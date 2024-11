https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/surge-israeli-attacks-northern-gaza



Anstieg der israelischen Angriffe auf den nördlichen Gazastreifen

Von Nora Barrows-Friedman

Rechte und Rechenschaftspflicht

15. November 2024

Palästinenser sind gezwungen, vor den unerbittlichen israelischen Angriffen in Beit Hanoun, der nördlichsten Stadt im Gazastreifen, zu fliehen.

Hadi Daoud APA-Bilder

Der folgende Text ist ein Auszug aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 13. November. Die gesamte Folge können Sie hier ansehen.

Israel hat Palästinenser im nördlichen Gazastreifen abgeschlachtet, ausgehungert und gewaltsam vertrieben, während die vollständige Belagerung des Gebiets in die sechste Woche geht.

Israelische Streitkräfte führten kürzlich eine Reihe von Massakern in Jabaliya, Beit Lahiya und Beit Hanoun durch.

Zu diesen Massakern gehörte der Bombenanschlag auf ein Wohngebäude, in dem vertriebene Familien in Jabaliya am 10. November lebten, bei dem mindestens 36 Palästinenser, darunter 15 Kinder, getötet wurden.

In Beit Hanoun, der nördlichsten Stadt im Gazastreifen, hat Israel die verbliebenen Häuser und Unterkünfte gnadenlos bombardiert. Reporter bestätigten, dass Gebäude, in denen sich noch Menschen befanden, ohne Vorwarnung dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Hani Mahmoud von Al Jazeera berichtete am Dienstag, dass es zu einer Zunahme der Angriffe auf Beit Hanoun kam, „da das israelische Militär mit seinen gepanzerten Fahrzeugen und Panzern immer tiefer in die Gebiete vordringt, um die Menschen aus der Stadt zu vertreiben“.

Der Sender sammelte Zeugenaussagen von Palästinensern aus Beit Hanoun der letzten Tage.

Ein Bewohner sagte, dass israelische Soldaten „die ganze Nacht in Beit Hanoun getötet haben; sie haben die wenigen noch stehenden Gebäude zerschlagen, insbesondere die an den Kreuzungen. Wir konnten nicht einmal die Toten begraben. Viele Leichen sind noch unter den Trümmern begraben. Israelische Kampfflugzeuge, Quadrocopter und Artillerie haben uns die ganze Nacht bombardiert. Sogar Scharfschützen wurden eingesetzt und begannen, Zivilisten zu erschießen.“

Am Wochenende lieferte Israel nach eigenen Angaben elf Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und medizinischen Hilfsgütern an Tausende von Palästinensern im Norden des Gazastreifens, nachdem dieser über einen Monat lang vollständig belagert worden war.

Ein anderer Augenzeuge in Beit Hanoun berichtete Al Jazeera jedoch: „Nur zwei Lastwagen mit Hilfsgütern fuhren ein, einer mit Mehl, der andere mit Konserven. Am nächsten Tag stürmten die israelischen Besatzungstruppen das Gebiet. Sie filmten die Lastwagen nur für ihre Propaganda. Wie Sie sehen, wurden wir gewaltsam evakuiert, gedemütigt und ausgelaugt.“

Ramy Abdu von Euro-Med Human Rights Monitor gab an, dass Israel am 11. November unter großer Medienberichterstattung einem Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Einfahrt in ein Schutzhaus in der Stadt Beit Hanoun gewährte.

Am nächsten Tag, so Abdu weiter, stürmten israelische Streitkräfte den Schutzraum, töteten einige Zivilisten, vertrieben die übrigen gewaltsam und setzten die humanitäre Hilfe in Brand.

„Man kann sich jede Form von Brutalität vorstellen, aber man wird nie das volle Ausmaß dessen begreifen, was Israel tut“, sagte Abdu.

Anas al-Sharif und Hossam Shabat, zwei der wenigen verbliebenen Journalisten im nördlichen Gazastreifen, die auf einer von Israel geführten Todesliste stehen, bestätigten, dass Palästinenser mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, aus den Schutzräumen in Beit Hanoun zu fliehen.

Und sie berichten weiter, während ihre Familienmitglieder getötet werden.

Hossam Shabat hat dieses Video gepostet, in dem er seine elf Cousins nach einem israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen am 10. November begräbt.

Weitere Angriffe auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus

Israel greift weiterhin die verbliebenen Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen an.

Im Kamal-Adwan-Krankenhaus forderte der Direktor Dr. Hussam Abu Safiya, der, wie wir berichtet haben, vor zwei Wochen sein eigenes Kind im Hof des Krankenhauses beerdigen musste, dringend die sofortige Lieferung von lebensnotwendigen Gütern und die Entsendung von Krankenwagen sowie die Aufhebung der Belagerung des nördlichen Gazastreifens.

In einer Erklärung, die am Sonntag vom Medienbüro der Regierung von Gaza veröffentlicht wurde, sagte Dr. Abu Safiya: „Wir haben begonnen, das Auftreten von Fällen von Unterernährung und Hungersnot in der Region zu bemerken. Der Norden von Gaza ist einem Vernichtungskrieg ausgesetzt, und wir leiden stillschweigend unter den Verbrechen, die gegen uns begangen werden.

„Unser Gesundheitssystem und die Rechte unseres Volkes sind ernsthaft bedroht, und wir benötigen dringend medizinische Unterstützung. Die Krise im nördlichen Gazastreifen dauert an und ist durch einen systematischen Angriff auf unser Gesundheitssystem gekennzeichnet, bei dem jeden Tag Menschen aufgrund des Mangels an spezialisierter Versorgung und Ressourcen sterben“, sagte Abu Safiya.

„Es ist sehr bedauerlich, beunruhigende Anrufe von Menschen zu erhalten, die unter den Trümmern eingeschlossen sind, und wir sind nicht in der Lage, ihnen zu helfen. Erst gestern erhielten wir Berichte über Kinder und Frauen, die unter schwierigen Bedingungen eingeschlossen sind, und heute trauern wir um sie als Märtyrer. Diese Realität ist unerträglich.“

Er fügte hinzu, dass er und seine Kollegen „Zeugen alarmierender Fälle von Unterernährung bei Kindern und Erwachsenen sind und wir Schwierigkeiten haben, den Krankenhausmitarbeitern auch nur eine Mahlzeit pro Tag zu bieten, während es gleichzeitig einen gravierenden Mangel an Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern gibt.“

Am 5. November zeigten Videos Ärzte und Krankenhauspersonal, die versuchten, verletzte und kranke Kinder aus den Krankenzimmern zu evakuieren, während diese von israelischen Angriffen getroffen wurden. Der Reporter Anas al-Sharif gab an, dass diese Angriffe erfolgten, nachdem Israel direkt Kinder in ihren Krankenhausbetten ins Visier genommen, die Apotheke niedergebrannt und die Wassertanks zerstört hatte.

Neunter Angriff auf Zelte im Krankenhauskomplex im Zentrum von Gaza

Im Zentrum von Gaza führte Israel wiederholte Angriffe im Flüchtlingslager Nuseirat durch. Dies folgte auf eine Reihe von Boden- und Luftangriffen, bei denen am 12. November mindestens 20 Palästinenser getötet wurden, als israelische Panzer das Lager stürmten, wie Al Jazeera berichtete.

Ebenfalls am 11. November töteten israelische Streitkräfte mindestens 10 Palästinenser in der sogenannten humanitären Zone in al-Mawasi, den Sanddünen an der Südküste des Gazastreifens, und bombardierten ein Zelt, das ein Treffpunkt für Menschen in al-Mawasi war, um Kaffee und Tee zu trinken.

Zelte von Vertriebenen wurden am 9. November erneut von der israelischen Armee im Innenhof des al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah bombardiert. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab an, dass dies das neunte Mal seit Oktober 2023 war, dass Zelte im Hof des Krankenhauses angegriffen wurden.

