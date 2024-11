https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/15/project-esther-a-trumpian-blueprint-to-crush-anticolonial-resistance



Meinungen | Donald Trump

Projekt Esther: Eine trumpistische Blaupause zur Niederschlagung antikolonialen Widerstands

Die nach der biblischen jüdischen Königin benannte Strategie der Heritage Foundation gibt Einblicke in die Verfolgung, der diejenigen, die sich dem Zionismus und der weißen Vorherrschaft widersetzen, in Trumps Amerika wahrscheinlich ausgesetzt sein werden.

Yoav Litvin Yoav Litvin ist ein israelisch-amerikanischer Doktor der Psychologie/Neurowissenschaften, Schriftsteller und Fotograf.

Veröffentlicht am 15. November 2024

Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump halten Schilder und eine israelische Flagge hoch, um ihre Unterstützung für das republikanische Präsidentschaftskandidatenpaar 2024 während einer „Caravan for Trump“-Demonstration in West Palm Beach, Florida, am 2. Juni 2024 zu zeigen [Giorgio Viera/AFP]

Die Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten markiert eine Wende in der US-Politik – von der scheinheiligen Leugnung der Mitschuld der USA an zionistischem Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Regierung Joe Biden hin zu einer uneingeschränkten Billigung all dieser Handlungen.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wird nicht nur Washingtons Unterstützung für alle Exzesse, Verbrechen und Verstöße Israels offenlegen, sondern auch die Verfolgung derer verschärfen und noch offener machen, die es wagen, sich der weißen Vorherrschaft und ihrer zionistischen Inkarnation zu widersetzen.

Unter Biden sahen sich diejenigen, die sich dem von den USA finanzierten und unterstützten zionistischen Völkermord widersetzten, von Universitätsstudenten und Beamten bis hin zu Aktivisten für Rassengerechtigkeit und Autoren, bereits Drohungen von Politikern, Schikanen der Polizei, haltlosen Antisemitismusvorwürfen in den Medien und unerbittlicher Einschüchterung durch Arbeitgeber, Universitätsverwaltungen und rechtsextreme zionistische „Selbstverteidigungsgruppen“ ausgesetzt.

Und dennoch sagt Trump, Biden sei „schwach“ gewesen, als er den „radikalen Hamas-Kämpfern“ entgegentrat, und er würde als Präsident noch mehr tun, um den antikolonialen Widerstand zu unterbinden. Im Wahlkampf forderte er die Abschiebung ausländischer Staatsangehöriger, die den palästinensischen Widerstand unterstützen, und seit seiner Wahl hat er Pro-Israel-Falken für Schlüsselpositionen im Geheimdienst und in der Sicherheit seiner Regierung nominiert, was signalisiert, dass er seine Versprechen, gegen antizionistische Aktivisten vorzugehen, einhalten will.So ernannte Trump beispielsweise Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota, die einst einen Gesetzesentwurf einbrachte, der Kritik an Israel unter dem Vorwand der „Gewährleistung der Sicherheit des auserwählten Volkes Gottes“ unter Strafe stellte, zu seiner Heimatschutzministerin.

Ein weiteres Indiz dafür, dass Trumps zweite Amtszeit von einem neuen Vorgehen gegen antikolonialen und antirassistischen Widerstand geprägt sein wird, war die Strategie zur „Bekämpfung des Antisemitismus“ mit dem Titel „Project Esther“, die von der prominenten, mit Trump verbundenen konservativen Denkfabrik, der Heritage Foundation, ausgearbeitet wurde.

Die Heritage Foundation hat offen über ihre Absicht gesprochen, „Project Esther“ unter einer zweiten Trump-Regierung in Regierungspolitik umzuwandeln. In dem Strategiedokument selbst, das am 7. Oktober anlässlich des ersten Jahrestages der Hamas-Angriffe auf Israel veröffentlicht wurde, heißt es, dass man hoffe, dass „Project Esther“ „eine Gelegenheit für eine öffentlich-private Partnerschaft bieten würde, wenn eine willige Regierung das Weiße Haus besetzt“.

