen Abstimmung in der UN-Generalversammlung unterzogen werden, auf die sich die Zionisten mit einer massiven globalen Lobbykampagne vorbereitet hatten, die mit einer Million Dollar von der Jewish Agency, der de-facto-Regierung der Juden in Palästina, finanziert wurde, wie der Historiker Tom Segev in One Palestine Complete (S. 496) berichtet.

Chaim Weizmann, ehemaliger Präsident der Jewish Agency for Palestine, fasst die zionistischen Ansichten vor dem Ad-hoc-Ausschuss der Vereinten Nationen für die Palästinafrage am 18. Oktober 1947 zusammen. (UN Photo/Kari Berggrav)

Ihre Taktik der starken Hand begann im Weißen Haus, wo sie dem demokratischen Präsidenten Harry Truman mitteilten, dass seine Partei, die eine große Anzahl jüdischer Spenden erhalten hatte, schwerwiegende Konsequenzen zu tragen hätte, wenn er den Teilungsplan nicht unterstützen würde.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Druck und Propaganda auf das Weiße Haus ausgeübt habe wie in diesem Fall„, wird Truman in “American Presidents and the Middle East„ von George Lenczowski (S. 157) zitiert. “Die Beharrlichkeit einiger weniger extremistischer zionistischer Führer, die von politischen Motiven angetrieben wurden und politische Drohungen aussprachen, beunruhigte und verärgerte mich.“

Doch trotz Trumans Abneigung gegen die Lobby und ihren „unberechtigten Einfluss“ schlossen sich die USA letztendlich an. Am 11. Oktober 1947 gaben die Amerikaner eine formelle Erklärung zugunsten der Teilung ab.

Die USA begannen daraufhin auf Geheiß der Zionisten, kleinere Länder mit Bestechungsgeldern und Drohungen zur Zustimmung zu bewegen: Liberia und Nicaragua wurden davor gewarnt, dass sie mit schweren Sanktionen rechnen müssten, wenn sie nicht für die Teilung stimmen würden; 26 US-Senatoren, die die Kontrolle über die US-Entwicklungshilfe hatten, schickten ein Telegramm an unentschlossene Länder, in dem sie diese „dringend“ um ihre Unterstützung für den Teilungsplan baten; die Richter am Obersten Gerichtshof Felix Frankfurter und Frank Murphy warnten den philippinischen Präsidenten Manuel Roxas, dass eine Abstimmung gegen den Teilungsplan Millionen von Amerikanern verprellen würde.

Nehru Objects

Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru im Jahr 1947. (AFP-Mitarbeiter, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Der indische Premierminister Jawaharlal Nehru war über diese Taktiken so wütend, dass er enthüllte, dass die Zionisten versucht hatten, sein Land mit Millionen von Dollar zu bestechen, und dass seine Schwester, Vijaya Lakshmi Pandit, die indische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, gewarnt worden war, dass ihr Leben in Gefahr sei, wenn sie nicht „richtig abstimme“.

Am 26. November 1947 wurde der Teilungsplan zur Abstimmung in der 57 Mitglieder zählenden Generalversammlung gestellt, wo es so aussah, als würde er die für die Verabschiedung erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlen.

Die Zionisten wollten sich jedoch nicht geschlagen geben und verzögerten die Sitzung, wodurch es ihnen gelang, die Abstimmung um drei Tage zu verschieben – genug Zeit, um für einen letzten Lobbying-Ansturm alle Register zu ziehen.

Als die Generalversammlung schließlich am 29. November abstimmte, wurde der Teilungsplan (UNGA-Resolution 181) mit zwei Stimmen knapp angenommen. Wäre die Abstimmung am ursprünglichen Datum abgehalten worden, wäre sie möglicherweise gescheitert und die Geschichte hätte einen anderen Verlauf genommen.

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Resolution 181 zwar nicht bindend war und nur eine Empfehlung darstellte, die nie vom Sicherheitsrat gebilligt wurde, obwohl die mafiösen Taktiken der Zionisten zur Erreichung der Teilung erfolgreich waren.

Außerdem waren die Vereinten Nationen gemäß ihrer eigenen Charta nicht befugt, Palästina zu teilen. Die Resolution 181 verstieß direkt gegen Artikel 1 (2) und Artikel 55 der Charta, in denen das „Prinzip der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker“ gefordert wird.

Der ägyptische Diplomat Nebil Elaraby schrieb:

„Die legitimen Bestrebungen und die großen Hoffnungen der gesamten arabischen Nation wurden folglich zunichte gemacht, als sie mit tiefer Trauer sahen, dass die Vereinten Nationen, das vermeintliche Gewissen der Menschheit, voreingenommene Schlussfolgerungen gezogen hatten, die der Sache der Gerechtigkeit und der internationalen Moral schweren Schaden zufügten. Das Recht der Charta wurde der politischen Zweckmäßigkeit geopfert.“

Bis heute hält sich das Missverständnis, dass die Vereinten Nationen einen jüdischen Staat geschaffen hätten, wozu sie nicht befugt waren.

Stattdessen gab die Resolution 181 den zionistischen paramilitärischen Milizen – der Haganah, der Stern-Bande und der Irgun – grünes Licht, um durch eine gewaltsame ethnische Säuberungskampagne, die unmittelbar auf die UN-Resolution folgte, Anspruch auf einen jüdischen Staat in Palästina zu erheben.

Was als Plan Dalet (D) bezeichnet wurde, wird von Pappé auf erschreckende Weise beschrieben:

„Die Befehle enthielten eine detaillierte Beschreibung der Methoden, die zur gewaltsamen Vertreibung der Menschen angewendet werden sollten: groß angelegte Einschüchterung; Belagerung und Bombardierung von Dörfern und Ballungszentren; In-Brand-Setzen von Häusern, Eigentum und Gütern; Vertreibung der Bewohner; Zerstörung von Häusern und schließlich das Verlegen von Minen in den Trümmern, um die vertriebenen Bewohner an der Rückkehr zu hindern …“

Als es vorbei war, waren mehr als 750.000 Palästinenser entwurzelt worden; 531 Dörfer waren zerstört worden; es hatten 70 Massaker an Zivilisten stattgefunden und schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Palästinenser waren tot.

„Die internationale Gemeinschaft, die sich alle einer Charta verpflichtet hatte, die sich für Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte für Nationen einsetzt, hatte den Weg für eine Katastrophe geebnet“, schreibt Pappé in A Very Short History (S. 58) – “eine Katastrophe, die so umfassend war, dass sie zur eigentlichen Definition des arabischen Wortes Nakba wurde.“

Von Anfang an war die Resolution 181 ein katastrophaler Plan mit verheerenden Folgen für die Zukunft der Palästinenser, Juden, der Region und der Welt.

Sie ermöglichte es Europa und den USA, ihre jüdischen Flüchtlinge nach dem Holocaust im Stich zu lassen; sie gab den Zionisten grünes Licht für die Errichtung eines theokratischen Apartheidstaates auf dem Land der Ureinwohner Palästinas.

Und es hat Israel in die Lage versetzt, das Völkerrecht eklatant zu verletzen, mit seiner anhaltenden Besetzung von im Krieg von 1967 erobertem Gebiet, illegalen Siedlungen im Westjordanland, zahlreichen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord im heutigen Gaza.

Trotz seiner Geschichte der Gesetzlosigkeit wird uns ständig gesagt, dass Israel ein unantastbares Existenzrecht hat. „Die Idee eines angeborenen Existenzrechts eines Staates ist jedoch trügerisch“, schreibt der ehemalige UN-Beamte Moncef Khane. „Konzeptionell oder rechtlich gibt es kein solches natürliches oder gesetzliches Recht für Israel oder einen anderen Staat [unter] internationalem Recht.“

Das Völkerrecht besagt laut Khane, dass „Völker ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung haben“ und dass „eine Besatzungsmacht kein angeborenes Recht auf Selbstverteidigung gegen das Volk hat, das sie unterwirft, sondern das besetzte Volk ein angeborenes Recht auf Selbstverteidigung gegen seine Besatzer hat“.

Trumps wahnwitziger und krimineller Schachzug, Gaza zu übernehmen, verstößt gegen all diese Rechte und verletzt die wichtigsten internationalen Gesetze und Verträge.

Zwangsdeportation ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das durch die Genfer Konvention und das Nürnberger Tribunal verboten ist; Palästinensern das Recht zu verweigern, auf ihr Land zurückzukehren, verstößt gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte; die Beschlagnahme palästinensischen Territoriums ist schlicht und einfach Landraub.

Es versteht sich von selbst, dass Israel seit der Nakba gegen all diese Gesetze verstößt, aber die Palästinenser, die alles geopfert haben und unermesslich gelitten haben, haben eines deutlich gemacht: Während sie den langen Marsch zurück in den Norden des Gazastreifens angetreten haben, der von der israelischen Kriegsmaschinerie und den Bomben der USA verwüstet wurde, leisten sie weiterhin jedem Versuch, sich ihr Land anzueignen, Widerstand und scheinen entschlossen, ihr unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung niemals aufzugeben.

Stefan Moore ist ein amerikanisch-australischer Dokumentarfilmer, dessen Filme vier Emmys und zahlreiche andere Auszeichnungen erhalten haben. In New York war er Serienproduzent für WNET und Produzent für die Hauptsendezeit des CBS-Nachrichtenmagazins 48 HOURS. In Großbritannien leistete er einen Beitrag als Serienproduzent bei der BBC und in Australien war er leitender Produzent für die nationale Filmgesellschaft Film Australia und ABC-TV.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt mit denen von Consortium News übereinstimmen.

