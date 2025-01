https://strategic-culture.su/news/2025/01/28/is-trump-positioning-for-no-deal-with-russia-or-not/



Positioniert sich Trump für einen „No-Deal“ mit Russland – oder nicht?

Alastair Crooke

28. Januar 2025

Die Idee, Russland „strategische Niederlagen“ zuzufügen, ist seit so langer Zeit ein Eckpfeiler der US-Politik, dass sie über Parteigrenzen hinweggeht

Trumps Behauptung, Russland habe im Ukraine-Konflikt eine Million Männer verloren, ist nicht nur Unsinn (die tatsächliche Zahl liegt nicht einmal bei 100.000), sondern sein Rückgriff darauf unterstreicht, dass das übliche Meme, Trump sei einfach nur furchtbar schlecht informiert, immer weniger plausibel erscheint.

Nachdem Trump die Zahl von einer Million russischer Todesopfer verkündet hat, behauptet er dann, dass Putin Russland zerstöre, weil er kein Abkommen eingehe. Er fügt hinzu (scheinbar beiläufig), dass Putin sich bereits entschieden habe, „kein Abkommen einzugehen“.

Stattdessen bemerkt Trump auf seltsam desinteressierte Weise, dass Verhandlungen ganz davon abhängen würden, ob Putin interessiert ist oder nicht. Er behauptet ferner, dass die russische Wirtschaft am Boden liegt, und sagt vor allem, dass er Sanktionen oder Zölle gegen Russland in Betracht ziehen würde, wenn Putin kein Abkommen abschließt. In einem anschließenden Post auf „Truth Social“ schreibt Trump: „Ich werde Russland, dessen Wirtschaft am Boden liegt, und Präsident Putin einen sehr großen GEFALLEN tun.“

Dies ist – um es ganz klar zu sagen – eine Erzählung ganz anderer Art: Nicht mehr sein Gesandter Kellogg oder ein anderes Teammitglied sagt es; es sind Trumps eigene Worte als Präsident. Trump beantwortet die Frage eines Journalisten: „Würde [er] Russland sanktionieren“, falls Putin nicht an den Verhandlungstisch kommt? Darauf antwortet er: „Das klingt wahrscheinlich“.

Was, so könnte man fragen, ist Trumps Strategie? Es scheint eher so, als ob es Trump ist, der sich auf einen „No Deal“ vorbereitet. Er muss sich bewusst sein, dass Putin wiederholt deutlich gemacht hat, dass er sowohl an Gesprächen mit Trump interessiert als auch offen dafür ist. Daran besteht kein Zweifel.

Dennoch widerspricht Trump dem „Verlierer-Diskurs“ in einem weiteren scheinbaren nachträglichen Einfall: „Ich meine … es ist eine große Maschine, also werden irgendwann Dinge passieren …“.

Hier scheint er zu sagen, dass die russische „große Maschine“ letztendlich gewinnen wird. Russland wird ein Gewinner sein – und kein Verlierer.

Vielleicht denkt Trump einfach daran, die Dynamik des militärischen „Kräftemessens“ spielen zu lassen. (Wenn das seine Denkweise ist, kann er solche Gefühle nicht laut aussprechen – explizit –, da die Euro-Eliten noch weiter in einen pathologischen Abwärtssog geraten würden).

Sollte Trump andererseits ernsthaft produktive Verhandlungen mit Putin anstreben, wäre es sicherlich kein guter Anfang, dem russischen Volk gegenüber zutiefst respektlos zu sein und es und Präsident Putin als „Verlierer“ darzustellen, die dringend einen Deal brauchen; dabei war es doch Trump, der zuvor damit geworben hatte, innerhalb von 24 Stunden einen Deal zu erzielen. Seine Respektlosigkeit wird nicht nur bei Putin, sondern auch bei den meisten Russen auf Ablehnung stoßen.

Die „Verlierer-Erzählung“ wird die russische Opposition gegen einen Kompromiss mit der Ukraine nur noch verstärken.