Erstellt von denselben Köpfen, die uns das autoritäre, christlich-nationalistische „Project 2025“ beschert haben, verbindet „Project Esther“ die Geschichte von Königin Esther, der jüdischen Heldin, die während des Purimfestes dafür gefeiert wird, dass sie die Juden im alten Persien vor der Ausrottung durch den Wesir Haman gerettet hat, mit modernen zionistischen Erzählungen von Verteidigung und Opferrolle, um sie als Verteidigerin der Juden gegen Aktivisten, Akademiker und progressive Kongressmitglieder in den USA darzustellen, die sich gegen Rassismus, Apartheid und Völkermord einsetzen.Das Strategiepapier, das angeblich als „Blaupause zur Bekämpfung des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten“ gedacht ist, enthält mehrere grundlegende Aspekte faschistischen Denkens und Handelns, wie sie von Umberto Eco beschrieben wurden, wie z. B. synkretistische Kultur, Fremdenfeindlichkeit, Heldenkult und Anti-Intellektualismus.

Zielpersonen – darunter zahlreiche gewählte Vertreter der Schwarzen, Braunen und jüdischen Bevölkerung, die Kritik an Israel äußerten, darunter die Senatoren Bernie Sanders und Chuck Schumer – werden kollektiv fälschlicherweise als Mitglieder von „Hamas Support Organisations (HSO)“ bezeichnet, die Teil eines „Hamas Support Network“ sind, und mit dem Bösewicht Purims, Haman, gleichgesetzt.Durch diese Darstellung werden prominente Verfechter der sozialen Gerechtigkeit und fortschrittliche Vertreter der Demokratischen Partei als Feinde des jüdischen Volkes dargestellt, wobei die Mythologie der Königin Esther zur Rechtfertigung ihrer Verfolgung und Unterdrückung herangezogen wird.

„Project Esther“ gibt schamlos seine Ziele bekannt, antikoloniale Perspektiven aus dem US-Bildungssystem zu eliminieren, die Verbreitung entsprechender Informationen einzuschränken und den Zugang von Befürwortern zur amerikanischen Gesellschaft, Wirtschaft und zum Kongress zu beschränken. Es versucht, angebliche rechtliche und kriminelle Verstöße von ‚HSO‘-Mitgliedern zu verfolgen, ihre Kommunikation zu stören, Demonstrationen einzuschränken und die jüdische Gemeinschaft, Verbündete und die amerikanische Öffentlichkeit gegen antikoloniale Widerstandsbewegungen zu mobilisieren.

Mit einer angstmachenden Rhetorik, die sich in Patriotismus und „amerikanische Werte“ hüllt, und der neuesten zionistischen Verdrehung, bei der offensive Aggression als „Verteidigung“ umbenannt wird, institutionalisiert „Project Esther“ die Unterdrückung von Dissens innerhalb eines trügerischen, faschistischen theoretischen Rahmens und stilisiert sich selbst als letztes Bollwerk gegen eine imaginäre Bedrohung durch „ausländischen Einfluss“ und als tapferen Beschützer der Bürger vor braunhäutigen heidnischen Horden, die angeblich versprochen haben, die offene Gesellschaft der weißen Amerikaner mit einer antikapitalistischen Agenda zu infizieren.Typischerweise sehen sich die Ideologen von „Project Esther“ als Helden, die mutig einen heiligen Krieg führen, ganz im Sinne der berüchtigten Darstellung des Ku-Klux-Klans in „Birth of a Nation“.

„Die schweigende Mehrheit“ wird aufgefordert, ‚ihr Schweigen zu brechen und zu sprechen‘, um ‚ihre Stimme wiederzuerlangen und ihre Worte in Taten umzusetzen, um eine illegitime, hasserfüllte Minderheit, die Amerikas Seele bedroht, zu entmachten‘, indem sie unter anderem ‚unser Bildungssystem korrumpiert‘. ‚Project Esther‘ macht sich fremdenfeindliche Tendenzen zunutze, die von der neuen Trump-Regierung unterstützt werden, um antikoloniale Bewegungen zu bedrohen und zu spalten, die sich gleichermaßen gegen Zionismus und weiße Vorherrschaft stellen.

Unter dem Deckmantel der Hassbekämpfung und dem Appell an eine angeblich terrorisierte und gedemütigte Unterschicht versucht „Project Esther“, die antirassistische Opposition gegen die zionistische Apartheid und den Völkermord als inhärent antisemitisch darzustellen. Dies entlarvt jedoch den Zionismus selbst als weiße Vorherrschaft und moderne Verkörperung einer antisemitischen Ideologie, ähnlich wie Haman im Mythos von Königin Esther, der aktiv gegen jüdische Organisationen wie die Jewish Voice for Peace und die Reformierte Jüdische Bewegung vorgeht.

