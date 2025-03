https://www.middleeasteye.net/news/police-question-holocaust-survivor-and-crown-star-over-pro-palestine-protest



Polizei verhört „The Crown“-Star Abdalla und Holocaust-Überlebenden wegen pro-palästinensischer Proteste

Khalid Abdalla warnte, das „Recht auf Protest“ sei „unter Beschuss“, während europaweit hart gegen Solidaritätsbekundungen für Palästina vorgegangen wird

Der britische Schauspieler Khalid Abdalla zeigt auf die Anstecknadeln an seiner Jacke bei den 29. jährlichen Critics‘ Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien, am 14. Januar (AFP)

Von Imran Mulla

4. März 2025

Khalid Abdalla, der britisch-ägyptische Star der Erfolgsserie The Crown, und der 87-jährige Holocaust-Überlebende Stephen Kapos gehören zu den Personen, die von der Londoner Polizei zu einer förmlichen Vernehmung vorgeladen wurden. Ihnen wird vorgeworfen, bei einer Kundgebung für Palästina in London im Januar gegen die öffentliche Ordnung verstoßen zu haben.

Abdalla, der in der Netflix-Erfolgsserie The Crown Prinzessin Dianas Liebhaber Dodi Fayed spielte, sagte am Montag: „Ich habe einen Brief von der Metropolitan Police erhalten, in dem ich zu einem ‚formellen Verhör‘ im Zusammenhang mit dem Protest der Palestine Solidarity Campaign vom 18. Januar vorgeladen wurde.“

Bisher wurden 21 Personen wegen des Protests angeklagt, wie die Polizei mitteilte. Zu ihnen gehören der Chefsteward der Kundgebung, Chris Nineham, und der Direktor der Palestine Solidarity Campaign, Ben Jamal.

Die Polizei beschuldigte die Demonstranten am 18. Januar, eine Polizeikette auf dem Trafalgar Square durchbrochen zu haben, eine Behauptung, die Organisatoren und Demonstranten, darunter auch prominente Politiker, entschieden zurückweisen.

Der 87-jährige Kapos, der zu einer polizeilichen Vernehmung vorgeladen wurde, überlebte als Kind den Holocaust in Ungarn und floh später nach der sowjetischen Invasion 1956 nach Großbritannien.

Der ehemalige Labour-Mitglied trat 2023 aus der Partei aus, nachdem das Londoner Büro ihn davor gewarnt hatte, bei einer Holocaust-Gedenkveranstaltung zu sprechen, die von einer verbotenen Gruppe organisiert wurde.

In seinem Rücktrittsschreiben warf Kapos dem damaligen Parteivorsitzenden Keir Starmer, dem heutigen Premierminister, „Einschüchterung, das Verbot der Diskussion einiger der wichtigsten politischen Themen, Missachtung der eigenen Regeln der Partei und der natürlichen Gerechtigkeit, die drastische Einschränkung der innerparteilichen Demokratie, extreme Fraktionsbildung und mangelnde Unterstützung für streikende Arbeitnehmer“ vor.

„Das Recht auf Protest wird angegriffen“

Der ehemalige Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn und der ehemalige Schattenkanzler John McDonnell wurden bereits von der Polizei zu dem Protest befragt.

Auch an die Verantwortlichen der Stop-the-War-Koalition Lindsey German, Alex Kenny und Andrew Murray sowie an den Vorsitzenden der Friends of Al-Aqsa, Ismail Patel, wurden Briefe verschickt.

„Die Zeiten des Schweigens und der Einschüchterung sind vorbei“

– Der „The Crown“-Star Khalid Abdalla

Met-Chef Mark Rowley sagte dem pro-israelischen Board of Deputies of British Jews am Tag nach der Kundgebung im Januar, dass die Polizei „die Bedingungen für die Proteste stärker genutzt hat als je zuvor“ und dass sein Team den Organisatoren der Demonstration „strengere und härtere Bedingungen“ auferlegt habe.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen, Zack Polanski, der als Redner bei der Kundgebung auftrat, sagte gegenüber MEE, dass die Polizei den Protest „chaotisch“ gehandhabt habe, und fügte hinzu, dass er „und Tausende andere mit der Behauptung in Verbindung gebracht wurden, wir hätten uns gewaltsam einen Weg durch die Polizeikette gebahnt“.

Der Star der Crown Group, Abdalla, warnte am Montag, dass das „Recht auf Protest in diesem Land unter Beschuss steht und wir alle verpflichtet sind, es zu verteidigen“.

Er fügte hinzu: „Es gibt zwar eine alarmierende Zunahme von Versuchen, Stimmen, die sich für Palästina einsetzen, zu zensieren, auch wenn es offene Aufrufe zu ethnischen Säuberungen gibt, aber das wird keinen Beitrag leisten.

Die Zeiten des Schweigens und der Einschüchterung sind vorbei.“

Der Holocaust-Überlebende, der nicht mehr Labour als seine Heimat bezeichnen kann

Weiterlesen »

Ein Sprecher der Londoner Polizei erklärte: „Im Rahmen unserer laufenden Ermittlungen wegen angeblicher Verstöße gegen die Auflagen des Gesetzes über die öffentliche Ordnung am Samstag, dem 18. Januar, haben wir weitere acht Personen zu einem Verhör unter Vorbehalt auf eine Polizeiwache eingeladen.

„Uns ist bekannt, dass den Personen, die zu einem Gespräch vorgeladen wurden, Namen zugeschrieben werden, aber wir bestätigen die Identität von Personen, gegen die ermittelt wird, nicht.“

Die Palestine Coalition, die die Kundgebung organisiert hatte, erklärte: „Dieser offensichtlich koordinierte Angriff auf die palästinensische Solidaritätsbewegung zielt darauf ab, den öffentlichen Protest in dieser Angelegenheit durch Schikanierung der an der Bewegung Beteiligten und durch immer drakonischere Demonstrationsbeschränkungen zu stoppen.

„Wir fordern die Londoner Polizei auf, alle Strafverfolgungen oder Verfahren gegen diejenigen einzustellen, die an diesem völlig friedlichen Protest beteiligt waren.

Wir bestehen außerdem darauf, dass die Londoner Polizei das Recht auf Protest respektiert und aufhört, Anweisungen von denen entgegenzunehmen, die entschlossen sind, Israels völkermörderische Handlungen zu unterstützen, die Unterstützung des britischen Staates für sie aufrechtzuerhalten und unsere Bewegung von der Straße zu vertreiben.“