Der Hintergrund ist, dass Russland in jedem Fall kollektiv die Idee eines Kompromisses ablehnt, der „darauf hinausläuft, den Konflikt entlang der Kampflinie einzufrieren: Das wird Zeit geben, die Reste der ukrainischen Armee wieder aufzurüsten und dann eine neue Runde der Feindseligkeiten zu beginnen. Also müssen wir wieder kämpfen, aber dieses Mal aus weniger vorteilhaften politischen Positionen“, wie Professor Sergei Karaganov feststellte.

Darüber hinaus “hat die Trump-Regierung keinen Grund, mit uns über die von uns [Russland] festgelegten Bedingungen zu verhandeln. Der Krieg ist wirtschaftlich vorteilhaft für die USA … und [möglicherweise] auch, um Russland als mächtige strategische Unterstützung des Hauptkonkurrenten der USA, China, zu beseitigen?

Professor Dmitri Trenin prognostiziert in ähnlicher Weise, dass

„Trumps Versuch, einen Waffenstillstand entlang der ukrainischen Kampflinien zu erreichen, scheitern wird. Der amerikanische Plan ignoriert die Sicherheitsbedenken Russlands und lässt die eigentlichen Ursachen des Konflikts außer Acht. In der Zwischenzeit werden die Bedingungen Moskaus für Washington inakzeptabel bleiben, da sie praktisch eine Kapitulation Kiews und eine strategische Niederlage des Westens bedeuten würden. Als Reaktion darauf wird Trump zusätzliche Sanktionen gegen Moskau verhängen. Trotz der starken antirussischen Rhetorik wird die US-Hilfe für die Ukraine sinken und einen Großteil der Last auf die westeuropäischen Nationen verlagern.

Warum also Russland als verachtenswerten „Verlierer“ darstellen, es sei denn, dies ist Trumps Strategie, um sich aus der Ukraine-Frage zurückzuziehen? Wenn eine klare „Siegeserzählung“ der USA unerreichbar scheint, warum dann nicht die Erzählung umkehren? „Mission erfüllt“ wird nur durch Russlands „Pechsträhne“ behindert.

Dies führt unweigerlich zu der Frage, was genau die Rückkehr des „berühmtesten Angeklagten Amerikas im Weißen Haus“ und sein Versprechen einer „Revolution des gesunden Menschenverstands“ bedeuten.

„Es besteht kein Zweifel, dass es revolutionär ist“, argumentiert Matt Taibbi:

„Trump hat den Groll über die Einkommensungleichheit geweckt und einen politischen Marsch auf Washington angezettelt, der das institutionelle Amerika in Aufruhr versetzt hat. Die Konzernpresse ist tot. Die Demokratische Partei ist gespalten. Die akademische Welt steht kurz davor, eine riesige Flasche bitterer Pillen zu schlucken, und nach den am Montag unterzeichneten Durchführungsverordnungen werden viele DEI-Dozenten das Programmieren lernen müssen“ [d. h., sie werden arbeitslos sein].

Ja, bemerkt Taibbi,

„es macht mich nervös, eine Reihe kritischer CEOs (insbesondere Bezos, Pinchai und den widerlichen Cook) vor Trump sitzen zu sehen, zusammen mit anderen Koryphäen der Wall Street … dennoch, wenn der Deal darin bestand, Trump zu unterstützen, im Gegenzug dafür, dass die Plattformen wieder zu reinen eigennützigen Profitmachern werden, dann nehme ich das lieber als die vorherige Clique. Das Wall Street Journal hat die Essenz dieser Idee des Ereignisses mit der gestrigen Schlagzeile „Die neue Oligarchie ist eine enorme Verbesserung gegenüber der alten“ wahrscheinlich am besten eingefangen.

Für viele Russen hinterlässt Trumps „Verlierer“-Diskurs jedoch den Eindruck, dass sich „nichts ändert“ – die Idee, Russland „strategische Niederlagen“ zuzufügen, ist seit so langer Zeit ein Eckpfeiler der US-Politik, dass sie über Parteigrenzen hinweg umgesetzt wird, unabhängig davon, welche Regierung das Weiße Haus besetzt. Und heute ist ein neuer Impuls erkennbar – wie Nikolai Patrushev warnt, erwartet Moskau, dass Washington künstlich Spannungen zwischen Russland und China schürt.

Steve Bannon hingegen versucht in seiner gewohnt blumigen Sprache, das Rätsel um einen revolutionären Trump und seinen enttäuschenden „Verlierer-Diskurs“ zu erklären.

Bannon warnt davor, dass die Ukraine Gefahr läuft, zu „Trumps Vietnam“ zu werden, sollte Trump keinen „klaren Schnitt“ machen und sich tiefer in den Ukraine-Krieg hineinziehen lassen. „Das ist Richard Nixon passiert. Am Ende war er für den Krieg verantwortlich und er ging als sein Krieg unter – nicht als Lyndon Johnsons Krieg“, bemerkte Bannon.

Bannon „spricht sich dafür aus, Amerikas äußerst wichtige Militärhilfe für Kiew einzustellen, befürchtet jedoch, dass sein alter Chef in eine Falle tappen wird, die von einer unwahrscheinlichen Allianz aus der US-Verteidigungsindustrie, den Europäern und sogar einigen von Bannons eigenen Freunden gestellt wird, die seiner Meinung nach jetzt auf dem falschen Weg sind“.

Bannons zugrundeliegende Prämisse wurde während seines Anrufs mit Alex Krainer über Zoom deutlich. Er bestätigte, dass Trump und sein Team vom ersten Tag im Amt an in die Offensive gehen werden: „Die Tage des Donners beginnen am Montag“. Bannon sprach jedoch nicht davon, dass Trump gegen die Chinesen, Iraner oder Russen in die Offensive gehen würde. Trump und sein Team bereiten sich darauf vor, es mit „ihnen“ aufzunehmen.

„Sie“, so Bannon, ‚sind die Menschen, die das mächtigste Imperium der Welt kontrollieren, und ob mit oder ohne Wahlen, Demokratie oder ohne Demokratie, sie werden ihre Privilegien und die Kontrolle nicht freiwillig aufgeben: Es wird einen Kampf geben.‘

Ja, der ‚eigentliche Krieg‘ ist der innenpolitische – nicht der gegen Russland, China oder den Iran, der von der Hauptschlacht ablenken könnte.

Zu Vergleichszwecken: Wenn es Trumps Ziel wirklich war, einen ausgehandelten „Kompromiss“ für die Ukraine zu erzielen, müssen wir seine unverhohlene rhetorische „Verlierer“-Polemik mit dem Versuch von John F. Kennedy vor 59 Jahren vergleichen, den Kreislauf der gegenseitigen Antipathie zu durchbrechen, der die Beziehungen zwischen Ost und West seit 1945 eingefroren hatte. Von der Kubakrise 1962 getroffen, wollte Kennedy ein erstarrtes Paradigma durchbrechen. Kennedy – wie Trump – wollte „Kriege beenden“ und als „Friedensstifter“ in die Geschichte eingehen.

In einer Rede an der American University in Washington am 10. Juni 1963 lobte JFK die Russen. Er sprach von ihren Errungenschaften in Wissenschaft, Kunst und Industrie und würdigte ihre Opfer im Zweiten Weltkrieg, in dem sie 25 Millionen Menschen, ein Drittel ihres Territoriums und zwei Drittel ihrer Wirtschaft verloren hatten.

Es war keine leere Rhetorik. Kennedy schlug den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen vor – das erste der Rüstungskontrollabkommen der 1960er- und 1970er-Jahre.

Nun, es gibt möglicherweise Anzeichen für einen von Bannon inspirierten, vorsichtigen Beginn eines „Clean Break“ – wie Larry Johnson anmerkt:

„Das Pentagon hat Berichten zufolge alle Mitarbeiter entlassen oder suspendiert, die direkt für die Verwaltung der Militärhilfe für die Ukraine verantwortlich sind. Sie alle werden einer Untersuchung über die Verwendung von US-Haushaltsmitteln unterzogen.

“Laura Cooper, die stellvertretende Staatssekretärin des Pentagons für Russland, die Ukraine und Eurasien, ist bereits zurückgetreten und markiert damit den Beginn dessen, was einige als strategischen Wendepunkt betrachten. Cooper war eine Schlüsselfigur bei der Überwachung der Militärhilfe in Höhe von 126 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. Ihr Abgang, verbunden mit einer Art Säuberungsaktion unter den Pentagon-Mitarbeitern, die mit den Kriegsanstrengungen Kiews in Verbindung stehen, lässt Zweifel daran aufkommen, ob die Ukraine weiterhin in den Genuss der offenen Quelle von US-Waffen und -Finanzmitteln kommen wird, die sie unter Biden erhalten hat.

„Die Umstrukturierung wirft auch einen Schatten auf die Verteidigungskontaktgruppe der Ukraine, die sich unter Lloyd Austin zu einer Koalition von 50 Nationen ausgeweitet hatte, die Kiew unterstützt“.

Berichten zufolge haben die USA alle Anträge an Auftragnehmer für Logistik über Rzeszow, Constanta und Varna zurückgezogen. Auf NATO-Stützpunkten in Europa wurden alle Lieferungen in die Ukraine ausgesetzt und eingestellt. Dies fällt unter Trumps Executive Order, mit der die weltweite US-Hilfe für 90 Tage ausgesetzt wird – bis eine Prüfung und Kosten-Nutzen-Analyse vorliegt.

Unterdessen bereiten sich Moskau und China gebührend auf die Aussicht einer diplomatischen Wiederannäherung an den neuen Präsidenten Trump vor. Xi und Putin führten wenige Stunden nach Trumps improvisierter Pressekonferenz im Oval Office ein 95-minütiges Videogespräch – Xi informierte Putin über die Einzelheiten seines Gesprächs mit Trump (das nicht zeitlich auf die Amtseinführung von Trump abgestimmt war, sondern bereits im Dezember angesetzt worden war).

Beide Staats- und Regierungschefs scheinen Trump eine gemeinsame Botschaft zu senden – d. h., dass die Allianz zwischen China und Russland nicht von kurzer Dauer ist. Sie sind sich einig, dass sie gemeinsam einen Beitrag zur Durchsetzung ihrer jeweiligen nationalen Interessen leisten wollen. Sie sind bereit, mit Trump zu sprechen und ernsthafte Verhandlungen zu führen. Sie lassen sich jedoch nicht einschüchtern oder bedrohen.

Nikolai Patrushev, Berater Putins und Mitglied des russischen Sicherheitsrates, gab den russischen Kontext für diesen Videoanruf zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs an:

„Für die Biden-Regierung hatte die Ukraine bedingungslose Priorität. Es ist klar, [sagt Patrushev], dass die Beziehung zwischen Trump und Biden antagonistisch ist. Daher wird die Ukraine nicht zu Trumps Prioritäten gehören. Er kümmert sich mehr um China.“

Patrushev warnte ausdrücklich:

„Ich denke, dass sich die Meinungsverschiedenheiten Washingtons mit Peking verschärfen werden und die Amerikaner sie aufblähen werden, auch künstlich. Für uns war und ist China der wichtigste Partner, mit dem uns Beziehungen einer privilegierten strategischen Zusammenarbeit verbinden.“

„Was die russische Position in Bezug auf die Ukraine betrifft, so bleibt sie unverändert. Für uns ist es wichtig, dass die Aufgaben der Spezialoperation gelöst werden. Sie sind bekannt und haben sich nicht geändert. Ich bin der Meinung, dass die Verhandlungen über die Ukraine zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ohne Beteiligung anderer westlicher Länder geführt werden sollten.“

„Ich möchte noch einmal betonen, dass uns das ukrainische Volk weiterhin nahe steht: brüderlich und durch jahrhundertealte Bande mit Russland verbunden, ganz gleich, wie sehr Kiewer Propagandisten mit dem gegenteiligen ‚Ukrainertum‘-Anspruch besessen sind. Wir verfolgen aufmerksam, was in der Ukraine geschieht. Es ist besonders beunruhigend, dass die gewaltsame Durchsetzung der neonazistischen Ideologie und die glühende Russenfeindlichkeit die einst wohlhabenden Städte der Ukraine, darunter Charkiw, Odessa, Mykolajiw und Dnipropetrowsk, zerstören.

„Es ist möglich, dass die Ukraine im kommenden Jahr ganz aufhört zu existieren.“

