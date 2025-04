https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/cops-brussels-seize-palestinian-activist-citys-streets



Polizei in Brüssel nimmt palästinensischen Aktivisten auf offener Straße fest

David Cronin

22. April 2025

Mohammed Khatib bei einer früheren Protestaktion in Brüssel.

Die Festnahme des palästinensischen Aktivisten Mohammed Khatib in Brüssel erfüllt mich mit Angst.

Nicht nur, weil ich Mohammed Khatib kenne und mag. Seit einiger Zeit mache ich mir Sorgen wegen der Drohungen, die rechtsextreme belgische Politiker gegen ihn ausgesprochen haben.

Ich bin voller Angst, weil dies der Beginn von etwas Größerem und weitaus Abscheulicherem sein könnte.

Khatib wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er eine Demonstration gegen die völkermordähnlichen Angriffe Israels auf Gaza verlassen hatte.

Denken Sie einmal darüber nach, welches Signal damit ausgesendet wird.

Das kosmopolitische, liberale Brüssel ist eine Stadt, in der die Polizei Menschen mit abweichenden Meinungen auf offener Straße festnehmen kann.

Obwohl Khatib am nächsten Morgen früh freigelassen wurde, können wir sicher sein, dass die Geschichte damit nicht zu Ende ist. Die neu gebildete belgische Regierung hat deutlich gemacht, dass sie Samidoun, die Gruppe, die Khatib vertritt, verbieten will.

Samidoun steht seit langem im Fadenkreuz der pro-israelischen Lobby, die die Gruppe fälschlicherweise als Bedrohung für Juden aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Religion darstellt.

Der einzige „Beweis“, den die Lobby vorbringt, sind Unterstützungserklärungen, die Samidoun für den bewaffneten Widerstand der Palästinenser abgegeben hat.

Die UN-Generalversammlung hat wiederholt anerkannt, dass Menschen, die unter einem Apartheid-System und militärischer Besatzung leben, ein Recht auf Widerstand haben, einschließlich des bewaffneten Kampfes.

Die Wahrung dieses Rechts sollte in Brüssel, einer Stadt, die vor 85 Jahren von Nazi-Deutschland militärisch besetzt wurde, keine kontroverse Angelegenheit sein. In vielen Teilen der Stadt ist es unmöglich, einen kurzen Spaziergang zu machen, ohne auf Gedenktafeln für die Opfer der Nazis zu stoßen.

Die Verhaftung von Mohammed Khatib zeigt, dass diese Gedenktafeln und die Botschaften, die sie vermitteln, ignoriert werden.

Die belgischen Behörden stehen nicht auf der Seite der Palästinenser, die in Gaza einen Holocaust des 21. Jahrhunderts erleben, und ihrer Unterstützer auf der ganzen Welt. Sie stehen auf der Seite Israels – des Staates, der diesen Holocaust verübt – und seines Netzwerks von Lobbyisten.

Wer ist der Nächste?

Wenn die belgischen Behörden Erfolg dabei haben, Mohammed Khatib und Samidoun mundtot zu machen, müssen wir uns fragen: Wer ist der Nächste?

Alle Aktivisten der Palästina-Solidaritätskampagne sind in Gefahr.

Und Palästina ist kein hermetisch abgeschottetes Thema. Der Kampf für Gerechtigkeit und Gleichheit zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer kann nicht von anderen Kämpfen gegen Unterdrückung, Verarmung und Umweltzerstörung getrennt werden.

In Brüssel waren die Proteste zur Unterstützung der palästinensischen Rechte vielfältig. Wie in vielen anderen Städten haben sie Muslime, Juden, Christen, Nichtgläubige, Gewerkschafter, Feministinnen und LGBTQ-Aktivisten zusammengebracht.

Wenn die Behörden ihre Repressionen gegen Aktivisten für palästinensische Rechte verstärken, muss die Frage gestellt werden: Wer ist der Nächste?

Die aktuelle belgische Regierung trägt den Spitznamen Arizona, da die Farben der Parteien der Regierungskoalition denen der Flagge dieses Bundesstaates ähneln.

Die Verbindungen sind auch in anderer Hinsicht symbolträchtig.

Arizona ist heute ein Synonym für die Militarisierung der Grenzen. In Brüssel sitzen Institutionen, die die Militarisierung der Grenzen der Europäischen Union zu einer Priorität gemacht haben, der sich der politische „Mainstream“ nun voll und ganz verschrieben hat.

Israelische Waffen und Überwachungstechnologie, die an Palästinensern getestet wurden, werden sowohl in Europa als auch entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko für Militarisierungszwecke eingesetzt.

Während Frontex – die Grenzschutzagentur der EU – ihren Sitz in Warschau hat, werden die von ihr umgesetzten Maßnahmen in Brüssel beschlossen. Der wahre „Wert“ der Agentur wird nächste Woche deutlich werden, wenn sie als sichtbarste EU-Institution an einer Konferenz der Rüstungsindustrie in Kopenhagen teilnimmt.

Eine der Waffen, die Frontex einsetzt, um Flüchtlinge zu verfolgen, ist eine israelische Drohne.

Dies ist ein Beispiel für die Vielseitigkeit Israels: Instrumente der Besatzung und sogar des Völkermords können für verschiedene Zwecke angepasst werden.

Mohammed Khatib hat jedes Recht, in Belgien zu leben und politisch aktiv zu sein.

Die Art und Weise, wie er diese Woche verhaftet wurde, zeigt, wie wenig Grundrechte noch gelten.

Es wäre schön, wenn die Europäer einfach ein Bier trinken oder ein Eis essen gehen und feiern könnten, dass wir besser sind als Amerika. Die Wahrheit ist, dass eine solche Selbstzufriedenheit töricht wäre.

Die Inhaftierung von Mahmoud Khalil, einem US-Greencard-Inhaber, wegen seiner Rolle bei den Protesten in New York ist beängstigend.

In Europa ist in diesem Jahr bisher nichts so Extremes passiert. Dennoch ist Repression weit verbreitet.

In Deutschland droht Bürgern anderer EU-Länder nun die Abschiebung, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser eingesetzt haben. Deutschland betrachtet die uneingeschränkte Unterstützung Israels als Staatsräson – und wehe dem, der anders denkt.

Die deutsche Bundeskanzlerin Ursula von der Leyen ist die mächtigste Politikerin der EU – oder verhält sich zumindest so. Trotz ihres Streits mit Donald Trump über Zölle weist ihre Agenda starke Ähnlichkeiten mit der des US-Präsidenten auf.

Trump und sein Team schicken Menschen mit großer Freude aus den USA in Konzentrationslager in El Salvador.

Von der Leyen und ihr Team sind entschlossen, so viele Menschen wie möglich aus der EU zu vertreiben. Die Liste der Länder, die sie gerade als „sicher“ für Ausweisungen eingestuft haben, umfasst Ägypten, Marokko, Indien und Tunesien.

Keines dieser Länder kann ernsthaft als sicher für Menschen angesehen werden, die ihre Regierungen herausfordern.

Nur wenige Orte sind heute noch sicher. Und wenn Polizisten glauben, sie könnten einfach Menschen auf den Straßen von Brüssel festnehmen, ist Europa alles andere als sicher.

Übersetzt mit Deepl.com

