Professorin der Columbia University reicht Beschwerde wegen „Kündigung“ ein

Die ehemalige Professorin der Columbia University, Katherine Franke, sagte gegenüber Middle East Eye, dass ihr Ausscheiden durch eine breitere „anti-palästinensische“ Stimmung ausgelöst wurde

Die Rechtsprofessorin Katherine Franke sagte, sie sei schikaniert worden, seit sie im vergangenen Januar an der Columbia University über ehemalige israelische Soldaten sprach, die als Studenten pro-palästinensische Studenten mit einer Chemikalie besprühten (MEE)

Von Syma Mohammed

Veröffentlicht am: 31. Januar 2025

Eine angesehene Professorin der Columbia University hat bei der Universität, an der sie 25 Jahre lang unterrichtet hat, eine formelle Beschwerde eingereicht, um die Abteilung, die für die Einhaltung der Antidiskriminierungsvorschriften zuständig ist, wegen ihrer Beteiligung an anti-palästinensischem Rassismus zu untersuchen.

Die Juraprofessorin Katherine Franke sagte, sie sei von Studenten, Kollegen und der Universitätsverwaltung schikaniert worden, seit sie im vergangenen Januar an der Columbia über ehemalige israelische Soldaten sprach, die pro-palästinensische Studentenaktivisten mit einer Chemikalie besprühten, was zu mehreren Krankenhausaufenthalten führte.

In einem Interview mit Democracy Now! sagte sie, dass Studenten, die „direkt aus dem Militärdienst kommen“, „dafür bekannt sind, palästinensische und andere Studenten auf unserem Campus zu belästigen“.

Nach dem Interview meldeten zwei Kollegen von der Columbia University dem Office of Institutional Equity (OIE), dass sie die Columbia-Gemeinschaft aufgrund ihrer nationalen Herkunft belästigt habe. Das OIE wacht über die Einhaltung der Antidiskriminierungsgesetze des Bundes durch die Universität. Das OIE leitete daraufhin eine Untersuchung ein.

Frankes Äußerungen wurden dann bei den viel beachteten Kongressanhörungen zu den Campus-Protesten im vergangenen Jahr falsch wiedergegeben, als sie von der Republikanerin Elise Stefanik (die als nächste US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen nominiert wurde) fälschlicherweise mit den Worten zitiert wurde: „Alle israelischen Studenten, die in der IDF gedient haben, sind gefährlich und sollten nicht auf dem Campus sein“.

Die damalige Präsidentin der Columbia University, Nemat Talaat „Minouche“ Shafik, hat Stefanik nicht korrigiert.

Seit sie öffentlich genannt wurde, hat Franke Middle East Eye mitgeteilt, dass sie sowohl auf dem Campus als auch außerhalb Belästigungen ausgesetzt war. Sie sagt, dass die feindselige Umgebung, in der sie angeschrien und heimlich gefilmt wurde, sie dazu veranlasste, die Universität zu fragen, ob sie ihren Ruhestand vorverlegen könne.

Ende letzter Woche gab sie in einer Erklärung bekannt, dass sie mit der Universität „eine Vereinbarung getroffen“ habe, nach 25 Jahren als Mitglied der juristischen Fakultät in den Ruhestand zu treten. Aber während die Universität diese Statusänderung vielleicht als „Ruhestand“ bezeichnen mag, so Franke, sollte dies „als Kündigung verstanden werden, die in schmackhafteren Begriffen gekleidet ist“.

„Ich betrachte die Columbia Law School mittlerweile als ein feindseliges Arbeitsumfeld, in dem ich nicht mehr den Klassenraum betreten, Sprechstunden abhalten, über den Campus gehen oder mich an der Fakultätsleitung beteiligen kann, ohne dass ich aufgrund meines Eintretens für die Freiheit der Studenten, zu protestieren und ihre Meinung über den Umgang Israels mit den Palästinensern zu äußern, ungeheuerlichen und unerwünschten Belästigungen ausgesetzt bin.“

Franke sagt, dass die Columbia University nur zustimmen würde, wenn sie auf zuvor vereinbarte Ruhestandsleistungen verzichten würde, wie z. B. ein Büro für fünf Jahre nach der Pensionierung, einen Assistenten und den Status eines emeritierten Professors.

Der Senat der Columbia University hat auf die Bitte von MEE um eine Stellungnahme nicht reagiert.

Ein größerer Kampf

Die Entscheidung der Universität hat bei den Mitgliedern der juristischen Fakultät einen Aufschrei ausgelöst, und die American Association of University Professors (AAUP) hat in einem Schreiben, das Middle East Eye vorliegt, den Senat der Universität aufgefordert, Frankes Beschwerde zu prüfen.

Über 45 Professoren der Columbia Law School unterzeichneten Anfang des Monats ebenfalls einen Brief, in dem sie eine Untersuchung des umstrittenen Ausscheidens ihrer Kollegin Franke durch den Senat der Columbia University forderten, was eine Eskalation des Streits um akademische Freiheit und Protestrechte auf dem Campus darstellt.

In dem Brief vom 15. Januar, der an die oberste Führungsebene der Columbia University, einschließlich des Interimspräsidenten und des Kuratoriums, gerichtet war, wird eine Untersuchung dessen gefordert, was die Unterzeichner als „konstruktive Kündigung“ von Franke bezeichnen, nachdem sie sich für pro-palästinensische Proteste eingesetzt hatte.

Joseph Howley, ein Kollege von Franke und außerordentlicher Professor am Department of Classics, äußerte sich besorgt über die Art und Weise, wie Franke behandelt worden sei.

„Ihre Behandlung durch Vertreter der Universität, als sie im April vor dem Kongress genannt wurde, war entsetzlich. Nichts rechtfertigte die Umstände ihres Ausscheidens“, sagte Howley gegenüber MEE.

„Es ist für uns alle ein beunruhigendes Zeichen, dass die Pensionierung eines langjährigen Fakultätsmitglieds durch politischen und rechtlichen Druck verhindert werden könnte, nur weil sie den Mut hatte, sich für die Rechte und die Würde der Palästinenser einzusetzen.“

Franke ist der Ansicht, dass das, was ihr widerfahren ist, nur Teil eines größeren Klimas der gezielten Einschränkung der akademischen Freiheit ist.

„Die Leute dahinter haben eine ganz klare Agenda. Wenn man sich ansieht, was auf unseren Campus passiert, geht es um anti-palästinensischen Rassismus, der als Kampf gegen Antisemitismus getarnt wird. Das ist nicht alles, was sie tun – das sind die leicht zu erreichenden Ziele“, sagte Franke gegenüber MEE.

„Als Nächstes sind kritische Rechtswissenschaften, kritische Rassentheorie, Feminismus und Queer-Theorie an der Reihe, alles Dinge, die von den Rechten als gefährliche Ideen eingestuft werden.“

Sie fügte hinzu, dass vieles davon in Florida getestet wurde, wo sie (die Republikaner) das Bildungssystem reformieren oder, wie Franke es ausdrückte, möglicherweise „kaputtmachen“.

„Was mir passiert ist, ist ein Beispiel dafür, worüber sich alle Mitglieder der Akademie Sorgen machen sollten“, warnt Franke.

Strukturelle Mängel

Sie glaubt auch, dass sie bei den Kongressanhörungen ins Visier genommen wurde, weil sie lesbisch ist: „Alle drei genannten Fakultätsmitglieder sind lesbisch. Wir sind aus mehreren Gründen verwundbar, zum Teil wegen der Art und Weise, wie wir über Palästina sprechen, und zum Teil, weil wir lesbisch sind.“

Sie sagte, sie finde es ‚entmutigend‘, dass die Universitäten sich nicht zur Wehr setzen.

„Die Fakultäten wehren sich, und wenn sie das tun, passieren Dinge wie das, was mir passiert ist. Aber die Präsidenten unserer Universitäten gehen zum Kongress und arbeiten am Abbau liberaler Bildungseinrichtungen mit“, sagte Franke.

Franke sagt, dass der kulturelle Wandel das Ergebnis der zunehmenden Unternehmensausrichtung der Kuratorien in den letzten 20 Jahren und der Behandlung von Universitäten als Unternehmen und nicht als Orte mit ‚einzigartigen Aufgaben‘ ist.

Franke fügte hinzu, dass die wachsende Abhängigkeit der Universitäten von Bundesmitteln sie anfällig für den Verlust dieser Mittel macht.

„Obwohl es sich um private Einrichtungen handelt, werden sie tatsächlich öffentlich finanziert, weil sie so stark von Bundesmitteln abhängig sind … Es ist ein schreckliches Geschäftsmodell, eine private Forschungseinrichtung zu betreiben und sich erpressbar zu machen.“

Seit seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump eine Aussetzung der Bundeszuschüsse und -darlehen angeordnet, die inzwischen von einem Richter blockiert wurde und sich auf Universitäten auswirken könnte. Die Associated Press berichtete diese Woche, dass die Trump-Richtlinie Universitäten im ganzen Land dazu veranlasst hat, „sich zu fragen, wie sich ein Finanzierungsstopp auf ihre Forschungsprogramme, Studenten und Lehrkräfte auswirken könnte“.

Sie sagt, dass Universitäten wie Harvard und die New York University aufgrund solcher Maßnahmen kapitulieren und die umstrittene IHRA-Definition von Antisemitismus übernehmen, und glaubt, dass Columbia dies ebenfalls tun würde.

Sie sagte, Columbia nehme eine neutrale Position ein, um sich einer „öffentlichen Position zu einem Völkermord“ zu entziehen.

„Die Universität verfolgt auch eine Politik der institutionellen Neutralität. In der Vergangenheit hat sich der Präsident der Columbia University zur Ermordung von George Floyd oder zur Invasion der Ukraine geäußert. Sie bedauern nun, zu diesen Themen Stellung bezogen zu haben, da sie nun aufgefordert werden, öffentlich zu einem Völkermord Stellung zu beziehen. Das wollen sie nicht. Sie umgehen das Problem, indem sie sagen, dass sie der akademischen Neutralität verpflichtet sind.“

Frankes Lehrtätigkeit an der Columbia University ist zwar beendet, ihr Engagement jedoch nicht.

„Mir liegen die Würde und die Rechte der Palästinenser am Herzen. Ich habe diesen Kampf nie mit der Columbia University aufgenommen. Ich halte ihn nicht für einen lohnenden Kampf. Jetzt habe ich mehr Zeit, mich auf das zu konzentrieren, was mir wichtig ist, nämlich die Bekämpfung eines Völkermords, und mich auf die Menschenrechtsfragen zu konzentrieren, die mich ursprünglich dazu motiviert haben, mich für die Solidarität mit den Palästinensern einzusetzen.“

