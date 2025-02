https://www.middleeasteye.net/news/prominent-canadian-activist-and-author-arrested-pro-palestinian-activism



Prominenter kanadischer Aktivist und Autor wegen pro-palästinensischer Aktivitäten verhaftet

Die Verhaftung von Yves Engler in Montreal wurde als „Angriff“ auf die Meinungsfreiheit in Kanada bezeichnet

Engler hat 12 Bücher geschrieben, die sich hauptsächlich mit der kanadischen Außenpolitik gegenüber Haiti, Afrika und Israel befassen (Screenshot von YouTube)

Von Syma Mohammed

Veröffentlichungsdatum: 20. Februar 2025

Ein kanadischer Aktivist und Autor, der mit Noam Chomsky verglichen wurde, wurde am Donnerstag in Montreal, Kanada, von der Polizei verhaftet, weil er Israel kritisiert hatte und von einer pro-israelischen Influencerin der Belästigung beschuldigt wurde.

Yves Engler ist seit über zwei Jahrzehnten ein unermüdlicher Kritiker Israels und des kanadischen Militärkomplexes.

Nachdem die Polizei von Montreal ihn wegen einer Beschwerde der zionistischen Influencerin Dahlia Kurtz über ihre Pläne zur Verhaftung von Engler kontaktiert hatte, nutzte er die sozialen Medien, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Er gab zwar zu, auf Kurtz‘ „rassistische, gewalttätige, anti-palästinensische Beiträge“ auf X reagiert zu haben, sagte aber, er habe sie nicht belästigt.

„Ich habe Kurtz nie getroffen. Ich habe ihr auch keine Nachrichten oder E-Mails geschickt. Ich habe sie auch nicht bedroht. Ich folge ihr nicht einmal auf X (der Algorithmus von Twitter ordnet ihre Beiträge meinem Feed zu).“

Nachdem Engler über seine Verhaftung und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe berichtet hatte, organisierte das Canadian Foreign Policy Institute eine Kampagne, und bis zur Veröffentlichung hatten fast 3.200 Menschen an die Polizei von Montreal geschrieben und sie gebeten, die Anklage gegen Engler fallen zu lassen.

Dies führte offenbar zu weiteren Disziplinarverfahren gegen Engler. In einem weiteren Beitrag schrieb er gestern, dass die Polizei ihn wegen „Belästigung [der Polizei] wegen des Schreibens über die gegen mich erhobenen Anschuldigungen“ angezeigt und ihn gebeten habe, nicht über seinen Fall zu sprechen.

Der zweifache Vater wurde um 9:30 Uhr Ortszeit in Gewahrsam genommen und erschien am Donnerstagnachmittag vor einem Richter. Er wird die Nacht im Gefängnis verbringen, und für Freitag wurde eine Kautionsanhörung angesetzt.

„Angriff“ auf die freie Meinungsäußerung

Alex Tyrrell, Parteivorsitzender der Grünen Partei von Québec, der Engler am Donnerstag zur Polizeistation begleitete, sprach mit dem Middle East Eye über Englers Verhaftung.

„Ich denke, es ist ein schockierender Angriff auf die freie Meinungsäußerung und die demokratischen Rechte sowie auf die Kritik an Israel in Kanada – einem Land, das eigentlich eine freie, demokratische Gesellschaft sein sollte. Wir sollten uns zu einem Völkermord äußern“, sagte Tyrrel gegenüber MEE.

Tyrrel sagt, dass Engler einer der offensten Menschen in Kanada in der Israel-Palästina-Frage ist und dass die Anschuldigungen von Kurtz die Grundlage für seine Verhaftung bildeten.

Tyrrell äußerte seine Besorgnis darüber, dass Engler von seiner Arbeit als Fürsprecher abgezogen und gezwungen wurde, seine persönliche und berufliche Zeit für seine Verteidigung zu nutzen.

Der Parteivorsitzende sagte, er kenne Engler seit mehr als einem Jahrzehnt und habe ihn durch seine Kritik an Israel und seine Arbeit mit der Kampagne „Boykott, Desinvestition und Sanktionen“ gegen Israel kennengelernt. Beide Männer seien in den Podcasts des jeweils anderen aufgetreten, und Tyrrell sagte, er habe Engler bei Protesten getroffen.

Engler hat 12 Bücher geschrieben, die sich hauptsächlich mit Kanadas Außenpolitik gegenüber Haiti, Afrika und Israel befassen.

„Yves hat eine sehr starke Persönlichkeit und ist es gewohnt, einige der wichtigsten Personen des Landes zu konfrontieren. Er war guter Dinge und ist trotzig und will seinen Fall an die Öffentlichkeit bringen“, sagte Tyrrell gegenüber MEE.

Weder die Polizei von Montreal noch die Anwaltskanzlei, die Kurtz vertritt, haben bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf die Bitte von MEE um eine Stellungnahme reagiert.

Unterdrückung in Kanada

Aktivisten haben berichtet, dass es in Kanada eine institutionelle Kultur der Unterdrückung gegen die Pro-Palästina-Bewegung gibt.

Sowohl Politiker als auch die Polizei waren maßgeblich daran beteiligt, hart gegen die pro-palästinensische Bewegung vorzugehen. So verhaftete beispielsweise die Polizei von Calgary im November 2023 den Protestorganisator und palästinensisch-kanadischen Aktivisten Wesam Khaled und beschuldigte ihn, den Frieden gestört zu haben, weil er den Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ verwendet hatte.

Der für den Friedensnobelpreis nominierte Jeff Halper sagte, dass die engen Beziehungen zwischen der kanadischen Polizei und Israel sowie die israelische Militärforschung zu einem harten Durchgreifen gegen die Bürgerrechte im Land geführt haben.

Während eines Vortrags an der Concordia University in Montreal vor einem Jahrzehnt sagte der israelisch-amerikanische Anthropologe: „Israel ist an Ihrem Gefängnissystem beteiligt. Es ist an der Ausbildung der Royal Canadian Mounted Police beteiligt. Es ist an Ihrer Flughafensicherheit beteiligt.“

Auch kanadische Fachkräfte im Gesundheitswesen mussten für ihre Meinungsäußerung mit Gegenreaktionen rechnen.

Im Dezember 2023 wurde der Assistenzarzt und Arzt Yipeng Ge von der Universität Ottawa kritisiert, nachdem er pro-palästinensische Inhalte in den sozialen Medien gepostet hatte, und von seiner Assistenzarztstelle suspendiert. Er trat aus dem Vorstand der Canadian Medical Association aus und begründete dies mit „Mobbing, Belästigung und Einschüchterung“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …