Die deutsche Schuld am Holocaust rechtfertigt keine Unterstützung des israelischen Faschismus

Von Mohammad Ersan

14. Oktober 2024

Die deutsche Regierung muss ihre Haltung zum Gaza-Krieg dringend überdenken und eine humanere Politik verfolgen, die die Rechte der Palästinenser anerkennt

Demonstranten halten am 6. Oktober 2024 in Berlin Plakate mit der Aufschrift „Menschenrechte sind kein Privileg der Weißen“ hoch und machen auf die Zahl der in Gaza getöteten Kinder aufmerksam (Ralf Hirschberger/ AFP)

Ich war einer von 17 arabischen Journalisten, die im vergangenen Monat vom deutschen Außenministerium eingeladen wurden, an einem Dialog mit Regierungs-, Medien- und zivilgesellschaftlichen Gruppen teilzunehmen. Ziel war es, die Haltung Deutschlands zum israelischen Krieg in Gaza zu klären.

Sieben Tage lang wiederholten deutsche Politiker immer wieder den Satz: „Wir stehen fest hinter dem Existenzrecht Israels.“ Dies veranlasste einen Journalisten aus Palästina dazu, sie zu fragen: „Was ist mit unserem Existenzrecht als Palästinenser, die von einer faschistischen Regierung mit deutschen Waffen ausgerottet werden?“

Von Beginn der Treffen in Berlin an waren Spannungen spürbar, insbesondere unter den palästinensischen Journalisten, die im Zentrum des eskalierenden Konflikts leben.

Sie äußerten sich besonders lautstark über ihre Frustration über die Position Deutschlands, das Israel aufrüstet und gleichzeitig die Unterstützung für palästinensische

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland als direkte Folge der Verbrechen der Nazis an den Juden während des Holocaust eine starke Politik der Unterstützung für Israel eingeführt. Diese Unterstützung ist zu einem Eckpfeiler der Berliner Außenpolitik geworden und hat sich zu einer dauerhaften Verpflichtung entwickelt.

Die Unterstützung Deutschlands für Israel geht über die bloße Anerkennung seines Rechts auf Selbstverteidigung hinaus und erstreckt sich auch auf die Bereitstellung moderner militärischer Ausrüstung, einschließlich U-Booten und Waffensystemen.

Partner beim Völkermord

Im Rahmen unseres jüngsten Besuchs in Berlin wurden wir durch die Villa am Wannsee geführt, wo hochrangige Mitglieder der NSDAP 1942 den Holocaust beschlossen, eines der abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte. Doch deutsche Politiker verbinden ihre Schuld an diesen Verbrechen gegen Juden oft mit ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israel, selbst in seiner faschistischen Form – als ob die Unterstützung Israels gleichbedeutend mit der Unterstützung der Juden wäre.

Diese bedingungslose Unterstützung bringt Deutschland in eine schwierige Lage, insbesondere wenn es um die wiederholten Kriege Israels gegen Gaza geht.

Diese Kriege führen immer wieder zum Tod einer großen Zahl palästinensischer Zivilisten, was die Unterstützung Deutschlands als Komplizenschaft mit der israelischen Politik erscheinen lässt, die insbesondere inmitten der anhaltenden Belagerung von Gaza unermessliches Leid verursacht.

Das Beharren Deutschlands auf der ungerechten Verbindung zwischen Zionismus und Judentum schadet dem jüdischen Volk selbst. Durch die Lieferung von Waffen und die politische Unterstützung der faschistischen Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu schwächt Deutschland die zivilgesellschaftlichen Oppositionsstimmen in Israel und begünstigt stattdessen extremistische Elemente der Regierung, die eine Völkermordmaschinerie anheizen.

Damit macht sich Deutschland zum Partner bei der Tötung Tausender Frauen und Kinder.

Die größte Herausforderung für Deutschland besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen seinem Engagement für Israel und seinen internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu finden

Die schwere historische Last hat Deutschland dazu gezwungen, Israel in allen internationalen Foren bedingungslos zu unterstützen. Während eine solche Unterstützung im Kontext der historischen Beziehungen verständlich sein mag, ist es sowohl ethisch als auch politisch nicht zu rechtfertigen, sie als Vorwand zu benutzen, um die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Israels in Gaza zu übersehen.

Deutschland muss seine Haltung zum Gaza-Konflikt dringend überdenken. Es muss sich von den Fesseln der Geschichte befreien und eine gerechtere und humanere Politik verfolgen, die die Rechte des palästinensischen Volkes anerkennt. Deutschland kann eine positivere Rolle bei der Förderung des Friedensprozesses spielen, wenn es eine Politik verfolgt, die die Menschenrechte, einschließlich des Rechts der Palästinenser auf Leben, wirklich unterstützt.

Die größte Herausforderung für Deutschland besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen seinem Engagement für Israel und seinen internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu finden. Es kann eine konstruktive Rolle spielen, indem es auf eine friedliche und gerechte Lösung des Konflikts drängt, die sich für die Gründung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage von UN-Resolutionen einsetzt.

Die unmittelbare Priorität besteht heute jedoch darin, die zionistische Tötungsmaschinerie im Libanon und im Gazastreifen zu stoppen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Mohammad Ersan ist Chefredakteur von Ammannet.net und Radio al-Balad. Er berichtet auch für Arabi21 aus Jordanien, schreibt für al-monitor, bildet zukünftige Rundfunkjournalisten auf regionalen Symposien aus und hat zur Gründung unabhängiger Rundfunksender in Istanbul und Syrien beigetragen. Ersan konzentriert sich auf die Berichterstattung über islamistische Gruppen und politische Parteien und hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus und Medien mit dem Nebenfach Politikwissenschaft von der Yarmouk-Universität.

