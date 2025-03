https://mondoweiss.net/2025/03/in-the-nytimes-israeli-captives-are-hostages-but-palestinians-are-prisoners-the-biased-coverage-continues/



In der „NYTimes“ sind israelische Gefangene „Geiseln“. Palästinenser sind jedoch „Gefangene“. Die voreingenommene Berichterstattung geht weiter

Die einseitige Berichterstattung der „New York Times“ über die neuesten Nachrichten aus Israel und Palästina geht unverändert weiter.

Von James North

4. März 2025

Palästinensische Gefangene werden am 27. Februar 2025 nach ihrer Freilassung durch die israelischen Behörden von ihren Familienmitgliedern im Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen in die Arme geschlossen. Die Hamas übergab am frühen Morgen des 27. Februar die Särge von vier Geiseln, wie die israelischen Behörden bestätigten, woraufhin kurz darauf Hunderte befreite palästinensische Gefangene in das Westjordanland und den Gazastreifen zurückkehrten. Im Westjordanland und im Gazastreifen sahen Journalisten, wie Hunderte von palästinensischen Gefangenen, die von Israel befreit worden waren, in Bussen ankamen, die von Fahrzeugen des Roten Kreuzes begleitet wurden. Mehr als 600 sollten im Rahmen des jüngsten Austauschs freigelassen werden, während Al Jazeera berichtete, dass fast 100 nach Ägypten abgeschoben werden sollten. (Foto von Omar Ashtawy apaimages)

Die Berichterstattung der Times über die Freilassung von Gefangenen ist weiterhin einseitig. Befreite Israelis werden als „Geiseln“ bezeichnet und die ausführliche Berichterstattung wird von menschlich interessanten Details begleitet. Palästinenser sind „Gefangene“, obwohl viele von ihnen, wahrscheinlich Hunderte, ebenfalls ohne Gerichtsverfahren oder ein ordnungsgemäßes Verfahren festgehalten wurden – und die Berichte der Times enthalten nur spärliche persönliche Details.

* Die New York Times berichtete ausführlich über die Beerdigung von drei Mitgliedern der israelischen Familie Bibas am 26. Februar, mit einem langen Artikel und einem Videobericht. Die Korrespondentin der Times, Isabel Kershner, widmete der Kritik einiger Unterstützer der Familie Bibas an der Regierung Netanjahu einige Absätze, kratzte dabei aber nur an der Oberfläche der Wut der Familie. Eine große Zahl von Israelis ist weiterhin der Meinung, dass Netanjahu den Gefangenenaustausch zu seinem eigenen politischen und persönlichen Vorteil verzögert, und mindestens ein Mann – der Leichnam seines Sohnes wird immer noch in Gaza festgehalten – beschuldigte den israelischen Regierungschef deshalb des „Mordes“. Weiterlesen in mondoweiss.net

