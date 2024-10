In Solidarität mit Majed-Al-Zeer und seine wichtige Arbeit, die voll zu unterstützen ist. Evelyn Hecht-Galinski

Prominenter palästinensischer Aktivist kritisiert US-Sanktionen als „Wahnsinn“

Majed al-Zeer sagt, die Behauptung der USA, er sei ein Hamas-Vertreter in Europa, sei ein Versuch, ihn von seinem Aktivismus abzuhalten.

Der Aktivist Majed al-Zeer sagt, Israel wolle nicht, dass irgendein Aktivist „für Palästina“ arbeite [Datei: Khaled al-Hariri/Reuters]

Von Al Jazeera Staff

11. Oktober 2024

Ein bekannter palästinensischer Aktivist mit Sitz in Europa hat die Vereinigten Staaten für die Verhängung von Sanktionen gegen ihn scharf kritisiert und die Maßnahme als Versuch abgetan, ihn davon abzuhalten, „meine Arbeit für Palästina fortzusetzen und mich für die Rechte meines Volkes einzusetzen“.

Majed al-Zeer, der sowohl die britische als auch die jordanische Staatsbürgerschaft besitzt, wies auch die in den Sanktionen genannten Anschuldigungen als „absolut falsch“ zurück.

„Das ist Wahnsinn„, sagte er am Donnerstag zu Al Jazeera. ‚Es beeinträchtigt mein Leben in sozialer Hinsicht, meine Karriere, wegen einer Anschuldigung. Es gibt keinerlei Beweise.“

Al-Zeer erklärte, dass er Anfang dieser Woche durch Medienberichte von den Sanktionen erfahren habe. Am Montag identifizierte das US-Finanzministerium al-Zeer als eine von drei Personen, die wegen angeblicher Verbindungen zur palästinensischen Gruppe Hamas, die es als ‘terroristische“ Organisation bezeichnete, sanktioniert wurden.

Das Finanzministerium beschuldigte al-Zeer, der in Großbritannien und Deutschland lebt, ein „hochrangiger Hamas-Vertreter“ zu sein, der „eine zentrale Rolle bei der europäischen Mittelbeschaffung der Terrorgruppe“ gespielt habe.

Al-Zeer, der Vorsitzende des Europäisch-Palästinensischen Rates für politische Beziehungen, wies diese Anschuldigung jedoch in einer Pressemitteilung am Donnerstag zurück.

In einem anschließenden Gespräch mit Al Jazeera erklärte er, dass er während seiner jahrelangen Tätigkeit in Europa nie in finanzielle Aktivitäten verwickelt war, auch nicht, als er Präsident des „Palestinian Return Centre“ war, einer in Großbritannien ansässigen Interessenvertretung.

„Israel will einfach nicht, dass Aktivisten für Palästina arbeiten. Das ist die ganze Geschichte“, sagte er.

Ein Spiegelbild der Beziehungen zwischen den USA und Israel?

Für al-Zeer ist die Entscheidung der USA ein Spiegelbild ihrer „allgemeineren Ausrichtung“ auf Israel.

Die USA sind seit der Gründung des Landes im Jahr 1948 ein treuer Verbündeter Israels. Diese Unterstützung wurde trotz des aktuellen Krieges Israels im Gazastreifen fortgesetzt, der Besorgnis über zivile Opfer und Menschenrechtsverletzungen ausgelöst hat.

„Ich bin zutiefst verblüfft über die Vorgehensweise, mit der ein Land, das angeblich stolz auf seine Rechtsintegrität ist, diese Entscheidung getroffen und verkündet hat“, sagte al-Zeer in seiner Pressemitteilung.

Die Sanktionen wurden am 7. Oktober angekündigt, dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Südisrael, bei dem schätzungsweise 1.139 Menschen getötet wurden.

Die Reaktion Israels auf den Gazastreifen hat in dem Jahr seither fast 42.000 Palästinenser getötet.

„Ein Jahr nach dem brutalen Terroranschlag der Hamas wird das Finanzministerium weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die Fähigkeit der Hamas und anderer destabilisierender iranischer Stellvertreter, ihre Operationen zu finanzieren und weitere Gewalttaten zu begehen, zu schwächen“, sagte Finanzministerin Janet L. Yellen in einer Erklärung.

Al-Zeer wurde zusammen mit drei weiteren Personen und neun Unternehmen sanktioniert, die nach Angaben des US-Finanzministeriums ‚eine entscheidende Rolle bei der externen Mittelbeschaffung für die Hamas spielen, oft unter dem Deckmantel der Wohltätigkeitsarbeit‘.

Die beiden anderen benannten Personen leben in Italien und Österreich, wo sie mit palästinensischen Interessengruppen zusammenarbeiten. Das Finanzministerium benannte auch einen ehemaligen jemenitischen Politiker, der in der Türkei lebt, und seine Unternehmen.

„Lächerliche“ Beweise

Die Sanktionen frieren das Vermögen der vier Männer in den USA ein und verhindern, dass Menschen in den USA mit ihnen Geschäfte machen.

„Das Finanzministerium wird alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Hamas und ihre Unterstützer zur Rechenschaft zu ziehen, einschließlich derer, die versuchen, die Situation auszunutzen, um sich zusätzliche Einnahmequellen zu sichern“, sagte Yellen.

Die USA haben mehrere Runden von Sanktionen angekündigt, die auf die finanzielle Unterstützung der Hamas abzielen. Sie haben auch eine Handvoll israelischer Siedler und Gruppen sanktioniert, die illegale Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten unterstützen.

Al-Zeer wurde nicht zum ersten Mal beschuldigt, ein Hamas-Agent zu sein. Im Jahr 2019 gewann er einen Rechtsstreit, nachdem World-Check, eine einflussreiche Datenbank zur Kundenüberprüfung, die von Banken genutzt wird, ihn als mit „Terrorismus“ in Verbindung stehend eingestuft hatte.

Al-Zeer sagte, dass die US-Sanktionen ein Foto zitierten, das ihn mit dem verstorbenen Hamas-Führer Ismail Haniyeh zeigte, den Israel Anfang des Jahres im Iran ermordet hatte.

Er argumentierte jedoch, dass das Foto im Rahmen einer größeren Delegation mit mehreren europäischen Vertretern, darunter der britische Labour-Führer Sir Gerald Kaufman, aufgenommen wurde. „Es ist fast lächerlich“, sagte er über das Beweismittel.

Er versprach, sich gegen die Anschuldigungen zu wehren. „Ich habe bereits mit der Unterstützung eines Anwaltsteams die notwendigen rechtlichen Schritte eingeleitet, um diese haltlosen Anschuldigungen anzufechten und meine Rechte zu verteidigen.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

