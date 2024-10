„Pro-palästinensische“ Conde Nast-Mitarbeiterin tritt wegen Antisemitismusvorwürfen zurück

https://www.trtworld.com/magazine/pro-palestine-conde-nast-official-resigns-amid-anti-semitism-charges-18220297



15. Oktober 2024

Yashica Olden hatte sich für Chancengleichheit für Muslime eingesetzt, sah sich jedoch mit dem Vorwurf konfrontiert, Journalisten, die an Protesten zur Unterstützung Palästinas teilnahmen, nicht „diszipliniert“ zu haben.

Jüdische Mitarbeiter des Unternehmens warfen der Unternehmensleitung vor, eine „pro-palästinensische redaktionelle Haltung“ einzunehmen. / Foto: Reuters

Yashica Olden, die ehemalige Leiterin der Abteilung für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bei Conde Nast, ist nach Vorwürfen jüdischer Mitarbeiter des Unternehmens wegen Antisemitismus stillschweigend zurückgetreten.

Conde Nast, ein globales Medienunternehmen, das für die Veröffentlichung renommierter Titel wie „Vogue“, „Vanity Fair“ und „The New Yorker“ bekannt ist, hat seit dem 7. Oktober 2023 mit internen Spannungen über den Umgang mit pro-palästinensischer Berichterstattung während des Krieges Israels gegen Gaza zu kämpfen.

Der Rücktritt folgt auf eine offizielle Beschwerde jüdischer Mitarbeiter, die die Unternehmensleitung beschuldigten, eine ihrer Meinung nach propalästinensische redaktionelle Haltung einzunehmen und nicht gegen Journalisten vorzugehen, die an antiisraelischen Protesten teilnahmen, wie aus einem Bericht von Semafor hervorgeht.

Die Mitarbeiter forderten außerdem die Einrichtung einer Mitarbeiterressourcengruppe (ERG) für jüdische Mitarbeiter, ähnlich wie sie anderen Minderheitengruppen zur Verfügung steht.

Mitarbeiterressourcengruppen werden in der Regel gebildet, um die Unterstützung und Zugehörigkeit unter Mitarbeitern mit gemeinsamen Merkmalen zu fördern, obwohl das Konzept oft dafür kritisiert wurde, dass es möglicherweise Spaltungen verstärkt und die Identität am Arbeitsplatz überbetont.

Während Olden diese Idee Berichten zufolge unterstützte, bestand sie darauf, dass auch andere religiöse Gruppen, darunter Muslime, ähnliche Gruppen bilden dürfen sollten.

Die Spannungen eskalierten, als einige jüdische Mitarbeiter das Gefühl hatten, dass ihre Bedenken nicht ernst genommen wurden, was dazu führte, dass mehrere eine Beschwerde einreichten, in der sie Olden des Antisemitismus beschuldigten.

Bisher hat vor allem „Teen Vogue“ Gegenreaktionen erfahren, nachdem das Magazin über pro-palästinensische Proteste auf US-amerikanischen College-Campussen berichtet und die palästinensischen Opfer hervorgehoben hatte, deren Zahl inzwischen 42.000 übersteigt.

Das Magazin veröffentlichte im November auch einen Artikel mit dem Titel „Über 1.800 jüdische Schriftsteller, Künstler und Professoren unterzeichnen offenen Brief, in dem es heißt, dass Kritik an Israel nicht von Natur aus antisemitisch ist“.

Die erste Stellungnahme des Unternehmens zu den Anschlägen vom 7. Oktober wurde ebenfalls als „wischiwaschi“ kritisiert, da sie die Hamas nicht verurteilte.

„Angesichts der anhaltenden schrecklichen Gewalt in Israel und Gaza wissen wir, dass viele unserer Kollegen leiden“, hieß es in der Stellungnahme. “Wir haben gemeinsam Familienangehörige, Freunde und geliebte Menschen in allen Teilen der Welt, von denen einige die Krise in der Region direkt miterleben. Wir wollten sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter von Conde Nast in dieser Zeit unterstützt fühlen.“

Kurz darauf entfernte Gabriella Karefa-Johnson, die als Redakteurin für Vogue tätig ist, ihre Berufsbezeichnung aus ihrer Instagram-Biografie, nachdem sie Artikel veröffentlicht hatte, in denen sie Israel als „Apartheidstaat“ anprangerte und die israelische Armee mit einer „terroristischen Organisation“ verglich.

