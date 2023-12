https://www.middleeastmonitor.com/20231227-evidence-of-israeli-violations-engraved-on-bodies-of-palestinians-activist-says/

Israelische Soldaten, Panzer, Haubitzen und gepanzerte Fahrzeuge sind zu sehen, als die israelische militärische Mobilität an der Grenze zum Gazastreifen weitergeht, in Nahal Oz, Israel am 13. Dezember 2023 [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Der bekannte palästinensische Journalist und Menschenrechtsaktivist Mohammed El-Kurd sagte, die Beweise für Israels lange Geschichte der Verletzung der Rechte der Palästinenser seien auf ihren Körpern eingraviert.

27. Dezember 2023

„In den letzten Jahrzehnten hat sich die israelische Besatzung der Welt als Opfer präsentiert, während die Palästinenser das Gegenteil sind“, sagte El-Kurd und fügte hinzu, dass Israel keine Gelegenheit auslässt, die Palästinenser einzuschüchtern“, weil es das Bild des starken Mannes“ braucht, um die israelische Gesellschaft zu beruhigen und ihr ein Gefühl der Sicherheit“ zu geben.

„Die israelische Gesellschaft braucht Bilder unseres Elends und unserer mit Blut und blauen Flecken befleckten Jugend, um sich sicher zu fühlen“, erklärte er.

„Wenn man in Jerusalem geboren ist, hat man das Gefühl, dass ein Polizist in seinem Bett, auf dem Sofa und in der Küche steht und alle Aspekte seines Lebens, sein soziales Leben, sein politisches Denken, seine Aktivitäten auf der Straße und in der Schule überwacht“, fügte er in Bezug auf seine Erziehung hinzu.

El-Kurd, der aus dem Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ostjerusalem stammt, erlangte 2021 internationale Aufmerksamkeit, weil er sich zusammen mit seiner Zwillingsschwester Muna gegen die Zwangsumsiedlung wehrte, als sie in die TIME Top 100-Liste aufgenommen wurden.

Er erklärte, dass Israel den Palästinensern sagt, dass ihnen Beschränkungen auferlegt werden, wenn sie auch nur versuchen, Widerstand zu leisten, und sei es auch nur in Gedanken“.

„Die Palästinenser wachsen mit der Nakba und der Massenvertreibung durch zionistische Banden auf, aus denen später die israelische Armee hervorging. Die Nakba ist kein bitteres Ereignis, an das wir erinnern müssen. Vielmehr handelt es sich um eine anhaltende Tragödie, die seit 75 Jahren andauert. Israel hat daran gearbeitet, dass die Palästinenser nicht mehr existieren“, fügte er hinzu.

El-Kurd ließ seinen X-Account am Wochenende sperren, um ihn dann am ersten Weihnachtsfeiertag wieder freizugeben. Es wurden keine Einzelheiten darüber genannt, warum sein Konto von der Plattform entfernt wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …