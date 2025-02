Gibt es nicht viele Parallelen zu deutschen „Leit(d)“ Medien? Evelyn Hecht-Galinski



https://consortiumnews.com/2025/02/21/pro-israel-bias-in-uk-newsrooms-revealed/?eType=EmailBlastContent&eId=0daf5a14-6f50-43a1-9988-0b71f8bbe079



Pro-Israel-Voreingenommenheit in britischen Nachrichtenredaktionen aufgedeckt

21. Februar 2025

Journalisten von fünf britischen Medienunternehmen, die anonym bleiben wollen, berichten Hamza Yusuf, wie ihre eigenen Organisationen über Israel-Palästina berichten.

(Grafik von DeclassifiedUK)

Von Hamza Yusuf

Declassified UK

Journalisten, die für die renommiertesten britischen Zeitungen und Fernsehsender arbeiten, haben ihre Besorgnis über die pro-israelische Voreingenommenheit innerhalb ihrer Organisationen zum Ausdruck gebracht. In einem Exklusivinterview mit Declassified haben ein halbes Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter von BBC, Sky, ITN, Guardian und The Times das Ausmaß der anti-palästinensischen Vorurteile in ihren Redaktionen offengelegt.

Alle Journalisten baten aus Angst vor beruflichen Repressalien um Anonymität. Obwohl sie für eine Reihe von Medien aus dem gesamten politischen Spektrum arbeiten, zeichneten sie ein einheitliches Bild von den Hindernissen, mit denen Reporter konfrontiert sind, die Palästinenser vermenschlichen oder die Narrative der israelischen Regierung hinterfragen wollen.

Ein Reporter der rechtsgerichteten Zeitung Times sagte: „Ich habe so oft auf der Toilette geweint, weil es so schwierig ist, über diese Dinge zu berichten.“ Verärgerte Mitarbeiter des liberalen Guardian haben eine „ausführliche Tabelle“ mit einer „Fülle von Beispielen“ zusammengestellt, in denen die Zeitung „unangefochtene israelische Propaganda verstärkt … oder eindeutig falsche Aussagen israelischer Sprecher als glaubwürdig behandelt“.

Journalisten, die in Fernsehstudios Beiträge liefern, stehen vor einem ähnlichen Problem, mit raschen Konsequenzen, wenn Gästen der israelischen Regierung schwierige Fragen live gestellt werden. Declassified wurde mitgeteilt: „Die israelische Darstellung hatte immer Vorrang und bestimmte die Berichterstattung bei Sky News, egal wie ungenau sie war.“

Bei der BBC sagte ein Journalist, wenn es darum geht, genau über das Verhalten Israels in Gaza zu berichten,

„Die Verwendung des Wortes Völkermord ist praktisch verboten, und jeder Beitragende, der dieses Wort verwendet, wird sofort abgewürgt.“

Bei ITN, das Nachrichtensendungen für drei britische Fernsehsender produziert, liegt der Fokus auf „Klicks statt ethischer Klarheit“, beklagte ein Mitarbeiter. „Tragisches Filmmaterial [aus Gaza] wird oft mit … Bemerkungen darüber kommentiert, wie viel Traffic es generieren wird, als ob es nicht um echte Menschenleben ginge.“

„Skewed News“ von Sky

In allen Mainstream-Medien, in denen Declassified Zugang zu Insidern erhielt, war die Herausforderung, über die Kriegsverbrechen Israels zu berichten, ein wiederkehrendes Thema, obwohl sie auf Film festgehalten wurden.

Ein Journalist von Sky News schlug vor, dass es eine ganze Reihe ungeschriebener journalistischer Regeln gibt, die ausschließlich für Israel gelten. „Es ist ein ständiger Kampf, die Wahrheit zu berichten“, sagte der Journalist.

„Wir haben das Rohmaterial aus Gaza erhalten – wir alle sind uns des Gemetzels bewusst. Aber man kann nicht beschreiben, was man mit eigenen Augen sieht.

Ich erinnere mich, als [Israels damaliger Verteidigungsminister] Yoav Gallant unmittelbar nach dem 7. Oktober die „vollständige Belagerung“ ankündigte. Es war eine Blockade zusätzlich zu einer bereits lähmenden Blockade. Es war eine Verletzung des Völkerrechts, die katastrophale Folgen haben würde, und dennoch durfte dies in der Berichterstattung nicht zum Ausdruck gebracht werden.“

Belagertes Gaza-Stadt im Juni 2024. (Rawanmurad2025, Wikimedia Commons, CC0)

Seit Israel seinen Angriff auf Gaza begonnen hat, wird Sky News in den sozialen Medien dafür kritisiert, dass es im Gegensatz zur lebhaften, menschlichen Berichterstattung über israelische Opfer keine Schuldzuweisungen vornimmt, wenn Palästinenser getötet werden. In der Nachrichtenredaktion herrscht Unbehagen darüber, wie viel Bedeutung der Version des israelischen Militärs über die Ereignisse beigemessen wird.

„Wir haben das Rohmaterial aus Gaza erhalten … Aber man kann nicht beschreiben, was man mit eigenen Augen sieht.“

„Ich und andere Kollegen waren oft frustriert darüber, dass nichts berichtet werden konnte, solange es keine Reaktion oder Bestätigung der israelischen Armee gab“, sagte der Sky-Journalist gegenüber Declassified. “Wir wissen, wer tötet, wir wissen, wer verantwortlich ist, warum müssen wir also auf eine Bestätigung oder Dementi von Israel warten, bevor wir etwas zuschreiben? Wir warten nie auf die Russen; wir nehmen die ukrainischen Behauptungen als Opfer für bare Münze. Warum ist das hier anders?“

„Auch wurde keine der von Israel vorgelegten Versionen jemals in Frage gestellt. Es wurde immer als Tatsache hingenommen. Ich erinnere mich, dass ich leitende Mitarbeiter herausgefordert und sie daran erinnert habe, dass Israel wiederholt lügt und dies schon immer getan hat. Aber es war sinnlos und stieß auf taube Ohren. Die israelische Darstellung hatte immer Vorrang und bestimmte die Berichterstattung bei Sky News, egal wie ungenau sie war.“

Sich zu äußern und zu versuchen, die Richtung der Berichterstattung zu ändern, blieb nicht ohne Folgen, fügte der Sky-News-Journalist hinzu. „Wenn man eine andere Haltung einnimmt als die, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, und sich gegen die verzerrte Berichterstattung wehrt, wird man als schwierig oder starrköpfig abgestempelt.“

„Eine Lawine von Anrufen“

Die Auswahl der Gäste und die Frage, wie gründlich man sie überprüfen sollte, war ein weiteres Problem in der Nachrichtenredaktion. Sky News behandelte palästinensische Gäste häufig feindselig und schaltete sie sogar manchmal stumm. Für israelische Gäste war das eine Grenze, die nicht überschritten werden durfte.

„Wenn wir ein Interview mit dem palästinensischen Botschafter hätten, das die palästinensische Seite umfassend vermittelt, oder ein Moderator einen IDF-Sprecher herausfordert oder sogar ein Nachrichtenbericht, der Palästinenser vermenschlicht und Israel ausdrücklich als Täter benennt, würde es sofort eine Flut von Anrufen und Beschwerden geben“, so die Sky-Quelle.

Es wurde auch deutlich, wer genau für einige der Anrufe verantwortlich war – und was ihre Absicht war.

„Israelische Sprecher oder Beamte, die Zugang zu hochrangigen Persönlichkeiten hatten, übten Druck auf Sky News aus und drohten oft damit, den Korrespondenten vor Ort den Zugang zu entziehen. Dies hatte eindeutig Auswirkungen darauf, was in der Sendung gesagt wurde und was nicht.“

Sky News reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Ähnliche Bedenken gibt es bei ITN, dem Nachrichtensender von ITV, Channel 4 und Channel 5. Ein bei ITN angestellter Journalist, der nicht genau sagen wollte, an welchem Beitrag er arbeitet, betonte die gefühllose Einstellung gegenüber der Berichterstattung über Palästina.

„Selbst wenn über Gaza berichtet wurde, ging es dabei um Klicks, nicht um ethische Klarheit“, vertraute der Journalist an. „Angesichts des schieren Ausmaßes der Verluste in Gaza wurden Geschichten mit dramatischem Bildmaterial – wie Explosionen oder israelische Soldaten vor Ort – oft humanitären Geschichten vorgezogen.“

„Tragisches Filmmaterial wird oft mit Kommentaren wie „Das ist wirklich gutes Filmmaterial“ oder Bemerkungen darüber, wie viel Traffic es generieren wird, bedacht, als ob es nicht um echte Menschenleben ginge, die betroffen sind. Es ist unglaublich schwierig, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem die Kollegen von diesen Tragödien unberührt oder sogar begeistert zu sein scheinen.“

ITN lehnte eine Stellungnahme ab.

Voreingenommenheit bei der BBC

Bei der BBC sagten zwei ehemalige Journalisten gegenüber Declassified, dass ihnen das Vorgehen von Sky und ITN sehr bekannt vorkomme. Einer von ihnen beschrieb, wie nach dem 7. Oktober die systemische Voreingenommenheit deutlich zu erkennen war, als die BBC in ihren Fernseh-, Radio- und Online-Ausgaben die Palästinenser offen „entmenschlichte“.

Sie deuteten an, dass es in der Berichterstattung eine unmissverständliche Hierarchie des menschlichen Lebens gab, mit „einem bewussten Fokus auf Israelis, die ihr Leben verloren, und ihre Geiseln, wobei Reporter sie nannten und Erzählungen über sie entwickelten, die sehr mitfühlend und vermenschlichend waren, während es für die Palästinenser keine solche Behandlung gab.“

„Die Reporter deuteten an, dass es in der Berichterstattung eine unmissverständliche Hierarchie des menschlichen Lebens gab.“

Es war schwierig, Geschichten über Palästinenser zu verbreiten, denn „trotz der Unverhältnismäßigkeit des Konflikts bestanden die Programmredakteure darauf, palästinensische Stimmen mit israelischen zu ‚balancieren‘. Als ich einen Beitrag über einen Palästinenser vorschlug, dessen Familie in die Zerstörung des Gazastreifens verwickelt war, wurde mir sofort gesagt, dass wir auch eine entsprechende israelische Geschichte finden müssten. Das war ein Eingeständnis, dass die Konzentration auf das Leid der Palästinenser keine eigene Geschichte wert war.“

Der Journalist erinnerte sich daran, wie ungeschriebene Regeln, die von leitenden Mitarbeitern kamen, eine Kultur der Zensur schufen: „Die Verwendung des Wortes Völkermord ist praktisch verboten, und jeder Beitragende, der dieses Wort verwendet, wird sofort abgewürgt.“

Amnesty International und UN-Menschenrechtsexperten sind zu dem Schluss gekommen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

In einigen Fällen äußerten sich BBC-Mitarbeiter privat in einer Weise, die auf die entmenschlichende Haltung hindeutete, die unter denjenigen herrschte, die dafür verantwortlich waren, die Geschichte der Öffentlichkeit zu erzählen.

„Im November 2023, als Aufnahmen über die israelische Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses ins Büro kamen, hatte ich gerade eine Schulung mit einem Kollegen und bemerkte zu ihm: „Ich kann nicht glauben, dass sie [die israelische Armee] das tun dürfen.“ Mein Kollege erwiderte: „Ich kann nicht glauben, dass die Hamas Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt.“ Ich war sprachlos. Ein Kriegsverbrechen, das vor unseren Augen begangen wird, wird einfach so abgetan.“

Der Journalist wollte unbedingt betonen, dass solche Einstellungen eine Funktion und kein Fehler sind: „Diese Einstellungen existieren nicht nur auf individueller Ebene – die Voreingenommenheit in der Gesellschaft geht viel tiefer.“ Es handelte sich auch nicht um eine Kultur, die ausschließlich nach dem 7. Oktober entstanden ist.

„Ich erinnere mich, dass ich 2021 an einer Schulung zur Unparteilichkeit teilgenommen habe und jemand die Berichterstattung über Israel und Palästina ansprach und wie man sich am besten darin zurechtfindet„, so der Reporter. ‚Der Trainer beschrieb die Situation als ‘kompliziert“, ohne das enorme Ungleichgewicht von Macht und Fähigkeiten anzuerkennen.“

Gegenreaktion innerhalb der BBC

außerhalb des BBC-Sendegebäudes in London. (Edwardx, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Der Journalist, der diese Aussage gemacht hat, kündigte Ende 2023 bei der BBC und erklärte, dass ihre „Grundsätze und Werte nicht mit der Organisation oder den Menschen, die dort arbeiten, übereinstimmen“.

Im November 2023 schrieben acht in Großbritannien ansässige Journalisten der BBC einen ausführlichen Brief, in dem sie den Sender beschuldigten, „die Geschichte von Israel-Palästina nicht korrekt zu erzählen“. Sie sagten, dass die BBC durch Auslassungen und mangelnde kritische Auseinandersetzung mit den Behauptungen Israels „es versäumt hat, der Öffentlichkeit dabei zu helfen, sich mit den Menschenrechtsverletzungen in Gaza auseinanderzusetzen und sie zu verstehen“.

Der Verfasser dieses Briefes – der ebenfalls bei der BBC kündigte – erklärte gegenüber Declassified, dass sie mehr als ein Jahr später „entsetzt darüber sind, wie viele der angesprochenen Probleme nicht angegangen wurden. Die BBC hat die Perspektive Israels unkritisch verstärkt und legitimiert, obwohl das israelische Militär weiterhin Schulen und Krankenhäuser angreift.“

Sie waren der Meinung, dass die BBC als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt „eine große Verantwortung trägt und dass ihre Entmenschlichung des palästinensischen Lebens – in vielerlei Hinsicht, wie z. B. das Fehlen von Gegenargumenten in Interviews mit israelischen Beamten, ganze Artikel, die um das Recht Israels auf Gegendarstellung herum aufgebaut sind, oder das Fehlen wichtiger Zusammenhänge – schwerwiegende Folgen hatte“.

Declassified‘ eigene Recherchen haben kürzlich gezeigt, in welchem Ausmaß es dem Sender nicht gelungen ist, die Öffentlichkeit über die militärische Unterstützung Israels durch Großbritannien zu informieren.

[Siehe: „Nationaler Skandal“: Die Gaza-Vertuschung der BBC]

Auf die Behauptungen ihrer Journalisten, die mit Declassified gesprochen haben, angesprochen, sagte die BBC:

„Dieser Konflikt ist eine der polarisierendsten Geschichten, über die man berichten kann, und wir wissen, dass die Menschen sehr stark darüber empfinden, wie darüber berichtet wird. Die BBC hält sich an sehr hohe Standards und wir sind bestrebt, unserer Verantwortung gerecht zu werden, die vertrauenswürdigsten und unparteiischsten Nachrichten zu liefern – eine Berichterstattung ohne Angst oder Bevorzugung und mit einer möglichst breiten Palette von Stimmen.“

Die Aussagen dieser beiden Journalisten reihen sich jedoch in eine wachsende Zahl von BBC-Insidern ein – einige wurden von Owen Jones interviewt –, die zunehmend unzufrieden damit sind, wie der Sender über den Völkermord Israels in Gaza berichtet hat.

Als die bekannte Moderatorin Mishal Hussein im Dezember das Unternehmen verließ, bestätigten Kollegen, dass sie weitreichende Vorbehalte gegen die Art und Weise hatte, wie die BBC über Gaza berichtete, und wie israelisch-zentriert diese Berichterstattung war. Andere vermuteten, dass ihre Weigerung, israelischen Gästen einen leichten Stand zu verschaffen, die Geschäftsleitung verärgerte und sie dadurch unter die Lupe genommen wurde.

„Maulkorb“ durch die Times

Abseits der Fernsehbildschirme lassen sich ähnliche Muster systematischer Voreingenommenheit in der britischen Presse finden, sowohl bei liberalen als auch bei konservativen Titeln. Ein Journalist der rechtsgerichteten Zeitung Times erinnerte sich an die Sprache, die immer verwendet wurde, um das Verständnis zu formen. „In all meinen Berichten wurden Formulierungen wie ‚seit Oktober 2023‘ geändert und zu ‚seit den Hamas-Angriffen‘ umformuliert. Sollte damit das Element der Selbstverteidigung betont werden? Vielleicht.“ Der Journalist sagte:

„Ich wollte in den Nahen Osten entsandt werden, um einige Geschichten zu schreiben, in deren Mittelpunkt Palästinenser stehen, da ich bereits Erfahrung damit hatte. Aber das wurde mir verweigert, mit dem Hinweis auf „Budgetbeschränkungen“ als Grund. Später erfuhr ich, dass stattdessen ein Reporter geschickt worden war, der normalerweise über die Ukraine berichtete, obwohl er wenig Erfahrung in der Region hatte. Sie wussten, dass ich nicht an den IDF-Briefings teilnahm oder israelische Standpunkte wiedergab wie die anderen Reporter der Times, also ließen sie stattdessen jemand anderen gehen, der all die „richtigen Dinge“ veröffentlichen würde.“

Die Kultur an der Spitze der britischen „Zeitung der Aufzeichnungen“ ist so, dass „einmal ein Redakteur zu hören war, der sagte: ‚Nun, ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht in Busse und Autos steigen und sich in Sicherheit bringen‘, und damit die israelische Militärbelagerung und Auslöschung des nördlichen Gazastreifens kommentierte. Diese Art von Ignoranz und Gleichgültigkeit war strukturell verankert; es gab keinerlei Bewusstsein, keinerlei Versuche, das Ausmaß des israelischen Angriffs auch nur zu verstehen oder es den Lesern zu vermitteln.“

Der Beitrag in einem solchen Umfeld hatte einen hohen emotionalen Tribut, fügte der Journalist der Times hinzu. „Ich habe buchstäblich so oft auf der Toilette geweint, weil der Kampf, über Dinge zu berichten und sie abzudecken, so schwierig war und ich mit einer Lawine von Hindernissen konfrontiert war. Ich hatte das Gefühl, verrückt zu werden.“

„Es gab null Bewusstsein, null Versuche, das Ausmaß des israelischen Angriffs überhaupt zu verstehen oder es den Lesern zu vermitteln.“

Sie gaben zu, dass sie nicht die Einzigen im News-UK-Unternehmen von Rupert Murdoch waren, die sich angesichts der Art der Berichterstattung über Gaza entmutigt fühlten. „Erst nachdem ich mit anderen Kollegen gesprochen hatte, sei es bei The Times oder bei Talk TV und Times Radio, wurde mir klar, wie viele von uns die gleiche Verzweiflung empfanden, weil wir ständig mundtot gemacht wurden.“

The Times reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

“Verstärkung der israelischen Propaganda“ bei The Guardian

Das Guardian-Gebäude in London, 2012. (Bryantbob, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Diese Kultur der Zensur und der verwässerten Berichterstattung scheint nicht nur bei rechtsgerichteten Zeitungen vorzukommen. Ein Journalist des linksgerichteten Guardian, der anonym mit Declassified sprach, offenbarte die Herausforderungen bei der Berichterstattung über den Angriff Israels auf Gaza. „Mitarbeiter des gemeinsamen Teams aus den USA und Großbritannien haben eine umfassende Tabelle erstellt, um die ungeheuerliche Berichterstattung des Guardian zu dokumentieren, und im Oktober 2023 wurde ein internes Mitarbeiternetzwerk eingerichtet, um etwaige Meinungsverschiedenheiten zu koordinieren“, verrieten sie.

„Es gibt eine Unmenge an protokollierten Beispielen; sei es die Verstärkung unangefochtener israelischer Propaganda in der Berichterstattung oder die Behandlung eindeutig falscher Aussagen israelischer Sprecher als glaubwürdig. Es ist eigentlich ziemlich vernichtend, dass solche Mechanismen beim Guardian erforderlich wären. Schlimmer noch, es gibt wenig Reue. Das Management ist sehr defensiv und abweisend und die Reaktionen sind oft unzureichend.“

Ein Hauptstreitpunkt, der immer wieder in den Texten auftauchte, ist die Verwendung des Ausdrucks „Hamas-geführtes Gesundheitsministerium“ durch die Zeitung, wenn es um die Zahl der Todesopfer in Gaza geht, so der Journalist. „Es gibt keinen Grund für The Guardian, sprachliche Mittel zu verwenden, die die Zahl der Todesopfer herunterspielen, insbesondere wenn glaubwürdige Quellen darauf hinweisen, dass die Zahl der Todesopfer höher ist als angegeben.“

Aber wenn es darum geht, Informationen aus der Berichterstattung wegzulassen, die das Verständnis der Leser für die Realität schärfen könnten, ist The Guardian anscheinend ein Wiederholungstäter.

„Im Büro wurde häufig darüber diskutiert, dass einige der offensichtlich völkermörderischen Aussagen der israelischen Führung gleich zu Beginn nicht abgedruckt wurden. Man muss sich nur mehrere Beispiele für die Absicht in der Vorlage Südafrikas beim Internationalen Gerichtshof durchlesen.

Als einige dieser Aussagen gedruckt wurden, waren sie mehrere Absätze weiter unten und ohne rechtlichen Kontext. Könnte dieses Eingeständnis von Kriegsverbrechen nicht eine entscheidende Information sein, um der Leserschaft des The Guardian zu helfen, zu verstehen, warum Israel so gehandelt hat, wie es gehandelt hat? Ebenso: Wenn The Guardian über Israels Evakuierungsbefehle berichtet, warum wird dann die Tatsache, dass es sich um einen Verstoß gegen das Völkerrecht handelt, in diesen Berichten wiederholt ausgelassen?“

Dies sind nur zwei Beispiele aus einer ganzen Reihe, betonte der Journalist. Aber die Strategie der Unterdrückung ist klar, betonen sie: „Täuschung durch Auslassung.“ Die Rolle von The Guardian in den britischen Medien im Allgemeinen gibt den Mitarbeitern in der Redaktion ebenfalls Anlass zur Sorge.

„Hat der Guardian genug getan? Er positioniert sich als unabhängige, progressive Zeitung, die mutig den Konsens in Frage stellt“, so der Journalist. “Er vergleicht sich oft mit anderen Zeitungen und ist stolz darauf, angeblich besser zu sein als andere rechtsgerichtete Zeitungen, insbesondere in Bezug auf Gaza. Das ist eine extrem niedrige Messlatte.

„Aber kann der Guardian kategorisch sagen, dass er sich für einen Völkermord eingesetzt und alles in seiner Macht Stehende getan hat, um genau zu berichten? Sicherlich nicht. Wenn Haaretz, eine Zeitung in einem Land mit militärischer Zensur der Medien, Leitartikel veröffentlichen kann, in denen offen Worte wie „ethnische Säuberung“ verwendet werden, was hindert dann The Guardian daran?“

Ihre Schlussfolgerung ist ernüchternd: „Es ist kein Geheimnis, dass die Berichterstattung der internationalen und ausländischen Redaktion von The Guardian ohnehin der Linie des britischen Establishments folgt.“

The Guardian reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Hamza Yusuf ist ein britisch-palästinensischer Schriftsteller und Journalist, dessen Beiträge sich auf Palästina konzentrieren. Er hat über das tägliche Leben der Palästinenser unter Besatzung berichtet, darunter über Hauszerstörungen und Zwangsvertreibungen sowie über die Bedingungen für Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Er hat sich auch ausführlich mit der Gesetzgebung und Politik des britischen politischen Establishments gegenüber Palästina befasst. Er hat außerdem Beiträge für Tribune Magazine, Jacobin, +972 Magazine und New Internationalist verfasst.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise nicht die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