Hungersnot im Norden von Gaza verschärft sich

Internationale Experten für Hungersnot und Verhungern haben erneut davor gewarnt, dass im Norden von Gaza eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. „Innerhalb weniger Tage“ müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine Katastrophe abzuwenden, so der Leiter des Programms für Ernährungssicherheit und Lebensunterhalt von OXFAM.

Er sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Menschen nicht über das Nötigste zum Überleben verfügen und dass „die durchschnittliche Anzahl der einfahrenden Lastwagen derzeit unter 50 liegt. Früher hatten wir 500 Lastwagen pro Tag [vor dem 7. Oktober 2023], sodass Sie sich vorstellen können, wie groß der Bedarf der Menschen im Vergleich zu dem, was ankommt, ist.“

In einer neuen Warnung der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) hieß es diese Woche, dass die Zahl der Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, so niedrig ist wie seit Oktober 2023 nicht mehr.

Der Bericht warnte vor einer „unmittelbar bevorstehenden und erheblichen Wahrscheinlichkeit einer Hungersnot aufgrund der sich rapide verschlechternden Lage im Gazastreifen“.

Der Zugang zu Nahrungsmitteln verschlechtert sich weiter, wobei die Preise für Grundnahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt in die Höhe schnellen, heißt es in dem Bericht weiter. Kochgas sei um 2.612 Prozent, Diesel um 1.315 Prozent und Holz um 250 Prozent gestiegen.

„Gleichzeitig mit den extrem hohen und steigenden Preisen für lebenswichtige Güter ist die Möglichkeit, Nahrungsmittel und andere Grundbedürfnisse zu kaufen oder zu tauschen, völlig zusammengebrochen“, so IPC.

Der Euro-Med Human Rights Monitor erklärte am 10. November: „Da Israel seit mehr als 50 Tagen den Zugang von Waren und Hilfsgütern für die Hunderttausende von belagerten Bewohnern im nördlichen Gazastreifen blockiert, müssen die zuständigen internationalen und UN-Organisationen offiziell eine Hungersnot in der Region ausrufen. Israels Einsatz von Hunger als Waffe ist ein Bestandteil seines andauernden Völkermords im Gazastreifen, zu dem auch Massentötungen und Zwangsumsiedlungen gehören.“

Eine solche Erklärung, so Euro-Med, „würde die internationale Gemeinschaft dazu verpflichten, ihren moralischen Verpflichtungen nachzukommen und alle erforderlichen rechtlichen Schritte gegen Israel zu ergreifen, wie z. B. die Verhängung von Sanktionen, die Verhinderung der Waffenlieferungen an Israel und das rasche Einrichten eines humanitären Korridors, um Hilfe und Vorräte ins Land zu bringen und so zu verhindern, dass Tausende von Palästinensern verhungern.“

Unterdessen hat eine Koalition von acht internationalen Hilfsorganisationen die Biden-Harris-Regierung gewarnt, dass Israel eine Reihe von Kriterien, die von den USA zur Verbesserung der humanitären Lage in Gaza festgelegt wurden, nicht erfüllt hat.

Die von den Hilfsorganisationen veröffentlichte sogenannte „Scorecard“ wurde am 30-Tage-Termin für Maßnahmen veröffentlicht, den US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Israel im vergangenen Monat gesetzt hatten, um die „sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza“ zu verbessern, oder es würde angeblich erforderlich sein, ein Bundesgesetz geltend zu machen, das die USA dazu verpflichtet, die Unterstützung von Regierungen einzustellen, die die humanitäre Hilfe der USA einschränken.

Die Organisationen erklären, dass „Israel nicht nur die US-Kriterien für die Unterstützung humanitärer Maßnahmen nicht erfüllt hat, sondern gleichzeitig Maßnahmen ergriffen hat, die die Situation vor Ort, insbesondere im Norden des Gazastreifens, dramatisch verschlechtert haben. Die Situation ist heute noch schlimmer als vor einem Monat.“

Am 12. November erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, dass die USA trotz Ablauf der 30-Tage-Frist die Waffenlieferungen an Israel nicht einschränken werden. „Wir sind derzeit nicht zu dem Schluss gekommen, dass die Israelis gegen US-Recht verstoßen“, sagte Patel und fügte hinzu, dass die USA zu dem Schluss gekommen seien, dass Israel Schritte zur Verbesserung unternommen habe, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Auf Nachfrage von Reportern erklärte Patel: „Ich würde das nicht als Freibrief für [Israel] betrachten.“

„Wir wollen, dass sich die humanitäre Lage insgesamt verbessert, und wir glauben, dass einige dieser Schritte die Voraussetzungen dafür schaffen werden, dass sich die Lage weiter verbessert“, sagte er.

Journalisten getötet

Israel hat in dieser Woche weitere Journalisten getötet, wodurch sich die Zahl der seit Oktober 2023 getöteten Medienschaffenden laut Angaben des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens auf fast 190 erhöht hat.

Am 9. November wurden die Geschwister Zahra Muhammad Abu Sakhil und Ahmad Muhammad Abu Sakhil, die beide für das Media News Network arbeiteten, bei einem israelischen Angriff auf Gaza-Stadt getötet.

Der Journalist Khaled Abu Zir, der für einen lokalen Radiosender arbeitete, und Mohammed Khreis, ein weiterer Reporter, wurden diese Woche getötet. Khreis wurde zusammen mit seiner Frau bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt westlich des Flüchtlingslagers Nuseirat getötet.

Angriffe weiten sich auf den Libanon aus

Israel hat Dörfer im Südlibanon angegriffen und gleichzeitig Gebiete in Beirut bombardiert.

Am 12. November forderte die israelische Armee die Bewohner von 14 Dörfern im Südlibanon auf zu fliehen und gab bekannt, dass sie beabsichtige, in diesen Dörfern eine Militäroperation zu starten, wie Al Jazeera berichtete.

Der Nachrichtensender Al-Mayadeen berichtete am 11. November, dass israelische Kampfflugzeuge die südlibanesische Stadt Saksakiyye angriffen und dabei sieben Menschen getötet wurden, während israelische Raketenangriffe die Städte Debbin, Yater, Burj Qalaway, Qana und andere Dörfer im Bezirk Tyre trafen. Die Stadt Shebaa wurde von israelischer Artillerie beschossen.

Am 8. November richteten sich israelische Luftangriffe in Beirut gegen Gebäude auf dem Campus der Libanesischen Universität.

Der Präsident der Universität, Bassam Badran, sagte Reportern, dass die Einrichtung „angesichts der israelischen Kriegsmaschinerie standhaft bleiben wird“. Er fügte hinzu: „Diese Angriffe werden sie nicht davon abhalten, ihre Mission der Bildung und des Dienstes an der Gemeinschaft fortzusetzen.“

Am 10. November wurden bei israelischen Angriffen auf die Stadt Almat nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 23 Menschen, darunter 7 Kinder, getötet.

Die UN berichtete am Wochenende, dass von den mehr als 3.200 Menschen, die seit Oktober 2023 im Libanon getötet wurden, mehr als 200 Kinder waren.

Trotz und Widerstandskraft

Schließlich wollten wir, wie immer, Bilder und Videos von Menschen teilen, die angesichts der sich ausweitenden Zerstörungskampagne Israels Trotz und Widerstandskraft zeigen.

Dieses Video zeigt palästinensische Frauen, die Kleidung für Kinder nähen und dabei Muscheln als Knöpfe verwenden:

Und dieses Video zeigt Frauen, die in den Trümmern ihres Hauses in Gaza Croissants backen:

Schließlich hat unser Mitwirkender Abubaker Abed dieses Foto hochgeladen, auf dem er einen kleinen Jungen interviewt:

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …