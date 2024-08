https://english.almayadeen.net/news/politics/released-from-iof-prison–left-to-die–wafaa-jarrar-succumbs



Aus dem IOF-Gefängnis entlassen und zum Sterben zurückgelassen: Wafaa Jarrar erliegt ihren Wunden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten + Al Mayadeen

6. August 2024

Die palästinensische Märtyrerin Wafaa Jarrar wurde vorsätzlich durch eine systematische Politik der medizinischen Vernachlässigung getötet, die von der israelischen Besatzung seit Jahrzehnten betrieben wird.

Das Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin gab am Montagmorgen bekannt, dass die 50-jährige Wafaa Nayef Zuhdi Jarrar aufgrund einer kritischen Verletzung, die sie bei ihrer Festnahme vor etwa zwei Monaten erlitten hatte, zum Märtyrer wurde.

Der Märtyrertod der 50-jährigen Mutter von vier Kindern ist das Ergebnis einer vorsätzlichen Verletzungspolitik der israelischen Besatzungstruppen, gefolgt von einer Politik der medizinischen Vernachlässigung, mit der sie versuchen, sich von dem von ihnen verursachten Blutvergießen zu befreien.

Die israelischen Besatzungstruppen nahmen Jarrar am 21. Mai während ihres Angriffs auf Jenin und sein Lager im besetzten Westjordanland in ihrem Haus fest. Später gaben sie ihre Verletzungen bekannt, brachten sie ins Krankenhaus von Afula und verhängten eine viermonatige Verwaltungshaft gegen sie.

Die schweren Verletzungen, die sie erlitten hatte, führten zur Amputation ihrer Beine oberhalb des Knies sowie zu weiteren Verletzungen am ganzen Körper, was zu komplizierten gesundheitlichen Problemen führte.

Nach Angaben der israelischen Behörden wurde Jarrar durch einen Sprengsatz verwundet, der ein Militärfahrzeug traf, mit dem sie in ein Haftzentrum gebracht wurde. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden nicht genannt, und die israelischen Soldaten, die sie begleiteten, wurden bei dem Vorfall weder verwundet noch getötet.

Die NachrichtenagenturWafaa berichtete später, dass die israelischen Besatzungstruppen Jarrar freigelassen hätten, nachdem ihre Verletzung zur Amputation ihrer Beine oberhalb des Knies geführt hatte, und sie ihrem Schicksal überlassen hätten.

Ihre Freilassung durch die israelischen Besatzungstruppen erfolgte nur, um sich der Verantwortung für ihre Behandlung in israelischen Krankenhäusern zu entziehen.

Hamas trauert um Märtyrerin Jarrar

Nach ihrem Märtyrertod veröffentlichte die Hamas eine Erklärung, in der sie Jarrar für ihre großen Opfer und ihren Einsatz zur Unterstützung der Familien palästinensischer Märtyrer und Gefangener würdigte, „und nun fällt sie als Märtyrerin infolge medizinischer Nachlässigkeit in israelischen Gefängnissen“.

Die Hamas rief zu verstärkten Bemühungen und Solidaritätsveranstaltungen zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen und zur Verschärfung der Konfrontation mit den israelischen Besatzungstruppen auf.

Im Gegenzug veröffentlichte die Familie Jarrar eine Erklärung, in der sie um die Märtyrerin Wafaa Jarrar trauerte und sie als „Symbol für Standhaftigkeit und Opferbereitschaft“ bezeichnete.

Die Erklärung fügte hinzu, dass sie ihren Verletzungen erlag und als Märtyrerin starb, „nachdem sie mehr als zwei Monate lang verletzt war und ihr zwei Beine amputiert wurden, nachdem sie am 21.05.2024 in ihrem Haus im Stadtteil Al-Marah in Dschenin verhaftet worden war“.

Auch die Kommission für Häftlinge und ehemalige Häftlinge, die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene, die Bewegung der Gefangenen in den Gefängnissen und befreite Häftlinge in Palästina und im Ausland trauerten um die Märtyrerin.

In einer Erklärung wiesen sie darauf hin, dass ihre Ermordung durch die IOF ein Beweis für die fortwährende Kriminalität der Besatzung im Rahmen der anhaltenden Vernichtung des palästinensischen Volkes und seiner Sache ist.

Israel“ wirft Gliedmaßen weg, schändet Leichen

Die palästinensischen Gefangenenorganisationen berichteten, dass die Besatzungstruppen die amputierten Beine der Märtyrerin Jarrar noch nicht zurückgegeben haben, um sie gemäß den islamischen Bräuchen zu bestatten. Ein Anwalt hatte die Rückgabe der amputierten Beine beantragt, doch die mündliche Antwort eines Arztes des Krankenhauses von Afula deutete darauf hin, dass die Gliedmaßen entsorgt worden waren.

Diese Situation stellt einen weiteren Verstoß in der Reihe der gegen sie begangenen Verstöße dar.

Die Besatzung hat Berichten zufolge auch nicht auf das Ersuchen um ihre medizinischen Berichte reagiert. Ein weiterer Antrag wurde gestellt, um die Ereignisse vom 27. Mai 2024 zu klären, dem Tag, an dem ihre Beine amputiert wurden, was zunächst mit Zustimmung ihrer Familie geschah.

Später stellte sich heraus, dass eine zusätzliche Amputation oberhalb des Knies ohne die Zustimmung der Familie durchgeführt wurde, während sie unter Narkose stand. Dies ist ein weiterer Verstoß in der Reihe der an ihr begangenen Vergehen.

Die Organisationen betonten, dass Jarrars Märtyrertod in einer schwierigen Zeit für die Gefangenen in den israelischen Besatzungsgefängnissen stattfand, die schweren Misshandlungen wie Folter, Demütigung, Hunger und kollektiver Isolation ausgesetzt waren, was einer Form von Völkermord gleichkommt.

