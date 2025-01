https://consortiumnews.com/2025/01/28/scott-ritter-trumps-doomed-plan-for-ukraine/



SCOTT RITTER: Trumps zum Scheitern verurteilter Plan für die Ukraine

Von Scott Ritter

Sonderbeitrag für Consortium News

28. Januar 2025

„Auf die harte Tour“ – Die von Sondergesandtem Keith Kellogg vorgeschlagenen Ölpreismanipulationen, die auf Russland abzielen, würden die US-Ölproduktion und die US-Wirtschaft tatsächlich zerstören.

Zapolyarnoye-Öl- und Gaskondensatfeld in Okrug, Russland, in der Arktis, Dezember 2021. (Chursaev13, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

„Ich will Russland nicht schaden“, erklärte Präsident Donald Trump kürzlich in einer Erklärung, die er auf seinem TruthSocial-Konto veröffentlichte. „Ich liebe das russische Volk und hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Putin.“

Trump gehört jedoch zur Schule der „harten Liebe“, in der Strafen verhängt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Und Trump dachte an Bestrafung, als er seine Liebe und Bewunderung für das russische Volk und seinen Anführer Wladimir Putin zum Ausdruck brachte.

„Ich werde Russland, dessen Wirtschaft versagt, und Präsident Putin, einen sehr großen GUNSTEN tun. Schließt jetzt Frieden und BEENDET diesen lächerlichen Krieg! ES WIRD NUR NOCH SCHLIMMER WERDEN.“

Abgesehen von der seltsamen Verwendung von Großbuchstaben sollte man meinen, dass man, wenn man seine Liebe öffentlich zum Ausdruck bringen möchte, sicherstellen sollte, dass die Fakten mit der Realität dessen übereinstimmen, wofür man seine amourösen Absichten erklärt hat.

Andernfalls lebt man in einer Fantasiewelt, die man selbst erschaffen hat und in der nicht die angeblichen Partner, sondern die Ausgeburten der eigenen Fantasie leben.

Wenn Sie dem russischen Volk und Wladimir Putin wirklich einen „großen GEFALLEN“ tun wollen, sollten Sie sicherstellen, dass es ein Gefallen ist, den sie auch erhalten wollen.

Die russische Wirtschaft als „scheiternd“ zu bezeichnen, obwohl eine Fülle von Daten zeigt, dass sie alles andere als das ist, ist wahrscheinlich nicht der beste Start in die Verabredung.

„Wenn wir nicht bald einen ‚Deal‘ machen“, drohte Trump, “habe ich keine andere Wahl, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu erheben, was Russland an die Vereinigten Staaten und verschiedene andere teilnehmende Länder verkauft.“

„Wir können es auf die leichte Art machen„, warnte Trump, ‚oder auf die harte Art.“

Trump legt am 20. Januar seinen zweiten Amtseid ab, der von Oberrichter John Roberts in der Rotunde des Kapitols vollzogen wird. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Aber was passiert, wenn Russland, wie jeder verlassene Liebhaber, den ‘harten Weg“ wählt?

Kurz gesagt – nichts Gutes für die Vereinigten Staaten oder Trump.

Zunächst einmal muss jeder „Deal“, den Trump auf den Tisch legt, realistisch sein. Kurz gesagt müssen die Russen glauben, dass sie mit dem Deal besser dastehen, als wenn sie ihn ablehnen würden (was Trump, angeblich ein Meister der Verhandlungsführung, eigentlich wissen sollte).

Der „Deal“, den Trump auf den Tisch legt, ist jedoch ein Rohrkrepierer.

Jüngst wurde in den Medien über die Existenz eines „100-Tage-Friedensplans“ berichtet.

Diesen Berichten zufolge soll das vorgeschlagene Abkommen die Ukraine daran hindern, Mitglied der NATO zu werden, anstatt sich offiziell für neutral zu erklären. Das Abkommen würde der Ukraine die Tür öffnen, bis 2030 Mitglied der Europäischen Union zu werden, und die EU mit der Verantwortung für den Wiederaufbau nach dem Krieg betrauen.

Es würde keine „Entmilitarisierung“ geben. Vielmehr würde die Ukraine ihre Armee in ihrer derzeitigen Größe beibehalten und weiterhin militärische Unterstützung von den USA und der NATO erhalten. Die Ukraine müsste ebenfalls von Russland besetzte Gebiete an Russland abtreten und die Souveränität der Russischen Föderation anerkennen.

Aber viele Elemente dieses „durchgesickerten“ Plans klingen einfach falsch – wie die Verknüpfung der Fertigstellung des Plans mit dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, einem der wichtigsten Feiertage im russischen Kalender. In diesem Jahr wird am 9. Mai der 80. Jahrestag des Sieges der Alliierten – des sowjetischen Sieges – über Nazideutschland gefeiert.

Die Chancen, dass Wladimir Putin diesen feierlichen Anlass durch den Abschluss eines „Friedensabkommens“ beschmutzt, das es den nationalistischen Banderisten – deren Ideologie und Geschichte eng mit Nazideutschland verbunden sind – ermöglicht, zu überleben, nachdem Putin die „Entnazifizierung“ als vorrangiges Ziel der militärischen Spezialoperation erklärt hat, sind gleich null.

Kelloggs „Friedensplan“

Was wir wissen, ist, dass Donald Trumps designierter Sonderbeauftragter für die Ukraine – der pensionierte Generalleutnant Keith Kellogg – dem Präsidenten einen „Friedensplan“ vorgelegt hat, der offenbar gut aufgenommen wurde. Die Elemente dieses Plans stammen aus einem Papier, das Kellogg im Frühjahr 2024 verfasst hat – ein Papier, das so unsinnig ist und so wenig faktenbasierte Argumente enthält, wie man es sich nur vorstellen kann.

Die Kernelemente dieses Plans umfassten die Aufnahme „normaler“ Beziehungen zu Russland und seinem Präsidenten – im Grunde genommen sollte die russlandfeindliche Dämonisierung, die während der Biden-Regierung vorherrschte, gestoppt werden.

Sobald die USA und Russland wieder miteinander sprachen, sollten Verhandlungen mit Russland und der Ukraine über die Beendigung des Konflikts aufgenommen werden.

Die „Zuckerbrot“-Maßnahmen für Russland umfassten die Verschiebung der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine um zehn Jahre, die Beibehaltung der derzeit von Russland besetzten ukrainischen Gebiete durch Russland und die schrittweise Aufhebung der Sanktionen, um den Weg für eine Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu ebnen – all dies vorbehaltlich des Abschlusses von Friedensabkommen, die für die Ukraine akzeptabel sind.

Für die Ukraine bot der „Deal“ sowohl die Fortsetzung der Militärhilfe durch die USA und die NATO als auch bilaterale Sicherheitsgarantien. Die Ukraine ist zwar nicht verpflichtet, die Kontrolle Russlands über die eroberten Gebiete offiziell anzuerkennen, müsste aber davon absehen, den Status quo mit Gewalt zu ändern.

Sollte Russland die Zusammenarbeit verweigern, würden die USA lähmende Sanktionen verhängen.

Und wenn die Ukraine den „Deal“ ablehnen würde, würden die USA jegliche Militärhilfe einstellen.

Dieser „Deal“ wurde zwar nie offiziell formuliert, aber vor und nach Trumps Wahlsieg im November 2024 angedeutet.

Und es überraschte niemanden, der die Ziele Russlands in Bezug auf die militärische Spezialoperation kannte, als der russische Präsident Wladimir Putin diesen „Deal“ am 26. Dezember 2024 in einer Antwort auf eine Medienfrage kurzerhand ablehnte.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und der russische Präsident Wladimir Putin im November 2024. (Alexei Nikolskiy, RIA Novosti, Präsident von Russland)

Drei Tage später machte der russische Außenminister Sergej Lawrow ebenfalls den „Friedensplan“ von Kellogg zunichte und erklärte, Russland sei „nicht glücklich über die Vorschläge von Mitgliedern des Trump-Teams, die Aufnahme der Ukraine in die NATO um 20 Jahre zu verschieben und britische und europäische Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren“.

Auf die harte Tour

Aber was genau bedeutet „auf die harte Tour“?

Laut Scott Bessent, dem neuen Finanzminister von Donald Trump, liegt die Antwort in der Verschärfung der Sanktionen gegen die russische Ölindustrie. „Ich bin zu 100 Prozent dafür, die Sanktionen zu verschärfen“, die sich gegen die großen russischen Ölkonzerne richten, sagte Bessent während seiner Anhörung zur Bestätigung im Senat.

Bessent wird jedoch einen Beitrag dazu leisten, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten Sanktionen in der Vergangenheit als Instrument zur Zerstörung der russischen Wirtschaft überbewertet haben (tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten). Darüber hinaus könnte sich eine erfolgreiche Anwendung von Sanktionen angesichts des Status Russlands als führender Ölproduzent negativ auf die Wirtschaft der USA auswirken

Dies scheint Keith Kellogg, Trumps „Friedensabkommen“-Guru, entgangen zu sein. Kellogg bemerkte, dass Russland trotz der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten unter der Biden-Regierung eine Obergrenze von 60 $/Barrel für russisches Öl eingeführt haben (der Marktpreis für Öl liegt bei etwa 78 $/Barrel), „Milliarden von Dollar mit Ölverkäufen verdient“.

„Was wäre, wenn„, sinnierte Kellogg in einem Interview bei Fox News, ‚man den Preis auf 45 Dollar pro Barrel senken würde, was im Wesentlichen der Break-Even-Punkt ist?“

Die Frage ist: ‘Break-Even-Punkt“ für wen?

Scott Bessent im Dezember 2024. (Senator Ted Cruz, Wikimedia Commons, Public Domain)

Das Konzept der „Gewinnschwelle“ hat in Bezug auf Russland zwei unterschiedliche finanzpolitische Realitäten. Die erste ist, wie hoch der Ölpreis sein muss, damit Russland, dessen Volkswirtschaft stark vom Ölverkauf abhängig ist, seinen Staatshaushalt ausgleichen kann.

Dieser Wert wird für 2025 auf etwa 77 $ pro Barrel geschätzt. Es besteht kein Zweifel daran, dass Russland bei einem Ölpreis von 45 $ pro Barrel in eine Haushaltskrise geraten würde. Aber nicht in eine Krise der Ölförderung. Der zweite „Break-even-Punkt“ für Russland sind nämlich die Produktionskosten für ein Barrel Öl, die derzeit bei 41 $ pro Barrel liegen.

Russland wäre in der Lage, ohne Unterbrechungen Öl zu fördern, wenn Kellogg sein Ziel, den Ölpreis auf 45 $ pro Barrel zu senken, erreichen könnte.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsste Trump die Saudis dazu bringen, sich dem Zug der Ölpreismanipulation anzuschließen.

Das Problem ist, dass die Saudis ihre eigenen „Breakeven-Punkt“-Realitäten haben. Um seinen Haushalt auszugleichen, muss Saudi-Arabien Öl zu einem Preis von etwa 85 $/Barrel verkaufen. Aber die Kosten für die Ölförderung in Saudi-Arabien sind sehr niedrig – sie liegen bei etwa 10 $/Barrel.

Saudi-Arabien könnte den Markt einfach mit billigem Öl überschwemmen, wenn es wollte.

Russland könnte das auch.

Wie sieht es mit den Vereinigten Staaten aus?

Das Permbecken in West-Texas ist für das gesamte Wachstum der Ölproduktion in den USA seit 2020 verantwortlich.

Aktiver Pumpjack im Permbecken in der Nähe von Andrews, Texas, im Jahr 2009. (Zorin09, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Im Jahr 2024 lag die Gewinnschwelle für neue Bohrlöcher im Permbecken bei etwa 62 US-Dollar pro Barrel. Bei bestehenden Bohrlöchern lag diese Zahl bei etwa 38 US-Dollar pro Barrel.

Würden die Bohrungen im Permbecken eingestellt werden, würde die Ölproduktion in den USA innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent zurückgehen.

Kurz gesagt: Sollte es Keith Kellogg gelingen, seinen „Plan“ zur Senkung des Ölpreises auf 45 $ pro Barrel umzusetzen, würde er die US-amerikanische Ölwirtschaft effektiv zerstören.

Und wer die US-amerikanische Ölwirtschaft zerstört, zerstört die US-amerikanische Wirtschaft.

Russland kann 45 $ pro Barrel Öl viel länger verkraften als die USA.

Donald Trump täte gut daran, die wilden Ölproduzenten des Perm-Beckens – diejenigen, die alles, was sie besitzen, in ein Geschäftsvorhaben gesteckt haben, das auf dem Versprechen von 78 $/Barrel für die absehbare Zukunft beruht – zu bezahlen und sie zu fragen, was sie von 45 $/Barrel Öl halten.

Das Fazit ist, dass, wenn Keith Kellogg und Donald Trump eine solche Reise unternehmen würden, sie schnell die Fehler ihres Weges verstehen würden.

Denn wenn Donald Trump sich dafür entscheidet, den „harten Weg“ mit Russland zu gehen, werden die Folgen für ihn und das amerikanische Volk zu den schlimmsten gehören, die man sich vorstellen kann.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Desert Storm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen beaufsichtigte. Sein neuestes Buch ist „Disarmament in the Time of Perestroika“, das bei Clarity Press erschienen ist.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

