Achse des Widerstands: ein kalkulierter, gleichzeitiger Angriff auf Israel

Von Ali Rizk

5. AUGUST, 2024

Eine Quelle der Hisbollah hat The Cradle mitgeteilt, dass der Iran, der Libanon und der Jemen gleichzeitig Vergeltungsschläge gegen Israel durchführen werden, um die eiserne Kuppel zu überwältigen. Warten wir es ab.

Westasien steht auf Messers Schneide, da sich die Achse des Widerstands in der Region darauf vorbereitet, Vergeltung für eine Reihe von israelischen Attentaten und Angriffen zu üben.

Der Iran, die Hisbollah und die mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte haben geschworen, den Besatzungsstaat nach der gezielten Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Oberkommandierenden Fuad Shukr im Süden Beiruts einen hohen Preis zahlen zu lassen.

Darüber hinaus bombardierte Israel den Hafen von Hodeidah im Jemen, nachdem Sanaa am 19. Juli in Tel Aviv erfolgreich eine Drohnenoperation mit dem Namen „Yafa“ durchgeführt hatte.

Ein Vertreter des libanesischen Widerstands teilte The Cradle mit, dass „die Antwort sofort aus dem Iran, der Hisbollah und dem Jemen kommen wird“, und fügte hinzu, dass das Ziel darin bestehe, „Israel einen schmerzhaften Schlag zu versetzen, der bei getrennten Vergeltungsmaßnahmen nicht erreicht werden kann“.

Die „Einheit der Fronten“ vollziehen

Ein Vergeltungsschlag ist so gut wie sicher und könnte nach Angaben hochrangiger US-Beamter innerhalb weniger Stunden erfolgen. In einem gestrigen Bericht von Axios heißt es, US-Außenminister Antony Blinken habe seine G7-Kollegen darüber informiert, dass der Gegenschlag bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden beginnen könnte.

Erst gestern betonte Ali al-Qahoum, Mitglied des Politbüros der Ansarallah, dass die Antwort auf Israel nicht nur aus Teheran kommen wird:

Wir bekräftigen unser Engagement im Kampf, unsere Standhaftigkeit, unser Bewusstsein, unsere Ehre und unseren Stolz, an der Seite Palästinas, der Sache der Nation, zu stehen.

Die entscheidende Frage ist nun der Umfang und die Härte der Vergeltungsmaßnahmen. Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah hat einen schmerzhaften, aber kalkulierten Schlag gegen Tel Aviv angekündigt. Während des Trauerzugs von Shukr warnte Nasrallah, dass Israel die Grenze überschritten habe, und versprach „eine echte und wohl kalkulierte Antwort“ – anders als die grenzüberschreitenden Operationen, die die Hisbollah seit dem 8. Oktober gegen Israel durchgeführt hat.

Die Iron Dome platt machen

Andere gut informierte Quellen stimmen zu, dass die Reaktion koordiniert sein könnte, was darauf hindeutet, dass ein gleichzeitiger Vergeltungsschlag an mehreren Fronten wahrscheinlich ist. Sie erklären gegenüber The Cradle, dass ein solches Vorgehen Israels wichtigstes Luftabwehrsystem, die „eiserne Kuppel“, außer Gefecht setzen könnte, indem es daran gehindert wird, schnell wieder aufzurüsten. Sie glauben, dass dies angesichts der Fähigkeit der Hisbollah, ein beträchtliches Sperrfeuer an Raketen abzuschießen, und angesichts der geografischen Nähe des Libanon zu potenziellen israelischen Zielen machbar ist.

Diese Einschätzungen scheinen mit denen von US-Beamten übereinzustimmen, die davor gewarnt haben, dass die Eiserne Kuppel im Falle eines umfassenden Krieges durch das Raketen- und Drohnenarsenal der Hisbollah überwältigt werden könnte.

Hochrangige US-Militärs haben unterdessen zu Protokoll gegeben , dass Washington wahrscheinlich nicht in der Lage wäre, Tel Aviv selbst in einem einseitigen, umfassenden Krieg mit der Hisbollah ausreichend zu schützen. So äußerte sich der US-Generalstabschef Charles Brown Ende Juni gegenüber der Presse.

Aus unserer Sicht ist es aufgrund der kurzen Entfernung zwischen dem Libanon und Israel, wo sich unsere Streitkräfte befinden, schwieriger für uns, sie [Israel] in der gleichen Weise zu unterstützen, wie wir es im April [bei der Operation Truthful Promise] getan haben.

Unwillige US-Unterstützung für Tel Aviv

Obwohl viel darüber berichtet wurde, dass die USA und ihre Verbündeten die Reaktion des Irans auf den israelischen Angriff auf sein Konsulat im vergangenen April erfolgreich vereitelt haben, ist es bemerkenswert, dass alle anvisierten israelischen Militärstützpunkte bei den iranischen Vergeltungsschlägen getroffen wurden. Die Operation Wahres Versprechen war eher als Botschaft gedacht, dass Teheran eine israelische Aggression gegen seine Interessen nicht länger dulden würde.

US-Militärverstärkungen in der Region könnten dabei helfen, Raketen und Drohnen aus dem Libanon abzufangen, und auch Jordanien könnte eine Rolle spielen, wie es dies bei den iranischen Vergeltungsschlägen getan hat. Dies macht jedoch auch die militärischen Mittel der USA und ihrer Partner zu legitimen Zielen für die Widerstandsachse.

Wie der ehemalige Pentagon-Analyst Michael Maloof gegenüber The Cradle erklärt :

Die Hisbollah würde wahrscheinlich US-Kriegsschiffe in der Region angreifen, die sich am Abfangen von auf israelische Ziele gerichteten Raketen beteiligen würden.

„Wie im Jahr 2006 sehe ich den Schwerpunkt des US-Engagements eher in der Evakuierung vieler der 86.000 Amerikaner, die sich derzeit im Libanon aufhalten und diesen verlassen wollen“, fügt Maloof hinzu.

Washingtons führende Militärs scheinen auch entschieden dagegen zu sein, in eine aktive offensive Rolle hineingezogen zu werden, sollte es zu einem größeren Krieg mit der Hisbollah kommen, geschweige denn zu einem gefürchteten Mehrfrontenkrieg. Diese Haltung wird durch Erklärungen des US-Generalstabschefs Charles Brown untermauert, die auf die begrenzte Bereitschaft des Pentagons hinweisen, Israel zu schützen.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Zusagen Washingtons zur Verteidigung Israels mögliche Offensivmaßnahmen nicht erwähnt wurden, was den Wunsch der USA widerspiegelt , einen größeren Krieg zu vermeiden. Experten bezweifeln, dass die USA in einen umfassenden Krieg verwickelt werden, was durch öffentliche Erklärungen untermauert wird, in denen betont wird, wie wichtig es ist, eine regionale Eskalation zu vermeiden – und in denen der Wunsch geäußert wird, die militärischen Ziele der USA vor Vergeltungsschlägen zu schützen.

Militärisches Risiko und politisches Kalkül

Wie Brown seinerzeit sagte, lautet die wichtigste Botschaft Washingtons:

Wir müssen über die Auswirkungen jeglicher Art von Operationen im Libanon nachdenken und darüber, wie sich diese auswirken könnten und wie sie sich nicht nur auf die Region, sondern auch auf unsere Streitkräfte in der Region auswirken.

Der General – der ranghöchste US-Militärbeamte und ranghöchste Militärberater des Weißen Hauses – überbrachte eine Botschaft, die angesichts der jüngsten Entwicklungen von besonderer Bedeutung ist.

Mit seiner Aussage, dass ein von Israel angezettelter Krieg gegen den Libanon die US-Truppen gefährde, hat Brown im Wesentlichen zum Ausdruck gebracht, dass ein breiterer regionaler Krieg von der Pentagon-Spitze nicht als hilfreich für die Interessen der USA angesehen wird.

In Anbetracht dieser Äußerungen bleibt es möglich – wenn auch keineswegs garantiert -, dass die scheidende Biden-Administration Israel zügeln wird, unabhängig davon, wie schmerzhaft der Schlag der Achse des Widerstands ausfallen wird.

Die bevorstehenden US-Wahlen im November sind ein weiterer Faktor, der einen regionalen Flächenbrand verhindern könnte. „Eine stärkere militärische Einbindung der USA in Israel“, warnt Maloof, „würde zu Unruhen in den Straßen Chicagos anlässlich des Demokratischen Kongresses Ende des Monats führen.

Diese Tatsachen deuten auf ein Szenario hin, in dem Washington Tel Aviv zwingen könnte, die Vergeltungsmaßnahmen der Achse des Widerstands hinzunehmen, wie hart sie auch ausfallen mögen.