„Project Esther“ kritisiert die nach eigener Auffassung ‚Selbstgefälligkeit‘ innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft und beruft sich dabei auf das von Zionisten geschaffene antisemitische Ideal eines ‚neuen Juden‘, der traditionelle Überzeugungen ablehnt, die Unterdrückung und Not als göttliche Strafe für Sünden interpretieren. Diese Vision verunglimpft das traditionelle Vertrauen auf Verteidigung als passiv und schwach und fördert stattdessen einen selbstbewussten, offensiven Ansatz des Widerstands.Im Einklang mit dieser Ansicht übernehmen Zionisten die antisemitische Vorstellung, dass Juden für ihr eigenes Leid verantwortlich sind, und befürworten als ultimative Lösung die Segregation und den Landerwerb in einem neuen Heimatland.

Insbesondere wird von Zionisten seit langem Angstmacherei betrieben, um jüdische, vorzugsweise weiße, Einwanderung nach Israel zu fördern, um das israelische Militär aufzustocken und die „demografische Bedrohung“ durch die Palästinenser zu bekämpfen. Durch die Stärkung der Partnerschaft zwischen der weißen Vorherrschaft in den USA und dem zionistischen Expansionismus stellt „Project Esther“ einerseits eine ernsthafte Bedrohung für antikoloniale und auf Gerechtigkeit ausgerichtete intersektionale Bewegungen im ganzen Land und andererseits für Minderheiten, einschließlich Juden, dar.

„Project Esther“ verspricht, die Mobilisierung von Zionisten und rechten Antisemiten, die durch Trumps Sieg ermutigt wurden, weiter zu beschleunigen, um den Widerstand gegen ihre rassistische Politik durch finanzielle und akademische Prüfungen, ‚Name-and-Shame‘-Kampagnen und ‚Lawfare‘ zu brechen.Während das Dokument die zionistische Politik schützt und sich der weißen Vorherrschaft in den USA anschließt, ist es gespickt mit Fehlinformationen über „antiisraelische und antizionistische Judenhasser, die versuchen, unser Bildungssystem, unsere politischen Prozesse und unsere Regierung zu belagern“, und bestärkt die neue Trump-Regierung sowie zionistische Bürgerwehren wie die „Jewish Defense League“ und ihre natürlichen Verbündeten, amerikanische Neonazis, darin, die freie Meinungsäußerung und abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Letztendlich manipulieren Kampagnen wie „Project Esther“ jüdische historische Traumata, um die Vorherrschaft der Weißen zu fördern und antikoloniale, antirassistische Bewegungen zu unterdrücken, während die Öffentlichkeit dazu gebracht wird, palästinensische Solidarität, selbst wenn sie von Juden zum Ausdruck gebracht wird, als antisemitisch zu akzeptieren. Diese Ausrichtung erstickt nicht nur den Widerspruch zu rechten Agenden, sondern setzt auch eine faschistische Erzählung fort, die Gewalt gegen diejenigen fördert, die sich der Unterdrückung widersetzen, und sie als existenzielle Bedrohung darstellt.Diese zionistisch-rassistische Partnerschaft stellt eine direkte Herausforderung für die Gerechtigkeitsbewegungen und die Menschheit als Ganzes dar, indem sie Angst, Propaganda und Gewalt einsetzt, um Bemühungen um echte Solidarität und Befreiung zu untergraben.

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass Trumps zweite Amtszeit von einem neuen Vorgehen gegen antikolonialen und antirassistischen Widerstand geprägt sein wird, war die Strategie zur „Bekämpfung des Antisemitismus“ mit dem Titel „Project Esther“, die von der prominenten konservativen Denkfabrik Heritage Foundation, die mit Trump verbunden ist, ausgearbeitet wurde.

Die Heritage Foundation hat offen ihre Absicht bekundet, „Project Esther“ unter einer zweiten Trump-Regierung in Regierungspolitik umzuwandeln. In dem Strategiedokument selbst, das am 7. Oktober anlässlich des ersten Jahrestages der Hamas-Angriffe auf Israel veröffentlicht wurde, heißt es, dass man hoffe, „Project Esther“ werde „eine Gelegenheit für eine öffentlich-private Partnerschaft bieten, wenn eine willige Regierung das Weiße Haus besetzt“.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Yoav LitvinYoav Litvin ist ein israelisch-amerikanischer Doktor der Psychologie/Neurowissenschaften, Schriftsteller und Fotograf. Seine Arbeit ist unter yoavlitvin.com zu finden.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …