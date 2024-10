https://www.palestinechronicle.com/silencing-pro-palestinian-voices-greta-thunberg-threatened-with-arrest-by-germany/



„Pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen“ – Greta Thunberg droht in Deutschland die Verhaftung

11. Oktober 2024

Greta Thunberg wurde vor einer Verhaftung gewarnt, falls sie an der Camp-Veranstaltung in Dortmund teilnimmt. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Die bekannte schwedische Aktivistin wurde vor einer Verhaftung gewarnt, falls sie an der Camp-Veranstaltung in Dortmund teilnimmt.

Die bekannte schwedische Aktivistin Greta Thunberg warf Deutschland am Mittwoch vor, pro-palästinensische Aktivisten zu bedrohen und zum Schweigen zu bringen, und gab bekannt, dass sie vor einer Verhaftung gewarnt wurde, sollte sie das Land betreten.

Die junge Klimaaktivistin sagte in einem auf X veröffentlichten Video, dass die deutsche Polizei ihr mit einer Verhaftung drohte, sollte sie kommen, um auf dem Dortmunder Camp in Deutschland eine Rede zu halten, das sie einen Tag zuvor aufgrund von Thunbergs Aussage zum Abbau gezwungen hatte.

Thunberg gab bekannt, dass sie am Dienstag vom Dortmunder Camp zu einer Podiumsveranstaltung eingeladen wurde. Kurz nach der Veröffentlichung dieser Einladung traf die deutsche Polizei ein und forderte die Studenten auf, das Camp abzubauen, während sie sie darüber informierte, dass Thunberg verhaftet werden würde, wenn sie an der Veranstaltung teilnähme.

„Und das alles nur, weil sie mich als Rednerin eingeladen hatten und ich am Abend zuvor an einer Pro-Palästina-Demo in Berlin teilgenommen hatte“, sagte Thunberg.

Die Aktivistin bezeichnete die Auflösung des Schülercamps in Dortmund als „weit entfernt vom Ende“ und betonte, dass „Deutschland Aktivisten zum Schweigen bringt und bedroht, die sich gegen den Völkermord und die Besatzung in Palästina aussprechen“.

„Die deutsche Polizei behauptet, es sei antisemitisch zu sagen, dass Israel aufhören sollte, Kinder zu bombardieren, und dass Palästinenser Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit verdienen“, sagte die Aktivistin.

Thunberg appellierte an die Öffentlichkeit, die Studentenbewegung und das Camp in Dortmund sowie ‚überall dort, wo Menschen unterdrückt werden, weil sie sich gegen den Völkermord und die umfassenden Angriffe Israels aussprechen‘, zu unterstützen.

„Wir werden uns nicht zum Schweigen bringen lassen“, versprach die junge Aktivistin in ihrem auf X geposteten Video.

MEMO berichtete, dass die deutsche Polizei am Dienstag behauptete, ‚die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Thunberg haben dazu geführt, dass sie als eine Teilnehmerin eingestuft wird, die bereit ist, Gewalt anzuwenden‘.

Die Aussage wurde später von der deutschen Polizei zurückgezogen, die behauptete, es handele sich um einen ‚internen Fehler‘, so MEMO.

Ein Polizeisprecher sagte später am Mittwoch, dass eine Erklärung zu der Angelegenheit abgegeben werde, in der behauptet wird, das Camp in Dortmund sei geschlossen worden, weil „Thunbergs Erscheinen mehr Menschen anziehen könnte, als ursprünglich erlaubt war“, so MEMO.

Kein Novum

Die junge schwedische Aktivistin ist seit einem Jahr eine der lautstärksten Stimmen während des israelischen Völkermords im Gazastreifen.

Sie hat wiederholt ihre Unterstützung für das palästinensische Volk zum Ausdruck gebracht und Israel beschuldigt, in der belagerten Enklave einen Völkermord zu begehen.

Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Regierung, warf Thunberg vor, „antiisraelische und antisemitische“ Äußerungen zu machen.

Anfang September wurde Thunberg zusammen mit studentischen Demonstranten an der Universität Kopenhagen in Dänemark bei einer pro-palästinensischen Demonstration festgenommen.

„Studenten gegen die Besatzung und ich befinden uns im Verwaltungsgebäude der Universität Kopenhagen„, schrieb Thunberg in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account geteilt wurde.

Berichten zufolge hatten die Demonstranten den Eingang zum Gebäude blockiert und drei von ihnen waren hineingegangen.

„Die Polizei wurde gerufen und drang mit einem Rammbock und Sturmgewehren gewaltsam in das Gebäude ein. Während wir sprechen, werden alle vertrieben“, fügte Thunberg hinzu.

Sie schrieb: „Wir sind hier, weil Dialog (sic), Lager, Demonstrationen und andere Methoden nach einer dreijährigen Kampagne die Universität NICHT dazu gebracht haben, die Forderungen zu erfüllen, einschließlich eines institutionellen akademischen Boykotts.“

Thunberg sagte, dass Studenten ‚verhaftet wurden und in diesem Moment auf die Wache gebracht werden‘.

Ein nachfolgendes Video zeigte Thunberg mit einem Kufiya um den Hals, in Handschellen und in einen Polizeiwagen gesetzt.

Von Israel verbannt

Zu Beginn des Völkermords im Gazastreifen, nach ihren Social-Media-Beiträgen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes, inmitten eines verheerenden israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, reagierte die israelische Regierung mit der Entscheidung, jegliche Erwähnung der jungen Aktivistin aus dem israelischen öffentlichen Bildungslehrplan zu streichen, wie die israelische Nachrichtenplattform Ynet am 23. Oktober berichtete.

„Die Hamas ist eine Terrororganisation“, erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass “diese Position (Thunbergs Solidarität mit dem palästinensischen Volk) sie als würdige Inspiration disqualifiziert und sie daher nicht mehr als Vorbild für israelische Schüler in Frage kommt.“

Die berühmte Umweltschützerin erwähnte jedoch weder die Hamas noch eine andere palästinensische Gruppe in ihrem Solidaritätsbeitrag.

Thunberg veröffentlichte am vergangenen Freitag auf ihrem Instagram-Account einen Social-Media-Post, in dem sie die Menschen aufrief, „sich mit Gaza zu solidarisieren“.

Die potenzielle Friedensnobelpreisträgerin schrieb unter das Foto:

„Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern.“

Auf dem Foto waren auch drei weitere junge Frauen zu sehen, die jeweils ein Schild in der Hand hielten. Auf einem Schild stand: „Dieser Jude steht auf der Seite Palästinas“, auf einem anderen stand: „Klimagerechtigkeit jetzt“, und auf einem dritten trug eine palästinensische Flagge mit den Worten „Free Palestine“.

Die jungen Frauen schlossen sich vielen angesehenen Aktivisten, Intellektuellen, Kunst- und Kulturikonen auf der ganzen Welt an, die ähnliche Forderungen stellten.

(PC, MEMO)

